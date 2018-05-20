«Спасибо Саламовичу». Благодарности тренеру по примеру Денисова

Капитан «Локомотива» поблагодарил Черчесова за мотивацию на чемпионский сезон. «Соккер.ру» присоединяется – наставник заслужил.

О сборной России почти не говорят, а говорят о ситуации Черчесова и Денисова. А тут еще Игорь ехидно поблагодарил тренера за мотивацию и желание доказать, что «годен как футболист». Но ведь Станислав Саламович успел сделать и не сделать многое, за что его нужно поблагодарить менее чем за месяц до ЧМ-18. На турнире волей случая любой может стать неожиданным героем, но чаще почти все получают по заслугам.

Спасибо за веру в молодежь!

Черчесов заявлял на вопрос о ветеранах ЦСКА: «Игнашевич и братья Березуцкие стали за два года сильнее? Если футболист заканчивает, то заканчивает». Сказал как отрезал. Сейчас в его расширенной заявке молодых и перспективных немало – от Габулова и Самедова до Жиркова и Игнашевича, а в расширенной заявке 13 людей за тридцать. Вызов Сергея окончательно ломает концепцию, что нельзя вызывать тех, кто не сыгран с молодыми или кому много лет – как Сергею или Игорю Денисову. У Черчесова нет принципов формирования состава, за это тоже спасибо. Ведь у команды есть молодые ребята – Головин, Миранчуки, Зобнин, но сборная не построена вокруг них, время потеряно. В основе на Саудовскую Аравию могут собрать шесть игроков старше 31 года, а это без Комбарова и Глушакова!

Спасибо за контрпрессинг!

Сборная Бразилии раз в три-четыре года встречает команду, по воротам которой можно нанести 12 точных ударов. Даже те, кто во второй сотне рейтинга ФИФА – в два раза ниже, чем сборная России, держат удар лучше. Команда Черчесова в матчах с любым соперником может пропустить столько же, как от Коста-Рики (четырежды после шести ударов в створ). Хотя порой хватает двух мячей, как с Мексикой (семь ударов в створ). Чем не повод для благодарности? Спасибо, что у сборной России четко выстроен прессинг в любом составе. До проблемной линии защиты соперники попросту не доходят, Акинфеев постоянно скучает. А все благодаря тому, что Черчесов – тренер-тактик, который изучает соперников и выверяет игру своей команды до миллиметра.

Спасибо за объяснения игры!

Кажется, что главный строитель Мутко выдает больше анализа действий сборной России, чем сам Черчесов. На днях Виталий Леонтьевич заявил, что причина отказа от Денисова не в личных отношениях – допустим, поверим на секунду, а в тактике. И Мутко прав, ведь с тройкой центральных, а также без Тарасова под боком – с разделением полуфлангов, при выходе в атаку именно через Денисова, теряется вся польза от Игоря на поле. Спасибо Станиславу Саламовичу, что тренер только в разговорах с Мутко объясняет свои решения – быть может, даже показал ему моменты, где Денисов грубо ошибался в ЛЕ, то есть в международных матчах. Перед болельщиками не отчитывается – на просьбы проанализировать игру огрызается.

Спасибо за крепкую основу!

Васин и Джикия – обидные потери, Кокорин – тоже, хотя он к сборной Черчесова не имеет отношения, ведь не было никакой основной связки Александра и Смолова, как не было и трио с Алексеем Миранчуком. Но даже если вычесть три травмы, остается полно позиций, где до сих пор нет основных игроков. У России три варианта тройки защиты – и все разные, ко всем хавбекам и латералям надо привыкать. Справа Самедов, Смольников и Фернандес с равными шансами и преимуществом Александра. Слева – Жирков, Рауш, Кудряшов и Комбаров на запасе. Аналогичные вопросы по тройке хавбеков. Спасибо тренеру, что наиграл основу за месяц до старта ЧМ, выполнил работу. А если вдруг окажется, что Дзюба уместнее рядом со Смоловым – и в атаке все сначала.

Спасибо за выход в атаку!

У сборной России не только прессинг, который позволяет не переживать за атаки соперников, но и сами игроки развивают подходы к чужим воротам очень здорово. Спасибо Черчесову, что футболисты могут надеяться только на себя. Смолов будет нырять вглубь поля, как в «Краснодаре», но ни дальние забросы Игнашевича, ни проходы Жиркова, ни умение Головина отдать короткий промежуточный пас, не сложились в единую картину. У сборной России осталось три с половиной недели на подготовку, но нет выхода в атаку, а наиграть его не с кем – Австрия и Турция без мотивации. Ситуация пугающая, ведь ставка на класс Смолова и Алексея Миранчука опасна. Команде с браком в передачах, как у сборной России, до форвардов еще добраться надо.

Забудьте о Денисове! Есть темы куда важнее

Черчесову «стальной человек» из «Локомотива» не нужен. Точка. Даже восклицательный знак, учитывая темпераменты футболиста и тренера. Но сама шумиха вокруг Игоря напоминает о природе человека. Нас очень просто отвлечь от важных вещей. Например, во всем мире сейчас обсуждают один аудио-файл, в котором условно «старые» уши слышат нечто вроде Лорел, условно «молодые» - Йанни или Йенни.

Отошли на второй план по-настоящему важные обсуждения, отвлекли людей. Без вирусов и сарказма достучаться до народа сложно, судя по тому, как все уцепились в тему «Денисов против Черчесова». Потому и важно вплести в «благодарности» настоящие проблемы. У сборной России столько слабых мест, что одним возвращением Игоря их не решить. Можно согласиться, что эта ситуация ставит диагноз профессионализму тренера Черчесова. Но раз так, то можно сделать хуже сборной, столкнув двух упрямцев лбами.

Не решить ничего ни вызовом Аршавина – и эта безумная теория звучала, ни подключением Игнашевича, ни отказом ото всех с Акинфеевым, а также максимальным омоложением основы. Ведь чтобы реальные проблемы средней, но не бездарной сборной решались, чтобы вам объясняли, куда команда идет и во что собирается играть сейчас, ей нужен большой тренер. Или хотя бы перспективный. Не во всем виноват Черчесов, не на все он может повлиять в игре сборной России – мастерства игрокам не хватает, есть обидные травмы...

Но давно не было у сборной наставника, которого так хотели бы ехидно «поблагодарить» сотни тысяч фанатов, как это сделал далеко не ангел Денисов. Зато Игорь стал отличным оружием в руках РФС – пока зациклились на его конфликте с тренером, не обсуждают или редко трогают другие выдающиеся подвиги Черчесова, а их за пару недель до ЧМ-18 накопилось немало. А за что вы благодарны или «благодарны» тренеру сборной больше всего?