18 мая 2013 года
французский атакующий полузащитник «Баварии»
Франк #Рибери
забил супергол в ворота гладбахской «Боруссии»
|Англия. Кубок 2017/2018, Финал
|1
|X
|2
|19:15
|сегодня
|Челси
|-:-
|Ман Юнайтед
|2.85
|3.14
|2.85
|Германия. Кубок 2017/2018, Финал
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Бавария
|-:-
|Айнтрахт Ф
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2017/2018, 38 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Севилья
|-:-
|Алавес
|1.38
|4.9
|7.5
|21:45
|сегодня
|Вильярреал
|-:-
|Реал
|3.4
|4.3
|1.85
|Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Идет второй тайм, 53’
|Ювентус
|2:0
|Верона
|1.11
|10
|15
|Украина. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Динамо К
|-:-
|Шахтер Дн
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Кан
|-:-
|ПСЖ
|4.8
|3.8
|1.72
|22:00
|сегодня
|Лион
|-:-
|Ницца
|1.42
|5
|6.5
|22:00
|сегодня
|Марсель
|-:-
|Амьен
|1.22
|7
|11
|22:00
|сегодня
|Труа
|-:-
|Монако
|4.3
|4
|1.75
18 мая 2013 года
французский атакующий полузащитник «Баварии»
Франк #Рибери
забил супергол в ворота гладбахской «Боруссии»