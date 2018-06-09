Тунис: готов удивлять

Сборная Туниса не слишком частый гость на чемпионатах мира. Но в Россию она приедет. «Соккер.ру» знакомит с командой, которая для многих остается загадкой.

Лучший результат на чемпионатах мира: третье место в группе – 1978.

Место в рейтинге ФИФА: 21

Капитан: Аймен Матлути

Тренер: Набиль Маалул (Тунис)

Соперники по группе: Бельгия, Панама, Англия

Сыграет в городах: Волгоград, Москва, Саранск

Путь на ЧМ-2018. Надо отметить, что на чемпионат мира в Россию Тунис пробился без единого поражения в отборочном цикле. Тунисцы во втором раунде, который представляет из себя стыковые матчи, прошли уверенно Мавританию, победив в обоих матчах со счетом 2:1. А в группе с ДР Конго, Гвинеей и Ливией не испытали проблем. В шести поединках Тунис одержал четыре победы и дважды сыграл вничью – с ДР Конго и Ливией. Как следствие – первое место в квартете и прямой выход на чемпионат мира. Хотя разница в уровне команд в Африке достаточно велика, поэтому четыре победителя отборочных групп из пяти за время отборочного цикла не потерпели ни одного поражения. Помимо Туниса это Нигерия, Марокко и Сенегал. Тут достижение тунисцев не уникально. Что касается непосредственно подготовки к ЧМ-2018, то в ее рамках уже было сыграно два матча: с Португалией и Турцией – две ничьи по 2:2. Тоже неплохо.

Любопытные факты

- Тунис во время отборочного цикла не проиграл ни одного матча;

- Тунис принимал участие в четырех чемпионатах мира, причем в период с 1998 по 2006 год – в трех подряд;

- семь футболистов сборной Туниса представляют чемпионат Франции, это наибольшее представительство – больше, чем игроков из чемпионата Туниса.

Состав и тактика

Заявка

Вратари: Аймен Матлути («Аль-Батин»), Фарук Бен Мустафа («Аль-Шабаб»), Хассен Муез («Шатору»).

Защитники: Хамди Наггез («Замалек»), Дилан Бронн («Гент»), Рами Бедуи («Сетиф»), Йоан Беналуан («Лестер Сити»), Сиам Бен-Юссеф («Касымпаша»), Яссин Мерия («Сфаксьен»), Уссама Хаддади («Дижон»), Али Маалул («Аль-Ахли Джидда»).

Полузащитники: Элье Скири («Монпелье»), Мохамед Бен Амор («Аль-Ахли Джидда»), Гилан Шалали («Эсперанс»), Ферджани Сасси («Ан-Наср»), Ахмед Халил («Клуб Африкэн»), Саиф-Эдин Хауи («Труа»).

Нападающие: Фахреддин Бен Юссеф («Аль-Иттифак»), Вахби Хазри («Ренн»), Анис Бадри («Эсперанс»), Бассем Срарфи («Ницца»), Наис Слити («Дижон»), Сабер Хелифа («Клуб Африкэн»).

Потери. Безусловно, главной потерей для сборной Туниса стала травма одного из лидеров, нападающего Юссефа Мсакни. Он получил травму весной в матче чемпионата Катара, где выступает за «Аль-Духаил». К тому времени в чемпионате он провел 18 матчей в сезоне, забив 20 мячей и сделав 13 голевых передач. Мсакни является и одним из лучших бомбардиров в истории сборной Туниса. На его счету 14 голов в 51 матче. Так что тунисцы очень расстроены.

Лидеры. Вахби Хазри, Аймен Матлути, Али Маалул.

Тактика. Тренерский штаб сборной Туниса использует довольно популярную расстановку 4-2-3-1, которая может трансформироваться в более классические 4-3-3 или 4-4-2 в зависимости от соперника и ситуации, складывающейся на поле. Ранее тренеры сборной Туниса поддавались модному веянию и пробовали играть в пять защитников, но кадровые ресурсы все же не позволяют применять такую схему.

Ориентировочный состав: Матлути – Наггез, C. Бен-Юссеф, Мерия, Маалул – Шалали, Бен Амор, Хазри, Скири, Сасси – Ф. Бен-Юссеф.

Сила. Преимущество сборной Туниса в ее непредсказуемости. Вряд ли топовые соперники тунисской команды сильно уж всматривались в особенности игры отдельных исполнителей и тактики, применяемой Маалулом. Фактор неожиданности может сыграть на руку тунисцам, которые используют различные тактические ходы и приемы, тренер старается подстраиваться под особенности игры соперника, что мы увидели даже по ходу товарищеских матчей перед ЧМ-2018, когда Португалия и Турция испытали серьезные проблемы с Тунисом и не смогли его обыграть. На Тунис никто не ставит, давления не будет, потому ребята просто сыграют от души.

Слабость. Конечно, подбор игроков, которые в большинстве своем не на передовых позициях в том же чемпионате Франции, которые представляют чемпионаты стран Северной Африки и Ближнего Востока. Этим футболистам, очевидно, не хватает международного опыта, потенциал у некоторых из них есть, однако реализовать его может не позволить в целом не самый высокий уровень подбора исполнителей не фоне конкурентов. Грубо говоря, дело в классе.

Модный разговор

Форму сборной Туниса можно назвать традиционной, но с некоторой изюминкой. Основной комплект выполнен в белом цвете с красной окантовкой на воротнике и рукавах, а сбоку та самая изюминка – красные точки с градиентом. Придумывать особый дизайн для второго комплекта не стали, просто поменяли местами красный и белый цвета.

Главный тренер. Набиль Маалул (Тунис)

В сборной Туниса не пожалели, что доверили руководство сборной собственному специалисту, не став на этот раз приглашать заезжих тренеров, что любят практиковать африканские сборные. Маалул возглавил сборную Туниса весной 2017 года и уверенно довел ее до чемпионата мира. 55-летнего специалиста на родине знают очень хорошо, поскольку почти всю свою игроцкую и тренерскую карьеру он провел там. В качестве игрока он семь раз становился чемпионом Туниса в общей сложности в составе «Эсперанса» и «Клуб Африкэн». Затем он тот самый «Эсперанс» тренировал и дважды приводил к чемпионскому титулу. Только в 2013 году Маалул решил попробовать себя за границей, поработал в Марокко с «Раджа Касабланка», потом в Катаре с «Аль-Джаишем», потренировал сборную Кувейта, не слишком удачно, впрочем, поскольку Кувейт исключили из ФИФА. И вот теперь перебрался в сборную своей родной страны. Там обстановка ему знакома, потому что несколько раз он был ассистентом главных тренеров сборной Туниса в разные эпохи.

Главная звезда. Вахби Хазри

Наверняка все оппоненты будут уделять особое внимание этому полузащитнику из «Ренна». В какой-то момент он был одним из наиболее талантливых футболистов чемпионата Франции, где ярко начинал еще в «Бастии», потом закрепился в статусе очень яркого техничного игрока, перейдя в «Бордо», а вот попытка заиграть в Англии получилась не очень удачной – там он за «Сандерленд» пылил. Получалось с переменным успехом, потому вернулся в «Ренн», где опять заиграл блестяще. Это очень техничный, острый футболист с отличной скоростью, дриблингом, умелым пасом. От него будет исходить большая часть угроз.

За кем следить в сборной Туниса?

Безусловно, есть еще интересные талантливые ребята, на которых стоит обратить внимание, если им дадут шанс. А должны бы дать. Например, отличный сезон в «Монпелье» провел 23-летний Скири, стоит ждать его повышения. Весьма талантлив и перспективен Срарфи из «Ниццы». Ему всего 20 лет. Также в атаке могут сюрприз преподнести Слити, Хелифа и Бен-Юссеф. Всех их отличает хорошая техника.

Где можно увидеть сборную Туниса?

База. Подмосковье, Наро-Фоминск.

Матчи группового этапа

18 июня. Англия. Волгоград

23 июня. Бельгия. Москва, «Спартак»

28 июня. Панама. Саранск

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

Сборной Туниса досталась группа, где очевидны фавориты – сборные Бельгии и Англии. Так что в перспективе у тунисцев маячит только борьба за третье место в квартете с Панамой. Конкретных задач перед сборной Туниса не ставилось, но в команде верят, что способны совершить подвиг и выдавить кого-то из пары фаворитов за пределы первой двойки, чтобы выйти в плей-офф. Конечно, это все из разряда мечтаний.

Прогноз «Соккер.ру». Несмотря на всю свою гибкость и упертость, вряд ли класса Тунису хватит, чтобы зацепиться за результат с Англией и Бельгией. Потому тунисцам придется разыгрывать третье место в квартете с Панамой. И тут мы бы как раз поставили на Тунис.