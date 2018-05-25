АПЛ 2017/2018 за 10 минут

Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida делится кратким пересказом завершившегося сезона АПЛ. Дневник памяти напомнит о главных событиях прошедшего чемпионата, завершившегося триумфом «Сити».

Перед стартом чемпионата

Согласно коэффициентам букмекеров перед стартом сезона, фаворитом АПЛ считался «Манчестер Сити» (2.75), вторым шел «Манчестер Юнайтед» (4.33), а тройку главных претендентов замыкали действующие на тот момент чемпионы – «Челси» (4.5). Дальше «Тоттенхэм» (11), «Арсенал» и «Ливерпуль» (оба – 13). Эксперты не ошиблись с победителем, а в топ-6 неправильно указали лишь место «синих»: команда Антонио Конте финишировала на пятой строчке и осталась без Лиги чемпионов вместе с «Арсеналом».

Главными претендентами на вылет эксперты называли следующие клубы: «Хаддерсфилд» (1.61), «Брайтон» (2.25), «Бернли» (2.25), «Уотфорд» (2.87) и «Суонси» (3.0). Здесь господа букмекеры попали пальцами в небо: только «Суонси» оказался за чертой, в то время как вылет «Сток Сити» и «Вест Бромвича» не планировался. Да и участие в борьбе за выживание «Саутгемптона» никто не предполагал. Сравнивайте прогнозы с финальным вариантом таблицы – так веселее.

Вспомним и прогнозы «Соккер.ру» из прошлого лета. Чемпиона и вице-чемпиона назвали верно, но дальше многое напутали. Тот же «Бернли», казавшийся претендентом на вылет, взлетел на высокое седьмое место, а, казалось бы, крепкие середняки «Сток» и «Вест Бром» отправились в Чемпионшип.

1 – 3 тур. Единоличное лидерство «Манчестер Юнайтед»

После трех туров первое место в турнирной таблице оккупировал «Манчестер Юнайтед», выигравший три стартовых матча с общим счетом 10:0! «Манчестер Сити» оступился в матче с «Эвертоном» - 1:1, причем гол в составе «ирисок» забил Уэйн Руни, экс-игрок МЮ. Сразу три команды начали сезон с трех поражений подряд. «Борнмут», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм» набрали 0 очков на всех после трех туров. Несмотря ужасный старт, ни одна из этих команд не осталась в зоне вылета по итогам сезона. Более того, они финишировали той же группой в середине таблице – с 11-го места по 13-е.

4 – 7 тур. Манкунианское двоевластие

Клубы из Манчестера сходу принялись доказывать, что их неспроста назвали фаворитами сезона. После седьмого тура команды Моуриньо и Гвардиолы возглавляли табель о рангах, набрав по 19 очков (6 побед и 1 ничья), количество забитых ими голов перевалило за 20, а пропустили всего лишь по два раза. «Манчестер Сити» на этом отрезке собрал лютую победную серию с общим счетом 16:0. Досталось «Ливерпулю» (5:0), «Уотфорду» (6:0) и «Кристал Пэлас» (5:0). К слову, «орлы» установили антирекорд АПЛ, проиграв семь из семи стартовых матчей сезона. Главный кандидат на вылет? Не тут-то было! В оставшемся 31-м туре «Кристал Пэлас» собрал 44 балла и очутился на 11-й позиции. По темпу сбора очков, начиная с 8-го раунда, КП уступил только командам из топ-6.

8 – 16 тур. «Манчестер Сити» уходит в отрыв

По итогам восьмого тура команда Хосепа Гвардиолы впервые стала единоличным лидером АПЛ и уже не уступала и не делила это место ни с кем. Символично, что перед этим переломным раундом «горожане» переиграли на выезде «Челси» - действующего чемпиона, а единственный мяч на «Стэмфорд Бридж» забил Кевин Де Брюйне, чей талант несколькими годами ранее не оценили в Лондоне. В следующем раунде «Сити» катком прошелся по «Стоку» - 7:2, в то время как МЮ поделил очки с «Ливерпулем» и уступил соседям чистое первое место. «Ман Сити» было просто не остановить – победа шла за победой, и манкунианское дерби в 16-м туре должно было ответить на вопрос: «Быть чемпионской интриге или нет?» Или нет. «Горожане» выиграли на «Олд Траффорд» 2:1 и оторвались от главного преследователя на 11 очков за два тура до окончания первого круга.

16 – 18 тур. Сюрприз от «Бернли»

«Манчестер Сити» выиграл первый круг, набрав 52 очка. Только в одном матче «горожане» не выиграли – в той самой встрече против «Эвертона» во втором туре. Главной неожиданностью в верхней части турнирной таблицы стало шестое место «Бернли». «Кларетовые» расположились в двух очках от зоны Лиги чемпионов и даже выше «Тоттенхэма». Внизу завязалась отчаянная борьба за выживание с участием восьми команд, а последние две строчки занимали «Суонси» и «Вест Бромвич» - они в итоге вылетели, третий неудачник сезона, «Сток Сити», тоже был неподалеку.

19 – 21 тур. Победная серия «Сити» прервана

В последний день 2017 года прервалась сумасшедшая победная серия «Манчестер Сити» в АПЛ, вобравшая в себя 18 матчей! «Горожане» установили рекорд АПЛ и остановились в шаге от повторения рекорда топ-лиг – «Бавария» в сезоне 2013/2014 тоже под руководством Гвардиолы побеждала в 19 встречах подряд. Прервал победную поступь манкунианцев тот самый «Кристал Пэлас», начавший сезон с семи поражений кряду. 0:0 на «Селхерст Парк». К концу года неплохую форму набрал «Челси», на время даже оттеснивший «Манчестер Юнайтед» со второй строчки.

22 – 29 тур. Тонущий чемпион и первое поражение «Сити»

Впрочем, музыка с серебряным отливом для «Челси» играла недолго. Начало 2018 года выдалось для «синих» провальным, и если ничьи с «Лестером» и «Арсеналом» еще можно было понять, то два подряд разгромных поражения от «Борнмута» (на своем поле) и «Уотфорда» были за гранью добра и зла. Чуть позже манчестерские клубы побили команду Антонио Конте, у которой сложилась серия из пяти матчей, четыре из которых – поражения. «Челси» отправился на пятую строчку и от этих ударов уже не оправился, так и финишировав за пределами зоны Лиги чемпионов. На этом отрезке состоялось и другое важное событие: «Манчестер Сити» впервые проиграл. Реактивный «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» 4:3, а через несколько недель «красные» еще и из Лиги чемпионов «горожан» выбьют. Злые гении, не иначе.

30 – 38 тур. Резкое всплытие «Кристал Пэлас»

После 29 туров проваливший начало сезона КП стоял на вылет. 27 очков и далеко не радужные перспективы. И тут началось! В последних восьми турах «орлы» набрали 17 очков и взлетели на 11-ю строчку. На этом коротком отрезке «Кристал Пэлас» одержал пять побед, за всю предыдущую турнирную дистанцию – шесть. Только чемпион «Сити» выступил лучше в заключительных восьми турах, набрав 19 баллов, всех остальных КП превзошел.

33 тур. Неудавшийся заход на чемпионство

У «Манчестер Сити» была возможность оформить титул на своем поле в матче против любимого соседа – сказка! И после первого тайма казалось, что это неминуемый исход, ведь команда Гвардиолы вела 2:0 после голов Компани и Гюндогана. Но не тут-то было! Жозе Моуриньо и его парни перевоплотились в перерыве и создали из игры триллер, забив три мяча во втором тайме. Один из крутейших матчей прошедшего сезона, в котором МЮ отложил чемпионство соседей.

33 – 36 тур. Неудавшийся камбэк «Вест Бромвича»

Еще одна история золушки едва не состоялась на финишной прямой. Беспросветный аутсайдер «Вест Бром» за шесть туров до конца чемпионата отставал от ближайшей спасительной позиции на 10 баллов, но потом начались чудеса: победы над «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом», ничья с «Ливерпулем». Даррен Мур даже был признан лучшим тренером апреля в АПЛ, но «дрозды» поздно спохватились – пришлось вылетать.

34 тур. «Манчестер Сити» - чемпион!

Впрочем, уже в следующем туре неизбежное случилось: «Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма», а МЮ опозорился дома, уступив «Вест Бромвичу». Команда Хосепа Гвардиола выиграла чемпионат Англии за явным преимуществом, оформив титул за четыре тура до финиша.

36 тур. Первый матч «Арсенала» после объявления об уходе Арсена Венгера

20 апреля Венгер объявил о том, что покидает тренерский мостик «Арсенала», а через пару дней «канониры» играли на «Олд Траффорд» против МЮ. Мсье Арсена тепло поприветствовали сэр Алекс Фергюсон и Жозе Моуриньо, вручили ему кубок на память, но на этом подарки закончились: «красные дьяволы» выиграли 2:1.

38 тур. Все на своих местах

Главные интриги заключительного тура – определение обладателя третьей путевки в Чемпионшип и борьба между «Челси» и «Ливерпулем» за четвертую строчку, которая возобновилась после победы «синих» в очной встрече 37-го тура. Впрочем, мерсисайдцы продолжали владеть своей судьбой и легко разделались с «Брайтоном», обеспечив себя Лигой чемпионов, в то время как «Челси» разгромно уступил «Ньюкаслу». Третьим же неудачником сезона стал «Суонси». «Лебеди» завалили финиш, потерпев пять поражений кряду.