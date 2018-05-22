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Глушаков, Васин и аргентинцы «Зенита» - в антисборной РФПЛ 2017/2018!

вчера, 17:30
Глушаков, Васин и аргентинцы «Зенита» - в антисборной РФПЛ 2017/2018!

«Соккер.ру» определяет слабые звенья прошедшего чемпионата. Самые слабые! Здесь и игроки, чей уровень откровенно не соответствует РФПЛ, и провалившиеся мастера.

Вратарь

Голкипер «Анжи» (Солосин + Лория + Будаков + Сугробов)

Довбня часто выручал «СКА-Хабаровск», у Юрченко случались дико неудачные матчи, однако бывали и концерты по заявкам, а вот голкиперы «Анжи» постоянно лажали, кто бы из них ни занимал место в воротах. Солосин помнит шесть пропущенных мячей от «Рубина», Лория неудачно действовал на линии, а Будаков ошибался на выходах. Каждый из этой троицы внес посильную лепту в 55 пропущенных мячей в регулярном сезоне, а молодой Владимир Сугробов продолжил недостойно нести вратарское знамя «Анжи», допустив ошибки в стыках с «Енисеем» и поплатившись шестью голами в двух матчах. Вратарская ненадежность – один из залогов вылета махачкалинцев в ФНЛ.

Защитники

Александр Черевко («СКА-Хабаровск»)

Хабаровчане не хотели забивать голы, но в обороне играли не лучше, а индивидуальные ошибки стали залогом многих поражений. Черевко позволял себе ошибаться грубейшим образом, как в матче первого круга против ЦСКА, в других матчах проседал позиционно, вверяя фланг в бойкие руки оппонентов. К слову, это второй в карьере 30-летнего Черевко сезон в РФПЛ и второй вылет, первый был с «Томью» несколько лет назад. Делайте выводы.

Виктор Васин (ЦСКА)

Озвучу крамольную мысль: со здоровым Васиным ЦСКА мог и не завоевать прямую путевку в Лигу чемпионов по весне. А так опытному Игнашевичу пришлось обеими ногами становиться в основу и вытаскивать для армейцев матчи на классе. Виктор далеко не настолько надежен, а порой для разрядки ему нужно совершать грубейшие ошибки всем на потеху. В первой половине чемпионата Васин провалил оба матча против «Локомотива», неумно сыграл в матче с «Ахматом», что привело к поражению ЦСКА, да и 0:3 от «Спартака» тоже можно вспомнить.

Дмитрий Гришко («СКА-Хабаровск»)

Защитным линиям «Тосно» и «Анжи» не хватало организованности, а иногда и удачи, но там были свои герои вроде Полуяхтова и Дугалича, а вот у СКА в обороне ни футболистов достойного уровня, ни сплоченности. Гришко особенно отличился со знаком «минус» в последних турах, но на месте Дмитрий, который «не смог», как та лошадка из анекдота, запросто мог оказаться кто-то из его партнеров – Пуцко или Димидко.

Эльмир Набиуллин («Рубин»/«Зенит»)

Включение в антисборную можно заслужить не только низким уровнем игры, но и «неигрой». Набиуллин не блистал в «Рубине» в первой половине сезона, но Курбан Бердыев мог поставить защитника на путь истинный и дать ему мощный толчок после сооружения своей команды. Однако Эльмир принял решение перейти в «Зенит», откуда собирался попасть в сборную, но сыграл за всю весеннюю часть сезона что-то около тайма в общей сложности. Альтернатива на позицию левого защитника – Дмитрий Комбаров.

Полузащитники

Шарль Каборе («Краснодар»)

Есть мнение, что Каборе утратил мотивацию и снизил к себе требования. Игрок-то замечательный по своим способностям и уровню мастерства, но равнодушие не прикроешь даже высоким процентом точных передач, если они делаются в основном поперек и назад. В контактном футболе Шарль предпочитает не участвовать, что превратило его в декоративного мастера – вроде бы есть такой парень, он многое умеет, но давно не демонстрирует.

Матиас Краневиттер («Зенит»)

Личный позор Диего Симеоне. Не мог Эль Чоло держать в своей команде настолько «овощного» игрока. Краневиттер ни в чем себя не проявил, его сильные стороны остались на бумаге. На поле это футболист, которого легко «съедали» в опорной зоне, который не преуспел во взаимодействиях с партнерами, который не умеет созидать. Или все это ему просто не интересно. Матиас – нулевой, уехавший зимой в аренду в «Рубин» Кристиан Нобоа может больше и лучше.

Денис Глушаков («Спартак»)

Во всех проигранных матчах «Спартака» к Денису Глушакову были вопросы. Не было такого, чтобы команда проигрывала, а капитан парил полем и менял музыку. В начале чемпионата Денис Борисович решал вопрос по новому контракту со «Спартаком» - пока не подписал, настроения у него было, и «красно-белые» теряли очки. В середине чемпионата были хорошие матчи, но под занавес Глушаков махал ногами мимо мяча в Екатеринбурге и выбил «Спартак» из Кубка России. С кем не бывает? С капитаном успешной команды, пожалуй.

Александр Самедов («Спартак»)

Два гола и одна результативная передача за сезон – таков итог выступлений вингера на месте, которое отзеркаливает позицию, где играет Квинси Промес («15+7» сумма голов и передач). Конечно, голландец – лидер, а Самедов – ветеран, но тогда это значит, что Александр занимает в «Спартаке» чье-то место. Безусловно, он помог прошлой весной завоевать чемпионство, но теперь Самедов постоянно под критикой. Он не то чтобы плох, но регулярно блекл и бесполезен. Хотя еще можно припомнить удаление в матче первого круга с «Локомотивом» при счете 2:0. Доведи «Спартак» ту игру до победы, чемпионская гонка могла сложиться иначе.

Нападающие

Эмилиано Ригони («Зенит»)

По большому счету, никто из зенитовских аргентинцев не оправдал ожиданий, но Ригони именно в матчах РФПЛ провалился, хотя в Лиге Европы провел несколько ярких встреч. И это вводит еще в больший диссонанс: видно, что Эмилиано – парень способный, так почему так бестолково действовал во многих матчах и отметился только двумя результативными передачами в РФПЛ, не забив голов? Это провал.

Максим Канунников («Рубин»/«СКА-Хабаровск»)

Считаю, обязательно нужно отметить человека, ставшего невидимкой. Прошлым летом Канунниковым интересовался «Спартак», он был в составе сборной России на Кубке Конфедераций, но за прошедший сезон все растерял. Свой последний на сегодняшний день гол Максим забил 26 августа в ворота «Тосно», после чего уныло доиграл за «Рубин» до нового года, а потом отправился в Хабаровск, где отметился лишь незабитым пенальти в девяти матчах.

Тренер

Роберто Манчини («Зенит»)

Помощником Роберто назначим Вадима Скрипченко, который второй сезон подряд уверенно выводит команды в ФНЛ – «Анжи» вслед за «Крыльями Советов», но главным должен быть итальянец. Занять пятое место с таким составом можно было только при наплевательском отношении к своей работе. Манчини не пытался понравиться российским игрокам, легко расстался с Шатовым и Дзюбой, которые ему отомстили голами, часто выбирал странную тактику и непривычные позиции для футболистов, будто играл в футбольный менеджер. А еще жаловался на все: на судейство, на трансферы, на своих игроков, на то, что соперники побеждают. Признание Манчини после ухода из «Зенита» многое объяснило: «Я еще три месяца назад решил покинуть свой пост».

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил Свинодел
сегодня в 15:19
Свинодел:
Нет ни Реброва, ни Селихова, ни Кутепова - главных объектов насмешек всех болельщиков страны.
Очнись товарищ, ты бредишь.
свиноспартач
свиноспартач
сегодня в 14:19
Видимо на более у писаки мозгов не хватило. Спартаковцы лучшие игроки сезона
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 13:57
Вполне дельная сборная.
Nerai Sairensa
Nerai Sairensa ответил Свинодел
сегодня в 12:52
Свинодел:
Нет ни Реброва, ни Селихова, ни Кутепова - главных объектов насмешек всех болельщиков страны.
Мужик, ты и твои клоны - это не страна, запомни уже.
шацк
шацк
сегодня в 10:23
Сбылась места Наибуллина - он в сборной! Пусть и в анти, но на болотах ему другого и не светит.
andre_can
andre_can
сегодня в 06:04
    Павел Молочный
    Павел Молочный ответил RomM84
    сегодня в 04:30
    RomM84:
    С кем ни бывает? Не
    Спасибо, исправили.
    aigaziFIGHTER
    aigaziFIGHTER
    вчера в 23:40
    Без Кутепова этот список недействителен.
    KURUM
    KURUM
    вчера в 22:59
    Где Заболотный? Даже в анти-сборную не достоин..
    RomM84
    RomM84
    вчера в 22:21
    А что манчини тоже в нары записали?
    RomM84
    RomM84
    вчера в 22:18
    С кем ни бывает? Не
    RomM84
    RomM84
    вчера в 22:17
    пока не подписал, настроения у него было, и «красно-белые» теряли очки. Какое то странное предложение...
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 21:59
    За чужих не буду, про своих, Кутепову самое место тут, а вот Глушаков, как минимум, не выбивал Спартак из кубка)
    112910415
    112910415
    вчера в 20:08
    звёзды Зенита украсили этот текст!
    Jum13
    Jum13 ответил mugik1973
    вчера в 20:02
    mugik1973:
    А по мне в эту сборную нужно всех бомжей ставить
    А чего не свиней? Ах да - своих не ставят )))
    Верг
    Верг
    вчера в 19:54
    Кутепова и передаса забыли и дрюси, а на ворота габулова либо реброва, ну и заболотного! больше зенита!
    sir-5
    sir-5 ответил Abverin
    вчера в 19:44
    Abverin:
    Можно было еще промеску добавить, не зря его из сборной Голландии изгнали.
    ..и снова пригласили.Проспал ты этот момент!
    sir-5
    sir-5
    вчера в 19:42
    Худший футбольный менеджер-Миллер,худший вице-премьер по строительству-Мутко(он же лучший моторист каботажного флота).
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    вчера в 19:39
    Опять за спартачей стыдно!
    The Frei
    The Frei
    вчера в 19:28
    Васина в антисборную поставили потому что Игнашевич хорошо играл.
    mugik1973
    mugik1973 ответил bojarind
    вчера в 19:19
    А по мне в эту сборную нужно всех бомжей ставить
    Abverin
    Abverin
    вчера в 19:18
    Пупсики везде отличатся в опозоривании себя.
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    вчера в 19:18
    Нужно больше Паредасов
    kts
    kts
    вчера в 18:47
    игрока, который не играл ? Чтобы поменьше было поросят и бакланов ??
    kts
    kts
    вчера в 18:47
    Набиуллин конечно не о чем, но какой смысл включать
    Jum13
    Jum13
    вчера в 18:43
    Да - Васин мог бы. А мог бы - и не мог бы. А где главная скрепа обороны спартака - Кутепов?
    kyxy
    kyxy ответил Ablom
    вчера в 18:27
    Ablom:
    Набиуллин сыграл 1.5 матча и в список попал, Селихов осемимячился и его нету.
    сборная по РФПЛ причем тут ЛЧ? Селихов примерно уровня Малафеева получается? Оба по 7 получили
    kyxy
    kyxy
    вчера в 18:25
    Хотя Набиубулин еще хуже, но Кутепов и Васин основа этой сборной
    kyxy
    kyxy
    вчера в 18:24
    Хоть болею за Спартак, но Кутепов и Комбаров тоже заслужили. Кирилл гораздо сильнее брата сыграл этот сезон.
    Abverin
    Abverin
    вчера в 18:15
    Можно было еще промеску добавить, не зря его из сборной Голландии изгнали.
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