Свобода близко! Крутые игроки с истекающими контрактами

«Соккер.ру» указывает на классных футболистов, которые этим летом могут сменить клубную прописку без всякой компенсации: 30 июня их действующие контракты закончатся.

Вратарь

Лукаш Градецки (Финляндия, 28 лет)

Клуб: «Айнтрахт» (Франкфурт)

Статистика в сезоне 2017/2018: 40 матчей, 47 голов пропущено.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 8 млн евро.

Тут мог быть Буффон, но история Джанлуиджи особенная, он за рамками футбольной обыденности, поэтому выбирали из коллег 40-летнего Джиджи. Финский голкипер словацкого происхождения не смог договориться с «Айнтрахтом» об условиях нового контракта и летом покинет Франкфурт, где ему уже нашли замену в лице датчанина Фредерика Реннова из «Брондбю». Пока неизвестно, где продолжит карьеру Градецки, ставший обладателем Кубка Германии в прошедший уикенд, но спрос на него в Бундеслиге серьезный: о своем интересе заявляли «Байер» и дортмундская «Боруссия». А может быть, Лукаш перейдет вместе с тренером Ковачем в «Баварию» и бросит вызов Мануэлю Нойеру?

UPD. Буквально во время верстки статьи Лукаш Градецки официально присоединился к леверкузенскому «Байеру».

Защитники

Ашраф Хакими (Марокко, 19 лет)

Клуб: «Реал» (Мадрид)

Статистика в сезоне 2017/2018: 16 матчей = 2 гола + 1 ассист.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 5 млн евро.

Хакими видит себя только в «Реале», однако у него по-прежнему нет нового контракта с «Королевским клубом». 19-летний защитник, в нынешнем сезоне ворвавшийся в ротацию команды Зидана, оставил приятное впечатление, а летом мы увидим его в России на чемпионате мира, ведь Ашраф попал в заявку сборной Марокко. Вскоре могут произойти и другие изменения в судьбе Хакими, ведь парень неглупый и понимает, что с Карвахалем в конкурентах он обречен на роль «вечно второго». Собственно, марокканец может поступить как сам Дани в свое время: покинуть «Реал», чтобы вернуться более сильным.

Диего Рейес (Мексика, 25 лет)

Клуб: «Порту»

Статистика в сезоне 2017/2018: 21 матч = 2 гола + 1 ассист.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 5 млн евро.

Прошлым летом Диего Рейесом интересовался «Зенит», а в зимнее трансферное окно мексиканец был в списках «Краснодара», который занялся поисками замены Андреасу Гранквисту. Умелый и еще молодой центральный защитник в прошедшем сезоне появлялся в основе «Порту» нерегулярно, но в правильном клубе и у грамотного тренера Диего может оказаться ценным ресурсом, ведь его потенциал только предстоит раскрыть в полной мере. И этот парень может достаться своей следующей команде бесплатно.

Иван Маркано (Испания, 30 лет)

Клуб: «Порту»

Статистика в сезоне 2017/2018: 41 матч = 6 голов.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 8 млн евро.

Так уж вышло, что центр представляют «драконы», готовую связку можно взять без выплаты компенсации. Маркано, знакомый нам по выступлениям за «Рубин», стал лидером обороны «Порту», но еще год назад он отказался продлевать истекающий четырехлетний контракт, не согласившись с предложенными условиями. Будучи профессионалом, Иван солидно отыграл в прощальном сезоне в составе «драконов», а сейчас выбирает новый клуб. Испанцем интересовались «Эвертон» и «Милан», а ближе всех к контракту с Маркано «Рома». Спортивный директор «волков» Мончи знает толк в таких подписаниях.

Квадво Асамоа (Гана, 29 лет)

Клуб: «Ювентус»

Статистика в сезоне 2017/2018: 16 матчей.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 12.5 млн евро.

Вечный игрок ротации «Ювентуса» отказался от нового контракта, который предлагала ему «Старая Синьора», футболист решил покинуть Турин, чтобы «принять новый вызов в другом месте». Вероятно, Квадво перейдет в «Интер», на прошлой неделе он прошел для «нерадзурри» медицинское обследование, дело за малым – дождаться официальной даты истечения контракта с «Юве», а после объявить о переходе в новый клуб.

Полузащитники

Эмре Джан (Германия, 24 года)

Клуб: «Ливерпуль»

Статистика в сезоне 2017/2018: 37 матчей = 6 голов + 5 ассистов.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 28 млн евро.

Эмре Джан дошел с «Ливерпулем» до финала Лиги чемпионов, однако матч в Киеве станет для него последним за «красных», если он вообще попадет в заявку на игру и появится на поле. Некоторые считают, что немецкий полузащитник этого не заслуживает. Уж не знаю, может быть, Джан и пожалел о своем решении покинуть «Энфилд», ведь процесс был запущен за несколько месяцев до того, как «Ливерпуль» пробился в финал Лиги чемпионов. Так или иначе, будущее Эмре предопределено: скоро он должен стать игроком «Ювентуса».

Макс Майер (Германия, 22 года)

Клуб: «Шальке»

Статистика в сезоне 2017/2018: 37 матчей = 2 гола + 2 ассиста.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 20 млн евро.

История с уходом Майера из «Шальке» обернулась настоящим скандалом. Не обошлось без грязных агентских игр в исполнении Роджера Виттманна, представителя Макса. Этот товарищ сначала больше месяца не реагировал на адекватное предложение «Шальке», а потом попытался выставить клуб виноватым в том, что его подопечному не уделяется должного внимания. Сам Майер дал резкое интервью, после которого не было пути назад, с 1 мая полузащитник отстранен от тренировок с командой. Репутация Макса и его агента Виттманна наверняка закроют некоторые двери для футболиста, но есть надежда, например, на Томаса Тухеля, который высокого мнения об игровых качествах соотечественника и может подтянуть его в ПСЖ.

Джек Уилшир (Англия, 26 лет)

Клуб: «Арсенал» (Лондон)

Статистика в сезоне 2017/2018: 38 матчей = 2 гола + 5 ассистов.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 18 млн евро.

«Арсенал» долго сомневался, продлевать ли контракт с Уилширом, а когда начал делать предложения, то они оказались ниже, чем у «Эвертона» и «Вулверхэмптона», которые зовут Джека к себе. Уход Венгера – еще одна причина для полузащитника посмотреть по сторонам, впрочем, стороны все еще могут прийти к компромиссу, ведь в клуб уровнем выше «Арсенала» Уилшира вряд ли позовут. Говорят, предлагали его ПСЖ, но Тухель только поморщился.

Маруан Феллаини (Бельгия, 30 лет)

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Статистика в сезоне 2017/2018: 22 матча = 5 голов.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 12 млн евро.

МЮ и Феллаини то почти сходились в вопросе нового контракта, то снова отдалялись друг от друга, а в конечном итоге, похоже, Маруан покинет «Олд Траффорд». Бельгиец высоко себя ценит: хочет договор минимум на три года с годовой зарплатой 5.5 млн евро. Есть интерес из Турции от «Бешикташа», от двух французских клубов – «Монако» и «Марселя», а также от «Милана», который, впрочем, может быть лишен права осуществлять трансферы из-за нарушения правил финансового фэйр-плей. Где же всплывет этот техничный и изысканный полузащитник?

Нападающие

Факундо Феррейра (Аргентина, 27 лет)

Клуб: «Шахтёр»

Статистика в сезоне 2017/2018: 42 матча = 30 голов + 5 ассистов.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 9 млн евро.

Лучший бомбардир чемпионата Украины может сменить клубную прописку, не спрашивая разрешения у «горняков». Факундо заявлял о своем желании поиграть в более сильном чемпионате. Считает ли он таковым первенством нашу Премьер-Лигу? Дело в том, что аргентинцем интересуются московские клубы ЦСКА и «Спартак», так что можем увидеть Феррейру в РФПЛ в будущем сезоне.

Марио Балотелли (Италия, 27 лет)

Клуб: «Ницца»

Статистика в сезоне 2017/2018: 36 матчей = 25 голов + 2 ассиста.

Стоимость по данным «Трансфермаркт»: 9 млн евро.

Приключения Балотелли в «Ницце» подошли к концу, перезагрузка в Лиге 1 прошла успешно, Марио даже получил вызов в сборную Италии впервые за четыре года. Теперь нужен новый этап в клубной карьере. Возможно, Балотелли вернется в Серию A, где им интересуются «Рома» и «Торино», да и сам он заявлял о желании поиграть на родине, но ради денег и Лиги чемпионов форвард может принять даже предложение «Локомотива», который якобы заинтересован в приглашении итальянца.