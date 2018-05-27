  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Норвегия. Высшая лига
  • Румыния. Лига 1
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Переходные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 20181X2
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия1.17717
21:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип ТунисТунис1.354.511
22:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип ИрландияИрландия1.196.517

Не плачь, «Ливерпуль»! Клопп выиграет для тебя АПЛ

вчера, 21:57
Не плачь, «Ливерпуль»! Клопп выиграет для тебя АПЛ

«Манчестер Сити» бросится на Лигу чемпионов, не послушав Гвардиолу. А вот Юрген после провала в Киеве попробует удивить весь мир и «Соккер.ру» в чемпионате Англии.

Выиграть АПЛ могут многие клубы

«Лестер» и «Челси» брали «золото» в АПЛ недавно, хотя обе команды за сезон до чемпионства дурачились в середине таблицы. «Лисы» Раньери едва не вылетели, потом выдали титульный рывок, а затем снова отправились в середину. Для «Челси» следующий после чемпионского год тоже закончился Лигой Европы. Заодно голами между ног Куртуа в Лиге чемпионов от Месси и ожидаемой сменой тренера. Еще посмотрим, что будет с «Манчестер Сити», ведь Гвардиола выиграл слишком легко.

Испанцу все говорили: «В Англии твой стиль не пройдет, тут 100 пунктов за сезон не набрать». Хосеп послушал и сделал по-своему. И пусть на словах считает, что АПЛ важнее, чем ЛЧ, на деле все будет иначе, руководство потребует победу в Европе. Так что «Ливерпулю» пора вживаться в шкуру «Лестера». Если поставить себе конкретную задачу и наплевать на все остальные турниры – может получиться. Второй заход в финал Лиги чемпионов исключен, в плей-офф им вряд ли снова попадутся «Порту» и «Рома».

А проиграть не только «Реалу», но и «Ювентусу», «Барселоне» или «Баварии» эта команда в состоянии из-за разницы в классе исполнителей. «Манчестер Сити» тоже уступят, если вдруг снова пересекутся в еврокубках. Раз о ЛЧ, где светит даже третья корзина при жеребьевке, «Ливерпулю» мечтать рано и опрометчиво – дважды в одну воронку снаряд падает редко, то нужно вылетать из всех кубков и каждый из 38 туров АПЛ играть, словно это маленький финал, но более успешный, чем вчерашний.

«Ливерпуль» планомерно прибавляет

В АПЛ у «Ливерпуля» всего пять поражений. Давайте вспомним имена соперников, которым Клопп уступал. «Манчестер Сити», «Лестеру», «Тоттенхэму», «Суонси», МЮ и «Челси». Видите проблему? Команда чаще проигрывала тем, с кем конкурирует, но причина была не в отсутствии мастерства или шансов. Клопп поставил на медленное развитие и точечное усиление, вроде покупки самого дорого защитника в истории футбола Ван Дейка зимой. В результате получили команду, которая набрала 75 пунктов, думая о Лиге чемпионов.

Забили 84 мяча – второй результат АПЛ. По пропущенным пришли четвертыми, наравне с «Челси». Сезоном ранее были похожие показатели, но сравнивать тот «Ливерпуль» - с Миньоле, Милнером на левом фланге защиты, Клайном справа, Джаном в центре и Коутиньо в атаке, с этим совершенно неправильно. Ведь с этими ребятами и без отвлечения на Лигу чемпионов пробиваться на четвертое место было куда проще. Но при этом та тройка атаки уступала новой с Салахом. Пусть Коутиньо, Джан и Клайн – игроки высокого уровня, даже с теми, кто им проигрывал, Клопп смог сколотить команду.

По игре вторые в АПЛ, а не четвертые. Легко доходят до чужих ворот, стараются владеть мячом. Пока безуспешно, но учат Хендерсона играть точно. «Ливерпуль» перевел мяч на землю по примеру «Манчестер Сити». И хотя для реализации идей Клоппа не хватает исполнителей, сами задумки замечательные. Схема «4-3-3» может не потерять актуальность и после ЧМ-18. А поскольку навскидку разницы между двумя сезонами вроде как нет, место для разбега подготовлено. Обыграв часть тех, с кем были ничьи, «Ливерпуль» может добавить около 15 пунктов, а этого хватит для борьбы за «золото» через год, когда все будут стараться укусить МС.

Трансферы решат многие проблемы

Геркус зачем-то выдал «анализ» тренерской работы Клоппа. Босс «Локомотива» наивно заявил, что английская команда не сбалансированная, а оборона слабая. Такая чушь! Сам «Реал» забил три мяча после ноля моментов. Ошибки Кариуса и гол после удара бисиклетой не отнести к железным шансам, созданным фаворитом. «Манчестер Сити» тоже намаялся с обороной «Ливерпуля». У чемпиона Португалии «Порту» не получилось. А «Рома» воспользовалась атакующей природой «красных». Но Геркус ошибся – команда сбалансированная, просто потеряла троих изначально основных защитников.

У «Ливерпуля» даже без покупок есть внутренние резервы. Клайн, Матип и Лаллана – неплохие игроки для основы или ротации. Плюс «Ливерпуль» наперед купил Набиля Кейта, а это очень важный трансфер для видоизменения структуры игры команды. Клопп вчера видел, что финал для Зидана выиграли не только Марсело, Бензема и Бэйл, но и Кроос, Каземиро и Модрич. Хендерсон никогда не вырастет до их уровня, но подстраховать полузащиту с помощью двужильного Кейта «Ливерпулю» жизненно важно.

Добавьте сюда, что у «красных» хватает денег на покупку нового центрального или левого защитников – если шотландец Робертсон не выдержит на пике формы долго, и увидите, что не так все плохо у «Ливерпуля», как сейчас думают те странные фанаты, что угрожают Кариусу расправой и желают его детям смерти. Вот так угрюмо переходим к позиции, которая может добавить команде много пунктов. У Лориса в АПЛ всего 1.6 сэйва за игру, его опекали почти так, как Эдерсона. По воротам «Ливерпуля» уже наносят на два удара меньше, чем по воротам «шпор» или «аристократов».

Но у голкипера, вроде Облака или Алиссона, по 2.8-2.9 сэйва за матч. Такая разница позволяет пропустить примерно на восемь голов меньше. Даже с Ловреном и Александер-Арнольдом в обороне «Ливерпуль» в этом сезоне мог пропустить всего тридцать голов. У «Манчестер Сити» в сказочном чемпионате 27 пропущенных. Эти восемь голов, если учесть, что «Ливерпулю» важно урезать ничьи и реже проигрывать конкурентам, могут превратиться в 15-20 пунктов. Особенно если Кейта заиграет в АПЛ так, как играл в Бундеслиге – с голами и ассистами. Двух-трех топовых игроков хватает, чтобы «Ливерпуль» перешел на уровень выше, тактический костяк хороший.

Весь сезон подводит к мысли об АПЛ

Такое ощущение, что Клопп специально придерживает вороных, чтобы выстрелить в следующем сезоне. И хотя существует опасность, что поражение в Киеве сломало ряд игроков психологически, давайте не обманываться. Даже Ловрен и Робертсон – парни среднего класса, вчера умирали на поле и сыграли здорово. Вся линия защиты, в составе которой был девятнадцатилетний Александер-Арнольд – самый молодой игрок финала за двенадцать лет со времен юности Фабрегаса, неплохо отработала против Бензема и Роналду.

Конечно, Клопп упустил момент, когда Салах стал слишком важным – просто подшучивал над Мохамедом и его ролью на поле, а подопечные поверили, что без него никуда. Но поскольку египтянин проиграл «Реалу» в финале, причем обидно, после травмы, то его желание остаться в «Ливерпуле» и подарить клубу, который осыпал его личными наградами, командный трофей лишь выросло. «Красные» давно не были так хороши именно по игре в футбол, как сейчас.

И все благодаря тренеру, который весной 2010-го года возглавлял команду, занявшую лишь пятое место в Бундеслиге. Отстал от «Баварии» на тринадцать пунктов. Никто и подумать не мог, что через год «Боруссия», которая не была чемпион девять лет, сможет опередить фаворита, но у Юргена получилось. В отличие от специфических коллег, которые снимают сливки в кубковых турнирах, немец умеет мыслить стратегически. Пусть в ушедшем сезоне «Ливерпуль» не был готов к рывку в АПЛ, к такой задаче их явно подводят.

«Ливерпуль» способен переключиться

В АПЛ нет ни одного стабильного клуба с монолитностью конструкции, как у «Реала». МЮ с шестого места поднялся на второе. МС – с третьего на первое, но не обязательно будут на вершине через год. А «Тоттенхэм» проигрывал чемпионство «Лестеру» и «Челси», которых уже нет в топ-4. Так что «Ливерпуль» Клоппа, Салаха, Мане и Фирмино должен ставить себе «золотую» задачу. Ведь в составе появится убойный Кейта. Будет возможность подписать кого-то на замену Коутиньо, только с умением сыграть в обороне не хуже Милнера.

Достаточно вратаря-чудотворца, успешного возвращения небезнадежного защитника Матипа в основу, а также сознательной ставки на АПЛ как цель во имя болельщиков, и «Ливерпуль» удивит даже «Манчестер Сити». Зидан вчера сказал важную штуку, которая помогает понять разницу между кубковыми командами и теми, кто выдерживает длительные марафоны в чемпионатах. Француз отметил, что плей-офф намного труднее, чем финал, ведь воспринимается как часть сезона, а не один матч.

Согласно этому определению «Ливерпуль» не только кубковая команда, а универсальная. Умеет удивить в отдельно взятой игре. Может переключиться в режим исторической войны за первую победу в АПЛ. После трагичной развязки европейского сезона и опустошения, которое пережили фанаты «красных» в Киеве, самое меньшее, что может сделать для них Клопп и его команда – сыграть так, как не смог сыграть состав четырехлетней давности, уступивший «Манчестер Сити» титул в два очка.

Раз «Ливерпуль» никогда не выигрывал АПЛ, задача сейчас кажется безумной. Но она решаема, если не отвлекаться на кубки, чего «Тоттенхэм» и клубы Манчестера себе позволить в следующем сезоне не смогут. И «Лестер», и «Челси» в золотых сезонах сконцентрировались, ловили ошибки соперников и стали первыми, когда никто не ждал. «Ливерпуль» финалом Лиги чемпионов доказал право на место среди топ-команд по мастерству – и по пути обыграли Гвардиолу, но «красным» есть куда расти. В их случае рост равен борьбе за английское чемпионство впервые за пять лет.

Поделиться
Другие материалы по теме
СМИ: 10 из 12 клубов УПЛ замешаны в договорных матчах
Сегодня, 09:25 0
Почти 300 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать Рамоса
Сегодня, 09:10 12
В следующем сезоне в Примере впервые сыграют пять команд из Мадрида
Сегодня, 00:24 14
«Барселона Б» вылетела из Сегунды
Сегодня, 00:02 8
«Тулуза» снова обыграла «Аяччо» и сохранила прописку в Лиге 1
Вчера, 23:56 6
«Райо Вальекано» вернулся в Примеру
Вчера, 23:30 4
Обсудить
Все комментарии
Андрей Севрук
Андрей Севрук ответил Ptaha91
сегодня в 09:25
Ptaha91:
Только вот ни один тренер с таким составом не дошел бы до финала.
Вот именно, что "с таким составом". Клопп конечно талантливый дядька, но сможет ли его команда составить конкуренцию ну хотя бы тому же Почеттино: состав Тоттенхэма, на мой взгляд, выглядит покрепче и допускает меньшее число провалов. Что уж говорить о МС, где есть практически все, включая объемные денежные вливания, о которых Юргену, думаю, только снится.
Фрэнсис
Фрэнсис
сегодня в 09:03
Сомневаюсь что то.Все таки Ливерпуль кубковая команда,хотя и не везет в финалах.
И не думаю что Ливерпуль возьмет и забьет на все турниры кроме АПЛ,как думает автор.
Ptaha91
Ptaha91 ответил DXTK
сегодня в 08:55
DXTK:
Вы еще верите в победу Клоппа с Ливерпулем? так еще и в АПЛ? мог ли бы хоть не издеваться так над ними. Ливерпуль кубковая команда? за три года Ливерпуль при Юргене проиграл 3 финала: Кубок Лиги в 2016 от МС, Лигу Европы 2016 от Севильи , и финал ЛЧ 2018 от Реала. PS Так что для Клоппа и Ливерпуля это замкнутый круг. почти 30 лет без побед, и вслед сезоне ничего у них не измениться.
Только вот ни один тренер с таким составом не дошел бы до финала.
MALOVAR
MALOVAR ответил kiendjin
сегодня в 08:25
если только в фифе)),ведь Месси и финал ,или Месси против Бэйла в финале это из области фантастики))
kiendjin
kiendjin ответил MALOVAR
сегодня в 08:07
MALOVAR:
да ни какой беды,когда Месси теряется в важных матчах про беду же не говорят,а это уже правило
В воротах Месси бы не оставил шансов Бэйлу аха-ха)
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:02
Автор делает акцент что Ливерпулю нужно сосредоточится на АПЛ и забить на кубки, приводя в пример Челси и Лестер, но они были без еврокубков, а Ливерпуль в ЛЧ, и естественно на нее не забьёт, и Ливерпуль как раз после матчей ЛЧ теряет очки. Да и в ЛЧ они могут оказаться во второй, ведь там Базель и Бенфика, а мест два и вполне вероятно что кто-то из них не пройдет отбор. И даже если все же третья корзина ничего страшного для них нет. И с таким затратным футболом чемпионство не светит, потолок место в четверке. И как раз в этом сезоне турнирная таблица отразила команды по игре, каждый из топ-клубов на своем месте. Раз Ливерпуль на 4 месте, значит и по игре на 4 заслужил. И состав даже после этого ТО у них не будет чемпионский и без серьезной глубины плюс опять надо будет пытаться удерживать лидеров, чем Ливерпуль похвастать не может.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 01:32
С атакой всё в порядке. Наби Кейта уже в пути. В защите есть Ван Дейк, может прикупят еще одного топ-защитника и вратаря. Фланги тоже в порядке, Робертсон и Сашка Арнольд хороши, они еще будут прогрессировать. Думаю, Ливерпуль сможет взять АПЛ, если захочет. Проигрыш в финале для нынешнего состава - опыт, который им пригодится в будущем.
El Dassory
El Dassory ответил Ruslan3132
сегодня в 01:06
Я и щас считаю Реал домом престарелых, по хорошему Рамос в первом тайме наиграл на красную. Думаю вы больше кубка ЛЧ лет 10-20 не увидите, потому что даже с таким обескровленным Ливерпулем вас зажали в коробку вокруг Наваса, потом Рамос целенаправленно травмировал Салаха, потому что никакие законы физики не объяснят падение Рамоса, как он подошёл к Кариусу и заехал логтем, как весь матч симулировал. Реале много достойных футболистов, Но Рамос с Марсело два самых мерзких игрока по хлеще Бескетса, что очень жаль, пусть пока радуются.)
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил DXTK
сегодня в 00:58
DXTK:
Вы еще верите в победу Клоппа с Ливерпулем? так еще и в АПЛ? мог ли бы хоть не издеваться так над ними. Ливерпуль кубковая команда? за три года Ливерпуль при Юргене проиграл 3 финала: Кубок Лиги в 2016 от МС, Лигу Европы 2016 от Севильи , и финал ЛЧ 2018 от Реала. PS Так что для Клоппа и Ливерпуля это замкнутый круг. почти 30 лет без побед, и вслед сезоне ничего у них не измениться.
ну прогресс на лицо, нет?
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил El Dassory
сегодня в 00:35
El Dassory:
Клопп сказал же, если я не приведу Ливерпуль к чемпионству за четыре года, то он уйдёт, следующий год можно сказать четвёртый.:) Скорее всего так и будет АПЛ возьмёт Ливерпуль, а ЛЧ МС, думаю МС порвал бы такой Реал на испанский флаг.:)
ну да ну да ))) перед матчем помнится ты вратарей тоже сравнивал ))) многие пытались порвать Реал на испанский флаг )) кто где видим сейчас.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил DXTK
вчера в 23:57
Верим. Кто мог подумать, что с таким составом он выведет Ливерпуль в финал лиги чемпионов. С ним команда достигла невероятного прогресса. Не волнуйся, будут трофеи
El Dassory
El Dassory
вчера в 23:36
Клопп сказал же, если я не приведу Ливерпуль к чемпионству за четыре года, то он уйдёт, следующий год можно сказать четвёртый.:) Скорее всего так и будет АПЛ возьмёт Ливерпуль, а ЛЧ МС, думаю МС порвал бы такой Реал на испанский флаг.:)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 23:33
Обидное поражение для Клоппа, но зато есть что вспомнить 7:0 спартаку, 7:0 Марибору
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 23:02
Рома должна была в финале играть ,там бы Наинголан разобрался с Рамосом
MALOVAR
MALOVAR ответил kiendjin
вчера в 23:01
да ни какой беды,когда Месси теряется в важных матчах про беду же не говорят,а это уже правило
Zeychba
Zeychba ответил DXTK
вчера в 22:54
DXTK:
Вы еще верите в победу Клоппа с Ливерпулем? так еще и в АПЛ? мог ли бы хоть не издеваться так над ними. Ливерпуль кубковая команда? за три года Ливерпуль при Юргене проиграл 3 финала: Кубок Лиги в 2016 от МС, Лигу Европы 2016 от Севильи , и финал ЛЧ 2018 от Реала. PS Так что для Клоппа и Ливерпуля это замкнутый круг. почти 30 лет без побед, и вслед сезоне ничего у них не измениться.
И все же они прибавляют с каждым годом
DXTK
DXTK
вчера в 22:47
Вы еще верите в победу Клоппа с Ливерпулем? так еще и в АПЛ? мог ли бы хоть не издеваться так над ними.

Ливерпуль кубковая команда? за три года Ливерпуль при Юргене проиграл 3 финала: Кубок Лиги в 2016 от МС, Лигу Европы 2016 от Севильи , и финал ЛЧ 2018 от Реала.

PS Так что для Клоппа и Ливерпуля это замкнутый круг. почти 30 лет без побед, и вслед сезоне ничего у них не измениться.
kiendjin
kiendjin
вчера в 22:01
Да с вратарем конечно беда у Клоппа случилась...Жаль.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100