Народный обозреватель. «Зенит», «Спартак», Черчесов и лампочки Дзюбы

В праздничном мае вы шутили о родном и близком – футбольной сборной, ее эпохальном тренере, достижениях «Зенита» и «Спартака». «Соккер.ру» собрал ваши труды.
20 место. В последнее время вы безжалостны к тренеру Черчесову – жителю Австрии и пятому по зарплате тренеру ЧМ-18.
Pozitivs: «Получает на уровне Испании, играет на уровне Габона».
Морозовский: «Саламыч - очередной иностранный „физрук“! Сорвать бабло и свалить домой в Европу».
19 место. Родители самого дорогого новичка «Спартака» прошлого лета заказали его ростовую статую, а вы ерничаете.
Felipe Rivera CVBP: «Кстати, напомните, „Спартак“ купил Педро Рошу или его скульптуру?»
18 место. Мутко заявил, что через 3-4 месяца его с нами не будет, но обещал присматривать за футболом «боковым взглядом»:
Сергей Саныч: «Я буду всегда с вами, я буду смотреть боковым взглядом».
17 место. Только чудо могло помешать Месси получил очередную «Золотую бутсу». И у вас есть чудотворец!
goodbyegoodboy: «Помешать Месси мог только Заболотный, если на него переписать все голы „Тосно“ и „Зенита“».
16 место. Куда ж без доброго злорадства по поводу пятого места «Зенита» и очередного пролета мимо ЛЧ?
Одно слово румын:
«До свиданья, наш плюшевый „Зеня“,
Возвращайся в Иегудовый лес».
Footbolista: «Стабильность - признак мастерства...»
Паровозов: «Боярский с горя теперь в шарфике „Тосно“ ходит, они хотя бы кубок могут взять».
15 место. Сама новость звучит как шутка: Марадона будет управлять и тренировать «Динамо» из Бреста:
Felipe Rivera CVBP: «И после этого Марадона заявляет, что давно завязал с наркотиками?»
14 место. Динамовцы обыграли «Спартак» в дерби и оставили команду без прямой путевки в ЛЧ.
Polilux: «Все-таки майский шашлык состоялся!!!»
RussianHorse: «Серёжа Рыжиков приехал поздравить „Спартак“ с „бронзой“. Россия, Москва, Волоколамское шоссе, АЗС „Лукойл“».
13 место. Бутсы Салаха теперь в Британском музее рядом с египетскими артефактами.
Obdulio Varela: «Рядом с футболкой Тутанхамона, щитками Рамзеса и Кубком Древнеегипетских Чемпионов 2018 года до н.э».
12 место. Вы нашли замену девизу сборной России «Играй с открытым сердцем».
Руки-базуки: «Играй, как Нойштедтер, получай, как Неймар».
cadmiy: «Простите нас за спартачей».
анжи2: «„Главное не победа, главное – участие“ - больше подошло бы».
11 место. Кержаков трогательно попрощался с Кришито, который уехал домой в Италию, а фанат «Зенита» вспомнил классику:
Jeck Denielse: «„Миммо, Миммо“, - кричали трибуны итальянцу. „Мимо так мимо“, - исполнял их желание Саня».
10 место. Бэйл притворился своей восковой фигурой и пугал туристов. Вы знаете хамелеонов более высокого уровня:
Kaiser: «Фигня это всё, вот Дзюбиньо может легко бревном притвориться».
AntiherQ1488: «Ха, Манчини целый сезон тренером притворялся! Как тебе такое, Илон Маск?»
9 место. «Арарат» отказался играть в ФНЛ, основанный в Москве клуб перебирается в Ереван.
Ablom: «Там его переименуют в „Спартак“, а он будет позорить Армению».
8 место. В «Зените» банили в социальных сетях за искренние и культурные поздравления с пятым местом в сезоне.
Кирилыч: «Самому „Зениту“ стыдно за „Зенит“».
Зенитовский водолаз:
311: «Панова забанили походу!»
7 место. Салах встретился со своим двойником, а вы сразу создали человеку карьеру.
Stormtrooper-26: «Вот она - находка для „Милана“)) Дёшево, сердито и вроде как Салах».
iBragim2102: «„Зенит“, забирай».
6 место. Возвращение Игнашевича в состав сборной не прошло мимо вас:
Gghice: «Онопко бы еще…»
павел2112: «Старый конь борозды не портит».
112910415: «Салах узнал и испугался».
spartach n1:
Sir-5 рассказал поэтическую историю возвращения, а там «шерше ля фам»:
«Раз спартач к „коню“ пришёл,
И сказал: „Серёга!
Я банкрот, трепло, осёл,
А нам в финал дорога!
Так ведётся на Руси,
Как припрёт немного,
Молим: Господи, спаси!
А лучше ты, Серёга...“
Ночь повёл Сергей без сна,
Думал отбрехаться,
Но всё испортила жена,
Мол, надо собираться.
И сказал Серёга: „Есть!
Надо - значит надо!“
......................................
Так спасли Черчесу честь.
А нам - сарказм в награду».
5 место. Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежал болельщик. И вы знаете, ради чего и кто оторвался от стюардов:
owl_fake: «Он хотел заменить Кариуса в раме, иначе четвёртого гола было не избежать».
Fenomen-9: «Это Месси выбежал, поэтому и погнали обратно».
4 место. Фурсенко уверен, что в России 45 миллионов футбольных фанатов. Но треть из них – за «Зенит»!
Волгодон № 2: «Это на матчах „Зенита“ присутствует 45 тысяч зрителей, а треть из них болеет за „Зенит“. Фурсенко просто перепутал».
3 место. Еще 3 мая – задолго до официального ухода Манчини, наш читатель в шутке угадал, кто станет тренером «Зенита»:
LOpp: «Кандидаты на пост главного тренера Зенита:
Семак - 80 %,
Моуриньо – 10 %,
Орлов – 5 %,
Тимощук – 3 %,
Собчак - 1,5 %,
Литейный - 0,5 %».
Спагетти: «Григоряна пусть берут, он сейчас свободен».
2 место. Манчини раздражало, что Жирков не улыбается. Вы тонко подметили, что века проходят – цари не меняются:
Obdulio Varela: «Манчинька – спец старой школы».
1 место. Весельчак Дзюба дал лампочкам в номере отеля сборной имена, пока болел и скучал в одиночестве.
Одно слово румын: «Сначала я выкрутил и спрятал в сумку Светлану Петровну. А потом, когда перегорел Василий Иванович, круг общения сузился до минимума».
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: «РАНО ВЫПИСАЛИ АРТЁМКУ».
P.S. Пусть в июне будет повод не только для едких шуток, но и для радости на ЧМ-18. Но в вас мы не сомневаемся – найдете повод для юмора. А если видите крутую шутку, а может, сами ее придумали – не забывайте о лайках или хэштеге #Народный_обозреватель.