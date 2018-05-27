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Гарет Бэйл

вчера, 08:30

26 мая 2018 года

валлийский нападающий мадридского «Реала»

Гарет Бэйл

забил супергол в ворота «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов 2017/18

Бэйл признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Валлийский футболист вышел на замену во втором тайме и оформил победный дубль.

«Я был расстроен, что не попал в стартовый состав, чувствовал, что достоин быть в старте. Лучшее, что я смог сделать в такой ситуации, — выйти на замену и повлиять на ход игры, что я и сделал.

Мой первый гол — лучший в карьере, ведь это Лига чемпионов, нет турнира важнее. Счастлив, что мы выиграли. Мы провели плохой чемпионат, но сезон в итоге получился отличный», — цитирует Бэйла сайт УЕФА.

 

«Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча прошла в Киеве на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу мадридской команды.

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Реал  Бэйл Гарет
Источник: Soccer.Ru
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