24 мая 2008 года
французский защитник «Ромы»
Филипп МЕКСЕС
забил супергол в ворота «Интера» в финале Кубка Италии
|1
|X
|2
|01:15
|Матч завершен
|Сантос
|0:0
|Реал Гарсиласко
|-
|-
|-
|01:15
|Матч завершен
|Эстудиантес
|3:1
|Насьональ
|-
|-
|-
|03:30
|Матч завершен
|Атлетико Нас
|0:0
|Коло-Коло
|-
|-
|-
|03:30
|Матч завершен
|Боливар
|2:1
|Делфин
|-
|-
|-
|03:30
|Матч завершен
|Индепендьенте
|2:0
|Депортиво Лара
|-
|-
|-
|03:30
|Матч завершен
|Коринтианс
|0:1
|Мильонариос
|-
|-
|-
24 мая 2008 года
французский защитник «Ромы»
Филипп МЕКСЕС
забил супергол в ворота «Интера» в финале Кубка Италии