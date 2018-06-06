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Рекордный Фред. Топ-10 продаж «Шахтера»

вчера, 10:30
Рекордный Фред. Топ-10 продаж «Шахтера»

«Горняки» провернули самую успешную сделку в истории клуба. «Соккер.ру» напоминает, как часто «Шахтер» делает большие деньги на футбольных трансферах. 

У Ахметова достаточно средств, чтобы играться в футбол, но любой клуб вне топ-5 должен показывать талантливым и востребованным игрокам, что может послужить трамплином. У «Шахтера» это получается, поэтому заманивать одаренных ребят им не очень сложно. 

10 место. Элано (Бразилия)

Куда? «Манчестер Сити» 
За сколько? 12 млн евро

Отработал вложения? Почти. С одной стороны, не самый явный прокол «Манчестер Сити» после того, как в клубе завелись деньги. С другой, поскольку купили Элано за 12 млн евро, а продали в «Галатасарай» за 7 млн, то потеря налицо. Зато хавбек играл в Англии в основе и даже забивал мячи. Полным финансовым провалом, как Санта Крус или Жо, точно не стал. 

9 место. Матузалем (Бразилия)

Куда? «Сарагоса»
За сколько? 13.5 млн евро

Отработал вложения? Тут был скандал и суд, поскольку бразилец фактически  сбежал в «Сарагосу». «Шахтер» долго судился, но в итоге получил приговор в свою пользу – 13.5 млн евро плюс оплата всех судебных издержек. А ведь хороший был игрок! Вы должны помнить его гол ударом скорпиона в ворота «Севильи» в Кубке УЕФА. Матузалем играл круто, но сглупил с отъездом. Вылетел из Примеры с «Сарагосой», потом пытался закрепиться в «Лацио» и «Дженоа». Зря ругался с «горняками» – испортил карьеру. 

8 место. Анатолий Тимощук (Украина)

Куда? «Зенит»
За сколько? 14.5 млн евро

Отработал вложения? Полностью, стал капитаном «Зенита» и его лидером. Даже неудачная работа в штабе Манчини не мешает считать Тимощука легендой клуба из Санкт-Петербурга. Как и в «Шахтере», брал грамотностью и желанием побеждать, после чего попал в «Баварию». Там были всякие матчи, даже суеверный скандал с касанием кубка чемпионов. Но Анатолий выиграл и Кубок УЕФА, и ЛЧ, а «горняки» заработали на его продаже более 14 млн евро. 

7 место. Дмитрий Чигринский (Украина)

Куда? «Барселона»
За сколько? 25 млн евро

Отработал вложения? Тут провал, личная боль Гвардиолы. Если Яя Туре – еще один бывший житель Донецка, сейчас обзывает каталонца расистом, хотя успешно играл в «Барселоне» и ушел в «Манчестер Сити» за шальные деньги, то Чигринский с испанцем был в отличных отношениях. Но адаптироваться защитнику в «Барселоне» оказалось сложнее, чем рассчитывал Гвардиола. У Дмитрия был пас, понимание игры, но напарником Пике на долгие годы не стал. Зато попытался и принес «Шахтеру» немного денег, ведь его в итоге выкупили обратно за 15 млн евро. 

6 место. Генрих Мхитарян (Армения)

Куда? «Боруссия» Д
За сколько? 27.5 млн евро

Отработал вложения? Без вариантов, был игроком года в Бундеслиге по версии коллег. Мхитарян достался «Шахтеру» всего за 5.8 млн евро, а ушел за 27.5. Не просто заработали, а развили талантливого парня. Главная армянская футбольная звезда под присмотром Луческу успела поиграть в опорной зоне, в атаке – много забивал, а также на позиции атакующего хавбека. Полиглот не сразу, но адаптировался в Германии. Потом оказался в МЮ за огромные деньги – быть может, «Шахтеру» тоже что-то досталось в качестве бонусов. Теперь ушел в «Арсенал» только из-за разногласий с Моуриньо. По мысли – топ-игрок. 

5 место. Дуглас Коста (Бразилия)

Куда? «Бавария»
За сколько? 30 млн евро

Отработал вложения? Поскольку немцы продали Дугласа Косту в «Ювентус» за 40 млн евро и получили за аренду 6 миллионов евро за сезон, то «Бавария» точно в обиде не осталась. Другое дело, что Дуглас Коста оказался в Мюнхене с запозданием. Гвардиола не успел с ним долго поработать. А ведь это именно выбор Хосепа – присмотрел бразильца, когда играли с «Шахтером» в плей-офф Лиги чемпионов, а  Дуглас в домашнем для «горняков» поединке во Львове отработал очень мощно. 

4 место. Виллиан (Бразилия)

Куда? «Анжи»
За сколько? 35 млн евро

Отработал вложения? Здесь история похожа на ту, что у Дугласа Косты. «Анжи» быстро развалился, Виллиан не успел стать главным вингером РФПЛ, хотя действовал неплохо. Но оцените, сколько за него заплатили представители «Челси» - 35.5 млн евро, даже чуточку больше, чем потратил «Анжи». Сделка оказалась выгодной, бразилец помогал в Лондоне ударами со штрафных и навесами. С тренером Конте не дружит, но игрок взрывной и заметный. 

3 место. Фернандиньо (Бразилия)

Куда? «Манчестер Сити» 
За сколько? 40 млн евро 

Отработал вложения? Роза – фамилия у человека такая, давно и успешно играет за «Манчестер Сити», стал чемпионом Англии, впечатляюще умно и чисто работает с мячом. Фернандиньо успешно перешел из атаки в опорную зону. Остается в заявке сборной Бразилии, приедет в Россию. И хотя после полуфинала с немцами его и Луиса Густаво на родине простили не за все, бывший игрок «Шахтера» в команде Тите и доказал, что в той игре не только он виноват. Из той основы после 1:7 отмылись только он и Марсело.

2 место. Алекс Тейшейра (Бразилия)

Куда? «Цзянсу Сунин»
За сколько? 50 млн евро

Отработал вложения? Тут речь о жертве, ведь «Ливерпуль» покупал Тейшейру. Алекс мог стать частью тройки атаки Клоппа вместо Мане. Но предпочел деньги, отказав и Юргену, и другим. Перебить цену китайцев никто не решился. «Шахтер», имея Бернарда и Тайсона, Тейшейру по игре компенсировал, еще и заработал. В Китае бразилец забивает голы и помогает, но Пато, Халк и Оскар, как и Тейшейра, заплатили за выбор в пользу денег местами в «селесао». Исключение сделали лишь для Ренато Аугусто. 

1 место. Фред (Бразилия)

Куда? «Манчестер Юнайтед»
За сколько? 60 млн евро

Отработает вложения? Если из Китая в сборной Тите один человек, то из Украины – двое. Фред и Тайсон попали на чемпионат мира по итогам игры за «Шахтер». Добавьте Дугласа Косту, Виллиана и Фернандиньо – получите пятерых бразильцев из сборной, воспитанных в донецком клубе. Луческу в шутку требует премию от бразильцев, а Фред может отработать вложения Моуриньо. МЮ остро не хватает умных передач. Фред умеет двигать мяч, отбирать его и молниеносно развивать атаки.

«Шахтер» самый эффективный продавец в регионе?

Если сравнивать с клубами восточной Европы, то получите 92 миллиона евро за 10 самых дорогих продаж «Спартака» в истории, 133 миллиона за десятку «армейцев» и 181 миллион за игроков «Зенита», причем половина суммы – за Витселя, Халка и Гарая. У «Шахтера» сумма составляет 307 миллионов евро. И без продажи Фреда в МЮ за 60 млн евро (плюс бонусы), и с учетом новой сделки – лучший показатель Восточной Европы. 

Как видите, в шести из девяти случаев игроки «Шахтера» показывали себя на новом месте. Тимощук, Виллиан и Мхитарян отправлялись на повышение после первых дорогих продаж, да и Дуглас Коста не затерялся. У Фреда есть шанс показать себя в «Манчестер Юнайтед», добавив команде Моуриньо мобильность и умение держать мяч с продвижением вперед низом. Хороший напарник Матичу и Погба или просто Неманье на случай ухода Поля. 

При этом за 60 млн евро можно почти целый сезон содержать ЦСКА – огромные деньги для клуба из ЛЧ. Также можно купить троих талантов по двадцать миллионов, воспитать и продать по полтиннику за каждого с учетом новых правил рынка. Система «Шахтера» работает, ведь есть прогресс игроков, трофеи, а Луческу успешно заменил молодой и талантливый Фонсека. Сильные игроки идут в «Шахтер», ведь им сразу показывают на Мхитаряна, Дугласа Косту, Фреда или Фернандиньо. 

Уходят в большие клубы, а не просто уезжают в Китай. Причем часто играют в основах и берут заметные трофеи. После переходов бывшие «горняки» побеждали в Лиге Европы, Лиге чемпионов, становились чемпионами в Примере, Бундеслиге, Серии А и АПЛ.   

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 08:34
Прекрасная статья.И Шахтер--клуб-умница!
danc1ng
danc1ng ответил makerdream
вчера в 22:44
makerdream:
ну к слову у шахты не все выстреливает, но они стараются за них также получить чтото, вот только с бернардом не получилось. Видимо он не торт))... Фернандо, продали, Луиску продали, Дентинье и Алан Патрик тоже явный прокол... Можно еще пошуршать. Кстати они уже тянут как минимум трех бразил и скорее всего их подпишут... Это из того что известно сейчас
Объясняю тебе. Фред Луис Адриано Факундо Феррейра тоже были не торт это при вилиане фернандиньйо Дугласе Косте т.к были не основными но после ухода последних они начали раскрыватся. Шахтер не покупает никого уже лет 5 все игроки что уже продали и которых ещё продадут были все в одно время! Поэтому Факундо Феррейра многие уже хотят купить так как и бернарда. Тайсон Марлос Исмаили будут проданы или в этом или следующем году. А вот те кто ещё себя не показал с большой вероятностью раскроются и тоже будут проданы! Дентиньйо Алан Патрик Велингтон
makerdream
makerdream
вчера в 21:28
ну к слову у шахты не все выстреливает, но они стараются за них также получить чтото, вот только с бернардом не получилось. Видимо он не торт))... Фернандо, продали, Луиску продали, Дентинье и Алан Патрик тоже явный прокол... Можно еще пошуршать. Кстати они уже тянут как минимум трех бразил и скорее всего их подпишут... Это из того что известно сейчас
Deville
Deville ответил Don trambon
вчера в 17:33
Don trambon:
ну кому что. ЦСКА продавать как ты говоришь мусор, мю покупать разный мусор.
    JackNorz
    JackNorz
    вчера в 16:43
    Есть чему поучиться нашим клубикам. Грамотный подход руководства, а не как у нас.
    Башмакоса
    Башмакоса
    вчера в 12:58
    Такая статья не так давно была. Повторяемся!
    rawer
    rawer
    вчера в 12:32
    Луческу давно надо было назначить тренером бразильцев, не пришлось бы долго ждать победы на ЧМ бразильцам
    Don trambon
    Don trambon ответил Deville
    вчера в 12:23
    Deville:
    ЦСКА поставляет в другие клубы лишь мусор: Жо -МС, Мусса - Лестер, Думбия - Рома, Ярошик, Жирков (оба Челси), Дуду -Олимпиакос, Семак - ПСЖ, и тд провалы. Да ЦСКА баки заработал, а вот клубы, которые их купили провалились на их приобретении. Сравнивать с Шахтером, неуместно вообще.
    ну кому что. ЦСКА продавать как ты говоришь мусор, мю покупать разный мусор.
    MaxForCSKA
    MaxForCSKA
    вчера в 12:19
    да уж, селекции Шахтера можно только позавидовать
    Deville
    Deville ответил Don trambon
    вчера в 12:01
    Don trambon:
    Тут не поспоришь, Шахтёр - гении. Очень жаль, что у нас в России нет таких команд, разве, что только ЦСКА и то не ровень им в таком деле.
    ЦСКА поставляет в другие клубы лишь мусор:

    Жо -МС, Мусса - Лестер, Думбия - Рома, Ярошик, Жирков (оба Челси), Дуду -Олимпиакос, Семак - ПСЖ, и тд провалы. Да ЦСКА баки заработал, а вот клубы, которые их купили провалились на их приобретении.

    Сравнивать с Шахтером, неуместно вообще.
    Deville
    Deville
    вчера в 11:50
    хороший трансфер. Надеюсь МЮ совершая такие покупки будет играть в более атакующий футбол.
    Коталонец
    Коталонец
    вчера в 11:30
    все эти топы перечеркнет грядущий трансфер лидера спартака промеса в апл. так что нечего их читать особо
    Don trambon
    Don trambon
    вчера в 11:26
    Тут не поспоришь, Шахтёр - гении. Очень жаль, что у нас в России нет таких команд, разве, что только ЦСКА и то не ровень им в таком деле.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 11:23
    Интересная статья. Спасибо, узнал много нового.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    вчера в 10:59
    ШАХТЁР - ЭТО ТАКОЙ УКРАИНСКИЙ ПОРТУ !
    Munutd
    Munutd
    вчера в 10:44
    Систему хорошую выстроили в Шахтере. При всей этой распродаже лидеров, не забывают успешнее выступать в ЛЧ, коллег из РФПЛ.
    BESTjuventus10
    BESTjuventus10
    вчера в 10:31
    шахтер молодцы. умеют выращивать бразильцев и продавать задорого.)
    Зафод Библброкс
    Зафод Библброкс
    вчера в 10:27
    умеют ни че не скажеш, это не наши менагеры)
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