Сборная мира. Почему Швейцария выше Франции и Испании?

У швейцарцев крепкая команда, а «Соккер.ру» пытается понять, это они настолько хороши, или рейтинговая система ФИФА хромала?

Сборная Швейцарии

Лучший результат на мундиалях: четвертьфиналы в 1934, 1938 и 1954 годах.

Место в рейтинге ФИФА: 6 (выше Франции и Испании).

Капитан: Штефан Лихтштайнер.

Тренер: Владимир Петкович (Босния и Герцеговина).

Соперники по группе: Бразилия, Сербия, Коста-Рика.

Сыграет в городах: Ростов-на-Дону, Калининград, Нижний Новгород.

Путь на ЧМ-2018. Со скандалом пробились в Россию. Группу прошли красиво – обыграли в первом туре Португалию, свежего чемпиона Европы, потом взяли еще восемь побед, хотя Роналду и отыгрался в ответной встрече. Заняли второе место в группе по дополнительным показателям, сыграли с Северной Ирландией в стыковых матчах. Здесь и кроется подвох – Швейцария прошла дальше из-за гола Родригеса с «левого» пенальти. Северные ирландцы возмущались, но тут как в случае с рукой Анри против Ирландии – ошибку арбитра не исправить, никто стыковой матч переигрывать не станет.

Любопытные факты

- за два года с июня 2016 года Швейцария проиграла всего один матч - Португалии, хотя в этот период входит и победа над командой Роналду, и поединки против Франции с Испанией. Они так высоко в рейтинге ФИФА, поскольку чаще всего побеждают, а если нет – сводят все к мировым. Обыграть Швейцарию сложно;

- четырнадцать футболистов сборной – дети иммигрантов. Некоторые даже родились за пределами страны. Есть три камерунца, нигериец, ивуариец, а также народ с корнями в Конго и Кабо-Верде. Кроме того, четыре албанца – в том числе с предками в Косово, два боснийца – как и главный тренер, один швейцарец хорватского происхождения, а также Родригес – испанский чилиец по крови. Сборная мира;

- в отличие от семидесятых и восьмидесятых, когда Швейцария не играла на крупных мировых форумах, сейчас сборная в четвертый раз подряд выходит на ЧМ. Дважды команда была в первом раунде плей-офф, выступает обычно неплохо. Даже на неудобном Евро вышла из группы во Франции впервые в истории;

- у Петковича в составе нет людей, которых можно было бы назвать легендами из легенд именно сборной. Капитан Лихтштайнер пока даже не в пятерке по количеству матчей, а из действующих форвардов больше всех забил Дрмич – десять раз. Рекорд Александра Фрая в 42 гола ему точно не покорится. Одной ярко выраженной звезды нет, зато есть боеспособная команда.



Состав и тактика

Заявка

Вратари: Роман Бюрки («Боруссия», Дортмунд), Ивон Мвого («Лейпциг»), Янн Зоммер («Боруссия», Мёнхенгладбах).

Защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия», Дортмунд), Йохан Джуру («Антальяспор»), Нико Эльведи («Боруссия», Мёнхенгладбах), Михаэль Ланг («Базель»), Штефан Лихтштайнер («Ювентус»), Франсуа Мубандже («Тулуза»), Рикардо Родригес («Милан»), Фабиан Шер («Депортиво»).

Полузащитники: Валон Бехрами («Удинезе»), Блерим Джемаили («Болонья»), Желсон Фернандеш («Айнтрахт»), Ремо Фройлер («Аталанта»), Джердан Шакири («Сток Сити»), Гранит Джака («Арсенал»), Стивен Цубер («Хоффенхайм»), Денис Закария («Боруссия», Мёнхенгладбах).

Нападающие: Йосип Дрмич («Боруссия», Мёнхенгладбах), Бриль Эмболо («Шальке»), Марио Гавранович («Динамо», Загреб), Харис Сеферович («Бенфика»).

Потери. У Гранита Джаки было повреждение, но хавбек в заявке. А вот Дердийока, Мехмеди и Инлера не было даже в расширенном списке, хотя форварды играли в отборе, а Гекхан недавно был звездой сборной. Также отсеяли Видмера из «Удинезе», но в целом в списке оказались все лучшие и сильнейшие на данный момент.

Лидеры. Лихтштайнер, Гранит Джака и Шакири – люди, которые в новом сезоне будут играть в АПЛ, а Джердан найдет себе новый клуб после ухода из вылетевшего «Сток Сити».

Тактика. Петкович - аккуратный тренер, не ждите от него резких движений. Особенно когда основной задачей является «не проиграть». Швейцария в отборе использовала формацию «4-2-3-1». Но иногда переходила на «4-3-3», если знала, что соперник слабый. А вот когда поставили широкую линию в центре – «4-5-1», то поплатились за трусость в матче против Португалии.

Ориентировочный состав (4-2-3-1): Зоммер – Лихтштайнер, Шер, Джуру, Родригес – Джака, Берами - Шакири, Джемаили, Цубер – Сеферович (Эмболо).

Сила. Монолитность. Швейцария умеет играть солидно и мощно, полагаясь на класс исполнителей. Сыгранность. В этом составе не первый матч проводят. А также сделан акцент на талантливость молодежи со всего мира. Родители разных стран мечтают, чтобы их дети были гражданами благополучной Швейцарии. Вот и получается, что Петкович в основном побеждает, ведь за полтора года проиграли только португальцам, которых обставили сразу после Евро-2016. Сила швейцарцев в их успешности.

Слабость. На этом ЧМ их проблемы – скорость Бразилии, задор Коста-Рики и физическая мощь Сербии. Соперники сложные, а при выходе со второго места в группе их сразу ждет Германия, если Лев не допустит ошибок в группе. Может, лучше Швейцарии сотворить сенсацию и обыграть команду Тите в первом туре? Но это вряд ли. Слабость Швейцарии в том, что они крепкие, но не выдающиеся. Набирают победы, поэтому рейтинг высокий. А если копнуть глубже – и вратарь так себе, и защита средняя, и полузащитники постарели.

Модный разговор

Замысловатый паттерн на красной форме неплохо смотрится, современно, что на сегодня означает - в стиле ретро. Белый воротничок хорош, как и его красный собрат на запасной белой форме. У Швейцарии сдержанная, но стильная форма, приятно смотрится:



Главный тренер. Владимир Петкович

Судя по всему, у Владимира было или есть четыре паспорта. Кроме швейцарского и боснийского, есть хорватский и сербский. Такой тренер интернациональной Швейцарии подходит идеально. Но повторяет плохие привычки Хитцфельда, играя аккуратно, а не эмоционально. С Оттмаром вылетели от Аргентины на ЧМ-14, а потом с поляками на Евро-2016 не справились, хотя в основное время не уступили. В отборе осечкой можно назвать только второй матч с Португалией, а вот нервные поединки в стыках никого не должны волновать, их уже забыли. Бывший тренер «Лацио» подошел Швейцарии практически идеально.

Главная звезда. Джердан Шакири

Крепыш, не заигравший в «Баварии», не перешел в разряд новых Рибери, а сейчас уходит от вопросов про «Ливерпуль». В «Сток Сити» не являлся главным футболистом и даже вылетел в Чемпионшип. Зато в сборной он очень старательный и полезный. Может в падении через себя гол положить. Легко создал 34 момента в отборочных играх – второй показатель для зоны УЕФА. Конечно, это далеко не единственная звезда Швейцарии, ведь команда боевитая и ровная по составу. Но Шакири выделяем, как и Гранита Джаку, который заждался в «Арсенале» нового тренера, чтобы раскрыть потенциал.

За кем следить в сборной Швейцарии?

Ни за кем новым, поскольку не исключено, что в стартовом составе Гранит Джака будет самым молодым, а ему двадцать пять. В заявке Швейцарии нашли места молодому голкиперу Мвого, защитникам Эльведи и Аканджи, хавбеку Закарии и форварду Эмболо. Но это ребята из сборной будущего. А пока сыграют «дядьки», вроде Лихтштайнера. Молодежь подтянется, только если швейцарцам придется разнообразить игру или заменить игрока основы. Разве что Закария или Эмболо неожиданно отвоюют право на старт.

Где можно увидеть швейцарцев?

База. Тольятти (Самарская область), Toliatti Resort, стадион «Торпедо».

Матчи группового этапа

17 июня, Ростов-на-Дону. «Ростов-Арена», против Бразилии.

22 июня, Калининград. Стадион «Калининград», против Сербии.

27 июня, Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород», против Коста-Рики.

Поскольку играть им в разных частях России, то швейцарцы выбрали нейтральную стартовую точку – Тольятти. Учитывая, что сборной Петковича стартовать с Бразилией, играть решающий матч в Калининграде с Сербией и воевать с Коста-Рикой в Нижнем Новгороде, можно смело заявить, что фанатам, которые купили билеты на игры Швейцарии, повезло. Увидят три очень сложных и определяющих матча.

Задачи и перспективы на ЧМ-2018

В ФИФА изменили систему подсчета рейтинга сборных, но Швейцария и должна быть очень высоко, как сейчас. Не проигрывают и чаще всего побеждают. Так что на ЧМ-18 у команды, которая выше Франции и Испании, одна задача – достойно проиграть Бразилии, выйти в плей-офф и дать смертельный бой сборной Германии. Крутые головорезы из Швейцарии в свое время навоевались до нейтралитета, но в футболе так не получится. Команда, где собраны представители более десяти разных культур и национальностей, является классической сборной мира. Очень хорошо держится в сложный момент, поэтому выигрывает у тех, кто хоть чуточку слабее. Сербии и Коста-Рике не завидуем.

Прогноз «Соккер.ру»: Швейцария – успешная команда, но между ними и сербами лучше поставить знак равенства. Кто победит – если будет победитель, тот и нарвется на Германию в плей-офф. И вряд ли сотворит сенсацию.