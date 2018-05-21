Кем ты стал? Менди, Гиббс и Алекс Сандро

Снова продолжаем разбирать судьбы тех, кому разработчики «Football Manager 2012» прочили славную спортивную карьеру. В предыдущих частях вы могли узнать о вратарях и центральных защитниках. Сегодня на очереди крайние защитники. Начнем с левого фланга.
- Хосе Анхель (Испания, 21 год, «Рома»)
- Киран Гиббс (Англия, 21 год, «Арсенал»)
- Райан Бертран (Англия, 21 год, «Челси»)
- Алекс Сандро (Бразилия, 20 лет, «Порту»)
- Габриэль Силва (21 год, «Палмейрас»)
- Дарвин Чавез (Мексика, 21 год, «Монтеррей»)
- Джек Робинсон (Англия, 17 лет, «Ливерпуль»)
- Габриэль Араужо (Бразилия, 19 лет, «Крузейро»)
- Жуниньо (Бразилия, 21 год, «Фигойеренсе»)
- Додо (Бразилия, 19 лет, «Байя»)
- Кевин Теофил-Катерин (Франция, 21 год, «Ренн»)
- Рафаэль Геррейру (Франция, 17 лет, «Кайен»)
- Эраклес (Бразилия, 18 лет, «Атлетико Паранаэенсе»)
- Диого (Бразилия, 18 лет, «Андерлехт»)
- Тимоти Колоджейчак (Франция, 18 лет, «Лион»)
- Бенжамен Менди (Франция, 16 лет, «Гавр»)
- Массадио Айдарра (Франция, 18 лет, «Лорьян»)
- Люка Динь (Франция, 17 лет, «Лилль»)
- Атила Туран (Франция, 19 лет, «Спортинг»)
- Джером Руссельон (Франция, 18 лет, «Сошо»)
- Максим Пондже (Франция, 18 лет, «Нимс»)
По национальной принадлежности очевидны лидерские позиции Франции – сразу 9 игроков, с коих мы и начинаем. И первым в списке идет Кевин Теофил-Катерин, о котором вы наверняка знаете лишь в том случае, если вы – большой поклонник Лиги 1. До 13 года этнический мартиниканец честно утюжил бровку родного «Ренна», после чего уехал на пару годиков в «Кардифф», где быстро осел на скамейку, а затем вернулся на родину в «Сент-Этьен» - сначала в аренду, а потом и на постоянную основу, где по сей день и выступает.
Фигура Рафаэля Геррейру в числе французов наверняка вызывает недоумение, но стоит отметить, что защитник сборной Португалии родился во Франции и был воспитанником французского клуба. А остальное вы в принципе знаете: 4 года игры за «Лорьян», блестящее выступление в составе сборной Португалии на Евро-2016 и переход в дортмундскую «Боруссию», где в полной мере заиграть португальцу мешает травма и само подвешенное состояние рурского клуба.
Тимоти Колоджейчак также заезжал в Бундеслигу и даже тоже в «Боруссию», правда – в менхенгладбахскую. До того игрок с польскими и гваделупскими корнями успел 4 года отыграть за «Ниццу» и пару лет за «Севилью» и переквалифицироваться в центрбека. В начале 17-го года «Боруссия» раскошелилась на 7 миллионов за Тимоти, однако уже летом продала Колоджейчака в мексиканский «Тигрес», где на данный момент он и находится. И действительно – больше находится, чем играет.
Бенжамен Менди в представлении не нуждается. Поиграл за «Марсель», вместе с «Монако» прервал гегемонию ПСЖ и стал еще одним рекордным подписанием «Ман Сити», где умудрился порвать кресты и пропустить сезон. Но в Россию со сборной Франции, тем не менее, Менди едет.
Массадио Айдара не может похвастаться тем же самым. С 13-го года Айдара находится в системе «Ньюкасла», однако к основе стал подпускаться только при Бенитесе. Посему в своей карьере выдающихся достижений Айдара не имеет.
А вот имя Люка Диня постоянно на слуху. Да и какой послужной список у юноши – ПСЖ, «Рома», «Барселона», в довесок - внушительное количество трофеев. Однако, по сути, в ПСЖ основным он не был, а в «Барселоне» Динь откровенно не впечатляет. Хотя это все равно не объясняет выбор Дешама в пользу Менди, который толком в сезоне не играл. Собственно сам Динь ЧМ увидит максимум по телевизору или с трибун.
Но даже от такого витка карьеры наверняка бы не отказался Атила Туран, которому о «Барселоне» приходится только мечтать. Если вас смутило необычное имя, то вы, скорее всего, верно мыслите - Атила не является этническим французом, а турком. Собственно на историческую родину его изыскания и привели. Сначала аренда в «Ордуспор» из «Спортинга», затем – в «Касымпашу» уже из «Реймса» и наконец – переход свободным агентом в «Кайсериспор» в 2017 году. В том же году Атила дебютировал за сборную Турцию в матче против Румынии.
Жерому Руссийону тоже хвастать нечем. За пределы Лиги 1 его карьера не вышла. В 2015 году Жером перебрался в «Монпелье», где стал твердым игроком основы. Но на большее сам игрок не претендует, хотя и смотрится в 25 лет довольно добротно. То же самое можно сказать и о Максиме Пундже, который до сих пор находится в «Бордо» и вполне прилично смотрится на уровне чемпионата, как и его клуб. Хотя основным Пундже начал считаться относительно недавно.
Не менее представительна в данном списке и бразильская диаспора - целых 6 делегатов. Наиболее успешным из них является Алекс Сандро, который успел поиграть за «Порту» и стать лакомым куском для европейских клубов в составе «Ювентуса». Не отнять, не прибавить. А как сложились дела у остальных?
И Габриэль Силва – первый из бразильцев, кому за карьеру пока вынуждены поставить «неуд». Юношу в 2012 году занесло в «Гранаду», откуда он перебрался в «Удинезе», но дальше следовали только аренды по итальянским клубам и обратно в «Гранаду». В 2017 году Силва усилил скамейку «Сент-Этьена», откуда выходит на поле только по праздникам.
«Неуд» получает и Габриэль Араужо, которого помотало по родине – «Витория», «Мадурейра», «Макаэ». После чего Араужо занесло в просторы УПЛ, где Габриэль отыграл 15 матчей за донецкий «Металлург», затем год числился на балансе в днепродзержинской «Стали», после чего уехал на родину. Нынче обретается в бразильском «Наутико», который вылетел из Серии В. Не снискал славы и Жуниньо, который также поездил по родине – «Фигейренсе», «Палмейрас», «Гойяс» - неожиданный визит на сезон в Казахстван в «Актобе» - и возвращение в 17-м году в Бразилию, где Эванилдо Жуниньо выступает за «Виторию».
А вот персона Додо больше знакома в Европе, в частности любителям Серии А. Хотя закрепиться бразильцу не удалось ни в «Роме», ни в «Интере», ни в «Сампдории», которая сначала выкупила контракт Додо у римлян, а затем сама же отправила на родину в «Сантос». Но все равно – причин считать успешным такое развитие карьеры, к сожалению, нет. Как нельзя назвать успешной и карьеру Эраклеса, который попутешествовал по местным бразильским клубам и с зимы 2017 года сидит без клуба. И печальную точку в повествовании мы вынуждены поставить карьерой Диого Битенкорта, которого к 28 годам основательно помотало – «Андерлехт», «Брага», «Пеньяроль», «Эстудиантес», «Данубио». Однако на поле бразилец выходил в последний раз еще в 2016 году. Грустно.
Также в список затесались трое англичан. Ни Гиббс, ни Бертран не стали железными игроками основы своих клубов, хотя Киран и провел за сотню матчей в составе «канониров», а Бертран, невзирая на многочисленные аренды, умудрился выиграть Лигу Чемпионов, дебютировав сразу в финале. С 2017 года Киран защищает цвета «Вест Бромвича», который окончательно и бесповоротно вылетел в Чемпионшип, а Бертран довольно прилично играет за «Саутгемптон», хотя сами «святые» в этом году неприлично играют, что привело к борьбе за выживание. Джек Робинсон тоже отправился искать счастье за пределом своей вотчины, что и привело его в КПР, но не сказать, что это поставило его на путь истинный. Нынешний сезон, во всяком случае, Джек отыграл в статусе основного, но позиции его в КПР довольно шаткие.
И напоследок – мексиканец с чудным именем Дарвин, который не стал ни гением биологии, ни гением футбола. На молодежном уровне Дарвин побеждал в составе сборной на Олимпийских играх, а вот на взрослом уровне не сложилось. С 2015 года Дарвин Чавес – глубокий запасной мексиканского клуба «Веракрус», а в расположение взрослой сборной Чавес вызывался в последний раз еще в 2013 году.
В следующей части мы поговорим о коллегах наших сегодняшних героев, только привыкших утюжить правую бровку. Всем спасибо за внимание.