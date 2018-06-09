Миро и мировые. Лучшие снайперы мундиалей

В 2014 году Мирослав Клозе вышел в лидеры среди самых результативных игроков в истории ЧМ. «Соккер.ру» вспоминает предшественников немца и говорит о потенциальных сменщиках.

Обратите внимание, что ниже речь пойдет не о лучших бомбардирах отдельных турниров, а о тех, кто в тот или иной период удерживал пальму первенства по общему количеству голов в финальных турнирах чемпионатов мира.

1 гол: Люсьен Лоран, Марсель Ланжийе, Андре Машино (все – Франция); Барт МакГи, Том Флори, Бэрт Пэтноуд (все – США); Хуан Карреньо (Мексика).

У каждой истории есть нулевая точка. До 1930 года чемпионатов не было, а у турнира, которого не существует, не может быть и лучшего бомбардира. Зато он появился в первый же день в истории мировых первенств, 13 июля 1930 года. События развивались стремительно. Первым самым результативным игроком чемпионатов мира стал человек, забивший первый мяч – француз Люсьен Лоран поразил ворота Мексики. Примерно через четыре минуты к нему присоединился американец Барт МакГи, отличившийся в параллельном матче США – Бельгия. В какой-то момент на вершине списка бомбардиров мундиалей со смешным одним мячом в активе были семь человек: помимо Лорана и МакГи, это французы Ланжийе и Машино, американцы Флори и Пэтноуд, а также мексиканец Карреньо.

2 гола: Андре Машино (Франция) и Карлос Видаль (Чили).

Между первым голом в истории чемпионатов мира и появлением первого человека, отличившегося больше одного раза, прошло чуть больше часа. Андре Машино забил в ворота мексиканцев по голу в концовках каждого из таймов. Дубль позволил французскому нападающему стать единолично лучшим бомбардиром ЧМ на три дня, пока чилиец Карлос Видаль не повторил его трюк: тоже оформил дубль и тоже в матче с мексиканцами. Забавно, что для Машино эти два гола так и остались единственными в составе сборной Франции.

3 гола: Иван Бек (Югославия) и Берт Пэтноуд (США).

Но уже на следующий день «рекорды» Машино и Видаля канули в Лету. В первой сессии игрового дня югославский форвард Иван Бек забил два мяча в ворота сборной Боливии, и так как он отметился голом в матче с Бразилией в первом туре, то в сумме набрал три мяча и на время вышел на первую строчку в списке лучших стрелков. Впрочем, совсем ненадолго, ведь уже к 15-й минуте игры с Парагваем американец Пэтноуд забил два мяча и сравнялся с Беком по голам.

4 гола: Берт Пэтноуд (США).

В той же встрече с Парагваем Пэтноуд оформил хет-трик и с учетом гола в ворота бельгийцев вышел на первую строчку в списке бомбардиров с четырьмя голами. И оставался на вершине целых пять дней.

5, 6 и 7 голов: Гильерме Стабиле (Аргентина)

Несколько раз планку на новую высоту переставлял форвард сборной Аргентины. Гильерме на групповой стадии забил три мяча мексиканцам и два – чилийцам. Затем дублем поучаствовал в разгроме сборной США в полуфинале (6:1). Все эти отметки – 5 голов, 6 голов и 7 голов Стабиле прошел в одиночестве.

8 голов: Гильерме Стабиле (Аргентина, 1930), Леонидас (Бразилия, 1938), Адемир (Бразилия, 1950), Шандор Кочиш (Венгрия, 1954).

В финале ЧМ-1930 Аргентина уступила Уругваю, а Стабиле забил свой восьмой и последний мяч на том турнире и чемпионатах мира вообще. Гильерме – первый настоящий предшественник Мирослава Клозе, ведь лидировал он не на протяжении минут/часов/дней в рамках одного турнира, а достаточно долго. Аргентинец оставался единолично лучшим бомбардиром мундиалей до 1938 года, когда с ним сравнялся бразилец Леонидас, а в числе самых результативных игроков ходил 24 года. В 1950-м дуэт Стабиле и Леонидаса превратился в трио, куда вошел Адемир, а еще через четыре года совсем ненадолго стал квартетом благодаря присоединению венгра Кочиша.

9 и 10 голов: Шандор Кочиш (Венгрия, 1954)

Венгрия должна была выигрывать ЧМ-1954, где Шандор Кочиш забивал голы в промышленных масштабах. К четвертьфинальному матчу против Бразилии у форварда в активе было семь забитых мячей, поэтому первый мяч в ворота южноамериканцев позволил ему сравняться с веселой компанией под руководством Стабиле, а второй – обойти их. В полуфинале Шандор укрепил свои позиции, оформив дубль в матче с Уругваем.

11 голов: Шандор Кочиш (Венгрия, 1954) и Жюст Фонтен (Франция, 1958)

Отметку в 11 голов Кочиш «пробил» в полуфинале ЧМ-1954 против Уругвая. Но его рекорд продержался всего четыре года. Форвард сборной Франции Жюст Фонтен на ЧМ-1958 имел 9 забитых мячей, но в матче за третье место события стали развиваться с невероятной быстротой.

12 голов: Жюст Фонтен (Франция, 1958)

Фонтен оформил покер в ворота сборной ФРГ, таким образом, первые два мяча помогли Жюсту догнать Кочиша, а уже следующий вывел его в единоличные лидеры.

13 голов: Жюст Фонтен (Франция, 1958) и Герд Мюллер (Германия, 1974)

В итоге, Фонтен завершил свой поход с 13 голами – это рекорд результативности для одного мундиаля. Потребовалось 16 лет, чтобы кто-то смог потеснить мсье Жюста. Герд Мюллер забивал на ЧМ-1970 в Мексике и продолжил заносить мячи в ворота противников на победном для немцев следующем мундиале. 3 июля 1974 года форвард ФРГ забил в ворота сборной Польши мяч, который позволил ему сравняться с Фонтеном.

14 голов: Герд Мюллер (Германия, 1974) и Роналдо (Бразилия, 2006)

А уже 7 июля в финальной встрече с Нидерландами Мюллер забил свой 14-й гол в рамках мундиалей и на 36 лет – рекордный срок! – захватил корону лучшего бомбардира мировых первенств. Сместить Герда с трона мог только феномен. Точнее, Феномен. Так и получилось, Зубастик Роналдо забивал голы в 1998-м, 2002-м, а в 2006-м все-таки настиг немца, поразив ворота сборной Японии.

15 голов: Роналдо (Бразилия, 2006) и Мирослав Клозе (Германия, 2014)

Всего через пять дней после игры с Японией бразильцы встречались с Ганой, и Роналдо, поразив ворота африканской сборной, стал единолично лучшим снайпером мундиалей. Продержался на этом посту восемь лет, пока Мирослав Клозе на ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, не поразил ворота той же самой Ганы. Символично? Безусловно. Но дальше – еще интересней!

16 голов: Мирослав Клозе (Германия, 2014).

Свой 16-й гол, который делает его единолично первым, Клозе забил в полуфинале бразильского мундиаля в ворота сборной Бразилии в матче, который завершился разгромом «пентакампеонов» со счетом 7:1. Очень жестоко Миро вырвал этот переходящий приз из рук бразильца. Итак, с 8 июля 2014 года Клозе, который сегодня отмечает свой 40 день рождения (поздравления юбиляру!) является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Как вы думаете, это надолго?

Главный претендент. Томас Мюллер (Германия)

Неизвестно, как пойдут дела у Мюллера дальше, но именно он сейчас видится ближайшим претендентом на то, чтобы сменить своего соотечественника у руля. Конечно, может случиться какая-нибудь ситуация формата «вдруг»: вдруг у Лионеля Месси включится режим разрушителя, и он забьет на чемпионате мира в России 26 голов, но в новейшей истории мундиалей это обычно не работает. У Томаса же есть 10 голов на предыдущих двух ЧМ, ему сейчас 28 лет, то есть нынешней турнир для него в теории может быть даже не предпоследним. Реально ли забить семь мячей, выступая за сборную Германии? Реально, если выиграть конкуренцию внутри команды, ведь на ЧМ-2018 Вернер будет на острие, этот парень тоже может издалека начать заход на рекорд Клозе. Вот вам еще одна интрига, связанная с чемпионатом мира.