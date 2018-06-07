Что такое одна египетская сила? Это - сила, которой достаточно для того, чтобы не пустить сборную России в плей-офф чемпионата мира. Можно ли победить Египет? Конечно. Но для этого надо сыграть хотя бы как сборная Бельгии во вчерашнем товарищеском матче. То есть, с активным движением по всему полю в течение всего матча, отсутствием проблем с выбором оптимальных решений для развития атаки, автоматизмом в использовании и исполнении необходимого технического приема и проч. Способна на это сборная России? Иногда. Временами. Этого мало. Какие впечатления от египетской силы по игре с Бельгией? Без Салаха Египет как минимум не слабее гостившей только что в Москве сборной Турции. С Салахом будет заметно сильнее. Нынешний Салах для Египта лаже больше, чем Бейл для Уэльса в 2016 г. Помните, чем все обернулось? Вот примерно такая же неприятность, как тогда, абсолютно реальна и сейчас. Это тот случай, когда снаряд неоднократно падает в одну и ту же воронку. Может ли наша сборная сыграть сильнее, чем с Турцией? Может, но ненамного. Таким образом, имеем следующее. Саудовскую Аравию обыграть можем, хотя стартовый матч мировых футбольных форумов слишком часто в истории заканчивался ничейным результатом. Египет обыграть мы вряд ли сможем. Ничья наиболее вероятна, если не упустим Салаха (даже на роль Рамоса у нас найти кого-то трудно). Получаем ключевой поединок с Уругваем. А что такое для сборной России ключевой поединок? Это - практически гарантированное поражение, поскольку ни психологии победителя, ни привычки биться за мяч все 90 минут, а не по десятку минут в каждом тайме, у нас нет. А вот привычка проваливать ключевые матчи есть. Верить и надеяться, конечно, будем. Мы же упрямо верим в удачу, когда покупаем билеты лотереи. Иногда, говорят, кому-то везет...