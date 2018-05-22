Глушаков, Васин и аргентинцы «Зенита» - в антисборной РФПЛ 2017/2018!

«Соккер.ру» определяет слабые звенья прошедшего чемпионата. Самые слабые! Здесь и игроки, чей уровень откровенно не соответствует РФПЛ, и провалившиеся мастера.

Вратарь

Голкипер «Анжи» (Солосин + Лория + Будаков + Сугробов)

Довбня часто выручал «СКА-Хабаровск», у Юрченко случались дико неудачные матчи, однако бывали и концерты по заявкам, а вот голкиперы «Анжи» постоянно лажали, кто бы из них ни занимал место в воротах. Солосин помнит шесть пропущенных мячей от «Рубина», Лория неудачно действовал на линии, а Будаков ошибался на выходах. Каждый из этой троицы внес посильную лепту в 55 пропущенных мячей в регулярном сезоне, а молодой Владимир Сугробов продолжил недостойно нести вратарское знамя «Анжи», допустив ошибки в стыках с «Енисеем» и поплатившись шестью голами в двух матчах. Вратарская ненадежность – один из залогов вылета махачкалинцев в ФНЛ.

Защитники

Александр Черевко («СКА-Хабаровск»)

Хабаровчане не хотели забивать голы, но в обороне играли не лучше, а индивидуальные ошибки стали залогом многих поражений. Черевко позволял себе ошибаться грубейшим образом, как в матче первого круга против ЦСКА, в других матчах проседал позиционно, вверяя фланг в бойкие руки оппонентов. К слову, это второй в карьере 30-летнего Черевко сезон в РФПЛ и второй вылет, первый был с «Томью» несколько лет назад. Делайте выводы.

Виктор Васин (ЦСКА)

Озвучу крамольную мысль: со здоровым Васиным ЦСКА мог и не завоевать прямую путевку в Лигу чемпионов по весне. А так опытному Игнашевичу пришлось обеими ногами становиться в основу и вытаскивать для армейцев матчи на классе. Виктор далеко не настолько надежен, а порой для разрядки ему нужно совершать грубейшие ошибки всем на потеху. В первой половине чемпионата Васин провалил оба матча против «Локомотива», неумно сыграл в матче с «Ахматом», что привело к поражению ЦСКА, да и 0:3 от «Спартака» тоже можно вспомнить.

Дмитрий Гришко («СКА-Хабаровск»)

Защитным линиям «Тосно» и «Анжи» не хватало организованности, а иногда и удачи, но там были свои герои вроде Полуяхтова и Дугалича, а вот у СКА в обороне ни футболистов достойного уровня, ни сплоченности. Гришко особенно отличился со знаком «минус» в последних турах, но на месте Дмитрий, который «не смог», как та лошадка из анекдота, запросто мог оказаться кто-то из его партнеров – Пуцко или Димидко.

Эльмир Набиуллин («Рубин»/«Зенит»)

Включение в антисборную можно заслужить не только низким уровнем игры, но и «неигрой». Набиуллин не блистал в «Рубине» в первой половине сезона, но Курбан Бердыев мог поставить защитника на путь истинный и дать ему мощный толчок после сооружения своей команды. Однако Эльмир принял решение перейти в «Зенит», откуда собирался попасть в сборную, но сыграл за всю весеннюю часть сезона что-то около тайма в общей сложности. Альтернатива на позицию левого защитника – Дмитрий Комбаров.

Полузащитники

Шарль Каборе («Краснодар»)

Есть мнение, что Каборе утратил мотивацию и снизил к себе требования. Игрок-то замечательный по своим способностям и уровню мастерства, но равнодушие не прикроешь даже высоким процентом точных передач, если они делаются в основном поперек и назад. В контактном футболе Шарль предпочитает не участвовать, что превратило его в декоративного мастера – вроде бы есть такой парень, он многое умеет, но давно не демонстрирует.

Матиас Краневиттер («Зенит»)

Личный позор Диего Симеоне. Не мог Эль Чоло держать в своей команде настолько «овощного» игрока. Краневиттер ни в чем себя не проявил, его сильные стороны остались на бумаге. На поле это футболист, которого легко «съедали» в опорной зоне, который не преуспел во взаимодействиях с партнерами, который не умеет созидать. Или все это ему просто не интересно. Матиас – нулевой, уехавший зимой в аренду в «Рубин» Кристиан Нобоа может больше и лучше.

Денис Глушаков («Спартак»)

Во всех проигранных матчах «Спартака» к Денису Глушакову были вопросы. Не было такого, чтобы команда проигрывала, а капитан парил полем и менял музыку. В начале чемпионата Денис Борисович решал вопрос по новому контракту со «Спартаком» - пока не подписал, настроения у него было, и «красно-белые» теряли очки. В середине чемпионата были хорошие матчи, но под занавес Глушаков махал ногами мимо мяча в Екатеринбурге и выбил «Спартак» из Кубка России. С кем не бывает? С капитаном успешной команды, пожалуй.

Александр Самедов («Спартак»)

Два гола и одна результативная передача за сезон – таков итог выступлений вингера на месте, которое отзеркаливает позицию, где играет Квинси Промес («15+7» сумма голов и передач). Конечно, голландец – лидер, а Самедов – ветеран, но тогда это значит, что Александр занимает в «Спартаке» чье-то место. Безусловно, он помог прошлой весной завоевать чемпионство, но теперь Самедов постоянно под критикой. Он не то чтобы плох, но регулярно блекл и бесполезен. Хотя еще можно припомнить удаление в матче первого круга с «Локомотивом» при счете 2:0. Доведи «Спартак» ту игру до победы, чемпионская гонка могла сложиться иначе.

Нападающие

Эмилиано Ригони («Зенит»)

По большому счету, никто из зенитовских аргентинцев не оправдал ожиданий, но Ригони именно в матчах РФПЛ провалился, хотя в Лиге Европы провел несколько ярких встреч. И это вводит еще в больший диссонанс: видно, что Эмилиано – парень способный, так почему так бестолково действовал во многих матчах и отметился только двумя результативными передачами в РФПЛ, не забив голов? Это провал.

Максим Канунников («Рубин»/«СКА-Хабаровск»)

Считаю, обязательно нужно отметить человека, ставшего невидимкой. Прошлым летом Канунниковым интересовался «Спартак», он был в составе сборной России на Кубке Конфедераций, но за прошедший сезон все растерял. Свой последний на сегодняшний день гол Максим забил 26 августа в ворота «Тосно», после чего уныло доиграл за «Рубин» до нового года, а потом отправился в Хабаровск, где отметился лишь незабитым пенальти в девяти матчах.

Тренер

Роберто Манчини («Зенит»)

Помощником Роберто назначим Вадима Скрипченко, который второй сезон подряд уверенно выводит команды в ФНЛ – «Анжи» вслед за «Крыльями Советов», но главным должен быть итальянец. Занять пятое место с таким составом можно было только при наплевательском отношении к своей работе. Манчини не пытался понравиться российским игрокам, легко расстался с Шатовым и Дзюбой, которые ему отомстили голами, часто выбирал странную тактику и непривычные позиции для футболистов, будто играл в футбольный менеджер. А еще жаловался на все: на судейство, на трансферы, на своих игроков, на то, что соперники побеждают. Признание Манчини после ухода из «Зенита» многое объяснило: «Я еще три месяца назад решил покинуть свой пост».