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Германия. Переходные матчи 2017/20181X2
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Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2:3 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер2.43.552.75
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло 0:1 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома4.13.61.83
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 25 тур1X2
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«Спасибо Саламовичу». Благодарности тренеру по примеру Денисова

вчера, 13:00
«Спасибо Саламовичу». Благодарности тренеру по примеру Денисова

Капитан «Локомотива» поблагодарил Черчесова за мотивацию на чемпионский сезон. «Соккер.ру» присоединяется – наставник заслужил. 

О сборной России почти не говорят, а говорят о ситуации Черчесова и Денисова. А тут еще Игорь ехидно поблагодарил тренера за мотивацию и желание доказать, что «годен как футболист». Но ведь Станислав Саламович успел сделать и не сделать многое, за что его нужно поблагодарить менее чем за месяц до ЧМ-18. На турнире волей случая любой может стать неожиданным героем, но чаще почти все получают по заслугам.

Спасибо за веру в молодежь!

Черчесов заявлял на вопрос о ветеранах ЦСКА: «Игнашевич и братья Березуцкие стали за два года сильнее? Если футболист заканчивает, то заканчивает». Сказал как отрезал. Сейчас в его расширенной заявке молодых и перспективных немало – от Габулова и Самедова до Жиркова и Игнашевича, а в расширенной заявке 13 людей за тридцать. Вызов Сергея окончательно ломает концепцию, что нельзя вызывать тех, кто не сыгран с молодыми или кому много лет – как Сергею или Игорю Денисову. У Черчесова нет принципов формирования состава, за это тоже спасибо. Ведь у команды есть молодые ребята – Головин, Миранчуки, Зобнин, но сборная не построена вокруг них, время потеряно. В основе на Саудовскую Аравию могут собрать шесть игроков старше 31 года, а это без Комбарова и Глушакова! 

Спасибо за контрпрессинг!

Сборная Бразилии раз в три-четыре года встречает команду, по воротам которой можно нанести 12 точных ударов. Даже те, кто во второй сотне рейтинга ФИФА – в два раза ниже, чем сборная России, держат удар лучше. Команда Черчесова в матчах с любым соперником может пропустить столько же, как от Коста-Рики (четырежды после шести ударов в створ). Хотя порой хватает двух мячей, как с Мексикой (семь ударов в створ). Чем не повод для благодарности? Спасибо, что у сборной России четко выстроен прессинг в любом составе. До проблемной линии защиты соперники попросту не доходят, Акинфеев постоянно скучает. А все благодаря тому, что Черчесов – тренер-тактик, который изучает соперников и выверяет игру своей команды до миллиметра. 

Спасибо за объяснения игры!

Кажется, что главный строитель Мутко выдает больше анализа действий сборной России, чем сам Черчесов. На днях Виталий Леонтьевич заявил, что причина отказа от Денисова не в личных отношениях – допустим, поверим на секунду, а в тактике. И Мутко прав, ведь с тройкой центральных, а также без Тарасова под боком – с разделением полуфлангов, при выходе в атаку именно через Денисова, теряется вся польза от Игоря на поле. Спасибо Станиславу Саламовичу, что тренер только в разговорах с Мутко объясняет свои решения – быть может, даже показал ему моменты, где Денисов грубо ошибался в ЛЕ, то есть в международных матчах. Перед болельщиками не отчитывается – на просьбы проанализировать игру огрызается. 

Спасибо за крепкую основу! 

Васин и Джикия – обидные потери, Кокорин – тоже, хотя он к сборной Черчесова не имеет отношения, ведь не было никакой основной связки Александра и Смолова, как не было и трио с Алексеем Миранчуком. Но даже если вычесть три травмы, остается полно позиций, где до сих пор нет основных игроков. У России три варианта тройки защиты – и все разные, ко всем хавбекам и латералям надо привыкать. Справа Самедов, Смольников и Фернандес с равными шансами и преимуществом Александра. Слева – Жирков, Рауш, Кудряшов и Комбаров на запасе. Аналогичные вопросы по тройке хавбеков. Спасибо тренеру, что наиграл основу за месяц до старта ЧМ, выполнил работу. А если вдруг окажется, что Дзюба уместнее рядом со Смоловым – и в атаке все сначала.

Спасибо за выход в атаку!

У сборной России не только прессинг, который позволяет не переживать за атаки соперников, но и сами игроки развивают подходы к чужим воротам очень здорово. Спасибо Черчесову, что футболисты могут надеяться только на себя. Смолов будет нырять вглубь поля, как в «Краснодаре», но ни дальние забросы Игнашевича, ни проходы Жиркова, ни умение Головина отдать короткий промежуточный пас, не сложились в единую картину. У сборной России осталось три с половиной недели на подготовку, но нет выхода в атаку, а наиграть его не с кем – Австрия и Турция без мотивации. Ситуация пугающая, ведь ставка на класс Смолова и Алексея Миранчука опасна. Команде с браком в передачах, как у сборной России, до форвардов еще добраться надо. 

Забудьте о Денисове! Есть темы куда важнее

Черчесову «стальной человек» из «Локомотива» не нужен. Точка. Даже восклицательный знак, учитывая темпераменты футболиста и тренера. Но сама шумиха вокруг Игоря напоминает о природе человека. Нас очень просто отвлечь от важных вещей. Например, во всем мире сейчас обсуждают один аудио-файл, в котором условно «старые» уши слышат нечто вроде Лорел, условно «молодые» - Йанни или Йенни. 

Отошли на второй план по-настоящему важные обсуждения, отвлекли людей. Без вирусов и сарказма достучаться до народа сложно, судя по тому, как все уцепились в тему «Денисов против Черчесова». Потому и важно вплести в «благодарности» настоящие проблемы. У сборной России столько слабых мест, что одним возвращением Игоря их не решить. Можно согласиться, что эта ситуация ставит диагноз профессионализму тренера Черчесова. Но раз так, то можно сделать хуже сборной, столкнув двух упрямцев лбами. 

Не решить ничего ни вызовом Аршавина – и эта безумная теория звучала, ни подключением Игнашевича, ни отказом ото всех с Акинфеевым, а также максимальным омоложением основы. Ведь чтобы реальные проблемы средней, но не бездарной сборной решались, чтобы вам объясняли, куда команда идет и во что собирается играть сейчас, ей нужен большой тренер. Или хотя бы перспективный. Не во всем виноват Черчесов, не на все он может повлиять в игре сборной России – мастерства игрокам не хватает, есть обидные травмы... 

Но давно не было у сборной наставника, которого так хотели бы ехидно «поблагодарить» сотни тысяч фанатов, как это сделал далеко не ангел Денисов. Зато Игорь стал отличным оружием в руках РФС – пока зациклились на его конфликте с тренером, не обсуждают или редко трогают другие выдающиеся подвиги Черчесова, а их за пару недель до ЧМ-18 накопилось немало. А за что вы благодарны или «благодарны» тренеру сборной больше всего? 

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шацк
шацк
сегодня в 09:27
    Terek-Anji
    Terek-Anji ответил alex-dsi
    сегодня в 05:27
    Навскидку назови в этой сборной пять приличных игроков, которых ты видишь и не видит тренер. Чисто поржать охота😂
    Terek-Anji
    Terek-Anji
    сегодня в 05:25
    Как надоели эти новости про противостояние тренера сборной и какого-то среднего игрока-опорника, которого любой приличный футболист не заметит на поле.

    Что с Денисовым, что без него - ноль шансов на удачное выступление и 💯% гарантия позора. И тут дело далеко не в тренере.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Serg_Diamond
    вчера в 21:58
    вот ты слился... нет слов ,слабый игрок и турнирка,где связь?))))
    ckori
    ckori
    вчера в 21:18
    Ну разговор о Денисове пора закрывать-этот базар я сказал,он сказал никому не нужен!Мы к тренеру сборной относимся как к приложению для наших игроков!Итальянца убрали из-за зарплаты,все плакали денег жалко-а сечас читаю Зенит приглашает тренера и даёт зарплату 9млн.евро!Это в команде областного центра-как такое возможно?И никому нет до этого дел!Когда приглашали в сборную все отказались,а кто согласился не подошёл Мутко!Поэтому пусть Черчесов доводит дело до конца и не мешайте ему!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил MALOVAR
    вчера в 19:26
    MALOVAR:
    пруфы по Головину? давай ,в студию)))
    турнирная таблица мало?
    Aris
    Aris
    вчера в 19:20
    Господа! Скажите, а кому нужны все эти скандалы накануне ЧМ? Мы, что, не можем без хамства, цинизма и скандалов? Ситуация с Денисовым была ясна давно, нужно меньше пить и быть скандалистом! Его поведение в Зените, Динамо, Локо на очереди! Если он болеет за интересы страны и сборной, то ехидство - его неуместно! Таким людям нет и не должно быть места в сборных любого состава.
    alex-dsi
    alex-dsi
    вчера в 19:19
    Все говорят результат одмнаков.. какой бы тренер не был... не правда... вспомните Гууса... вспомните сколько новых игроков появилось... просто эти тренеры не видят игроков... они ориентируются на оценку журналистов после матчей.... они не умеют увидеть потенциал.... поэтому и сборная у нас.. сборная блатных....
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил ekliziast
    вчера в 19:01
    Ты знаешь игрули они или нет не знаю ЧМ покажет.,но в Сборной Исландии тоже не Месси играют. А как играют! От тренера много зависит. И если он нашёл к игрокам подход и они его воспринимают, то и с этим составом можно у себя дома выйти из группы. Но я далеко не уверен, что обстановка там нормальная. А какого тренера для Сборной я бы назвал? Для этой Сборной Бердыева. У него все отрабатывают по полной на поле. За 2 года я думаю у него получилось бы гораздо лучше.
    MALOVAR
    MALOVAR ответил Serg_Diamond
    вчера в 18:43
    пруфы по Головину? давай ,в студию)))
    ekliziast
    ekliziast ответил Владимир_Спартак
    вчера в 17:57
    Владимир_Спартак:
    Большой ошибкой считаю, кто его назначил на эту должность. Обидно, что Сборную доверили этому человеку. ЕРОЛАШ СЕЙЧАС В СБОРНОЙ.
    Назови того, кто с этими игрулями , способен что либо выиграть.
    ekliziast
    ekliziast ответил Шеф спартака
    вчера в 17:55
    Шеф спартака:
    Спасибо спартаку за такого воспитанника.
    Газзаев, Слуцкий ,Сёмин что то выиграли со сборной? может быть я что то забыл?
    cevin cigan
    cevin cigan ответил mars6791
    вчера в 17:18
    mars6791:
    Если у них было нечто подобное как - футбол в сегодняшней России- они бы вообще возненавидели футбол, и посжигали бы все стадионы нахрен, возможно вместе с футболистами.
    А ты знаешь какой футбол в Италии и Голландии? Молодой человек,не несите всякую хрень(тем более,ничего не понимающую,в этой хрени)
    mars6791
    mars6791 ответил cevin cigan
    вчера в 16:25
    cevin cigan:
    По моему мы единственная страна-участник ЧМ,где круглый год,только и поносят сборную! Нет ни одной такой страны,где так крепко "любят" своих! Ей Богу,даже в Италии и Голландии(которые вообще не попали на ЧМ) не было столько грязи в отношении своих игроков и тренеров..........это песец!
    Если у них было нечто подобное как - футбол в сегодняшней России- они бы вообще возненавидели футбол, и посжигали бы все стадионы нахрен, возможно вместе с футболистами.
    311
    311
    вчера в 15:27
    С таким тренеришкой 3 место в группе ЧМ потолок для нашей сборной!)
    Shpundya .
    Shpundya . ответил Сергей Саныч
    вчера в 14:41
    Сергей Саныч:
    Короче,Виталик с голода не помрёт. А то я уж переживать начал. Каску наденет,сапоги резиновые,рубашки менять перестанет,мыться,бриться...
    Такие люди вечны, в историю заносят, вот смотри по существу мост же не до конца сдан, а сдадут, скажут Мутко построил.
    Shpundya .
    Shpundya .
    вчера в 14:37
    Да,ладно,Вам на Саламовича гнать, кого бы не поставили итог на 90% тот же будет, а 10% можно каждому выделить, фарт никто не отменял.
    А по существу спорт давно уже политика, так вот не зря Россия Египту зелёный свет дала, да и с Сауд.Аравией долгосрочные контракты заключили, остаётся Уругвай как нибудь договоримся и вот Вам выход из группы, давно думаю уже всё решено, а дальше возможно подфартит...в выходе из группы уверен на 90%.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч ответил Shpundya .
    вчера в 14:33
    Shpundya .:
    Бесконечный ремонт никто не отменял, да и ж.д ещё не достроили, сща смета попрЁт..
    Короче,Виталик с голода не помрёт.
    А то я уж переживать начал.
    Каску наденет,сапоги резиновые,рубашки менять перестанет,мыться,бриться...
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
    вчера в 14:31
    С одной стороны шалимов и компания написавших письмо о деньгах. С ними денисов решивший что он указывать может кого покупать, и кому сколько платить. После чего зенит вошел в падение, из которого ещё не выбрался. Мне не нужны рвачи и предатели. Черчесов не гений? А он что один на чемпионате играет? Там на поле 11 человек, или они тоже идиоты?. Мы и без черчесова проваливали международные турниры. Не ищите заранее козла отпущения.
    Shpundya .
    Shpundya . ответил Сергей Саныч
    вчера в 14:30
    Сергей Саныч:
    А Мутко на строительство бросили? Слава Богу,что Крымский мост успели построить.
    Бесконечный ремонт никто не отменял, да и ж.д ещё не достроили, сща смета попрЁт..
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    вчера в 14:21
    А Мутко на строительство бросили?
    Слава Богу,что Крымский мост успели построить.
    valt134
    valt134
    вчера в 14:19
    «Благодарить» начнём после 3-х матчей в группе. Так начнём-мало не покажется!!!
    амурец
    амурец ответил cevin cigan
    вчера в 14:17
    cevin cigan:
    По моему мы единственная страна-участник ЧМ,где круглый год,только и поносят сборную! Нет ни одной такой страны,где так крепко "любят" своих! Ей Богу,даже в Италии и Голландии(которые вообще не попали на ЧМ) не было столько грязи в отношении своих игроков и тренеров..........это песец!
    высказываются не в отношении игроков, а в отношении тренера который из игроков не в состоянии сделать сборную
    OLESOCC
    OLESOCC
    вчера в 14:14
    Скорей бы ЧМ прошел, чтоб Ссаламыча и близко не было!!!
    борька
    борька
    вчера в 14:01
    То, что есть хорошее, то и собрали , Выше головы не прыгнешь, на сколько сможем прыгнуть, то и наше! Займем свой шесток и будем сопеть в две дырочки!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил azures
    вчера в 13:57
    Не надо переходить на принадлежность Клубам. Сборную тренировали и Слуцкий, и Семин так, что это ты зря что он спартач.Результат будет один и ты его наверное уже знаешь)
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 13:53
    По моему мы единственная страна-участник ЧМ,где круглый год,только и поносят сборную! Нет ни одной такой страны,где так крепко "любят" своих! Ей Богу,даже в Италии и Голландии(которые вообще не попали на ЧМ) не было столько грязи в отношении своих игроков и тренеров..........это песец!
    azures
    azures
    вчера в 13:46
    За столько лет не стать нормальным тренером при всех благоприятных условиях может только спартач.
    амурец
    амурец
    вчера в 13:44
    Да ладно, спасибо мы Стасику скажем после того как сборная провалится на ЧМ с таким действительно тренеришкой
    Руки-базуки
    Руки-базуки
    вчера в 13:41
    Станислав Саламович показал всему миру, что именно русский подход является верным! Он понял то, чего не понимают идиоты в Германии, Испании, Португалии и так далее: чтобы попасть в национальную сборную, не надо быть стоящим игроком, надо иметь хорошие отношения с тренером. Ведь чтобы попасть в правительство, не надо быть признанным экспертом в своей сфере, надо быть охранником президента или сыном его друга. А чтобы показывать достойные результаты на международных соревнованиях не нужны никакие выстроенные системы для детского спорта и прочая ерунда для лузеров, нужен Виталий Леонтьевич Мутко.

    И как бы не выступила сборная Черчесова, это уже огромная победа для всей нашей страны. Почему? Потому что Украина вон вообще не участвует!
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