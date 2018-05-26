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Лига чемпионов 2017/2018, Финал1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 3:1 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль2.2543.1
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 24 тур1X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЧитаЧита 0:1 Логотип футбольный клуб Сахалин (Южно-Сахалинск)Сахалин---
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 1:3 Логотип футбольный клуб Смена К-А (Комсомольск-на-Амуре)Смена К-А---
Россия. 2-й дивизион. Запад 2017/2018, 26 тур1X2
17:00 44’ Логотип футбольный клуб Спартак Кс (Кострома)Спартак Кс 1:0 Логотип футбольный клуб Велес (Москва)Велес---
17:00 44’ Логотип футбольный клуб Текстильщик Ив (Иваново)Текстильщик Ив 1:0 Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново---
17:00 40’ Логотип футбольный клуб Казанка (Москва)Казанка 1:1 Логотип футбольный клуб Знамя Труда (Орехово-Зуево)Знамя Труда---
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2017/2018, 26 тур1X2
16:00 85’ Логотип футбольный клуб Нефтехимик (Нижнекамск)Нефтехимик 0:1 Логотип футбольный клуб Зенит-ИжевскЗенит-Ижевск---
16:00 85’ Логотип футбольный клуб ЧелябинскЧелябинск 1:0 Логотип футбольный клуб Сызрань-2003Сызрань-2003---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 26 тур1X2
17:00 43’ Логотип футбольный клуб Динамо Бр (Брянск)Динамо Бр 0:0 Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн---
17:00 44’ Логотип футбольный клуб РязаньРязань 1:0 Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 34 тур1X2
17:00 38’ Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Машук-КМВ (Пятигорск)Машук-КМВ -:- Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс---
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир---

Алексис Санчес

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борька
борька
вчера в 23:54
Молодчина, боец!
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