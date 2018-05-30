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Определите тренера для сборной сезона! 

вчера, 15:30
Определите тренера для сборной сезона! 

Отмечаем не только чемпиона Семина, но и работу наставников ЦСКА, «Уфы», «Арсенала» и других клубов, порадовавших в ушедшем футбольном сезоне. 

Спешите проголосовать за своих кандидатов, если не успели этого сделать раньше, им нужна ваша поддержка. Или на странице опросов «Соккер.ру», или в нашей группе «Вконтакте». Успейте проголосовать, ведь сборной сезона по версии читателей не хватает только тренера! 

Виктор Михайлович Ганчаренко (ЦСКА)

Шикарная работа. Поклонники Семина пусть не бросаются гербицидными весенними помидорами, но Ганчаренко весной был даже лучше. На зимнюю паузу ушел на пятом месте, но в итоге уронили туда «Зенит», а ЦСКА напрямую попал в Лигу чемпионов. После двадцати туров «армейцы» набрали 35 пунктов, в 10 оставшихся – 23. Вот это рывок! По пропущенным вторые в РФПЛ, уступают лидерам «Локомотиву» и «Зениту». По забитым мячам – тоже вторые. Видим новый ЦСКА, технично обновивший и немного омолодивший состав. Выбрали агрессивного на бровке, жесткого с игроками наставника, но в тренерском ремесле технически подкованного, как иноходец. Ганчаренко вписался, у «армейцев» нет денег, но есть будущее. 

Сергей Богданович Семак («Уфа»)

В прошлом году «Уфа» была одной из самых везучих команд РФПЛ. У них была фланговая игра, вертикальный выход в атаку. Был классный универсал Стоцкий, не менее важные Салатич и Пауревич. Семаку улыбалась удача, до зимы успели набрать 27 пунктов и заняли шестое место. Мало кто верил, что Сергей Богданович удержится в зоне Лиги Европы – а тогда ставили на Кубок России в руках игроков «Спартака», так что эта позиция казалась еврокубковой еще до проблем «Тосно» с лицензией. Но «Уфа» выдержала, даже прибавила немного по темпу. Добились исторического успеха, в Уфе увидят Лигу Европы. Жаль лишь, что лидеров и тренера теряют друг за другом. Впрочем, Семак пошел на повышение, а это тоже показатель прогресса.  

Миодраг Радкович Божович («Арсенал»)

Граф покинул «Арсенал». Быть может, возглавит именно «Уфу», а также сыграет с ней в Лиге Европы? Такой вариант не стоит исключать, ведь его «пушкари» показали хороший футбол. И до приезда Дзюбы, а также после того, как Артема начали возвращать в ранг форварда сборной России. Божович снимал скальпы фаворитов, его команде не хватило двух пунктов, чтобы опередить «Уфу» в таблице и привезти в Тулу еврокубки. Но и седьмое место для команды, которая совсем недавно боролась на выживание – отличный прыжок вверх. Весной они выступили даже успешнее, чем осенью прошлого года, а запомнились поставленной игрой – очевидная заслуга тренера. 

Дмитрий Валерьевич Хохлов («Динамо»)

После пятнадцати туров – в середине сезона, динамовцы опережали «СКА-Хабаровск» всего на два пункта. То есть уверенно стояли на вылет вместе с «Анжи». Но во втором круге футболисты «Динамо» набрали 26 пунктов против 14 в первом. Существенный рывок, с результатами при Калитвинцеве не сравнить. Хохлов сумел найти правильные слова, чтобы мотивировать ряд способных игроков в составе. И пусть его команда не прошла сезон идеально, а также не попала в еврокубки – хотя вряд ли стоит спешить, учитывая недавние проблемы клуба с финансами, работа Хохлова оставила целостное впечатление, чего даже Бердыев в «Рубине» за сезон добиться не успел. 

Юрий Павлович Семин («Локомотив»)

«Локомотив» - чемпион! Фраза, в которую никто бы прошлым летом не поверил, поскольку бывший середняк не котировался в прогнозах выше пятого места. Но «железнодорожники» выдали идеальный сезон, выждали после стартового рывка «Зенита», обошли команду Манчини еще до очного матча, потом обыграли ее в Санкт-Петербурге. Семин шикарно отработал в дни матчей с прямыми конкурентами. И хотя против «Спартака» немножко повезло – в первом дерби камбек, во втором – Игнатьев вынес мяч с линии ворот, чемпионами стали, от попытки «красно-белых» догнать и перегнать увернулись. Заодно ЦСКА лидерство не отдали. Весной «Локомотив» сыграл неважно, много очков потерял, но 60 пунктов хватило для титула. Семин - чемпион России. 

 

Тренер

Параметр (место команды по этому параметру в РФПЛ 2017/18)

Позиция в таблице

Забитые

мячи

Пропущенные

мячи

xG*

xGА**

Рублей за пункт***

Ганчаренко

2

49 (2)

23 (3)

45.7 (3)

26.6 (5)

77 млн. (6)

Семак

6

34 (7)

30 (6-9)

28.2 (10)

35.2 (11)

23 млн. (2)

Божович

7

35 (6)

41 (13)

32.6 (6)

37.6 (13)

28 млн. (6)

Хохлов

8

29 (12)

30 (6-9)

31.3 (8)

30.3 (9)

31 млн. (8)

Семин

1

41 (5)

21 (1-2)

36.4 (5)

23.3 (2)

90 млн. (12)

* - ожидаемые голы в чужие ворота; ** - ожидаемые голы оппонентов. *** - бюджеты клубов, поделенные на количество пунктов. 

Числа подсказывают ответы. У Семина была надежная оборона – реально хорошо держали удар, не просто повезло. У Хохлова достойное место по пропущенным мячам, особенно весной, а финансовые затраты на один пункт равны месту в таблице. У Ганчаренко вторая атака РФПЛ, но что важнее – шестое место по денежной отдаче, лучшее среди клубов топ-5. Божович поставил на атаку и был близок к шестому месту не только в таблице потраченных на один пункт денег из бюджетов клубов, а Семак провел идеальный год с «Уфой». Попали в Лигу Европы, потратив меньше всех в чемпионате России из тех, кто остался в элите. Пусть легко угадать вашего фаворита, Ганчаренко, Божович, Хохлов и Семак, как видели по ходу сезона, тоже отлично поработали. 

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Все комментарии
sergan113
sergan113 ответил d_fincher
сегодня в 08:57
d_fincher:
Я за Ганчаренко - он малыми ресурсами сумел выцарапать прямую путевку в ЛЧ. Это куда круче, чем локальные успехи Божовича и Семака, и уж тем более круче, чем Семин, чей Локо регулярно проигрывал буквально всем прямым конкурентам, сразу вылетел в кубке и почти сразу - в еврокубке.
Кому из прямых конкурентов проиграл Семин (Локо)? В том сезоне кубок взяли. И в еврокубках уступили победителю Лиги Европы в 1/8.
mikysss
mikysss
вчера в 23:21
гончар или сема Каррера точно в тройке, но семака продажного тут точно не стояло
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 21:28
Виктор Михайлович Ганчаренко (ЦСКА)

Шикарная работа. ЦСКА напрямую попал в Лигу чемпионов.

Serg3.12
Serg3.12
вчера в 21:06
При всей симпатии и уважении к Юрию Палычу скажу, что лучшим был Ганчаренко
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 19:32
Пункт,пунктов,пункта.Что,слов больше нет?
The Frei
The Frei
вчера в 18:42
В перспективе Семак, но ему ещё опыта набираться надо.

А так Гончаренко, но идите на .i. он самим нужен.
lobstersss
lobstersss
вчера в 18:16
Так это про РФПЛ! Фу.
fan_Sycheva
fan_Sycheva
вчера в 18:08
Семин!!!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 18:06
Божевича не должно быть здесь за цирк с молодым вратарём в матче ЦСКА-Арсенал. Внутреннее голос говорит мне, что это было сделано не просто так. Гончаренко тоже не должно быть. Их рывки в чемпе в конце сезона, что при Слуцком, что при бульбаше вызывают лишь сарказм. Судейское благосклонность к шведу, что было при Слуцком и продолжилось при Гончаренко, да и к другим игрокам цска, в результате чего сохранялся состав на последующие матчи, всё это наводит на определённые мысли.
Поэтому выбираю между Палычем, Богданычем и Хохловым.
И это Сёмин.
spartach n1
spartach n1
вчера в 17:58
Семак ниачем,на багаже Аленичева выехал.
За успехи конского карлика гинер фалангу пожертвовал.
Шпалыч лучший по очкам,а значит и по игре !
makkie
makkie
вчера в 17:52
Локально - Сёмин, по совокупности - Ганчаренко.
Ну а в целом - лучший Манчини :))))
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
вчера в 17:37
Юрий Палыч, однозначно!
Обыграл все топ-команды нашего чемпионата. Только Краснодар смог отобрать 3 очка у Локо.
Какие ещё варианты? Чемпион в целом, чемпион среди топ-команд, лучшая оборона чемпионата.
Конкурентов у Палыча нет
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил d_fincher
вчера в 17:35
Вернись на нашу планету!
То, что ЦСКА вытянули в ЛЧ-не заслуга команды. Дисквалификация Смолова, Обухов на воротах Арсенала-ЦСКА ради спасения подняли на вторую строчку.
И Ганчаренко в этом сезоне не выиграл ни одного матча у Локо
Багров-брат
Багров-брат
вчера в 17:34
Ганчаренко в сложных финансовых условиях выстоял и в европейских турнирах и РПЛ достойно. Есть ли конкуренты? При всём уважении к Палычу, здоровья отечественному гуру, и к Богданычу, удачи в тренерской карьере,...)))
Палыч82
Палыч82 ответил Сергей Тихонов
вчера в 17:30
Сергей Тихонов:
Это каким-таким прямым конкурентам Локо проигрывал в этом сезоне? Или ты потерялся во времени?
Там каждый новый пост чуднее предыдущего, раньше хоть фактами чел оперировал, теперь же вообще видно в этом году футбол не смотрел,)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:24
Однозначно - Ганчаренко, он и в таблице первый по всем показателям.Второй - Семак.
Ещё один + за Ганчаренко это 1/4 финала КУЕФА. Ни один тренер России и рядом не стоит.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 16:36
Массимо самый крутой коуч РПЛ
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил d_fincher
вчера в 16:23
d_fincher:
Я за Ганчаренко - он малыми ресурсами сумел выцарапать прямую путевку в ЛЧ. Это куда круче, чем локальные успехи Божовича и Семака, и уж тем более круче, чем Семин, чей Локо регулярно проигрывал буквально всем прямым конкурентам, сразу вылетел в кубке и почти сразу - в еврокубке.
Это каким-таким прямым конкурентам Локо проигрывал в этом сезоне?
Или ты потерялся во времени?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:18
И Семин и Гончаренко достойны Быть.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 16:12
А где Манчиня? Ведь он вывел команду уровня фнл на почетное 5 место.
Jum13
Jum13
вчера в 16:10
    Фата лист
    Фата лист
    вчера в 16:06
    Проголосую за Семина, хотя варианты есть.
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 15:44
    cska.78
    cska.78
    вчера в 15:43
    Виктор Михайлович лучший! ИМХО
    Нет юбилея Симоняна - нет физрука из тарасовки :)
    Jum13
    Jum13 ответил d_fincher
    вчера в 15:34
    d_fincher:
    Я за Ганчаренко - он малыми ресурсами сумел выцарапать прямую путевку в ЛЧ. Это куда круче, чем локальные успехи Божовича и Семака, и уж тем более круче, чем Семин, чей Локо регулярно проигрывал буквально всем прямым конкурентам, сразу вылетел в кубке и почти сразу - в еврокубке.
    В еврокубке Локомотив дошел до 1/8 ЛЕ. Для сравнения - спартак до 1/16 ЛЕ
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 15:31
    Я за Ганчаренко - он малыми ресурсами сумел выцарапать прямую путевку в ЛЧ. Это куда круче, чем локальные успехи Божовича и Семака, и уж тем более круче, чем Семин, чей Локо регулярно проигрывал буквально всем прямым конкурентам, сразу вылетел в кубке и почти сразу - в еврокубке.
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