Сенегал: с Мане нет ничего невозможного

Сборная Сенегала хочет зажечь на полях России, ведь даже в своем девизе «Львы Теранги» отрицают невозможное. «Соккер.ру» знакомится с очередным участником мундиаля.

Сборная Сенегала

Лучший результат на мундиалях: 1/4 финала – 2002 год.

Место в рейтинге ФИФА: 28.

Капитан: Шейку Куяте.

Тренер: Алиу Сиссе (Сенегал).

Соперники по группе: Польша, Колумбия, Япония.

Сыграет в городах: Москва, Екатеринбург, Самара.

Путь на ЧМ-2018. Сборная Сенегала заставила своих болельщиков немного понервничать по итогам первого матча противостояния на вылет с Мадагаскаром. В Антананариву Мане и Ко сыграли 2:2, но дома спокойно разгромили соперников 3:0, что позволило выйти в финальную стадию отбора, которая в Африке представляет собой групповой этап. Команды разбиты на квартеты, победители которых отправляются на мундиаль, а все остальные мрачно завидуют. Сенегал свою группу выиграл достаточно легко и даже обошелся без поражений в матчах с Буркина-Фасо, Кабо-Верде и ЮАР: 4 победы, 2 ничьи, разница мячей 10:3. Оба ничейных результата – с буркинийскими «жеребцами» в середине турнирной дистанции, а так могли квалифицироваться еще быстрее.

Любопытные факты

- прозвище – «Львы Теранги». Со львом все ясно, тем более он изображен на гербе Сенегала. А что за Теранга такая? Ну, это неофициальное и любимое в народе название страны, так что и здесь все просто.

- сборная Сенегала всего лишь во второй раз примет участие в финальной части чемпионата мира.

- сенегальцы являются обладателями максимального достижения на чемпионатах мира для команд из Африки. В 2002 году «Львы Теранги» играли в четвертьфинале мундиаля, такое удавалось также Камеруну-1990 под руководством Валерия Непомнящего и Гане-2010.

- нынешний главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе играл на чемпионате мира 2002 года и был капитаном национальной дружины.

- в заявке сборной Сенегала на ЧМ-2018 нет ни одного представителя местного чемпионата. Обширнее всего представлены чемпионаты Англии и Франции – по шесть человек.

- Мусса Конате, ныне представляющий «Амьен», несколько лет назад играл в России за «Краснодар».

- сенегальцы забили в группе 10 голов, при этом отличились восемь разных игроков.

- в квалификации ЧМ-2018 «Львы Теранги» оставляли свои ворота сухими, если на поле был Калиду Кулибали.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Абдулайе Диалло («Ренн», Франция), Альфред Гомис (СПАЛ, Италия), Хадим Н'Диайе («Хоройя», Гвинея).

Защитники: Калиду Кулибали («Наполи», Италия), Кара Мбодж («Андерлехт», Бельгия), Ламин Гассама («Аланьяспор», Турция), Мусса Ваге («Эйпен», Бельгия), Юссуф Сабали («Бордо», Франция), Салиу Сисс («Анже», Франция), Салиф Сане («Ганновер», Германия).

Полузащитники: Папа Алиун Ндиайе («Сток Сити», Англия), Шейх Н'Дойе («Бирмингем», Англия), Шейку Куяте («Вест Хэм», Англия), Альфред Н'Диайе («Вильярреал», Испания), Идрисса Гуйе («Эвертон», Англия).

Нападающие: Маме Бирам Диуф («Сток Сити», Англия), Диафра Сако, Исмаила Сарр (оба - «Ренн», Франция), Мусса Конате («Амьен», Франция), Бальде Кейта («Монако», Франция), Мусса Соу («Бурсаспор», Турция), Садьо Мане («Ливерпуль», Англия), М'Байе Ньянг («Торино», Италия).

Потеря (несостоявшееся усиление). Все лучшие футбольные силы Сенегала прибудут в Россию, но блестящий состав мог стать еще сильнее, если бы убедили Буна Сарра из «Марселя» присоединиться к команде с родины отца. Однако финалист Лиги Европы ответил отказом: он всегда мечтал играть за Францию.

Лидеры. Калиду Кулибали, Шейку Куяте, Идрисса Гуйе и Садьо Мане.

Тактика. Алиу Сиссе предпочитает схему 4-3-3, лишь однажды в ходе отборочного турнира он изменил ей, да и то не радикально: в матче против Кабо-Верде решил насытить центр поля, сыграл 4-2-3-1, и Сенегал победил 2:0. В рамках этих двух расстановок «Львы Теранги» будут существовать и на ЧМ-2018.

Ориентировочный состав (4-3-3): Н’Диайе – Гассама (Ваге), Кулибали, Мбодж (Сане), Сабали – Куяте, Гуйе, А. Н'Диайе – Мане, Ньянг, Сако.

Сила. В распоряжении Алиу Сиссе замечательный состав с разносторонними футболистами, выступающими в сильных чемпионатах. Своей кадровой мощью Сенегал впечатляет, причем как качеством, так и глубиной. Лидеры есть в каждой линии, но сердцебиение этой команды в полузащите, где мощную непроходимую связку образовывают Гуйе и Куяте. В то же время звездные Кулибали и Мане заведуют в своих линиях и придают Сенегалу веса за счет высочайшего индивидуального класса.

Слабость. Проблем тоже хватает. Во-первых, есть сомнения в том, что Алиу Сиссе является тренером достаточного уровня, чтобы объединить и использовать с максимальной эффективностью всех этих сильных футболистов. Тонкая настройка сборной Сенегала необходима, способен ли ее осуществить Алиу? Во-вторых, вечная африканская проблема – защитники и вратари. С первым вроде бы неплохо, учитывая наличие Кулибали, а вот последний рубеж не то чтобы в надежных руках. В-третьих, партнерам великолепного Мане по линии атаки не хватает стабильности. Садьо мог бы забивать больше, но короля делает окружение. В данном случае оно сдерживает форварда «Ливерпуля» своей медлительностью, браком, нелепыми решениями в атаке.

Модный разговор

Форму сборной Сенегала пошила «Пума» на своих стандартных шаблонах. Классические цвета этой команды – белый и зеленый. Главная «фишка» футболок – это стилизованное изображение льва, символа Сенегала, на лицевой стороне домашних и выездных футболок.

Главный тренер. Алиу Сиссе (Сенегал)

Один из самых известных сенегальских игроков стыка веков, футбольную карьеру провел во Франции и Англии, поиграл за ПСЖ, «Бирмингем» и «Портсмут». Алиу регулярно вызывался в сборную Сенегала и даже был капитаном на успешном ЧМ-2002, где «львы» дошли до четвертьфинала. Входил в тренерский штаб сборной при Алене Жирессе, а в 2015 году самостоятельно возглавил национальную команду. Это его первый опыт самостоятельной работы. Алиу вывел «Львов Теранги» на чемпионат мира, однако сомнения в его тренерских способностях никуда не делись. Сиссе уже возил сборную Сенегала на крупный турнир: на прошлогоднем Кубке Африки сенегальцы уступили в серии пенальти четвертьфинального противостояния Камеруну, который в итоге выиграл турнир. Каких-то глубоких познаний о методах работы и тренерском кредо Сиссе пока нет, мундиаль покажет, чего он стоит.

Звезда. Садьо Мане

В завершившемся клубном сезоне Мане остался в тени своего одноклубника Салаха, который сыграл просто феноменально. Но и Садьо не лыком шит: два десятка голов во всех турнирах, десяток результативных передач – сенегалец по-настоящему крут, он звезда АПЛ, а на днях забивал в финале Лиги чемпионов. Наличие такого футболиста, способного решать исходы матчей в одиночку, делает сборную Сенегала опасной вдвойне.

За кем следить? Мусса Ваге

Обратите внимание на этого 19-летнего крайнего защитника из бельгийского «Эйпена». У талантливого парня все шансы выстрелить на чемпионате мира и уехать из чемпионата Бельгии в первенство богаче, солиднее и интереснее. Впрочем, внутрикомандную конкуренцию никто не отменял: сначала надо выиграть право играть в основном составе у опытного Ламина Гассама.

Где можно увидеть сборную Сенегала?

База. Калуга, тренировочная база «Спутник» и SK Royal Hotel Kaluga.

Матчи группового этапа

19 июня, Москва. «Спартак», против Польши.

24 июня, Екатеринбург. «Екатеринбург Арена», против Японии.

28 июня, Самара. «Самара Арена», против Колумбии.

Бравые парни из Калуги сыграют в Москве, Екатеринбурге и Самаре, а в случае выхода в плей-офф у них два географических варианта: с 1-го места снова Москва и стадион «Спартак», со 2-го – Ростов-на-Дону.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

У Сенегала ровная группа, из которой можно выходить, хотя в Польше, Колумбии и даже в Японии тоже так считают. В Сенегале подняли любопытную оптимистичную статистику: если национальная сборная играет в финальной части футбольного турнира (неважно – на юношеском уровне или в пляжный футбол), то обязательно преодолевает первый раунд или доходит до четвертьфинала. Получится ли у команды Алиу Сиссе не нарушить традицию в России? Несмотря на то, что многих игроков знаем хорошо по выступлениям в Европе, африканские сборные – это всегда темные лошадки. Слишком многое зависит от тренерской работы, атмосферы в коллективе, своевременной выплаты премиальных. Но по потенциалу сборная Сенегала вполне может претендовать на попадание в четвертьфинал, как и 16 лет назад.

Прогноз «Соккер.ру»: могут выйти в 1/8 и даже хлопнуть там Англию/Бельгию, но Колумбия и Польша, скорее всего, финишируют выше, а сильный Сенегал, не найдя игрового баланса, останется на третьей строчке, чтобы сожалеть о нераскрытом командном потенциале и несбывшихся надеждах.