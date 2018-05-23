Урош для спайки обороны

«Краснодар» уже вовсю усиливается. Очередной новичок «быков» - Урош Спайич. «Соккер.ру» знакомится с интересным сербом.

«Краснодар» после окончания минувшего сезона оказался в ситуации, когда нужно решать несколько очень непростых задач. Межсезонье точно будет интересным для «быков». Дел много, поэтому откладывать в долгий ящик руководство «Краснодара» решение этих всех задач не стало.

Одним из главных вызовов для «быков» станет поиск адекватной замены центральному защитнику Андреасу Гранквисту, который за годы, проведенные в Премьер-Лиге, стал уже своим для многих, не только для поклонников «Краснодара». Это один из тех легионеров, с которыми чемпионату в целом тяжело расставаться, поскольку они повышают уровень лиги, делают ее более статусной, солидной, а также в целом организуют положительный имидж.

Гранквист со всех сторон выглядел положительным и не создавал трудностей, которые зачастую возникают у иностранцев в российском чемпионате. Словом, игрок, которого тяжело заменить. Но «Краснодар» вынужден это делать. И вот – первая попытка. «Быки» уже объявили, что к команде вот-вот присоединится защитник сборной Сербии Урош Спайич.

Стоит сразу заметить правильный подход в том, что клуб не стал откладывать решение насущной проблемы и поиск важного звена на долгие летние переговоры. Подсуетился вовремя. В плане своевременности менеджмент «Краснодара» сработал грамотно.

Контракт с 25-летним сербом будет рассчитан на четыре года с общей суммой 6 миллионов евро зарплаты. Довольно стандартный срок. Стоимость трансфера оценивается в 7 миллионов евро, что не так мало на самом деле. Последние два сезона Спайич провел в «Андерлехте», где был игроком основного состава и выполнял большую работу, нес ответственность, несмотря на не самый большой возраст для своей позиции.

Все-таки зрелость в центре обороны ценится зачастую больше каких-то физических или технических качеств. Спайич вышел в европейскую футбольную мясорубку из «Црвены Звезды» - одного из сербских конвейеров по талантам. Там серб дебютировал в 2010 году, провел еще сезон для обретения практики в аренде в «Сопоте», после чего уже вышел на новый уровень, ярко отыграв все в той же «Црвене Звезде».

Скауты множества клубов из Сербии, как известно, не вылезают, поэтому на Спайича положили глаз в 2013 году, когда Урош дебютировал и в молодежной сборной Сербии, однако представители более топовых клубов предпочитали подождать дальнейшего развития паренька, получившего отличную прессу.

А вот «Тулуза» ждать не стала и купила его за полтора миллиона евро. Не прогадала, поскольку как минимум на два сезона он стал основным футболистом обороны этой команды. Спайич понимал, что и этот клуб – трамплин для него, поэтому старался прогрессировать в своей персональной игре, тогда как «Тулуза» в командном качестве болталась чуть выше зоны вылета по своей давней традиции.

Интересен дебют Спайича, который пришелся на матч с «Валансьеном» (0:3). Урош провел на поле всего 35 минут, выйдя в стартовом составе. Его удалили за фол последней надежды, хотя нарушал правила другой игрок, что позднее было признано. Тогда вроде как ругать французских арбитров не было принято, но, как видим, определенные грубые ошибки они допускали.

В том сезоне Спайич удалялся дважды, однако в целом оставил очень приятное впечатление. Он не слишком крепок физически, а брал свое за счет грамотного выбора позиции, что позволяло и позволяет ему за счет своевременных перехватов не доводить до необходимости отборов, и еще отличался хорошим длинным пасом.

Продолжая тему стиля, стоит отметить, что даже при не самых выдающихся физических параметрах Спайич довольно цепок, неуступчив, его можно отнести к категории таких защитников, которых называют «неприятными». Для атакующих, разумеется. Они постоянно рядом, они постоянно мешают и цепляются, не дают улизнуть.

В «Тулузе» Спайич быстро стал определяющим игроком обороны, снова за ним стали следить скауты других клубов. Однако уровень игры «фиалок» в целом не отвечал требованиям серба. И тот, возможно, подался бы на повышение, поскольку такой интерес был, но получил травму, из-за чего стал терять игровую практику, тонус.

Поэтому снова более серьезные клубы отложили сделку по Спайичу. А вот «Андерлехт» заинтересовался. Урошу даже клубные цвета не пришлось менять. Бельгийцы сначала взяли его в аренду, а потом подписали полноценный контракт. Там Спайич стал осваивать игру и на правом фланге обороны, продолжая выполнять поставленную в самом начале перед собой задачу: прогрессировать и расширять диапазон игры независимо от результатов команд и их уровня.

Просто «Андерлехт» теперь в отличие от «Тулузы» еще давал возможность и в еврокубках пободаться, и за трофеи побороться, пусть чемпионат Бельгии и уступает в целом уровню Лиги 1. В «Андерлехте» Спайич прибавил в стабильности, в уверенности, забил свои первые голы: по одному в прошлом и нынешнем сезонах, закрепился, как уже было сказано, в роли основного центрального защитника и в целом возмужал значительно.

Наверняка и сам Спайич понимал, что созрел для нового вызова. Тут-то и появился «Краснодар», которому остается только предоставить достойную площадку для дальнейшего роста толкового защитника с большим потенциалом. Ведь 25 лет для игрока центра обороны – это вполне себе возраст, когда можно и нужно прибавлять еще и еще. В «Краснодаре» он сможет это сделать.

Сербы в России адаптируются вполне неплохо, а «быки» всегда славились своей благоприятной атмосферой для любых новичков. Скоростных характеристик, возможно, Спайичу пока не хватает – именно поэтому он не отправился в одну из топ-лиг, а в чемпионате России стремительных клубов не так много – тут другим берут. И стиль Спайича подходит, чтобы стать успешным.