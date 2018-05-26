Леван Мчедлидзе

|Лига чемпионов 2017/2018, Финал
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Реал
|3:1
|Ливерпуль
|2.25
|4
|3.1
|Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 24 тур
|1
|X
|2
|12:00
|Матч завершен
|Чита
|0:1
|Сахалин
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Зенит Ир
|1:3
|Смена К-А
|-
|-
|-
|Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 26 тур
|1
|X
|2
|17:00
|42’
|Спартак Кс
|1:0
|Велес
|-
|-
|-
|17:00
|42’
|Текстильщик Ив
|1:0
|Чертаново
|-
|-
|-
|17:00
|37’
|Казанка
|1:1
|Знамя Труда
|-
|-
|-
|Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 26 тур
|1
|X
|2
|16:00
|82’
|Нефтехимик
|0:1
|Зенит-Ижевск
|-
|-
|-
|16:00
|83’
|Челябинск
|1:0
|Сызрань-2003
|-
|-
|-
|Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 26 тур
|1
|X
|2
|17:00
|40’
|Динамо Бр
|0:0
|Сатурн
|-
|-
|-
|17:00
|42’
|Рязань
|1:0
|Металлург Лп
|-
|-
|-
|Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 34 тур
|1
|X
|2
|17:00
|36’
|Ангушт
|0:1
|Динамо Ст
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Машук-КМВ
|-:-
|Афипс
|-
|-
|-
|18:30
|сегодня
|Краснодар-2
|-:-
|Армавир
|-
|-
|-