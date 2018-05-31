Народный обозреватель. «Зенит», «Спартак», Черчесов и лампочки Дзюбы

В праздничном мае вы шутили о родном и близком – футбольной сборной, ее эпохальном тренере, достижениях «Зенита» и «Спартака». «Соккер.ру» собрал ваши труды.

20 место. В последнее время вы безжалостны к тренеру Черчесову – жителю Австрии и пятому по зарплате тренеру ЧМ-18.

Pozitivs: «Получает на уровне Испании, играет на уровне Габона».

Морозовский: «Саламыч - очередной иностранный „физрук“! Сорвать бабло и свалить домой в Европу».

19 место. Родители самого дорогого новичка «Спартака» прошлого лета заказали его ростовую статую, а вы ерничаете.

Felipe Rivera CVBP: «Кстати, напомните, „Спартак“ купил Педро Рошу или его скульптуру?»

18 место. Мутко заявил, что через 3-4 месяца его с нами не будет, но обещал присматривать за футболом «боковым взглядом»:

Сергей Саныч: «Я буду всегда с вами, я буду смотреть боковым взглядом».



17 место. Только чудо могло помешать Месси получил очередную «Золотую бутсу». И у вас есть чудотворец!



goodbyegoodboy: «Помешать Месси мог только Заболотный, если на него переписать все голы „Тосно“ и „Зенита“».

16 место. Куда ж без доброго злорадства по поводу пятого места «Зенита» и очередного пролета мимо ЛЧ?

Одно слово румын:

«До свиданья, наш плюшевый „Зеня“,

Возвращайся в Иегудовый лес».

Footbolista: «Стабильность - признак мастерства...»

Паровозов: «Боярский с горя теперь в шарфике „Тосно“ ходит, они хотя бы кубок могут взять».

15 место. Сама новость звучит как шутка: Марадона будет управлять и тренировать «Динамо» из Бреста:

Felipe Rivera CVBP: «И после этого Марадона заявляет, что давно завязал с наркотиками?»

14 место. Динамовцы обыграли «Спартак» в дерби и оставили команду без прямой путевки в ЛЧ.

Polilux: «Все-таки майский шашлык состоялся!!!»

RussianHorse: «Серёжа Рыжиков приехал поздравить „Спартак“ с „бронзой“. Россия, Москва, Волоколамское шоссе, АЗС „Лукойл“».



13 место. Бутсы Салаха теперь в Британском музее рядом с египетскими артефактами.

Obdulio Varela: «Рядом с футболкой Тутанхамона, щитками Рамзеса и Кубком Древнеегипетских Чемпионов 2018 года до н.э».

12 место. Вы нашли замену девизу сборной России «Играй с открытым сердцем».

Руки-базуки: «Играй, как Нойштедтер, получай, как Неймар».

cadmiy: «Простите нас за спартачей».

анжи2: «„Главное не победа, главное – участие“ - больше подошло бы».

11 место. Кержаков трогательно попрощался с Кришито, который уехал домой в Италию, а фанат «Зенита» вспомнил классику:

Jeck Denielse: «„Миммо, Миммо“, - кричали трибуны итальянцу. „Мимо так мимо“, - исполнял их желание Саня».

10 место. Бэйл притворился своей восковой фигурой и пугал туристов. Вы знаете хамелеонов более высокого уровня:

Kaiser: «Фигня это всё, вот Дзюбиньо может легко бревном притвориться».



AntiherQ1488: «Ха, Манчини целый сезон тренером притворялся! Как тебе такое, Илон Маск?»

9 место. «Арарат» отказался играть в ФНЛ, основанный в Москве клуб перебирается в Ереван.

Ablom: «Там его переименуют в „Спартак“, а он будет позорить Армению».

8 место. В «Зените» банили в социальных сетях за искренние и культурные поздравления с пятым местом в сезоне.

Кирилыч: «Самому „Зениту“ стыдно за „Зенит“».

Зенитовский водолаз:



311: «Панова забанили походу!»

7 место. Салах встретился со своим двойником, а вы сразу создали человеку карьеру.

Mohamed Salah, meet... Mohamed Salah ?



The Liverpool and Egypt star brings joy to people even when he's not around pic.twitter.com/mg31zUbVef — Goal UK (@GoalUK) 3 мая 2018 г.

Stormtrooper-26: «Вот она - находка для „Милана“)) Дёшево, сердито и вроде как Салах».

iBragim2102: «„Зенит“, забирай».

6 место. Возвращение Игнашевича в состав сборной не прошло мимо вас:

Gghice: «Онопко бы еще…»

павел2112: «Старый конь борозды не портит».

112910415: «Салах узнал и испугался».

spartach n1:



Sir-5 рассказал поэтическую историю возвращения, а там «шерше ля фам»:

«Раз спартач к „коню“ пришёл,

И сказал: „Серёга!

Я банкрот, трепло, осёл,

А нам в финал дорога!

Так ведётся на Руси,

Как припрёт немного,

Молим: Господи, спаси!

А лучше ты, Серёга...“

Ночь повёл Сергей без сна,

Думал отбрехаться,

Но всё испортила жена,

Мол, надо собираться.

И сказал Серёга: „Есть!

Надо - значит надо!“

......................................

Так спасли Черчесу честь.

А нам - сарказм в награду».

5 место. Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежал болельщик. И вы знаете, ради чего и кто оторвался от стюардов:

owl_fake: «Он хотел заменить Кариуса в раме, иначе четвёртого гола было не избежать».

Fenomen-9: «Это Месси выбежал, поэтому и погнали обратно».

4 место. Фурсенко уверен, что в России 45 миллионов футбольных фанатов. Но треть из них – за «Зенит»!

Волгодон № 2: «Это на матчах „Зенита“ присутствует 45 тысяч зрителей, а треть из них болеет за „Зенит“. Фурсенко просто перепутал».

3 место. Еще 3 мая – задолго до официального ухода Манчини, наш читатель в шутке угадал, кто станет тренером «Зенита»:

LOpp: «Кандидаты на пост главного тренера Зенита:

Семак - 80 %,

Моуриньо – 10 %,

Орлов – 5 %,

Тимощук – 3 %,

Собчак - 1,5 %,

Литейный - 0,5 %».

Спагетти: «Григоряна пусть берут, он сейчас свободен».

2 место. Манчини раздражало, что Жирков не улыбается. Вы тонко подметили, что века проходят – цари не меняются:

Obdulio Varela: «Манчинька – спец старой школы».



1 место. Весельчак Дзюба дал лампочкам в номере отеля сборной имена, пока болел и скучал в одиночестве.

Одно слово румын: «Сначала я выкрутил и спрятал в сумку Светлану Петровну. А потом, когда перегорел Василий Иванович, круг общения сузился до минимума».

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: «РАНО ВЫПИСАЛИ АРТЁМКУ».

P.S. Пусть в июне будет повод не только для едких шуток, но и для радости на ЧМ-18. Но в вас мы не сомневаемся – найдете повод для юмора. А если видите крутую шутку, а может, сами ее придумали – не забывайте о лайках или хэштеге #Народный_обозреватель.