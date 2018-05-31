  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Румыния. Лига 1
Товарищеские матчи. Сборные 20181X2
21:45 Матч завершен Логотип СловакияСловакия 1:1 Логотип НидерландыНидерланды43.71.85
14:00 сегодня Логотип ЧехияЧехия -:- Логотип АвстралияАвстралия2.953.32.4
22:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип ИталияИталия1.653.75.55
22:15 сегодня Логотип ЕгипетЕгипет -:- Логотип КолумбияКолумбия6.83.951.53

Народный обозреватель. «Зенит», «Спартак», Черчесов и лампочки Дзюбы

вчера, 10:30
Народный обозреватель. «Зенит», «Спартак», Черчесов и лампочки Дзюбы

В праздничном мае вы шутили о родном и близком – футбольной сборной, ее эпохальном тренере, достижениях «Зенита» и «Спартака». «Соккер.ру» собрал ваши труды. 

20 место. В последнее время вы безжалостны к тренеру Черчесову – жителю Австрии и пятому по зарплате тренеру ЧМ-18. 

Pozitivs: «Получает на уровне Испании, играет на уровне Габона». 

Морозовский: «Саламыч - очередной иностранный „физрук“! Сорвать бабло и свалить домой в Европу».

19 место. Родители самого дорогого новичка «Спартака» прошлого лета заказали его ростовую статую, а вы ерничаете.

Felipe Rivera CVBP: «Кстати, напомните, „Спартак“ купил Педро Рошу или его скульптуру?»

18 место. Мутко заявил, что через 3-4  месяца его с нами не будет, но обещал присматривать за футболом «боковым взглядом»: 

Сергей Саныч: «Я буду всегда с вами, я буду смотреть боковым взглядом».
Народный обозреватель. «Зенит», «Спартак», Черчесов и лампочки Дзюбы

17 место. Только чудо могло помешать Месси получил очередную «Золотую бутсу». И у вас есть чудотворец! 
 
goodbyegoodboy: «Помешать Месси мог только Заболотный, если на него переписать все голы „Тосно“ и „Зенита“». 

16 место. Куда ж без доброго злорадства по поводу пятого места «Зенита» и очередного пролета мимо ЛЧ?  

Одно слово румын:

«До свиданья, наш плюшевый „Зеня“,
Возвращайся в Иегудовый лес».

Footbolista: «Стабильность - признак мастерства...»

Паровозов: «Боярский с горя теперь в шарфике „Тосно“ ходит, они хотя бы кубок могут взять».

15 место. Сама новость звучит как шутка: Марадона будет управлять и тренировать «Динамо» из Бреста: 

Felipe Rivera CVBP: «И после этого Марадона заявляет, что давно завязал с наркотиками?»

14 место. Динамовцы обыграли «Спартак» в дерби и оставили команду без прямой путевки в ЛЧ.

Polilux: «Все-таки майский шашлык состоялся!!!»

RussianHorse: «Серёжа Рыжиков приехал поздравить „Спартак“ с „бронзой“. Россия, Москва, Волоколамское шоссе, АЗС „Лукойл“». 
Народный обозреватель. «Зенит», «Спартак», Черчесов и лампочки Дзюбы

13 место. Бутсы Салаха теперь в Британском музее рядом с египетскими артефактами. 

Obdulio Varela: «Рядом с футболкой Тутанхамона, щитками Рамзеса и Кубком Древнеегипетских Чемпионов 2018 года до н.э».

12 место. Вы нашли замену девизу сборной России «Играй с открытым сердцем».

Руки-базуки: «Играй, как Нойштедтер, получай, как Неймар».

cadmiy: «Простите нас за спартачей».

анжи2: «„Главное не победа, главное – участие“ - больше подошло бы».

11 место. Кержаков трогательно попрощался с Кришито, который уехал домой в Италию, а фанат «Зенита» вспомнил классику: 

Jeck Denielse: «„Миммо, Миммо“, - кричали трибуны итальянцу. „Мимо так мимо“, - исполнял их желание Саня». 

10 место. Бэйл притворился своей восковой фигурой и пугал туристов. Вы знаете хамелеонов более высокого уровня: 

 

Kaiser: «Фигня это всё, вот Дзюбиньо может легко бревном притвориться».
 
AntiherQ1488: «Ха, Манчини целый сезон тренером притворялся! Как тебе такое, Илон Маск?»

9 место. «Арарат» отказался играть в ФНЛ, основанный в Москве клуб перебирается в Ереван. 

Ablom: «Там его переименуют в „Спартак“, а он будет позорить Армению».

8 место. В «Зените» банили в социальных сетях за искренние и культурные поздравления с пятым местом в сезоне. 

Кирилыч: «Самому „Зениту“ стыдно за „Зенит“».

Зенитовский водолаз:
Народный обозреватель. «Зенит», «Спартак», Черчесов и лампочки Дзюбы

311: «Панова забанили походу!»

7 место. Салах встретился со своим двойником, а вы сразу создали человеку карьеру. 

Stormtrooper-26: «Вот она - находка для „Милана“)) Дёшево, сердито и вроде как Салах».

iBragim2102: «„Зенит“, забирай». 

6 место. Возвращение Игнашевича в состав сборной не прошло мимо вас: 

Gghice: «Онопко бы еще…»

павел2112: «Старый конь борозды не портит».

112910415: «Салах узнал и испугался».

spartach n1: 
Народный обозреватель. «Зенит», «Спартак», Черчесов и лампочки Дзюбы

Sir-5 рассказал поэтическую историю возвращения, а там «шерше ля фам»:

«Раз спартач к „коню“ пришёл,
И сказал: „Серёга!
Я банкрот, трепло, осёл,
А нам в финал дорога!

Так ведётся на Руси,
Как припрёт немного,
Молим: Господи, спаси!
А лучше ты, Серёга...“

Ночь повёл Сергей без сна,
Думал отбрехаться,
Но всё испортила жена,
Мол, надо собираться.

И сказал Серёга: „Есть!
Надо - значит надо!“
......................................
Так спасли Черчесу честь.
А нам - сарказм в награду».

5 место. Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежал болельщик. И вы знаете, ради чего и кто оторвался от стюардов: 

owl_fake: «Он хотел заменить Кариуса в раме, иначе четвёртого гола было не избежать».

Fenomen-9: «Это Месси выбежал, поэтому и погнали обратно».

4 место. Фурсенко уверен, что в России 45 миллионов футбольных фанатов. Но треть из них – за «Зенит»! 

Волгодон № 2: «Это на матчах „Зенита“ присутствует 45 тысяч зрителей, а треть из них болеет за „Зенит“. Фурсенко просто перепутал». 

3 место. Еще 3 мая – задолго до официального ухода Манчини, наш читатель в шутке угадал, кто станет тренером «Зенита»: 

LOpp: «Кандидаты на пост главного тренера Зенита:
 Семак - 80 %,
Моуриньо – 10 %,
Орлов – 5 %,
Тимощук – 3 %,
Собчак - 1,5 %,
Литейный - 0,5 %». 

Спагетти: «Григоряна пусть берут, он сейчас свободен».

2 место. Манчини раздражало, что Жирков не улыбается. Вы тонко подметили, что века проходят – цари не меняются: 

Obdulio Varela: «Манчинька – спец старой школы». 
Народный обозреватель. «Зенит», «Спартак», Черчесов и лампочки Дзюбы

1 место. Весельчак Дзюба дал лампочкам в номере отеля сборной имена, пока болел и скучал в одиночестве. 

Одно слово румын: «Сначала я выкрутил и спрятал в сумку Светлану Петровну. А потом, когда перегорел Василий Иванович, круг общения сузился до минимума».

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА: «РАНО ВЫПИСАЛИ АРТЁМКУ».

P.S. Пусть в июне будет повод не только для едких шуток, но и для радости на ЧМ-18. Но в вас мы не сомневаемся – найдете повод для юмора. А если видите крутую шутку, а может, сами ее придумали – не забывайте о лайках или хэштеге #Народный_обозреватель.

Поделиться
Другие материалы по теме
Народный обозреватель. Закодированный Глушаков и слоган для сборной
02 маяВадим Багров в блоге Народный обозреватель30
Народный обозреватель. Подержанные иномарки и шевелюра Черчесова
01 апреляВадим Багров в блоге Народный обозреватель15
Народный обозреватель. Тренировочный «Золотой мяч» и стойкая жена вратаря
01 мартаАлександр Чистяков в блоге Народный обозреватель9
Народный обозреватель. Как Кокорин и Дзюба уходили из «Зенита»
01 февраляВадим Багров в блоге Народный обозреватель21
Народный обозреватель. Всплывающий Дзюба и не тот гном
04 декабря 2017Александр Чистяков в блоге Народный обозреватель44
Народный обозреватель. Геморрой на голове и учитель года в Тарасовке
29 сентября 2017Александр Чистяков в блоге Народный обозреватель19
Обсудить
Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 05:28
Соккер, в пример надо приводить комменты о футболе, или просто умные комментарии, а не шуточки уровня "ниже плинтуса" в угоду неадекватам, коих итак развелось неимоверно в вашем ресурсе!
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 21:10
В этот раз и смешные шутки есть -прогресс!
aigaziFIGHTER
aigaziFIGHTER
вчера в 19:06
Самый смак под троллингом. Тут одна шляпа, кроме рашнхорса.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 17:53
Автор Багров!?). Ну тогда ясно, что шутки про Спартак, Зенит будут в большинстве).
kent77
kent77
вчера в 15:03
да сокер деградирует
viv
viv
вчера в 14:07
RussianHorse: «Серёжа Рыжиков приехал поздравить „Спартак“ с „бронзой“. Россия, Москва, Волоколамское шоссе, АЗС „Лукойл“».

Даешь премию RussianHorse!!!
Carcasss
Carcasss
вчера в 13:36
непритязательный такой юморок
Фата лист
Фата лист
вчера в 13:33
2 место неплохое, остальное мимо.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
вчера в 12:55
Судя по всему, шутить на соккере совершенно не умеют
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO
вчера в 12:30
КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO:
Это так типично для фанов тарасовки,говорить о том,какая плохая модерация, заведомо зная, что ничё не будет!! Напоминает федуна, карреру,глушакова! Стыдно за спартак!
Клон, у меня банов больше, чем у тебя комментов) Самозалайкался? Молодец, иди себе дальше. А вот меня дразнить не стоит.
Гальтара
Гальтара ответил Шлупиньо
вчера в 12:20
Шлупиньо:
Да, про спартак, особенно в 2-4.
Я говорю в общем - хохмам про бомжей тут тоже не место
КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO
КАРРЕРА И БОККЕТТИ COCO ответил AntiherQ1488
вчера в 12:07
Это так типично для фанов тарасовки,говорить о том,какая плохая модерация, заведомо зная, что ничё не будет!!
Напоминает федуна, карреру,глушакова!
Стыдно за спартак!
Шлупиньо
Шлупиньо ответил Гальтара
вчера в 12:01
Да, про спартак, особенно в 2-4.
Tott_Hot
Tott_Hot
вчера в 11:49
Три раза хорошо проржался))
Паровозов
Паровозов ответил AntiherQ1488
вчера в 11:18
AntiherQ1488:
Личная выгода?))
Да не, первым трём счастливчикам
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Паровозов
вчера в 11:10
Паровозов:
Вручите призы лучшим шутникам соккера.
Личная выгода?))
Паровозов
Паровозов
вчера в 11:04
Вручите призы лучшим шутникам соккера.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
вчера в 11:00
Все знают, где скрываются самые смешные шутки - под троллингом)
Гальтара
Гальтара
вчера в 10:54
Учитывая что в топе клубные шутки про Спартак и Зенит напополам с хамством (особенно про Спартак) - Соккер катится в субстанцию.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100