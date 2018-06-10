Гвардиола – расист, или как далеко заводит безделье

Яя Туре продолжает срывать покровы. Теперь он утверждает, что Хосеп Гвардиола – расист. «Соккер.ру» находит в очередном приступе ивуарийца даже плюс.
Вспомните себя. Чем вы занимаетесь, когда вам становится скучно? Наверняка у каждого масса дел, чтобы занять себя, с интересом провести время. Есть свое развлечение и у Яя Туре. Только в отличие от большинства болельщиков Туре – фигура публичная, поэтому предпочитает свои развлечения выносить на публику. А главная его забава – обвинять кого-нибудь в расизме.
Яя вроде как сам не замечает, насколько порой далеко заходит и как это глупо и нелепо смотрится со стороны. В частности, последняя выходка Туре, который взял и назвал главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолу расистом:
«Пеп любит доминировать и иметь в своем распоряжении послушных футболистов, которые будут целовать ему руки. Но мне так не нравится. Я уважаю своего тренера, но я не его собственность. Гвардиола был жесток по отношению ко мне. Я даже начал задумываться, не поступает ли он так со мной из-за цвета моей кожи. Я не первый такой, ведь в „Барселоне“ также были африканцы и они тоже задавались этим вопросом».
Особенно внимательные читатели могли заметить, что им это что-то напоминает. А кто-то уже совершенно точно догадался, что примерно в такой же тональности о Гвардиоле высказывался Златан Ибрагимович, который попал в лапы Хосепа в «Барселоне». Швед говорил ровно то же, что и Туре, но только в первой части этого заявления. Златану не приходило в голову назвать Гвардиолу шведоненавистником или скандинавофобом.
Потому что не модно, потому что засмеют, потому что это звучало бы и выглядело бы как откровенный бред. Но куда проще оседлать популярную тему расизма и состроить из себя жертву. Гвардиола жесткий и своеобразный излишне требовательный тренер – это знают все, многие его подопечные приписывают ему это как преимущество даже. Но не Туре.
Ход рассуждений Яя примерно таков: «Тренер заставляет меня работать на тренировке. Это потому что я черный!» Шведу, бельгийцу, англичанину или испанцу почему-то не приходит в голову, что Гвардиола заставляет их пахать, потому что они белые или излишне смуглые. Да можно посмотреть хотя бы на то, сколько темнокожих футболистов играет сейчас под началом Гвардиолы.
И вполне успешно. И никому из них не приходит в голову обвинять тренера в расизме. Может, все же дело не в цвете кожи, а в подходе к делу? Туре свою лень, свое безответственное отношение к работе и просто возрастной спад в игре, снижение уровня конкурентоспособности склонен списывать на влияние заговоров и предвзятого отношения.
Обычно подобными несколько маразматическими и неадекватными измышлениями отличаются старенькие больные люди, которые не хотят мириться с тем, что их время прошло, что сейчас царят другие правила, что молодежь нынче не та и так далее – все с подобным сталкивались. Туре даже лень что-то оригинальное придумать – он постоянно выруливает на тему расизма, даже в тех моментах, когда очевидно, что это выглядит смешно. Как в случае с Гвардиолой.
Но эта тема удобна благодаря колоссальному уровню истерии, поднятой в обществе. Сейчас не требуется доказательств, не нужны аргументы. Достаточно просто показать пальцем и закричать «Расист!» Гвардиоле, к слову, хватило силы воли не вскипеть от такой наглости:
«Это ложь, и Яя это знает. Мы работали вместе два года, а теперь я такое слышу. В лицо он мне ничего никогда не говорил».
И все же в этой ситуации есть позитивный момент, как ни странно. Туре так часто кричал о расизме, так часто показывал пальцами, что отношение к нему становится уже как к тому мальчику, который все время кричал «Волк! Волк!», обманывая окружающих. А когда появился настоящий волк, ему никто не поверил.
Вот и реакция на заявление про Гвардиолу скорее вызвало спектр откликов от недоумения до покручивания пальцем у виска в адрес Яя. Хотелось бы, чтобы в такую стадию перешла и истерия вокруг расизма в России, которым стращают бедных болельщиков и футболистов иностранные СМИ. Но с этим сложнее.
Если в случае с Туре речь только о человеческих качествах, то здесь свою роль играет большая политика. И тиражируются иностранной прессой заявления условного Дэнни Роуза, который признается, как ему страшно и горько ехать в Россию, где будто расист на расисте и расистом погоняет.
Почему-то тиражируются не слова Вагнера Лава, Квинси Промеса и других футболистов, имеющих какое-никакое имя на мировой арене, которые непосредственно в России долго пробыли, сталкивались с болельщиками регулярно, которые постоянно подчеркивают, что не было на их памяти проблем с расизмом. А если они и были, то уж точно не большего масштаба, чем в той же Англии или Италии, где, например, совсем недавно на матче сборной вывесили баннер с расистским намеком в адрес Балотелли.
Просвещенной Европе следует уделять больше внимания собственной культуре, прежде чем стращать некими несуществующими угрозами в России. Роузу и Туре стоит лишь посоветовать заниматься своими делами и меньше изображать из себя жертв безо всякого повода, иначе, когда они реально столкнутся с проблемой расизма, им никто не поверит.
Самюэль Это'о - неоднократно заявлял, что именно из-за Гвардиолы он так и смог завоевать «Золотой мяч».
с его слов. "У него не было смелости сказать мне все в лицо. Я напомнил ему, что он не был великим футболистом, сказав: "я Самуэль Это'О, и я тот, кто приносит тебе победы". Он рассказывал мне, как нужно атаковать, когда он играл на позиции полузащитника".
Златан Ибрагимович - «Ты купил Феррари, но предпочитаешь использовать его как Фиат».
со слов Ибры "Я кричал: "у вас просто нет яиц!" – вспоминал швед позже. "Вы гнобите себя из-за Жозе Моуриньо. Вы можете смело отправляться к черту! У меня не было проблемы с кем-либо. Никто не может сказать, что я сделал что-то плохое. Первые месяцы шли очень хорошо, а потом что-то произошло, и я до сих пор не знаю что. Я до сих пор жду ответа. Через несколько месяцев философ не разговаривал со мной больше".
Боян Кркич - его называли "новый Месси", однако не смог заиграть в команде. Футболист и его отец однажды даже заявили, что не сядут с Пепом за один стол. В 2011 году он покинул клуб, не сумев доказать Гвардиоле свою значимость. После попыток заиграть в «Роме», «Аяксе» и «Милане», после и вовсе в «Сток Сити», до сих пор обвиняет Пепа в неудачной карьере............. Так же с его слов - "Гвардиола не дал мне достаточно возможностей, чтобы показать себя. И от этого больно. Много раз он был несправедлив со мной. Это одна из причин, почему я решил уйти. Как болельщик я бы сказал, что он лучший тренер, но как игрок я не могу сказать тоже самое".
Сеск Фабрегас - "С Гвардиолой, в конечном итоге, я не понимал систему", – признался он после того, как «Барсу» возглавил Тито Виланова. "Я пришел из другого типа чемпионата и принять то все, что он хотел, так быстро было просто невозможно. Другие уже знали то, что он требовал".
Эрик Абидаль - француз сделал несколько заявлений, Пеп запрещал ему общаться на родном языке с соотечественником Тьерри Анри, и в итоге конфликт дошел до президента клуба. С тех пор Абидаль не самым лестным образом отзывается об испанском наставнике.
Франк Ребери - У Рибери сразу не сложились отношения с испанцем. Франк был недоволен тем, что Гвардиола ошибается в выборе тактики на игру с соперником и неправелном подборе игроков на матч, из-за чего Бавария постоянно проигрывала полуфиналы испанским командам.
Данте: "Гвардиола хороший тренер, но не очень хороший человек".
Томас Мюллер - "Гвардиола живет в своем собственном мире. Он мог провести весь день рассуждая, как можно перемещать игроков на два или три метра во время матча, чтобы найти идеальное решение".
Александер Глеб - "Я не думаю, что Гвардиола является лучшим тренером в мире. Он тренировал лучшие команды с лучшими игроками. Лучшие тренеры это Жозе Моуриньо, Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, от которого я узнал больше, чем от Гвардиолы", – обиженно прокомментировал белорус.
Не удивимся, что список скоро пополнит Джо Харт, из-за которого могла пойти карьера вратаря на спад, как в клубах шатане по арендам, так и вылет из Сборной.
Также список игроков с которыми Пеп не сошелся в клубе.
Эмре Джан, Джердан Шакири, Марио Гомес, Марио Манджукич, Бастиан Швайншагер, Роналдиньо, Тони Кросс, Деко и тд.
по мимо футболистов о Гвардиоле и другие отзываются не в лучшем свете
по словам Пети: «Гвардиола вечно ссорился с голландскими игроками, и часто создавал конфликты, будучи игроком «блаугранас»:
Один из врачей Баварии Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт: «Гвардиола - человек со слабой уверенностью в себе
PS если так назвать получается достойный список недовольных или обиженных великим Гвардиолой.
Самюэль Это'о - неоднократно заявлял, что именно из-за Гвардиолы он так и смог завоевать «Золотой мяч».
с его слов. "У него не было смелости сказать мне все в лицо. Я напомнил ему, что он не был великим футболистом, сказав: "я Самуэль Это'О, и я тот, кто приносит тебе победы". Он рассказывал мне, как нужно атаковать, когда он играл на позиции полузащитника".
Златан Ибрагимович - «Ты купил Феррари, но предпочитаешь использовать его как Фиат».
со слов Ибры "Я кричал: "у вас просто нет яиц!" – вспоминал швед позже. "Вы гнобите себя из-за Жозе Моуриньо. Вы можете смело отправляться к черту! У меня не было проблемы с кем-либо. Никто не может сказать, что я сделал что-то плохое. Первые месяцы шли очень хорошо, а потом что-то произошло, и я до сих пор не знаю что. Я до сих пор жду ответа. Через несколько месяцев философ не разговаривал со мной больше".
Боян Кркич - его называли "новый Месси", однако не смог заиграть в команде. Футболист и его отец однажды даже заявили, что не сядут с Пепом за один стол. В 2011 году он покинул клуб, не сумев доказать Гвардиоле свою значимость. После попыток заиграть в «Роме», «Аяксе» и «Милане», после и вовсе в «Сток Сити», до сих пор обвиняет Пепа в неудачной карьере............. Так же с его слов - "Гвардиола не дал мне достаточно возможностей, чтобы показать себя. И от этого больно. Много раз он был несправедлив со мной. Это одна из причин, почему я решил уйти. Как болельщик я бы сказал, что он лучший тренер, но как игрок я не могу сказать тоже самое".
Сеск Фабрегас - "С Гвардиолой, в конечном итоге, я не понимал систему", – признался он после того, как «Барсу» возглавил Тито Виланова. "Я пришел из другого типа чемпионата и принять то все, что он хотел, так быстро было просто невозможно. Другие уже знали то, что он требовал".
Эрик Абидаль - француз сделал несколько заявлений, Пеп запрещал ему общаться на родном языке с соотечественником Тьерри Анри, и в итоге конфликт дошел до президента клуба. С тех пор Абидаль не самым лестным образом отзывается об испанском наставнике.
Франк Ребери - У Рибери сразу не сложились отношения с испанцем. Франк был недоволен тем, что Гвардиола ошибается в выборе тактики на игру с соперником и неправелном подборе игроков на матч, из-за чего Бавария постоянно проигрывала полуфиналы испанским командам.
Данте: "Гвардиола хороший тренер, но не очень хороший человек".
Томас Мюллер - "Гвардиола живет в своем собственном мире. Он мог провести весь день рассуждая, как можно перемещать игроков на два или три метра во время матча, чтобы найти идеальное решение".
Александер Глеб - "Я не думаю, что Гвардиола является лучшим тренером в мире. Он тренировал лучшие команды с лучшими игроками. Лучшие тренеры это Жозе Моуриньо, Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, от которого я узнал больше, чем от Гвардиолы", – обиженно прокомментировал белорус.
Не удивимся, что список скоро пополнит Джо Харт, из-за которого могла пойти карьера вратаря на спад, как в клубах шатане по арендам, так и вылет из Сборной.
Также список игроков с которыми Пеп не сошелся в клубе.
Эмре Джан, Джердан Шакири, Марио Гомес, Марио Манджукич, Бастиан Швайншагер, Роналдиньо, Тони Кросс, Деко и тд.
по мимо футболистов о Гвардиоле и другие отзываются не в лучшем свете
по словам Пети: «Гвардиола вечно ссорился с голландскими игроками, и часто создавал конфликты, будучи игроком «блаугранас»:
Один из врачей Баварии Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт: «Гвардиола - человек со слабой уверенностью в себе
PS если так назвать получается достойный список недовольных или обиженных великим Гвардиолой.