Определите тренера для сборной сезона! 

Отмечаем не только чемпиона Семина, но и работу наставников ЦСКА, «Уфы», «Арсенала» и других клубов, порадовавших в ушедшем футбольном сезоне.

Спешите проголосовать за своих кандидатов, если не успели этого сделать раньше, им нужна ваша поддержка. Или на странице опросов «Соккер.ру», или в нашей группе «Вконтакте». Успейте проголосовать, ведь сборной сезона по версии читателей не хватает только тренера!

Виктор Михайлович Ганчаренко (ЦСКА)

Шикарная работа. Поклонники Семина пусть не бросаются гербицидными весенними помидорами, но Ганчаренко весной был даже лучше. На зимнюю паузу ушел на пятом месте, но в итоге уронили туда «Зенит», а ЦСКА напрямую попал в Лигу чемпионов. После двадцати туров «армейцы» набрали 35 пунктов, в 10 оставшихся – 23. Вот это рывок! По пропущенным вторые в РФПЛ, уступают лидерам «Локомотиву» и «Зениту». По забитым мячам – тоже вторые. Видим новый ЦСКА, технично обновивший и немного омолодивший состав. Выбрали агрессивного на бровке, жесткого с игроками наставника, но в тренерском ремесле технически подкованного, как иноходец. Ганчаренко вписался, у «армейцев» нет денег, но есть будущее.

Сергей Богданович Семак («Уфа»)

В прошлом году «Уфа» была одной из самых везучих команд РФПЛ. У них была фланговая игра, вертикальный выход в атаку. Был классный универсал Стоцкий, не менее важные Салатич и Пауревич. Семаку улыбалась удача, до зимы успели набрать 27 пунктов и заняли шестое место. Мало кто верил, что Сергей Богданович удержится в зоне Лиги Европы – а тогда ставили на Кубок России в руках игроков «Спартака», так что эта позиция казалась еврокубковой еще до проблем «Тосно» с лицензией. Но «Уфа» выдержала, даже прибавила немного по темпу. Добились исторического успеха, в Уфе увидят Лигу Европы. Жаль лишь, что лидеров и тренера теряют друг за другом. Впрочем, Семак пошел на повышение, а это тоже показатель прогресса.

Миодраг Радкович Божович («Арсенал»)

Граф покинул «Арсенал». Быть может, возглавит именно «Уфу», а также сыграет с ней в Лиге Европы? Такой вариант не стоит исключать, ведь его «пушкари» показали хороший футбол. И до приезда Дзюбы, а также после того, как Артема начали возвращать в ранг форварда сборной России. Божович снимал скальпы фаворитов, его команде не хватило двух пунктов, чтобы опередить «Уфу» в таблице и привезти в Тулу еврокубки. Но и седьмое место для команды, которая совсем недавно боролась на выживание – отличный прыжок вверх. Весной они выступили даже успешнее, чем осенью прошлого года, а запомнились поставленной игрой – очевидная заслуга тренера.

Дмитрий Валерьевич Хохлов («Динамо»)

После пятнадцати туров – в середине сезона, динамовцы опережали «СКА-Хабаровск» всего на два пункта. То есть уверенно стояли на вылет вместе с «Анжи». Но во втором круге футболисты «Динамо» набрали 26 пунктов против 14 в первом. Существенный рывок, с результатами при Калитвинцеве не сравнить. Хохлов сумел найти правильные слова, чтобы мотивировать ряд способных игроков в составе. И пусть его команда не прошла сезон идеально, а также не попала в еврокубки – хотя вряд ли стоит спешить, учитывая недавние проблемы клуба с финансами, работа Хохлова оставила целостное впечатление, чего даже Бердыев в «Рубине» за сезон добиться не успел.

Юрий Павлович Семин («Локомотив»)

«Локомотив» - чемпион! Фраза, в которую никто бы прошлым летом не поверил, поскольку бывший середняк не котировался в прогнозах выше пятого места. Но «железнодорожники» выдали идеальный сезон, выждали после стартового рывка «Зенита», обошли команду Манчини еще до очного матча, потом обыграли ее в Санкт-Петербурге. Семин шикарно отработал в дни матчей с прямыми конкурентами. И хотя против «Спартака» немножко повезло – в первом дерби камбек, во втором – Игнатьев вынес мяч с линии ворот, чемпионами стали, от попытки «красно-белых» догнать и перегнать увернулись. Заодно ЦСКА лидерство не отдали. Весной «Локомотив» сыграл неважно, много очков потерял, но 60 пунктов хватило для титула. Семин - чемпион России.

Тренер Параметр (место команды по этому параметру в РФПЛ 2017/18) Позиция в таблице Забитые мячи Пропущенные мячи xG* xGА** Рублей за пункт*** Ганчаренко 2 49 (2) 23 (3) 45.7 (3) 26.6 (5) 77 млн. (6) Семак 6 34 (7) 30 (6-9) 28.2 (10) 35.2 (11) 23 млн. (2) Божович 7 35 (6) 41 (13) 32.6 (6) 37.6 (13) 28 млн. (6) Хохлов 8 29 (12) 30 (6-9) 31.3 (8) 30.3 (9) 31 млн. (8) Семин 1 41 (5) 21 (1-2) 36.4 (5) 23.3 (2) 90 млн. (12)

* - ожидаемые голы в чужие ворота; ** - ожидаемые голы оппонентов. *** - бюджеты клубов, поделенные на количество пунктов.

Числа подсказывают ответы. У Семина была надежная оборона – реально хорошо держали удар, не просто повезло. У Хохлова достойное место по пропущенным мячам, особенно весной, а финансовые затраты на один пункт равны месту в таблице. У Ганчаренко вторая атака РФПЛ, но что важнее – шестое место по денежной отдаче, лучшее среди клубов топ-5. Божович поставил на атаку и был близок к шестому месту не только в таблице потраченных на один пункт денег из бюджетов клубов, а Семак провел идеальный год с «Уфой». Попали в Лигу Европы, потратив меньше всех в чемпионате России из тех, кто остался в элите. Пусть легко угадать вашего фаворита, Ганчаренко, Божович, Хохлов и Семак, как видели по ходу сезона, тоже отлично поработали.