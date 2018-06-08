Находим «Ливерпулю» идеального голкипера

Фирмино шутя заманивает к «красным» голкипера «селесао», но подходит ли Алиссон «Ливерпулю»? Ищем Юргену Клоппу вратаря на «Соккер.ру».

Техническое задание

- нужен голкипер, чье имя вызывает общую реакцию, даже у соперников: «Он точно круче Миньоле и Кариуса. Намного круче»;

- важно взять вратаря с лидерскими качествами, у бельгийца и немца одна беда – не управляют защитой, что в случае с обороной Клоппа – большой минус;

- нужен страж без багажа ошибок трудных. Также вряд ли для «Ливерпуля» подойдет вариант юного Де Хеа – купить молодого парня, которому можно ошибаться под улюлюканье толпы. Фергюсон мог себе такое позволить, Клопп после финала в Киеве – нет;

- не слишком молодой, психологически стойкий чудотворец – примерное описание. В современном мире лучшие вратари после ошибок устраивают перфомансы, как Кейлор Навас, Марк-Андре тер Штеген или упомянутый Де Хеа;

- нужен типаж, который подходит для АПЛ. Если посмотрите на список «Золотой перчатки» турнира, то уводите, что даже Джо Харт вписывается в список Де Хеа, Чеха или Куртуа. Все, за исключением Рейны – высокие, мощные, британские по типажу голкиперы. Даже если они бразильцы, как Эурелио Гомес;

- пора купить «Ливерпулю» голкипера, который будет индивидуально выделяться ярче, чем Дудек или Рейна. Для больших побед – в Англии или Европе, нужен новый Брюс Всемогущий, как Гроббелар. Хотя бывшему солдату армии Родезии футбол того времени прощал ошибки и позволял кривляться в рамке – буквально гримасничать, говорим здесь не о манере, а о харизме. «Ливерпулю» нужен большой вратарь из топ-5 мирового списка. Глыба, как великий Брюс – шестикратный чемпион Англии.

Потенциальные кандидаты

Слишком английские. Поуп («Бернли») и Батлэнд («Сток Сити»). Про уровень Ника и Джека говорит история их конкурента Джо. Харт провел в отборе на ЧМ-18 девять матчей из десяти, был основным у Саутгейта. А потом раз – нет его в заявке на турнир в России. Вот и все, что нужно знать об английский вратарях в целом и Поупе с Батлэндом в частности. Всего лишь опередили паникера Харта, который великим так и не стал. Английские вратари спорные, а Ник и Джек пока даже до уровня Дэвида Джеймса не добрались. Впрочем, и с ним в рамке «Ливерпуль» АПЛ не выигрывал в девяностых. Английский вратарь – плохой выбор для большого клуба. Сырой Пикфорд «Эвертон» не поднял, зачем «Ливерпулю» повторять соседские ходы?

Слишком старые. Касильяс («Порту»), Буффон (экс-«Ювентус»). Клопп мило беседовал с Икером после матчей в Лиге чемпионов – отсюда слухи о легендарном испанце в Англии, где его будут ждать фанаты старой школы. А вот кто знает о проблемах Касильяса в Португалии – поймут, что его время работы на великие клубы из топ-5 осталось позади. Ведь Перес бесцеремонно вышвырнул Икера из «Реала» и явно сломал психологически – до сих пор о том уходе говорит. А Буффон плохой кандидат, поскольку еще старше, на целых три года. В ПСЖ ищут вожака, в «Ливерпуле» такой есть – Клопп, а нужен голкипер с будущим не на один-два года. Так что Буффон едет в Париж отсиживать дисквалификацию в ЛЧ, а «красные» ищут дальше.

Слишком переоцененный. Доннарумма («Милан»). Говорим сейчас о цене трансфера, которую выставит Райола, а не о том, какой из младшего Джанлуиджи вратарь. Итальянец может вырасти в большого голкипера, но пока у него слишком много грешков, и его слишком часто втаскивают в глупые скандалы. Вряд ли после проделок Кариуса и ошибок Миньоле до того, как бельгиец отдал первый номер немцу, стоит полагаться на вратаря, который может устроить шоу, как в финале Кубка Италии против «Ювентуса». Сыроват Доннарумма, хоть и провел немало матчей для своего возраста.

Слишком необстрелянные. Лунин («Заря») и Ляфон («Тулуза»). Упоминаем этих ребят, поскольку они этого заслужили и их связывали с англичанами в этом сезоне. Оба не подходят по причине, указанной выше – из-за возраста, но Андрея просматривают скауты «Ювентуса», где в трансферах разбираются, ведь выкупили у «Баварии» игрока сборной Бразилии не за 140 миллионов евро, а всего за сорок. Но скорее Лунин окажется в «Наполи», а Альбан Ляфон неровно провел сезон и ему тоже всего девятнадцать лет, как и Лунину. Вратари с будущим, а «Ливерпулю» нужен игрок основы.

Слишком странные. Гулачи («Лейпциг») и Силлессен («Барселона»). Петер числился в «Ливерпуле» давным-давно, а теперь заиграл в «Лейпциге». Но он, как и Силлессен – не первой свежести. К тому же оба доказывали, что не умеют добиваться успехов стабильно. Яспер полностью проиграл конкуренцию тер Штегену – и на что надеялся, ведь явно не второй ван дер Сар, а Петер настолько крутой вратарь, что в 28 лет почти не имеет матчей за сборную Венгрии, ведь уступал легендарному Кираю годами. Если «Ливерпуль» купит Силлессена – докажет, что в клубе во вратарях не разбираются.

Любопытные, но нет. Стракоша («Лацио») и Лено («Байер»). Оба могут допустить ошибки, но молодые – албанцу, рожденному в Греции, всего двадцать три года, а Лено двадцать шесть, что для вратаря – не возраст. Вот только Бернд тоже немец по школе, как и Кариус, тоже уступает тер Штегену и Нойеру по уровню игры, когда доходит до сборной Германии. Вряд ли Клоппу нужно снова выбирать вратарем соотечественника, если не достучался до Лориса. Да и Томас из «Лацио» пока оттрубил на уровне слишком мало матчей, чтобы сходу усилить «Ливерпуль».

Идеальные кандидаты. Облак («Атлетико») и Алиссон («Рома»). Не исключено, что идеальным вратарем для «Ливерпуля» и его системы обороны является даже не Алиссон. Хотя бразилец тоже подходит, ведь усадил на скамейку в сборной Эдерсона – действующего чемпиона Англии. И Фирмино ожидаемо зовет Бекера в свой клуб. Но скорее «Ливерпулю» подходит хладнокровный Облак. Ведь Ян добавит надежности, иначе не умеет. Пусть не в финале ЛЧ – вряд ли туда попадут в ближайшие годы, но справится в проходных матчах АПЛ, когда надо не пропустить любой ценой.

Каким вы представляете идеального вратаря «Ливерпуля»?

У «красных» давно испортился вкус на голкиперов. Пепе Рейна и Ежи Дудек – крепкие середняки, не более. Но сейчас и таких вратарей у Клоппа нет. Причем по глупости, ведь советовали подписать выдающегося голкипера давным-давно. Не исключено даже, что «Ливерпуль» мог бы побороться за победы над «Севильей» и «Реалом» в еврокубковых финалах, если бы пару лет назад опередил «Арсенал» и забрал себе Петра Чеха с его подходящей для АПЛ манерой игры.

Пусть сейчас чешский ветеран сдал, но пару лет крепко выручал «канониров» и даже настраивал их в раздевалке. Аналогично выручали свои команды Куртуа или Де Хеа в разное время – оба тоже играли в финалах еврокубков, как и Чех. В АПЛ же не прошла мода на крупных вратарей, способных поймать кураж. Так что теперь «Ливерпулю» хорошо бы заманить Алиссона или Облака. Первый - потомок бразильских немцев, но доведенный до ума в Италии, второй – из тройки лучших вратарей планеты не первый год с испанской школой.

«Ливерпуль» допустил стратегическую ошибку. С вратарем уровня Де Хеа их шансы на успех в финалах еврокубков и матчах АПЛ были бы куда выше. Страж ворот не всегда гарантирует победу, но неряшливый голкипер, как знаем, может гарантировать поражения. На Кариуса не стоит вешать всех собак – и не только из-за сотрясения мозга после удара Рамоса, но давно очевидно, что Лорис попросту не голкипер уровня амбиций «Ливерпуля» тренера Клоппа. Конечно, у Алиссона и Облака сто причин отказать англичанам, и стоят их услуги дорого. Но «Ливерпуль» много лет экономил на одной позиции и не добился желаемого. Нужен великий первый номер, без него шаг вверх не сделать.