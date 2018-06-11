Не Роналду и не Месси. Угадайте лучшего снайпера ЧМ-18

Может, Смолов опередит фаворитов? «Соккер.ру» помогает найти фаворита в борьбе за статус главного снайпера чемпионата мира в России.

Лучший снайпер часто сенсационный?

Помните, что у российского форварда есть «Золотая бутса» мундиаля? Саленко забил пять мячей Камеруну. И хотя тот пента-трик был единственным достижением сборной на турнире в США, ведь Бразилия и Швеция – будущие чемпион и третий призер, опередили команду Садырина, тот пример показывает, что выиграть «Золотую бутсу» может кто угодно.

От Стоичкова еще могли ждать голевую прыть, но точно не от Саленко. Хавбека Хамеса Родригеса в 2014-м году не видели лучшим снайпером турнира в Бразилии. А он опередил и Месси, и Ван Перси, и Роналду, и Мюллера. Самого Томаса в 2010-м не ждали рядом с Вильей и Форланом. Впрочем, тогда и Уэсли Снейдер забил пять раз и поделил награду с другими героями турнира в ЮАР.

Получается, успех Мирослава Клозе в 2006 году – редкий пример, когда выиграл фаворит? Именно так, даже победа Роналдо в 2002-м году была немного неожиданной – у бразильца хватало проблем со здоровьем и форму набрал в последний момент. Так что не ограничиваемся заезженными фаворитами.

Почетные упоминания

Федор Смолов (Россия). Из-за особенностей группы, где Египет и Саудовская Аравия, которые не очень качественно защищаются. Если Смолов хочет в топ-5 – это его шанс, другого может не быть.

Мохамед Салах (Египет). Команда Купера не ставит на количество голов, и рядом в сборной у Мохамеда нет Мане и Фирмино. Плюс травма руки может помешать сыграть ударно и во всех матчах.

Деле Алли (Англия). Обещал сконцентрироваться и способен отобрать у напарников моменты. С голевым чутьем у Деле полный порядок, как и с наглостью, нужной футбольному снайперу, пусть и из числа хавбеков.

Жезус или Фирмино (Бразилия). Поскольку у бразильцев главный снайпер не играет на острие, можно поверить, что у форвардов МС и «Ливерпуля» будут моменты. Много моментов!

Хамес Родригес и Радамель Фалькао (Колумбия). Хамес – из-за того, что набрал форму в «Баварии» и, как помните, зажег на чемпионате мира в Бразилии. А Фалькао просто заслужил голы, ведь вернулся после сложных травм.

Гонсало Игуаин или Серхио Агуэро (Аргентина). Один из двух, кого Сампаоли выберет для основы. И хотя понятно, что сборная Аргентины существует, чтобы отдать мяч Месси, оба – суперфорварды.

Килиан Мбаппе (Франция). Невероятного таланта парнишка. Фанат Роналду и Зидана может зажечь, если французы далеко зайдут, а Гризманн не будет перетягивать одеяло на себя.

Солидные претенденты на «Золотую бутсу ЧМ»

12 место. Харри Кейн (Англия). Не будь он англичанином, что до добра на ЧМ не доводит – был бы куда выше. Не исключено, что капитан «Трех львов» покажет себя и сможет выиграть «Золотую бутсу» ЧМ-18, даже если британцы вылетят по привычке рано и в серии пенальти. Кейн готов удивить. Группа подобралась непростая, но подходящая для голевых подвигов – Тунис и Памана не равны Бельгии, как сейчас кажется.

11 место. Диего Коста (Испания). Яго Аспас лучше подходит сборной Испании и много забивает. Но Диего Коста – первый форвард для Лопетеги. И раз у Красной Фурии неплохо получается с голами, вспомним хулигана Диего, хотя учтем, что не всегда был полезен в последнее время именно для сборной. Но этот турнир может оказаться удачным для бразильцев, даже если они играют за чужие сборные, как Коста.

10 место. Томас Мюллер (Германия). От Вернера ждут прорыва, но специалистом по чемпионатам мира у немцев был и остается Мюллер. Когда Клозе хотел поставить абсолютный рекорд ЧМ, то справился, и хотя Томас за один мундиаль вряд ли сможет собрать целых шесть голов, чтобы догнать Мирослава, но когда у человека 10 мячей на мундиалях, не стоит его игнорировать.

9 место. Ромелу Лукаку (Бельгия). Конечно, бельгийцев может подвести главный тренер – если не хватит мастерства, чтобы обыграть не только Англию, но и соперников в плей-офф. Но на Лукаку играют Азар, Витсель и Де Брюйне. С такой поддержкой грех не претендовать на звание лучшего снайпера турнира. А поскольку Моуриньо обучил таранного Лукаку осторожности водителя школьного автобуса – верим в Ромелу.

8 место. Луис Суарес (Уругвай). Месси приучил напарника по команде и друга уступать. И теперь сильный центральный нападающий пожинает плоды. Конечно, Табарес рад, что Суарес научился за последние восемь лет уступать мяч и делится им. Но если говорим о шансах Луиса на победу, то они в слабости линий обороны аравийцев, египтян и сборной России, нежели в тактике. Играть Уругвай станет скорее на Кавани.

7 место. Криштиану Роналду (Португалия). Оставляем Роналду в десятке только по одной причине – за сборную рубится знатно. Но чемпионаты мира к его любимым турнирам не относятся. Роналду плохо выступает на подобных форумах. Пусть его голы в ворота Египта намекнули, что может правильно прочитать стиль Марокко и Ирана, и против Испании, и против других соперников португальцам будет сложно сыграть результативно.

6 место. Роберт Левандовски (Польша). Поляков недооценивают, поскольку у них довольно ровная группа. У Сенегала есть ряд шикарных игроков с Мане во главе, у Колумбии найдутся болельщики, да и Япония не так проста, как может показаться. Но сборная Польши, в отличие от многих команд, видит только форварда. Левандовски нужно лишь собраться, и голы придут.

5 место. Лионель Месси (Аргентина). За аргентинцев не забивают ни Агуэро, ни Игуаин, ни тем более Дибала. А Икарди забраковали, так что снова все будут искать взглядом Лионеля. Что позволит собирать моменты в сложной группе. Аргентина может проиграть Нигерии (делала это в Краснодаре без Месси), Исландии или Хорватии, но что знаем точно – Лионель попробует подсобрать голов на ЧМ-18. Готовился к этому весь сезон.

4 место. Эдинсон Кавани (Уругвай). Жребий создал для российской сборной идеальную компанию, или это Уругвай получил «сладких» соперников? Если Кавани забьет в ворота Египта, Саудовской Аравии и России, то даже голов в группе вполне хватит, чтобы претендовать на победу в забеге. Хотя если Уругвай выиграет квартет А, то может попасть на Португалию – там тоже с защитой не все в порядке. Правда, Суареса и Кавани всегда можно поменять местами – равноценные, хотя в отборе больше голы клепал Эдинсон.

3 место. Тимо Вернер (Германия). У немцев такой календарь, что не забивать им будет сложно. Не смотрите на результаты товарищеских матчей, лучше вспомните отбор на ЧМ-18 – немецкая команда наколотила голов. А теперь Лев все обустраивает так, чтобы играли на центрального форварда, причем убрал его конкурента Вагнера и эгоиста Сане. Ройс, Дракслер или Мюллер – каждый будет отдавать мяч на Вернера, а тому нужно лишь попасть. У немцев часто выстреливают на ЧМ форварды. Сейчас очередь Тимо.

2 место. Антуан Гризманн (Франция). В отличие от португальцев, у французов в группе команды, чьи защитные линии не впечатляют. Это значит, что шансы Антуана выше, чем у Роналду, невзирая на то, что его голы могут отобрать молодые напарники из «Барселоны» и ПСЖ. Но Гризманн – главная звезда Франции, так что поверим в силу команды Дешама. Похоже, Антуан готов поражать.

1 место. Неймар да Силва (Бразилия). У Аргентины и Португалии сложные группы. А вот бразильцы так играют, что их вряд ли остановят защитные линии соперников по квартету. Месси и Роналду будет сложнее дожить до финала, чем команде Тите. И это значит, что у Неймара все шансы забить больше, чем представители его бывшего и будущего клубов. По мнению букмекеров, Гризманн, Месси и Неймар – три фаворита, их шансы оценивают в 10.0, но Лионелю все-таки будет сложнее, его сборная не так четко выстроена, как Франция и Бразилия.

Мнение читателей. Кто станет лучшим снайпером на ЧМ в России?

Как видите, выбрать одного человека или даже парочку невероятно сложно. Ведь можно написать список аргументов в пользу Роналду, а потом разбить их обратными доводами. Классный игрок и его последний шанс на ЧМ? Но Испания сильнее Португалии, Марокко – закрытая сборная, а Иран вообще с тренером, который Криштиану знает с пеленок.

Аналогичные сомнения по каждому кандидату. Даже Месси по части голов легко может провалить турнир. Но когда знать невозможно, а угадать практически нереально – намного интереснее делать ставки. Тут как в АПЛ получается. Никто ведь до начала сезона не думал, что выиграет Салах с рекордом лиги. Так кто будет лучшим снайпером чемпионата мира в России?