Паоло раздора

На чемпионате мира не выступит Хосе Паоло Герреро. Ярчайший лидер сборной Перу. «Соккер.ру» считает, что футболиста принесли в жертву.

Чемпионат мира в России потерял многих интересных исполнителей, еще не начавшись. Чаще всего, конечно, это случается из-за травм или неудачного отборочного цикла в исполнении целых сборных, например, речь об Италии и Нидерландах. Но порой встречаются и относительно необычные причины.

Как у Хосе Паоло Герреро, который представляет собой живую легенду сборной Перу и стал одним из символов латиноамериканского футбола к своим 34 годам. Герреро не попадет на чемпионат мира из-за допингового скандала, но ситуация сложилась необычная, за время срока дисквалификации Герреро не только сыграть успел, но и гол забил, ничего при этом не нарушив.

Как так получилось? История завертелась в ноябре прошлого года, когда стало известно о положительной допинг-пробе Герреро, взятой у него после матча отборочного цикла с Аргентиной (0:0). На время расследования форвард был отстранен на месяц, из-за чего пропустил стыковые матчи с Новой Зеландией. Но – хвала Фарфану – и без Герреро справились с выходом на чемпионат мира.

А когда уже вышли, стало известно, что играть придется без капитана, которому влепили дисквалификацию на один год за употребление запрещенного вещества. Причем изначально сообщалось, что речь о кокаине, однако в ФИФА опровергли эту информацию, хотя следы листьев коки в пробе присутствовали. Адвокаты Герреро не сдавались, сумели доказать в ФИФА, что не было преднамеренного нарушения правил.

Аргументы были услышаны, и дисквалификацию сократили до полугода. И тут началось самое интересное. Герреро, будучи страстным южноамериканцем, решил, что эта победа – шаг на пути к полному оправданию, поэтому полез на рожон, что называется, и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанну (CAS), настаивая на полной реабилитации и оправдании, поскольку имел на руках доказанный эпизод о том, что запрещенное вещество попало в его организм без его ведома.

К делу подключилось дремавшее до этого Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Там в принципе очень не любят, когда их решения подвергают сомнению, еще больше не любят, когда их отменяют. Поэтому ВАДА подало встречную апелляцию в CAS, заявляя, что Герреро нарушал, а сокращенный срок недостаточно велик.

Кажется, что эта встречная апелляция нелепа, раз уже ФИФА занимался делом и принял свое решение? Да, кажется, но не когда речь идет о чиновничьей солидарности. Пока CAS разбирался с делом, истек полугодовой срок дисквалификации Герреро, и тот успел попасть в расширенный состав сборной Перу на ЧМ-2018, сыграл за свой клуб «Фламенго», даже гол забил и ждал, как состоится месть в суде с ВАДА.

Хотелось бы посмотреть на его лицо, когда он узнал решение суда, который постановил увеличить срок дисквалификации. Причем не до прежних 12 месяцев, а даже до 14. То есть CAS признал неправоту ФИФА и пошел на поводу у ВАДА. Несложно понять причину этого. На судей в Лозанне оказывалось со стороны ВАДА очень мощное давление еще в связи с допинговым делом россиян.

Если помните, перед Олимпиадой-2018 CAS имел неосторожность признать незаконными некоторые наказания в отношении российских спортсменов, из-за чего серьезно настроил против себя ВАДА. А эта структура оказалась влиятельнее, чем можно было себе представить. Пошел шепот о том, что неплохо бы CAS вообще реформировать, передать допинговые дела другому какому-то суду.

В Лозанне намеки поняли и решили меньше перечить ВАДА. А дело Герреро стало такой демонстрацией лояльности, что, конечно, выглядит дико. И в данной ситуации очевидна некомпетентность одного из виднейших мировых спортивных органов: ФИФА или CAS. А ВАДА стоит в стороне и потирает руки, поскольку ставит своей целью упечь как можно жестче всех, кто попал хотя бы под подозрения, не задумываясь о том, насколько весомо нарушение, насколько оно сознательно, было ли оно вообще, и как это повлияет на карьеру спортсмена.

Ведь в ВАДА сидят чиновники, которые уже всего добились и доживают свой функционерский век, не особо задумываясь, как их решения ломают карьеры спортсменов. Безусловно, нарушители антидопинговых правил в свою очередь топчут права «чистых» атлетов, и за это надо наказывать, но каждый случай индивидуален, о чем забывают чиновники в своем стремлении наставить галочек и показать плоды своей бурной деятельности дисквалификациями.

В ФИФА тоже осознают, что ВАДА перегибает палку. И там не очень довольны попытками агентства влезть в большие футбольные дела, которые предпринимаются регулярно. Но ФИФА также осознает грозную силу этой антидопинговой структуры, поэтому действует пока без нахрапа. Вот взяли и закрыли допинговое дело по российским футболистам: уверенно, но деликатно, не подкопаться. ВАДА вынуждено было признать справедливость выводов ФИФА. На этом поле победу одержало ведомство Джанни Инфантино.

Но битву за Герреро оно, кажется, проиграло. Впрочем, Хосе Паоло намерен биться до конца. ФИФА пока боится делать жесткие заявления, поскольку получается, что ее выводы поставил под сомнение суд в Лозанне, в свою очередь подвергшийся давлению ВАДА. Тут нужен тонкий ответ, без резких движений. И почва определенная готовится.

Уже и футболисты сборных-соперниц заступаются за Герреро, призывая ФИФА пустить его на ЧМ-2018, и профсоюз футболистов туда же. И решение за ФИФА. Но представляете, сколько всего выльется на эту организацию, если она решит пустить Герреро на ЧМ-2018? ВАДА только этого и ждет, чтобы сотрясать кулаками, сокрушаться и кричать: «Что же это творится!? Поглядите, люди добрые, как ФИФА допингеров поощряет чемпионатами мира, а мы, честные-прекрасные, боремся-боремся и победить допинг не можем (дайте еще денег, пожалуйста)!».

Герреро же при поддержке президента и правительства Перу, которые тоже высказались по этому поводу, пойдет в федеральный гражданский суд Швейцарии, чтобы разобраться с «некомпетентными судьями CAS». Так что дело набирает обороты. И касается оно не только Герреро. Это большое противостояние в глобальном спортивном мире.