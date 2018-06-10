Гвардиола – расист, или как далеко заводит безделье

Яя Туре продолжает срывать покровы. Теперь он утверждает, что Хосеп Гвардиола – расист. «Соккер.ру» находит в очередном приступе ивуарийца даже плюс.

Вспомните себя. Чем вы занимаетесь, когда вам становится скучно? Наверняка у каждого масса дел, чтобы занять себя, с интересом провести время. Есть свое развлечение и у Яя Туре. Только в отличие от большинства болельщиков Туре – фигура публичная, поэтому предпочитает свои развлечения выносить на публику. А главная его забава – обвинять кого-нибудь в расизме.

Яя вроде как сам не замечает, насколько порой далеко заходит и как это глупо и нелепо смотрится со стороны. В частности, последняя выходка Туре, который взял и назвал главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолу расистом:

«Пеп любит доминировать и иметь в своем распоряжении послушных футболистов, которые будут целовать ему руки. Но мне так не нравится. Я уважаю своего тренера, но я не его собственность. Гвардиола был жесток по отношению ко мне. Я даже начал задумываться, не поступает ли он так со мной из-за цвета моей кожи. Я не первый такой, ведь в „Барселоне“ также были африканцы и они тоже задавались этим вопросом».

Особенно внимательные читатели могли заметить, что им это что-то напоминает. А кто-то уже совершенно точно догадался, что примерно в такой же тональности о Гвардиоле высказывался Златан Ибрагимович, который попал в лапы Хосепа в «Барселоне». Швед говорил ровно то же, что и Туре, но только в первой части этого заявления. Златану не приходило в голову назвать Гвардиолу шведоненавистником или скандинавофобом.

Потому что не модно, потому что засмеют, потому что это звучало бы и выглядело бы как откровенный бред. Но куда проще оседлать популярную тему расизма и состроить из себя жертву. Гвардиола жесткий и своеобразный излишне требовательный тренер – это знают все, многие его подопечные приписывают ему это как преимущество даже. Но не Туре.

Ход рассуждений Яя примерно таков: «Тренер заставляет меня работать на тренировке. Это потому что я черный!» Шведу, бельгийцу, англичанину или испанцу почему-то не приходит в голову, что Гвардиола заставляет их пахать, потому что они белые или излишне смуглые. Да можно посмотреть хотя бы на то, сколько темнокожих футболистов играет сейчас под началом Гвардиолы.

И вполне успешно. И никому из них не приходит в голову обвинять тренера в расизме. Может, все же дело не в цвете кожи, а в подходе к делу? Туре свою лень, свое безответственное отношение к работе и просто возрастной спад в игре, снижение уровня конкурентоспособности склонен списывать на влияние заговоров и предвзятого отношения.

Обычно подобными несколько маразматическими и неадекватными измышлениями отличаются старенькие больные люди, которые не хотят мириться с тем, что их время прошло, что сейчас царят другие правила, что молодежь нынче не та и так далее – все с подобным сталкивались. Туре даже лень что-то оригинальное придумать – он постоянно выруливает на тему расизма, даже в тех моментах, когда очевидно, что это выглядит смешно. Как в случае с Гвардиолой.

Но эта тема удобна благодаря колоссальному уровню истерии, поднятой в обществе. Сейчас не требуется доказательств, не нужны аргументы. Достаточно просто показать пальцем и закричать «Расист!» Гвардиоле, к слову, хватило силы воли не вскипеть от такой наглости:

«Это ложь, и Яя это знает. Мы работали вместе два года, а теперь я такое слышу. В лицо он мне ничего никогда не говорил».

И все же в этой ситуации есть позитивный момент, как ни странно. Туре так часто кричал о расизме, так часто показывал пальцами, что отношение к нему становится уже как к тому мальчику, который все время кричал «Волк! Волк!», обманывая окружающих. А когда появился настоящий волк, ему никто не поверил.

Вот и реакция на заявление про Гвардиолу скорее вызвало спектр откликов от недоумения до покручивания пальцем у виска в адрес Яя. Хотелось бы, чтобы в такую стадию перешла и истерия вокруг расизма в России, которым стращают бедных болельщиков и футболистов иностранные СМИ. Но с этим сложнее.

Если в случае с Туре речь только о человеческих качествах, то здесь свою роль играет большая политика. И тиражируются иностранной прессой заявления условного Дэнни Роуза, который признается, как ему страшно и горько ехать в Россию, где будто расист на расисте и расистом погоняет.

Почему-то тиражируются не слова Вагнера Лава, Квинси Промеса и других футболистов, имеющих какое-никакое имя на мировой арене, которые непосредственно в России долго пробыли, сталкивались с болельщиками регулярно, которые постоянно подчеркивают, что не было на их памяти проблем с расизмом. А если они и были, то уж точно не большего масштаба, чем в той же Англии или Италии, где, например, совсем недавно на матче сборной вывесили баннер с расистским намеком в адрес Балотелли.

Просвещенной Европе следует уделять больше внимания собственной культуре, прежде чем стращать некими несуществующими угрозами в России. Роузу и Туре стоит лишь посоветовать заниматься своими делами и меньше изображать из себя жертв безо всякого повода, иначе, когда они реально столкнутся с проблемой расизма, им никто не поверит.