Совсем не Вернблум. Универсальный исландец для ЦСКА

Приглашение «Ювентуса», сражение там, где Слуцкий не справился, и добротный матч против команды Месси. Блогер «Соккер.ру» Игнат Березин рассказывает об исландском солдате новой армии Ганчаренко.

Досье Хордура Магнуссона

Родился: 11 февраля 1993 года в Рейкьявике, Исландия (25 лет).

Позиция: левый защитник, центральный бек.

Предыдущие клубы: «Фрам», «Ювентус», «Специя», «Чезена», «Бристоль Сити».

Сборная Исландии: 16 матчей, 2 гола с 2014 года.

Трансферная стоимость: 2.5 млн евро.

Откуда Магнуссон взялся и где начинал?

Более шестидесяти процентов исландцев живут в Рейкьявике и его окраинах. А город размером с Раменское или Домодедово. Магнуссон тоже столичный парень, который полюбил футбол не сразу. В Исландии в начале 21 века любители играли для себя и чтобы развлечь соседей. Рослый паренек тоже записался в футбольную секцию и посещал ее, действуя в полузащите.

Когда Хордуру было одиннадцать лет и он занимался футболом всего пару классов школы, на горизонте появился Роналду. Сыграл на Евро-2004, начал забивать первые мячи за МЮ. Магнуссон мечтал играть как Криштиану, хотя не правша, а левша. Зато действовал на том же левом фланге, отличался высоким ростом и желанием бить штрафные, как один из тех, у кого учился этому мастерству.

Но скауты «Ювентуса» разглядели в исландце не атакующие таланты, а цепкость. Высмотрели не в Исландии, конечно, а скорее в футболке молодежной сборной. Так в двадцать лет Хордура подписал туринский гранд, вернее, его молодежная команда. Это был последний сезон Конте в «Ювентусе». Понятно, злой Антонио не собирался наигрывать никому не известного исландца.

Слева бровку закрывал Асамоа, в центре – Барцальи, Кьеллини и Бонуччи. Зато именно в Турине Хордура превратили в защитника. Сначала левого, потом левого центрального. Тренировался с первой командой определенное время, хотя был не готов даже на роль Пелусо и на замену не выходил. Магнуссон играл со сверстниками вроде Ригони, и пришел в «Ювентус» в сложный момент, когда Конте начал скандалить, будучи недовольным подписаниями только дешевых игроков.

В том сезоне никого дороже Огбонны за 15 млн евро и Тевеса за 9 команда не взяла. В результате Конте ушел, бросив знаменитую фразу: «Нельзя поесть в ресторане на сто евро, если у тебя в кармане лишь десять». Трансферная политика «Ювентуса» базировалась на вменяемости, а Антонио требовал дорогих трансферов, как позже в «Челси». В итоге тренер ушел, а Аллегри понятия не имел, кто такой Магнуссон?

Как и где закалялся будущий «армеец»?

Что нравится в исландских футболистах – играют где угодно, лишь бы получать опыт разных школ. Поскольку на родине полулюбительский футбол, то стараются разъехаться как можно быстрее. И хотя у Магнуссона шансов в «Ювентусе» не было, согласился и отправился по арендам. Причем раз туринцам достался за копейки, на нем даже заработали.

«Специя» дала миллион евро – одна из тех странных итальянских сделок, «Чезена» заплатила меньше, а вот когда аренды закончились, «Бристоль Сити» забрал себе в июне 2016 года универсала за 2.1 миллиона евро. Поскольку за два года цена Магнуссона выросла на 0.4 миллиона, то назвать его игру прорывной нельзя.

Что же высмотрели скауты «армейцев»? Во-первых, не дерево. Во-вторых, Хордур явно из тех, кто раскрывается поздно. К двадцати пяти годам только-только стал основным в сборной Исландии. На Евро-2016 был в заявке, но слева тогда играл Скуласон. А вот по ходу отбора на ЧМ-18 Ари потерял место в основе, Магнуссон стал главным на левом фланге.

Неосновной левый защитник середняка Чемпионшипа – «Бристоль Сити» финишировал одиннадцатым, приехал на ЧМ. А в клубе Магнуссон часто проигрывал конкуренцию Брайану, которого можно смело назвать одним из самых сильных левых защитников прошлого сезона во всей лиге. Зато именно исландец привлек внимание ЦСКА, а вчера сыграл против Аргентины так, что даже Маскерано оборона соперника понравилась.

Исландия озадачила Месси, после матча Ансальди уводил его с поля, поскольку Лионеля «заклинило». Долго стоял и переваривал случившееся. Магнуссон тоже стоял в игре, но стеной. Выносил мяч без адреса, что не понравилось, но наверху, позиционно и при выборе позиции отработал здорово. Хавбек Меса вчера провалил матч, Сальвио не прошел Бьярнасона. Так что левый фланг Исландии отработал на уровне.

На радостях Магнуссон даже проболтался, что подписал контракт с «армейцами», а клубы завершают работу с документами. Бабаев такие «утечки» не любит, но о трансфере Хордура узнали давно.

Сильные и слабые стороны Магнуссона

Плюсы

1. Физически крепкий игрок (190 сантиметров, 82 килограмма).

2. Прошел крещение огнем в низших лигах Италии и Англии, где контактный футбол, причем играл на двух разных позициях – на бровке и в центре.

3. Невероятно корректный левый защитник.

4. У Хордура отличный дальний пас с неплохой точностью.

5. Бьет штрафные левой, хотя забивал пока редко.

6. Читает игру (1.2 перехвата за матч) и прекрасно держится при навале соперника (3.8 выноса в Англии, 5 блоков и 7 выносов вчера против Аргентины).

7. Умеет играть головой, выигрывает 60 % дуэлей на левом фланге, в центре процент подрастет.

8. Магнуссон быстрый для защитника, а поскольку помните фишку Ганчаренко – братья Березуцкие в атаке, можно ждать, что в новом сезоне Щенникова будет поддерживать новый напарник.

Минусы

1. Никогда не играл на уровне Лиги чемпионов или хотя бы высшего европейского дивизиона к двадцати пяти годам.

2. Честно говоря, атакующий левый защитник из него так себе – один ассист за сезон, очень мало кроссов (и это в Чемпионшипе). Похоже, Щенникову не о чем волноваться, играть новичок будет слева в тройке центральных.

3. Ужасная работа с мячом. Понятно, что в Англии «бей-беги», но 69 % точных передач – слабый показатель. Да и вчера с Аргентиной стал худшим полевым игроком на две команды по точности передач. Ганчаренко придется работать над стилем, причесать привычку Магнуссона играть на отбой.

4. При работе один в один слабее, чем как часть линии. Концентрацию порой теряет, по отборам хуже, чем по перехватам.

5. Мало играл в центре обороны, по схеме «три в линию» не действовал со времен юношеской команды «Ювентуса». В «Бристоле» и сборной в нем видели левого защитника с длинными диагоналями и отчаянными выносами мяча куда подальше.

Магнуссон – первая ласточка, будут еще новички?

Решающий матч группы против Хорватии исландцы проведут дома – в Ростове-на-Дону. А новым домом Хордура станет Москва. Исландец Магнуссон, хотя ему не двадцать лет - перспективный игрок. Ведь пару сезонов отыграл в лиге, где не справился не только Сигурдссон, но и Слуцкий. Также новичок полностью вписывается в концепцию Гинера – цена заметно ниже качества.

Понятно, что потери Мусы, Вернблума, Натхо и Головина сделают задачу Ганчаренко очень сложной. Как и вероятное завершение карьеры Игнашевичем после ЧМ. Но когда восстановится Васин и заставят Березуцких побегать еще годик, третьим к брату Василию в центре защиты присоединится Магнуссон. Предпочитает играть слева, но Щенников подписал новый контракт и должен остаться в основе.

Но когда ЦСКА за лето светит минимум четыре, а скорее даже больше кадровых потерь – например, Фернандес может выстрелить, и за ним тоже придут, как за Головиным, подписание контракта с участником мундиаля Магнуссоном – правильный шаг москвичей. Это не выдающийся защитник, его сложно оценивать по Чемпионшипу, ведь у ЦСКА другой менталитет – борца за чемпионство, команды из ЛЧ, а не середняка из Бристоля.

Но в Англии даже шикарный Сессеньон из «Фулхэма» - юный игрок левой бровки, такие ошибки совершал в защите. В результате получал средние оценки как защитник и великолепные как левый форвард с голами и пасами. Так что делать выводы по Магнуссону по игре за «Бристоль» или Исландию неправильно. Там он отбивался. В РФПЛ свои правила для команды Гинера, она атакует. Спустя много лет – и на трансферном рынке.

Магнуссон первый игрок со времен Еременко, за которого Гинер платит больше миллиона евро. Финский хавбек тоже может вернуться в состав. Хладнокровие футболистов, воспитанных в развитых северных странах, но не похожих на Вернблума по темпераменту, может пригодиться. Магнуссон не новый викинг для раздевалки и поля, ведь за два сезона в Англии у него одна желтая карточка. У форварда Вернблума 7 «горчичников» только в РФПЛ в прошлом сезоне. Даже у игрока ротации Набабкина четыре предупреждения. ЦСКА подписал защитника с корректностью Игнашевича.

Спокойные футболисты пригодятся Ганчаренко, особенно универсальные, как исландец. Ведь фактически Виктор Михайлович за пару недель должен собрать другую команду. Матч за Суперкубок России против «Локомотива» 27 июля, через тринадцать дней после финала чемпионата мира в Москве. Магнуссон в решающем матче в «Лужниках» не сыграет, конечно же, но одним из героев турнира может стать. А затем попробует осчастливить Акинфеева. Игорь заждался центральных защитников с иной школой. За «Ювентус» Магнуссон не играл, но в обороне заиграл в Италии. И получается неплохо!