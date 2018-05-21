Кем ты стал? Менди, Гиббс и Алекс Сандро

Снова продолжаем разбирать судьбы тех, кому разработчики «Football Manager 2012» прочили славную спортивную карьеру. В предыдущих частях вы могли узнать о вратарях и центральных защитниках. Сегодня на очереди крайние защитники. Начнем с левого фланга.

Хосе Анхель (Испания, 21 год, «Рома»)

Киран Гиббс (Англия, 21 год, «Арсенал»)

Райан Бертран (Англия, 21 год, «Челси»)

Алекс Сандро (Бразилия, 20 лет, «Порту»)

Габриэль Силва (21 год, «Палмейрас»)

Дарвин Чавез (Мексика, 21 год, «Монтеррей»)

Джек Робинсон (Англия, 17 лет, «Ливерпуль»)

Габриэль Араужо (Бразилия, 19 лет, «Крузейро»)

Жуниньо (Бразилия, 21 год, «Фигойеренсе»)

Додо (Бразилия, 19 лет, «Байя»)

Кевин Теофил-Катерин (Франция, 21 год, «Ренн»)

Рафаэль Геррейру (Франция, 17 лет, «Кайен»)

Эраклес (Бразилия, 18 лет, «Атлетико Паранаэенсе»)

Диого (Бразилия, 18 лет, «Андерлехт»)

Тимоти Колоджейчак (Франция, 18 лет, «Лион»)

Бенжамен Менди (Франция, 16 лет, «Гавр»)

Массадио Айдарра (Франция, 18 лет, «Лорьян»)

Люка Динь (Франция, 17 лет, «Лилль»)

Атила Туран (Франция, 19 лет, «Спортинг»)

Джером Руссельон (Франция, 18 лет, «Сошо»)

Максим Пондже (Франция, 18 лет, «Нимс»)

По национальной принадлежности очевидны лидерские позиции Франции – сразу 9 игроков, с коих мы и начинаем. И первым в списке идет Кевин Теофил-Катерин, о котором вы наверняка знаете лишь в том случае, если вы – большой поклонник Лиги 1. До 13 года этнический мартиниканец честно утюжил бровку родного «Ренна», после чего уехал на пару годиков в «Кардифф», где быстро осел на скамейку, а затем вернулся на родину в «Сент-Этьен» - сначала в аренду, а потом и на постоянную основу, где по сей день и выступает.

Фигура Рафаэля Геррейру в числе французов наверняка вызывает недоумение, но стоит отметить, что защитник сборной Португалии родился во Франции и был воспитанником французского клуба. А остальное вы в принципе знаете: 4 года игры за «Лорьян», блестящее выступление в составе сборной Португалии на Евро-2016 и переход в дортмундскую «Боруссию», где в полной мере заиграть португальцу мешает травма и само подвешенное состояние рурского клуба.

Тимоти Колоджейчак также заезжал в Бундеслигу и даже тоже в «Боруссию», правда – в менхенгладбахскую. До того игрок с польскими и гваделупскими корнями успел 4 года отыграть за «Ниццу» и пару лет за «Севилью» и переквалифицироваться в центрбека. В начале 17-го года «Боруссия» раскошелилась на 7 миллионов за Тимоти, однако уже летом продала Колоджейчака в мексиканский «Тигрес», где на данный момент он и находится. И действительно – больше находится, чем играет.

Бенжамен Менди в представлении не нуждается. Поиграл за «Марсель», вместе с «Монако» прервал гегемонию ПСЖ и стал еще одним рекордным подписанием «Ман Сити», где умудрился порвать кресты и пропустить сезон. Но в Россию со сборной Франции, тем не менее, Менди едет.

Массадио Айдара не может похвастаться тем же самым. С 13-го года Айдара находится в системе «Ньюкасла», однако к основе стал подпускаться только при Бенитесе. Посему в своей карьере выдающихся достижений Айдара не имеет.

А вот имя Люка Диня постоянно на слуху. Да и какой послужной список у юноши – ПСЖ, «Рома», «Барселона», в довесок - внушительное количество трофеев. Однако, по сути, в ПСЖ основным он не был, а в «Барселоне» Динь откровенно не впечатляет. Хотя это все равно не объясняет выбор Дешама в пользу Менди, который толком в сезоне не играл. Собственно сам Динь ЧМ увидит максимум по телевизору или с трибун.

Но даже от такого витка карьеры наверняка бы не отказался Атила Туран, которому о «Барселоне» приходится только мечтать. Если вас смутило необычное имя, то вы, скорее всего, верно мыслите - Атила не является этническим французом, а турком. Собственно на историческую родину его изыскания и привели. Сначала аренда в «Ордуспор» из «Спортинга», затем – в «Касымпашу» уже из «Реймса» и наконец – переход свободным агентом в «Кайсериспор» в 2017 году. В том же году Атила дебютировал за сборную Турцию в матче против Румынии.

Жерому Руссийону тоже хвастать нечем. За пределы Лиги 1 его карьера не вышла. В 2015 году Жером перебрался в «Монпелье», где стал твердым игроком основы. Но на большее сам игрок не претендует, хотя и смотрится в 25 лет довольно добротно. То же самое можно сказать и о Максиме Пундже, который до сих пор находится в «Бордо» и вполне прилично смотрится на уровне чемпионата, как и его клуб. Хотя основным Пундже начал считаться относительно недавно.

Не менее представительна в данном списке и бразильская диаспора - целых 6 делегатов. Наиболее успешным из них является Алекс Сандро, который успел поиграть за «Порту» и стать лакомым куском для европейских клубов в составе «Ювентуса». Не отнять, не прибавить. А как сложились дела у остальных?

И Габриэль Силва – первый из бразильцев, кому за карьеру пока вынуждены поставить «неуд». Юношу в 2012 году занесло в «Гранаду», откуда он перебрался в «Удинезе», но дальше следовали только аренды по итальянским клубам и обратно в «Гранаду». В 2017 году Силва усилил скамейку «Сент-Этьена», откуда выходит на поле только по праздникам.

«Неуд» получает и Габриэль Араужо, которого помотало по родине – «Витория», «Мадурейра», «Макаэ». После чего Араужо занесло в просторы УПЛ, где Габриэль отыграл 15 матчей за донецкий «Металлург», затем год числился на балансе в днепродзержинской «Стали», после чего уехал на родину. Нынче обретается в бразильском «Наутико», который вылетел из Серии В. Не снискал славы и Жуниньо, который также поездил по родине – «Фигейренсе», «Палмейрас», «Гойяс» - неожиданный визит на сезон в Казахстван в «Актобе» - и возвращение в 17-м году в Бразилию, где Эванилдо Жуниньо выступает за «Виторию».

А вот персона Додо больше знакома в Европе, в частности любителям Серии А. Хотя закрепиться бразильцу не удалось ни в «Роме», ни в «Интере», ни в «Сампдории», которая сначала выкупила контракт Додо у римлян, а затем сама же отправила на родину в «Сантос». Но все равно – причин считать успешным такое развитие карьеры, к сожалению, нет. Как нельзя назвать успешной и карьеру Эраклеса, который попутешествовал по местным бразильским клубам и с зимы 2017 года сидит без клуба. И печальную точку в повествовании мы вынуждены поставить карьерой Диого Битенкорта, которого к 28 годам основательно помотало – «Андерлехт», «Брага», «Пеньяроль», «Эстудиантес», «Данубио». Однако на поле бразилец выходил в последний раз еще в 2016 году. Грустно.

Также в список затесались трое англичан. Ни Гиббс, ни Бертран не стали железными игроками основы своих клубов, хотя Киран и провел за сотню матчей в составе «канониров», а Бертран, невзирая на многочисленные аренды, умудрился выиграть Лигу Чемпионов, дебютировав сразу в финале. С 2017 года Киран защищает цвета «Вест Бромвича», который окончательно и бесповоротно вылетел в Чемпионшип, а Бертран довольно прилично играет за «Саутгемптон», хотя сами «святые» в этом году неприлично играют, что привело к борьбе за выживание. Джек Робинсон тоже отправился искать счастье за пределом своей вотчины, что и привело его в КПР, но не сказать, что это поставило его на путь истинный. Нынешний сезон, во всяком случае, Джек отыграл в статусе основного, но позиции его в КПР довольно шаткие.

И напоследок – мексиканец с чудным именем Дарвин, который не стал ни гением биологии, ни гением футбола. На молодежном уровне Дарвин побеждал в составе сборной на Олимпийских играх, а вот на взрослом уровне не сложилось. С 2015 года Дарвин Чавес – глубокий запасной мексиканского клуба «Веракрус», а в расположение взрослой сборной Чавес вызывался в последний раз еще в 2013 году.

В следующей части мы поговорим о коллегах наших сегодняшних героев, только привыкших утюжить правую бровку. Всем спасибо за внимание.