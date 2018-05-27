Не плачь, «Ливерпуль»! Клопп выиграет для тебя АПЛ

«Манчестер Сити» бросится на Лигу чемпионов, не послушав Гвардиолу. А вот Юрген после провала в Киеве попробует удивить весь мир и «Соккер.ру» в чемпионате Англии.

Выиграть АПЛ могут многие клубы

«Лестер» и «Челси» брали «золото» в АПЛ недавно, хотя обе команды за сезон до чемпионства дурачились в середине таблицы. «Лисы» Раньери едва не вылетели, потом выдали титульный рывок, а затем снова отправились в середину. Для «Челси» следующий после чемпионского год тоже закончился Лигой Европы. Заодно голами между ног Куртуа в Лиге чемпионов от Месси и ожидаемой сменой тренера. Еще посмотрим, что будет с «Манчестер Сити», ведь Гвардиола выиграл слишком легко.

Испанцу все говорили: «В Англии твой стиль не пройдет, тут 100 пунктов за сезон не набрать». Хосеп послушал и сделал по-своему. И пусть на словах считает, что АПЛ важнее, чем ЛЧ, на деле все будет иначе, руководство потребует победу в Европе. Так что «Ливерпулю» пора вживаться в шкуру «Лестера». Если поставить себе конкретную задачу и наплевать на все остальные турниры – может получиться. Второй заход в финал Лиги чемпионов исключен, в плей-офф им вряд ли снова попадутся «Порту» и «Рома».

А проиграть не только «Реалу», но и «Ювентусу», «Барселоне» или «Баварии» эта команда в состоянии из-за разницы в классе исполнителей. «Манчестер Сити» тоже уступят, если вдруг снова пересекутся в еврокубках. Раз о ЛЧ, где светит даже третья корзина при жеребьевке, «Ливерпулю» мечтать рано и опрометчиво – дважды в одну воронку снаряд падает редко, то нужно вылетать из всех кубков и каждый из 38 туров АПЛ играть, словно это маленький финал, но более успешный, чем вчерашний.

«Ливерпуль» планомерно прибавляет

В АПЛ у «Ливерпуля» всего пять поражений. Давайте вспомним имена соперников, которым Клопп уступал. «Манчестер Сити», «Лестеру», «Тоттенхэму», «Суонси», МЮ и «Челси». Видите проблему? Команда чаще проигрывала тем, с кем конкурирует, но причина была не в отсутствии мастерства или шансов. Клопп поставил на медленное развитие и точечное усиление, вроде покупки самого дорого защитника в истории футбола Ван Дейка зимой. В результате получили команду, которая набрала 75 пунктов, думая о Лиге чемпионов.

Забили 84 мяча – второй результат АПЛ. По пропущенным пришли четвертыми, наравне с «Челси». Сезоном ранее были похожие показатели, но сравнивать тот «Ливерпуль» - с Миньоле, Милнером на левом фланге защиты, Клайном справа, Джаном в центре и Коутиньо в атаке, с этим совершенно неправильно. Ведь с этими ребятами и без отвлечения на Лигу чемпионов пробиваться на четвертое место было куда проще. Но при этом та тройка атаки уступала новой с Салахом. Пусть Коутиньо, Джан и Клайн – игроки высокого уровня, даже с теми, кто им проигрывал, Клопп смог сколотить команду.

По игре вторые в АПЛ, а не четвертые. Легко доходят до чужих ворот, стараются владеть мячом. Пока безуспешно, но учат Хендерсона играть точно. «Ливерпуль» перевел мяч на землю по примеру «Манчестер Сити». И хотя для реализации идей Клоппа не хватает исполнителей, сами задумки замечательные. Схема «4-3-3» может не потерять актуальность и после ЧМ-18. А поскольку навскидку разницы между двумя сезонами вроде как нет, место для разбега подготовлено. Обыграв часть тех, с кем были ничьи, «Ливерпуль» может добавить около 15 пунктов, а этого хватит для борьбы за «золото» через год, когда все будут стараться укусить МС.

Трансферы решат многие проблемы

Геркус зачем-то выдал «анализ» тренерской работы Клоппа. Босс «Локомотива» наивно заявил, что английская команда не сбалансированная, а оборона слабая. Такая чушь! Сам «Реал» забил три мяча после ноля моментов. Ошибки Кариуса и гол после удара бисиклетой не отнести к железным шансам, созданным фаворитом. «Манчестер Сити» тоже намаялся с обороной «Ливерпуля». У чемпиона Португалии «Порту» не получилось. А «Рома» воспользовалась атакующей природой «красных». Но Геркус ошибся – команда сбалансированная, просто потеряла троих изначально основных защитников.

У «Ливерпуля» даже без покупок есть внутренние резервы. Клайн, Матип и Лаллана – неплохие игроки для основы или ротации. Плюс «Ливерпуль» наперед купил Набиля Кейта, а это очень важный трансфер для видоизменения структуры игры команды. Клопп вчера видел, что финал для Зидана выиграли не только Марсело, Бензема и Бэйл, но и Кроос, Каземиро и Модрич. Хендерсон никогда не вырастет до их уровня, но подстраховать полузащиту с помощью двужильного Кейта «Ливерпулю» жизненно важно.

Добавьте сюда, что у «красных» хватает денег на покупку нового центрального или левого защитников – если шотландец Робертсон не выдержит на пике формы долго, и увидите, что не так все плохо у «Ливерпуля», как сейчас думают те странные фанаты, что угрожают Кариусу расправой и желают его детям смерти. Вот так угрюмо переходим к позиции, которая может добавить команде много пунктов. У Лориса в АПЛ всего 1.6 сэйва за игру, его опекали почти так, как Эдерсона. По воротам «Ливерпуля» уже наносят на два удара меньше, чем по воротам «шпор» или «аристократов».

Но у голкипера, вроде Облака или Алиссона, по 2.8-2.9 сэйва за матч. Такая разница позволяет пропустить примерно на восемь голов меньше. Даже с Ловреном и Александер-Арнольдом в обороне «Ливерпуль» в этом сезоне мог пропустить всего тридцать голов. У «Манчестер Сити» в сказочном чемпионате 27 пропущенных. Эти восемь голов, если учесть, что «Ливерпулю» важно урезать ничьи и реже проигрывать конкурентам, могут превратиться в 15-20 пунктов. Особенно если Кейта заиграет в АПЛ так, как играл в Бундеслиге – с голами и ассистами. Двух-трех топовых игроков хватает, чтобы «Ливерпуль» перешел на уровень выше, тактический костяк хороший.

Весь сезон подводит к мысли об АПЛ

Такое ощущение, что Клопп специально придерживает вороных, чтобы выстрелить в следующем сезоне. И хотя существует опасность, что поражение в Киеве сломало ряд игроков психологически, давайте не обманываться. Даже Ловрен и Робертсон – парни среднего класса, вчера умирали на поле и сыграли здорово. Вся линия защиты, в составе которой был девятнадцатилетний Александер-Арнольд – самый молодой игрок финала за двенадцать лет со времен юности Фабрегаса, неплохо отработала против Бензема и Роналду.

Конечно, Клопп упустил момент, когда Салах стал слишком важным – просто подшучивал над Мохамедом и его ролью на поле, а подопечные поверили, что без него никуда. Но поскольку египтянин проиграл «Реалу» в финале, причем обидно, после травмы, то его желание остаться в «Ливерпуле» и подарить клубу, который осыпал его личными наградами, командный трофей лишь выросло. «Красные» давно не были так хороши именно по игре в футбол, как сейчас.

И все благодаря тренеру, который весной 2010-го года возглавлял команду, занявшую лишь пятое место в Бундеслиге. Отстал от «Баварии» на тринадцать пунктов. Никто и подумать не мог, что через год «Боруссия», которая не была чемпион девять лет, сможет опередить фаворита, но у Юргена получилось. В отличие от специфических коллег, которые снимают сливки в кубковых турнирах, немец умеет мыслить стратегически. Пусть в ушедшем сезоне «Ливерпуль» не был готов к рывку в АПЛ, к такой задаче их явно подводят.

«Ливерпуль» способен переключиться

В АПЛ нет ни одного стабильного клуба с монолитностью конструкции, как у «Реала». МЮ с шестого места поднялся на второе. МС – с третьего на первое, но не обязательно будут на вершине через год. А «Тоттенхэм» проигрывал чемпионство «Лестеру» и «Челси», которых уже нет в топ-4. Так что «Ливерпуль» Клоппа, Салаха, Мане и Фирмино должен ставить себе «золотую» задачу. Ведь в составе появится убойный Кейта. Будет возможность подписать кого-то на замену Коутиньо, только с умением сыграть в обороне не хуже Милнера.

Достаточно вратаря-чудотворца, успешного возвращения небезнадежного защитника Матипа в основу, а также сознательной ставки на АПЛ как цель во имя болельщиков, и «Ливерпуль» удивит даже «Манчестер Сити». Зидан вчера сказал важную штуку, которая помогает понять разницу между кубковыми командами и теми, кто выдерживает длительные марафоны в чемпионатах. Француз отметил, что плей-офф намного труднее, чем финал, ведь воспринимается как часть сезона, а не один матч.

Согласно этому определению «Ливерпуль» не только кубковая команда, а универсальная. Умеет удивить в отдельно взятой игре. Может переключиться в режим исторической войны за первую победу в АПЛ. После трагичной развязки европейского сезона и опустошения, которое пережили фанаты «красных» в Киеве, самое меньшее, что может сделать для них Клопп и его команда – сыграть так, как не смог сыграть состав четырехлетней давности, уступивший «Манчестер Сити» титул в два очка.

Раз «Ливерпуль» никогда не выигрывал АПЛ, задача сейчас кажется безумной. Но она решаема, если не отвлекаться на кубки, чего «Тоттенхэм» и клубы Манчестера себе позволить в следующем сезоне не смогут. И «Лестер», и «Челси» в золотых сезонах сконцентрировались, ловили ошибки соперников и стали первыми, когда никто не ждал. «Ливерпуль» финалом Лиги чемпионов доказал право на место среди топ-команд по мастерству – и по пути обыграли Гвардиолу, но «красным» есть куда расти. В их случае рост равен борьбе за английское чемпионство впервые за пять лет.