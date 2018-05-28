Дешам против

Черный список Дидье Дешама пополняется регулярно. «Соккер.ру» вспоминает старых его фигурантов и встречает нового.

Мы привыкли ругать и критиковать Станислава Черчесова за принципиальное игнорирование Игоря Денисова, который прошлый сезон в «Локомотиве» провел на высочайшем уровне, но в сборную России не попал, несмотря на явные проблемы с составом, которые у россиян имеются.

Однако есть и еще один тренер в мировом футболе, который имеет определенные принципиальные позиции по поводу даже довольно сильных игроков. Это Дидье Дешам. Другое дело, что ситуация в сборной Франции совершенно иная. Французы при желании могли бы и две равноценные мощные сборные отправить на чемпионат мира.

То есть когда Дешам отказывается от услуг того или иного игрока, это для него всегда болезненно, он сам признает, что взял бы куда больше футболистов на ЧМ-2018, но заявка ограничена, поэтому некоторым даже сильным игрокам приходится оказываться за бортом. И все же есть ряд футболистов, которых мы вряд ли увидим в сборной Дешама, исходя из принципиальных позиций, а не чисто спортивного выбора. Причем с каждым годом количество таких футболистов растет.

Самир Насри и Матье Вальбуэна

Можно было бы начать с Самира Насри и Матье Вальбуэна, но тут уже их уровень игры не позволяет им рассчитывать на место в сборной. А если бы и позволял, то они вряд ли бы в ней оказались бы. У Насри с Дешамом давний конфликт. Тренеру очень не нравится отношение Самира к жизни, к футболу, к работе. Причем Насри даже без конкретных слов со стороны Дешама все это понял и заявил, что не вернется в сборную при Дидье. А когда тренер сменится, думаю, сам Насри уже никому не нужен будет в сборной.

Что касается Вальбуэна, то его подкосил конфликт с Каримом Бензема, вся эта история с шантажом, где вроде бы Матье был жертвой, однако неоднозначность ситуации могла породить кривотолки в команде, вокруг нее, создать ненужный ажиотаж, отвлекающий от футбола. Поэтому Дешам принял решение не вызывать Вальбуэна в сборную, когда тот еще этого заслуживал своей игрой. А потом Матье быстро вышел из числа кандидатов по естественным причинам снижения качества игры, и Дешаму уже не приходилось ломать голову.

Атем Бен Арфа

Сейчас эта принципиальность кажется смешной, потому что Бен Арфа уже давненько в футбол не играет, просто высасывая деньги из ПСЖ, на контракте с которым находился до конца нынешнего сезона. Однако был критический момент, когда Дешаму пришлось оправдываться по поводу отсутствия Бен Арфа в сборной. Изначально речь шла все о том же конфликте на почве того, что тренеру не по душе поведение и манера Атема, который, безусловно, талантлив, но слишком нестабилен психологически. А Дешам считает, что в сборной атмосфера должна быть очень правильно отстроенной и без пертурбаций.

Сложнее всего Дешаму было объяснить, почему Бен Арфа не попал на Евро-2016 после совершенно изумительного сезона в «Ницце», когда он был одним из лучших не только во Франции, но и в Европе. Дидье не стал раскрывать всех карт, отделавшись своим стандартным: «Это чисто спортивный выбор. У меня слишком много хороших игроков». Кстати, можно отметить, что Дешам не слишком ценит успешные выступления в чемпионате Франции. При прочих равных он выберет тех, кто проявлял себя в еврокубках, а потом – в других топ-чемпионатах. Хотя Ляказетт и Кондогбиа, конечно, поспорили бы, но это уже действительно от обилия выбора и конкретного набора игровых схем, которые использует Дешам. Им места не нашлось – ничего личного.

Карим Бензема

В отличие от Бензема. Пожалуй, один из самых громких инцидентов, который таковым и остается, поскольку с 2015 года Карима в сборной Франции нет, а он продолжает побеждать с «Реалом» в Лиге чемпионов, подливая масла в огонь критики Дешама, который упорно настаивает на отсутствии Карима в своей команде. Уже даже президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт дал понять, что с Бензема снята дисквалификация, повернул стрелки на Дешама, заявив, что только тот теперь решает, вызывать ли форварда. А Дидье упорствует в своей убежденности, что для команды будет полезнее отказаться от услуг Бензема.

Причина – все та же история с шантажом Вальбуэна. Хотя уже даже следствие не считает Карима причастным всерьез к этому делу. И со стороны, если разобраться, понятно, что речь скорее о недоразумении, чем об умышленном участии Бензема в шантаже. Но Дешам так бережно трясется над атмосферой внутри коллектива, что даже малейшую угрозу ей не желает допускать, отвергая любые решения, которые могут даже с вероятностью хоть в один процент ее поколебать. К тому же Дешам всегда может прикрыться своим классическим «У меня слишком много хороших игроков».

Действительно, будь у него куда меньший выбор в атаке, он наверняка принял бы компромиссное решение и пригласил бы Бензема, поняв, что риск дестабилизации ниже, чем выигрыш от приглашения опытного эффективного нападающего. Хотя и об эффективности Карима можно спорить, конечно. Болельщики «Реала» уже устали критиковать его, а он все играет и даже забивает порой. Кстати, у Кантона есть экстравагантная версия по поводу отсутствия и Бензема, и Бен Арфа. Это арабские имена. Намекнул, что Дешам не любит этого…

Франк Рибери

Тут история мутноватая. Между игроком и тренером все было хорошо. В конфликтах друг с другом не замечены, раздавали вполне приятные интервью. В 2014 году Рибери объявил, что завершает карьеру в сборной Франции, и все отнеслись к этому с пониманием. Однако позднее Франк, видя, как здорово под началом Дешама заиграли французы, вошедшие снова в элиту футбольного мира, начал намекать на возможное возвращение в национальную команду.

Но мы уже поняли, что Дешам нестабильных эмоционально не любит, поэтому сразу осек Рибери, несмотря на хорошее к нему отношение, дав понять: «Уходя – уходи». Так что Рибери пришлось очень быстро свернуть все намеки и открыто заявить, что он вовсе и не пытался вернуться в сборную, его не так поняли, что к Дешаму не обращался и вообще закончил все с национальной командой. Видимо, не получив вызов на Евро-2016 и услышав жесткую формулировку Дешама, понял, что ловить действительно нечего, поезд ушел.

Адриен Рабьо

А вот, собственно, повод к написанию этого материала. В коллекции Дешама появился еще один обиженный. Полузащитник ПСЖ, проведший в столице Франции весьма неплохой сезон, всерьез рассчитывал попасть на чемпионат мира. Однако был включен Дешамом только в список резервистов. Вспоминаем тут, что Дидье при прочих равных ценит больше французов за рубежом, чем в Лиге 1.

Рабьо, который привык, что перед возможностями ПСЖ все расступаются, сильно обиделся и не приехал в расположение сборной Франции, дав понять, что вообще не будет играть в национальной команде, пока ею руководит Дешам. Дидье на шантаж не повелся и сказал, что Рабьо совершает ошибку, от которой хуже будет только ему самому. В общем, можно говорить о том, что Адриена в сборной при Дешаме мы точно не увидим – такой дерзости Дидье не потерпит и не простит. Список пополнился.

Можно по-разному относиться к принципиальности Дешама и его методам отбора игроков в национальную команду. Но нельзя не согласиться с тем, что пока у французов огромный выбор, пока команда показывает хорошую игру и демонстрирует готовность брать трофеи, особых прав ругать Дешама за то или иное решение нет ни у кого.