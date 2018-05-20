Все сторонники технологии VAR получили очередной мощный удар после финала Кубка Германии. Блогер «Соккер.ру» Железный Арнольд рассказывает о том, как видеоповторы убивают футбол.

Сколько мы уже слышали разговоров о том, что система VAR необходима футболу и что она искоренит все ошибки и лишит футбол судейских скандалов! Сторонники этой приблуды с пеной у рта доказывают ее крутость и полезность, но они словно живут в идеальном мире, словно считают, что VAR сможет когда-нибудь в светлом будущем (я даже не говорю про нынешний текущий момент) работать как судейство в компьютерной игре - где любой офсайд и фол свистится безошибочно просто потому, что срабатывает скрипт в коде или просчитывается до миллиметра линия офсайда опять-таки внутри кода программы.

Но настоящий футбол - это не футбольный симулятор у вас на приставке или компьютере и его никогда не получится полностью оцифровать и подогнать под компьютерную обработку.

Главным образом по той причине, что очень многие решения в футболе могут иметь двоякую трактовку и тут никакой компьютер не справится с принятием решения. А потому разговоры об ошибках рефери и эти самые ошибки - ведь решение все равно принимает человек, а не компьютер, будут всегда, и с VAR они будут только более ожесточенными.

Наглядный пример тому является вчерашний финал Кубка Германии между «Баварией» и «Айнтрахтом».

На последних минутах, уже в компенсированное время, Кевин-Принс Боатенг в своей штрафной откровенно сносит Хави Мартинеса - ганец махнул как косой, задел за ногу испанца, который рухнул на газон. Да, возможно, упал он слишком картинно, но это неважно. Факт в том, что удар по ноге был, и сам Боатенг, честь ему и хвала, после матча не постеснялся это признать. Более того, он даже сказал, что был уверен, что это пенальти - особенно его вера была сильной в тот момент, когда судья Цвайер принял решение о видеопросмотре эпизода.

И вот тут наступает самое интересное. Цвайер сначала получил консультацию от видеопомощников, которые просматривали эпизод на мониторах, а потом сам побежал к бровке, чтобы взглянуть на момент самостоятельно. И после многократного просмотра момента (что было видно даже с телекартинки), Цвайер принимает решение не назначать пенальти! Почему? Как? Зачем тогда эти видеоповторы, если судья не может даже с их помощью увидеть нарушение правил! Как и говорили многие критики VAR, введение этой системы лишь добавит скандальности - ведь если раньше можно было списать ошибку судьи при назначении/неназначении пенальти на скорость, с которой развивается эпизод, на то, что банально не увидел, в общем было какое-то оправдание творившейся порой вакханалии, то теперь понять, почему судья ошибается, совершенно невозможно.

Вернее, объяснение этому есть, но оно позорное для всего судейского корпуса. Вчера Цвайер просто испугался. Испугался назначать пенальти в компенсированное время матча, подумал, что если назначит его, то будет обвинен в симпатиях к более сильной команде. И пусть он, конечно, увидел там 11-метровый и пусть он назначил бы его в 99 случаях из 100 в любом другом матче, но вчера рефери был напуган, а потому ему никакой VAR и тысяча видеоассистентов не помощники.

И этот эпизод, повторюсь, прекрасно объясняет, почему VAR только вредит футболу, но никак не помогает. Ошибки как были, так и остались, но при этом теперь эти самые ошибки оказываются совершенно необъяснимыми, а значит, что любое спорное решение судьи можно считать предвзятым по отношению к одной из команд. Дискуссий по поводу судейских решений, как видим, меньше не становится - наоборот, их даже больше. Ведь по сути что с VAR, что без него решения все равно принимает один отдельно взятый человек, который руководствуется не буквой закона, а своими собственными эмоциями.

Кстати, до незначенного пенальти был еще один момент в этом матче с просмотром через VAR - когда Ребич убежал один на один и сделал счет 2:1. Ведь атака началась с того, что тот же Боатенг при отборе мяча сыграл рукой. Ну как сыграл - сфера попала ему в руку, которая вроде как была в естественном положении (что за дурацкое выражение), но на самом деле неплохо так отстояла от корпуса и преградила/изменила полет мяча, позволив развить голевую атаку.

Так вот, Цвайер и тут долго и нудно просматривал эпизод, в то время как Ребич уже вовсю праздновал гол в окружении репортеров под фанатской трибуной «Айнтрахта».

И опять-таки приходится констатировать, что тут VAR снова никакой не помощник судей, потому что этот эпизод бесконечно дискуссионный, и никакой видеопросмотр тут вам не скажет однозначно, был фол или нет. Кто-то будет доказывать, что такое попадание мяча в руку в голевой атаке - достаточный повод, чтобы остановить ее, кто-то будет утверждать, что это именно «попадание мяча в руку», которое сейчас стало модно не фиксировать за фол.

И если бы судья в данном случае принял решение в динамике эпизода, без всякого VAR, то оно было бы куда менее одиозным, чем то, которое принято после видеопросмотра.

В общем итог работы VAR в ключевых матчах сезона навевает ужас. Совершенно очевидно, что эта система не помогает футболу, а только мешает ему, вносит сумятицу, а порой вообще приводит к театру абсурда, как было в той же Германии, когда судья вернул команды с перерыва, чтобы пробить пенальти. Вчера после матча комментаторы шутили, что а вдруг Цвайер еще одумается и уже после финального свистка назначит тот самый пенальти - вернет «Айнтрахт» с празднования, отменит счет 1:3… А ведь мог, эта система VAR настолько ломает привычный цикл футбольного матча, что не за горами и такие фантасмагоричные моменты, которые со временем рискуют превратить нашу любимую игру в откровенный фарс.