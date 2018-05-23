«Боруссия» Д: разочарованные и униженные

Они побеждали «Баварию», но без Клоппа начали принимать странные решения. На «Соккер.ру» - о комплексе неполноценности, который должен выжечь Фавр.

Команда хуже, чем фанаты

Болельщики у «Боруссии» лучше, чем у многих великих и знаменитых в своих странах клубов. Ведь народ без ума от клуба и не бросает его в горе и радости, как близкого и родного. Например, у «Спартака» средняя посещаемость домашних матчей в ушедшем сезоне 66.6 %. В Мадриде «Реал» - сам «Реал», собирает всего 81 % от нормы аншлага в Ла Лиге. А в Дортмунде трибуны забиты в среднем на 97.7 %. Попасть на матчи немецкого клуба трудно, ведь в прошлом сезоне 99.8 % болельщиков продлили свои абонементы на сезон.

Это был лучший показатель в истории «Боруссии», и хотя поклонники у рурской команды фантастические – кореография и атмосфера на стадионе сказочная, команда их заметно подвела в уходящем первенстве. Но заполняли стадион на 98 % в сезоне, когда могли провалиться в Лигу Европы! Ставка на создателя мимолетно успешного «Аякса» Петера Боша себя не оправдала – в декабре сменили тренера, и хотя «Боруссия» за счет лучшей разницы мячей попала в групповой этап ЛЧ, отправив «Байер» в ЛЕ, игра команды недостойна такой поддержки.

По сравнению с прошлым сезоном у них минус девять по очкам, минус шесть по придуманным голам, плюс восемь по пропущенным мячам. Дожили до того, что даже создавать моменты разучились, ведь по xG упали на десять голов – невероятно много для команды, которая лишь с третьей строчки сползла на четвертую. «Бавария» шесть лет подряд первая в Бундеслиге, у «Боруссии» выработался не комплекс, а рефлекс. Ее унижают как коллектив спортсменов и клуб постоянно. Добавьте странные решения Цорка и Ватцке – получите полный букет проблем. Причем даже тот, кого на руках носят, не так прост.

Непонятный Ройс

В принципе, тут история Обамеянга. Пьер-Эмерик выделялся и забивал столько, что мало кто задавался вопросом: а разве форвард не перетягивает одеяло на себя настолько, что не только помогает, но и мешает? Ройсу тоже повезло с голами, спасал против тезок из «Боруссии», «Аугсбурга», «Лейпцига», «Байера» и «Вердера». Без него Дортмунд не увидел бы ЛЧ. Но дело не только в игре, да и наличие травм у футболиста не означает, что он ангел. Марко Ройса искренне жалели, ведь пропустил чемпионат мира в Бразилии, а потом не смог сыграть на Евро-2016 во Франции.

За три года сыграл всего 61 % от всех матчей в Бундеслиге. Но на Ройса не стоит смотреть как на футбольную икону. Такой подход приводит к тому, что вице-капитан, которого в основе видят через раз, включает диктатора на поле и за его пределами. В Дортмунде бродят слухи, что поведение Марко далеко не всегда идеальное. Обозлился на обстоятельства из-за постоянных травм – в нем живет обида, что не оказался героем МЮ, «Реала» или «Барселоны». Ущемленное самолюбие звезды в Дортмунде кормят деньгами, отдав за три года около 35 млн евро вместе с бонусами. А в ответ Марко бережет себя.

Не может иначе, в нем сидит боязнь получить травму. Это сказывается на поведении в матчах, где нужно самопожертвование. Ройс иногда в «режиме Гетце». Марко не прибавляет, ссылаясь на травмы, а при этом у него особый статус. Класс позволяет быть лучшим в плохой «Боруссии», но на деле Ройс просто забивал из ничего. У Пулишича и Ярмоленко суммарная опасность моментов почти такая же. Марко повезло, но часто он бесполезен в сложных матчах. Дублем против «Байера» наработал на вызов в сборную на ЧМ-18, но где был против «Зальцбурга», «Шальке» или «Майнца»? Нельзя выписывать ему индульгенцию только на основании травм. Ведь Ройс не рядовой игрок команды, а ее вице-капитан с высоченным окладом.

Целая команда на чемоданах

Претензии к Ройсу меркнут на фоне того, что творят многие «Иуды» разного масштаба из состава «Боруссии» в последние лет пять. Марко хоть и требует к себе царское отношение, а поговаривают, и протаскивает друзей в основу, но хотя бы верный. А вот остальные – как распутная жена капитана дальнего плавания. Стоит признать, что для большинства сильных игроков «Боруссия» лишь перевалочный пункт по пути в «Баварию» или за границу Германии. Давайте считать. Шахина забрал «Реал», Кагаву и Мхитаряна – МЮ, Гетце, Левандовски, Хуммельса – «Бавария», Гюндогана – МС.

Уже семь человек, каждый из которых – звезда, пускай даже звезда момента. Молодой француз Усман Дембеле устроил истерику и заставил продать себя в «Барселону», что может и к лучшему для «Боруссии». Но Обамеянг тоже в конце карьеры в Дортмунде вел себя не лучшим образом. Сократис поступает достойнее, но после четвертого места в Бундеслиге спешит туда, куда в прошлом году убежал глава скаутской службы «Боруссии» - в «Арсенал». Даже в команду, которая ниже в своей лиге, чем дортмундцы, лидеры немцев идут охотнее.

А возвращаются только с поджатым хвостом, как Гетце, пролетевший мимо заявки на ЧМ в России. После поражения в финале ЛЧ от «Баварии» еще при Клоппе – а прошло пять лет, «Боруссия» стала клубом-донором. И хотя репутация позволяет получать в заявку таких ребят, как Филипп, Пулишич или Санчо, как только заиграют и получат предложение от «Баварии» и клубов похожего масштаба – уйдут. Представьте себе, как сложно мотивировать команду, в которой каждый знает, что он если не Дембеле, то Обамеянг. Надо будет – начнет саботировать тренировки и проситься на выход.

Фавр может добиться успеха

Понимая, что в клубе нет фигуры, которая верила бы в возможность свержения «Баварии» без активной помощи мюнхенского гранда – а такой фигуры после Клоппа не нашлось, ни один тренер, у которого есть варианты интереснее, в «Боруссию» не пойдет. Но тут на горизонте появился Фавр. В «Ницце» Люсьен даже из Балотелли сделал почти взрослого футболиста. Тактически швейцарец умница, поскольку его стиль простой, но элегантный. Не обходится без провалов – «Ниццы» хватило лишь на год, а в уходящем сезоне они были всего восьмыми.

Но Фавр-то остался сильным наставником, который улучшает игру своих команд. А «Боруссии» из Дортмунда нужно стать сильнее морально и буквально. Перестали играть красиво, игроки не прибавляют стабильно и бесповоротно. Но Люсьен уже заблокировал трансфер старенького Лихтштайнера, уже ищет нового центрального защитника, думает, как улучшить игру Вайгля, Пулишича, Филиппа, Ройса и Ярмоленко. Состав у «Боруссии» такой, о котором Фавр мечтать во Франции не мог, особенно с учетом покупки вратаря Хитца и напоминания, что деньги есть.

Осталось их с умом потратить. Быть может, стоит подыскать для закупок толковых менеджеров? Ватцке и Цорку нужны советники, и хотя в клубную структуру запихнули Заммера и Келя, не сказать, что тактика похожа на рабочую. Хотя боссы спасли «Боруссию» и выходили ее, когда клуб был финансово смертельно раненым, необходимо отметить, что они же задержали логичные перемены в структуре команды. И, что даже важнее, не сумели найти смысл в существовании такого вот проекта. В результате Тухель не прижился, а потом за него воевали «Бавария» и ПСЖ, считая перспективным.

В этом трагедия Дортмунда. Клуб успешно реанимировали, команда даже в нынешнем составе очень талантливая. Но веры в то, что «Боруссия» в ближайший год будет чемпионом, нет совершенно. Фавр – симпатичный наставник, но вылетел из Лиги Европы от «Локомотива» не так давно, а Ватцке и Цорк готовы и дальше допускать ошибки на трансферном рынке, а все Сократисы не прочь убежать в «Арсенал» вслед за Обамеянгами. В итоге останется инкубатор для талантов. Команда, которая может зажечь по игре, но пойти на уровень выше не в состоянии, поскольку сама не верит в фазовый переход.

Даже когда «Баварию» заколошматило и конкурент сенсационно поменял тренера – Дортмунд не переоделся в «золотое», упустив выше принципиального врага «Шальке». В отсутствии веры в прорыв беда многих клубов уровня «Боруссии». И вечная трагедия замечательных фанатов – превосходят в классе свою команду. Скромный и воспитанный Фавр обязательно проведет сезон успешнее, чем его предшественники. Но чтобы «Боруссия» финишировала выше «Баварии», нужна искра, а ее давно потушили.