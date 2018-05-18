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Англия. Кубок 2017/2018, Финал1X2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед2.853.142.85
Германия. Кубок 2017/2018, Финал1X2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф---
Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес1.384.97.5
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал3.44.31.85
Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
16:00 Идет второй тайм, 55’ Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.111015
Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур1X2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн---
Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур1X2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб КанКан -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ4.83.81.72
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.4256.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб АмьенАмьен1.22711
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако4.341.75

Деян Савичевич

вчера, 22:33

18 мая 1994 года
черногорский атакующий полузащитник «Милана»
Деян Савичевич
забил супергол в ворота «Барселоны» в финале Лиги чемпионов

 

 

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