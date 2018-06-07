«Сине-черные» парни из города Рочдейл

Город Рочдейл

В графстве Большой Манчестер расположен город под названием Рочдейл. Он является административным центром одноименного метрополитенского района. Население этого городка составляет 95 796 человек, которые просто больны футболом. Ну а как в Англии может быть по-другому.

Находится Рочдейл в предгорьях Пеннинских гор на реке Роч, и в данной местности открываются впечатляющие пейзажи. Этот город связан со многими интересными моментами в истории. Например, известная английская певица Лиза Стенсфилд родилась недалеко от Рочдейла. Именно здесь в 2013 году была пущена линия современной трамвайно-легкорельсовой системы, которая идет прямиком до Манчестера. Тут, конечно, хватает безработицы и эмигрантов, зато люди живут в городе спокойно, но с невысокими средними доходами населения.

Кстати, город также тесно связан с Россией, ведь в Москве в честь Рочдейла названа одна улица – Рочдельская. Это название было дано ей в далеком 1932 году в память об английских ткачах из Рочдейла, которые в 1844 году положили начало рабочей потребительской кооперации.

Стадион «Спотлэнд»

Домашние матчи «дэйлы» проводят на стадионе под названием «Спотлэнд». Вмещает арена 10 249 зрителей, что для третьего дивизиона страны очень хорошая цифра. Порой, правда, матчи на стадионе отменяются в связи с плохим качеством газона. Например, не так давно матч чемпионата против «Плимута» был отменён из-за внезапно обрушившегося на Англию снега, ведь поле просто оказалось не готово к такой ситуации.

Открыт стадион был в 1920 году - через 13 лет после основания «сине-черных». Он помнит самый громкий успех в истории клуба, когда в 1962 году «Рочдейл» оказался в финале Кубка футбольной лиги и потерпел поражение от «Норвича» со счетом 0:1.Кстати, на тот момент данному турниру было всего 2 года, ведь он стал проводиться с 1960 года.

«Атмосфера среди фанатов в общем-то хорошая, потому что мы как семейный клуб. Я сижу на Перл Стрит Стэнд (фанатский сектор за воротами), так что знаю, как на матчах дерби фанаты поют на протяжении всей игры. Посещаемость нормальная, где-то около 3 000 человек, иногда и меньше», — вот так на вопрос про посещаемость команды отвечает один из старожилов фанатского сектора Скотт Куни.

История ФК «Рочдейл»

Начнем рассказ об истории данного коллектива с последних событий, которые заставили болельщиков вспомнить, а некоторых и узнать про существование этой команды.

Для того чтобы оказаться на пути «Тоттенхэма» в Кубке Англии, «дэйлы» прошли непростых соперников. Команда, как и полагается по регламенту, начала борьбу с первого раунда, где без проблем одолела «Бромли» со счетом 4:0. Во втором круге вновь победа с таким же счетом, на этот раз над «Слау Таун». В третьем и четвертом раунде уже пришлось попотеть, но все же «сине-черные» оказались в 1/8 финала. И ведь первый матч против «шпор», который проходил на арене «Рочдейла», клубы сыграли вничью 2:2, причем хозяева спаслись лишь на 3-й компенсированной минуте благодаря голу Стива Дэвиса, которой заставил весь город гулять всю ночь, ведь эта ничья для пригорода Манчестера была сродни победе.

«В Кубке Англии творится магия. Это совершенно особое соревнование. Здесь всегда большая мотивация», — говорил после той ничьи главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Конечно, в той игре хозяевам помог родной газон, на который после игры не жаловался только ленивый. Однако условия одинаковы для всех, и благодаря лишь своей предельной мотивации «дэйлы» смогли на равных биться против команды из АПЛ.

В ответной игре «Рочдейл» был разгромлен со счетом 1:6, газон на арене «Тоттенхэма» в том матче не дотягивал до уровня высшего дивизиона, но все же клуб из третьей английской лиги оказался бит более именитым соперником. Этот факт никого не удивил, всем запомнилась самоотдача парней из города Рочдейл, по которой к ним не может быть претензий.

Теперь же окунемся немного в историю этого коллектива. Основан клуб был в 1907 году (сейчас ему 111 лет). Всю свою историю «сине-черные» находятся в прямом смысле этого слова рядом с самим «Манчестер Юнайтед» (если быть точным, в четырех футах езды), ведь Рочдейл входит в графство Манчестер, и его фанаты могли бы болеть за «красных дъяволов», однако они чтят свою историю.

Местные любители футбола в том самом 1907 году решили основать футбольную команду, ведь городу был нужен коллектив без громких звезд, зато с огоньком в глазах.

В отличие от более именитых клубов, которые всеми способами созывают народ на трибуны, «Рочдейл» не может в принципе без них существовать. Ведь без фанатов «дэйлы» не протянули бы и сезона.

История команды помнит долгую серию без побед, а «сине-черные» считаются клубом, который вечно играет в подвалах английского футбола. «Мы базируемся в семнадцати милях от самого большого клуба в мире и в тринадцати — от самого богатого. Но кто сказал, что мы обречены?» — утверждает нынешний менеджер клуба по продажам Иан Джонстон.

С 1921 года команда скитается между третьей и четвертой лигой, отыграв всего несколько сезонов в третьем дивизионе, в котором они играют в настоящий момент. И местные фанаты надеются, что проклятие четвертого дивизиона их обошло.

Если уж похвастать спортивными результатами «Рочдейл» не может, то вот хорошим пиаром он обладает сполна. «Мы много работаем над привлечением болельщиков на стадион. Сейчас есть опасность появления диванного поколения любителей футбола, которые ни разу толком не ходили на живой футбол. Дети бегают в майках „Арсенала“ и „Манчестер Юнайтед“, потому что их показывают по телевизору. Фанаты „Рочдейла“ готовы возвращаться на „Спотлэнд“ — это главный итог нашей работы. Я знаю порядка пятиста болельщиков, встречаю их в городе, жму руки, болтаю с ними», — говорит один из руководителей клуба.

И действительно фанаты у команды преданные. Если нужно, они всегда готовы очистить любимый стадион от снега, на выездных матчах они всегда готовы сходить в паб с президентом клуба, кроме того команда и фанаты по несколько раз за сезон устраивают встречи и обсуждают насущные проблемы. Официальная организация болельщиков носит название «Supporters’ Trust».

Если взглянуть на «дэйлов», то невольно задаешься вопросом, что им ещё нужно для счастья? Преданные болельщики есть, руководство, которое обеспечивает полную гарантию - тоже, даже внучка одного из членов совета директоров ведет официальную страничку коллектива в «твиттере» таким образом, что за ними хочется следить. Поэтому то, что команда играет в низших дивизионах, мало кого беспокоит. Ведь главное получать удовольствие от всеми любимой игры.

«Мы делаем то, что любим, и хотим делать это хорошо. Мы знаем, где мы находимся в футбольной системе координат. Наш клуб устойчив в финансовом плане, как бизнес он неплохо отлажен. Помимо радости болельщикам, он приносит даже доход. Чтобы соревноваться в богатых лигах тугих кошельков, нужны инвестиции. Русские олигархи? Могу точно сказать: рассмотрим любые предложения», — говорит всё тот же Джонстон.