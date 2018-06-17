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Хрустальный Алан. Как травмы ломают карьеру Дзагоева

вчера, 16:01
Хрустальный Алан. Как травмы ломают карьеру Дзагоева

Шесть лет назад Дзагоев выдал чудесный Евро-2012 и намекнул «Соккер.ру» и болельщикам на рождение футбольной звезды, но та точка остается высшей в карьере Алана.

В середине первого тайма матча против Саудовской Аравии полузащитник ЦСКА дернул мышцу задней поверхности бедра на ровном месте и покинул поле, освободив позицию в составе для одного из героев победы над саудовцами – Дениса Черышева, записавшего на свой счет дубль. Дзагоев точно пропустит оставшиеся матчи группового этапа, но может восстановиться к 1/8 финала, хотя это скорее надежда, нежели здравый прогноз: даже если не будет противопоказаний, есть еще вопросы игрового тонуса и конкуренции, ведь тот же Черышев лихо воспользовался своим шансом в основе. Таким образом, второй крупный турнир, по большому счету, проходит мимо Алана, которому сегодня исполняется 28 лет. Если бы не травмы, сейчас он мог быть полузащитником мирового уровня и неоспоримым лидером сборной, но пока приходится констатировать, что за шесть лет Дзагоев не добился прогресса, а его прорыв шестилетней давности так и остался отдельным ярким пятном, не став отправной точкой в начале выдающейся карьеры.

Евро-2012

Первый вызов в сборную России Алан получил почти десять лет назад – вскоре после сказочного чемпионата Европы 2008 года. Гус Хиддинк не мог игнорировать талантливого парня из ЦСКА, внедрил его в состав по ходу отборочного цикла ЧМ-2010, куда мы не попали. В отборе Евро-2012 Алан при Дике Адвокате стал железно основным, и в финальном турнире зажег, отметившись дублем в ворота Чехии и голом в матче с хозяевами Евро поляками. Настырный, динамичный, непредсказуемый, по-спортивному агрессивный, с резкой техникой и хлестким ударом, Дзагоев своей игрой отчасти подсластил горечь от невыхода из группы. Ориентировочная трансферная стоимость Алана после Евро-2012 достигла максимальной отметки в 25 миллионов евро, но 22-летний полузащитник не спешил покидать ЦСКА, несмотря на интерес ряда серьезных клубов.

Сезон 2012/2013

Наверное, Алан оказался прав, ведь на эмоциях после Евро можно было спороть горячку, приняв не самое оптимальное решение с точки зрения развития карьеры. Дзагоев провел сильный сезон в составе ЦСКА (24 матча в РФПЛ: 7 голов и 9 результативных передач), сделал мощный вклад в чемпионство армейцев и даже в момент триумфа вместе с болельщиками прокричал несколько нецензурных зарядов про главного конкурента «красно-синих». Задним умом можно догадаться, что это было лучшее время для отъезда в Европу, но Дзагоев снова остался в ЦСКА и уже никогда не играл так сильно, как на Евро-2012 и в радиусе года (до и после) того турнира.

Сезон 2013/2014

ЦСКА сумел защитить титул, но Алан вложился в повторное чемпионство гораздо скромнее. Вместо 16 результативных действий всего лишь 7 (3+4), вместо 24 сыгранных матчей только 18. В сентябре у него начались проблемы с бедром, растянувшиеся на два с половиной месяца, потом пришлось набирать форму и обретать тонус, что в полной мере не удалось сделать даже к ЧМ-2014, где Дзагоев был органичной частью бледной и скучной команды Капелло. От Алана ждали ускорений и проходов, а он топтался на месте и пустил в свою игру брак и нерешительность, хотя в отсутствие Широкова именно Дзагоев мог стать героем, но не стал даже игроком стартового состава. Всему виной здоровье: ахиллово сухожилие не давало играть в полную силу.

Сезон 2014/2015

Сезон после мундиаля получился скомканным: старт пришлось пропустить, чтобы избавиться от проблем с ахиллом, а весной мышечная травма бедра выбила Дзагоева из строя на месяц. Снова Алан выступил ниже уровня ожиданий, уже выросла и обрела вес формулировка о том, что травмы остановили развитие карьеры талантливого полузащитника. От 18 до 22 он прогрессировал стахановскими темпами, а следующие два года ушли в песок. Применительно к выступлениям за сборную России есть красноречивая статистика: в 24 первых матчах за национальную команду Дзагоев забил 8 мячей (отличался в возрасте от 18 до 22 лет), а в следующих 34 играх (23 – 28 лет) отличился лишь однажды – в игре против Лихтенштейна, завершившейся со счетом 7:0.

Сезон 2015/2016

Был на этом шестилетнем отрезке сезон, который обещал ренессанс. Дзагоев обошелся без травм, сыграл в 29 турах РФПЛ, набрал 13 очков по системе «гол плюс пас», забил решающий мяч чемпионата в матче против «Рубина», но в той же игре получил внутрисуставный перелом плюсневой кости и остался без Евро-2016.

Сезон 2016/2017

Частью позора на Евро-2016 Дзагоев не стал, но его личные неприятности продолжились. Восстановившись после перелома плюсневой кости, Алан заимел проблемы с подколенным сухожилием, из-за которого систематически выбывал из строя по ходу кампании 2016/2017. В том чемпионате он провел за ЦСКА меньше 50% от возможного максимума игрового времени. За сборную России за год принял участие в двух встречах, а Кубок Конфедераций пропустил вообще по загадочным причинам: «Нога болит, а снимки ничего не показывают». После этого Дзагоев летал в Сербию к знаменитому врачу-реабилитологу, а в начале следующего сезона Виктор Ганчаренко пространно скажет о том, что врачи ЦСКА нашли причину частых травм Алана.

Сезон 2017/2018

Найти проблему, может быть, и нашли, но окончательно устранить ее не удалось. В прошедшем сезоне Дзагоев пропускал матчи из-за проблем с сухожилиями – ахилловым и подколенным, а в стартовом матче чемпионата мира получил мышечную травму задней поверхности бедра. Характер повреждений разный, системность не прослеживается, так что приходится говорить разве что об общей хрупкости организма и невезении.

Неприятность, но не потеря потерь

Алану желаем скорейшего выздоровления и, конечно же, сочувствуем ему, но, включив циничный взгляд на ситуацию, констатируем, что травма Дзагоева не является для сборной России огромной и непреодолимой проблемой. Уверен, что если бы у Черчесова появилась фантастическая возможность вернуть в строй одного из травмированных, он выбрал бы Кокорина или Джикию, а не Дзагоева. После Евро-2012 Алан не провел ни одного полного матча на крупных турнирах за сборную России: три выхода на замену на ЧМ-2014, пропуск Евро-2016 и Кубка Конфедераций, полтайма в игре с Саудовской Аравией, которые могут оказаться последними на домашнем мундиале. Один гол в ворота Лихтенштейна за шесть лет и 34 матча. Если бы сейчас выбыл из строя гипотетический Дзагоев, который в последние шесть лет прогрессировал в темпе, который был у него в молодости, то писали бы о катастрофе и потере лучшего игрока. Однако реальный Алан, такой, каким он подошел к ЧМ-2018, не является значимой и уж тем более незаменимой фигурой в составе сборной России. Как ни грустно это осознавать.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 13:50
Один из не многих думающих игроков с отличным пасом и техникой,не потеря для сборной? Если автор приписывает замену Алана на Черышева(при чём здесь крайний бегун и игрок созидания) "Выбрал бы вместо Дзагоева,Джикию и Кокорина?" А не вариант,что тренер не взял бы кого то из нынешних игроков и взял бы,всех троих?Все трое игроки разных амплуа,как они конкурируют за место в составе? Вообщем кроме статистики игр Алана-остальное бред......
OLESOCC
OLESOCC
сегодня в 09:24
67 хрустальный!..
Дима Головашич
Дима Головашич ответил ОлегаТэ
сегодня в 01:29
ОлегаТэ:
Всегда уважал Чистякова как непредвзятого аналитика, но вот в последнее время всё более разочаровываюсь. Стоило бы отметить, что практически все серьёзные травмы (за исключением, когда Дзагу "поломали" в матче с Рубином) Алан получал в матчах за Сборную, а потом в ЦСКА восстанавливался только для очередной травмы в национальной команде... Что же касается того, что уход Дзагоева якобы сделал героем матча Черышева, так этот вывод вообще не выдерживает никакой критики. На место Алана сместился Головин, а Денис вышел на место Александра. И как раз со смещением Головина на более привычную для него в ЦСКА позицию атакующего "центрхава" и начался разгром саудитов.Две голевые передачи и закономерный гол в концовке тому подтверждение. Ничуть не умаляю заслуги Дениса Черышева и значимости его голов в этой важной победе нашей Сборной, но именно действия Головина на позиции ушедшего Алана и стали определяющими в результате матча. Кстати, первый гол Дениса вырос из перехвата Сани в штрафной арабов и передачи на Зобнина, который потом и скинул на Черышева...
Закономерный гол в концовке это вообще дело случая, не более того.
Дело как раз таки в том, что с Дзагоевым на поле игра была неимоверно примитивной и унылой, а после его ухода всё нормализовалось. На одних бегунках далеко не уехали бы, матч был сделан командной, а не каким-то там героем матча.
Весь этот матч мог вполне скатиться в унылые 2-2 без организованной обороны и опорной зоны.
У вас что не действие - всё Головин. Первый гол Черышева - заслуга Головина потому что он дал пас на Зобнина. Гол Дзюбы - заслуга Головина потому что он дал голевую после передачи Зобнина. Понимаете, да? Как ни крути, а везде хорош только Головин. А на деле оказывается, что игроки команды просто выполняют свои функции. И до ухода Дзагоева выполнять задачу на матч было намного сложнее. А всё только потому, что кое-кто позволил ему остаться в сборной не смотря на травму и крайне печальное физическое состояние. Где-то сейчас тихо плачут Рауш, Нойштедтер, Глушаков и Комбаров, которые на протяжении двух сезонов готовились к ЧМ и выбыли из-за плохой формы за полтора месяца до чемпионата, а кто-то просто говорил ,что боится получить травму на тренировке и в итоге ломается на 24-ой минуте матча. Спасибо тебе, Алан. Здоровья тебе, поправляйся, но на ЧМ тебе уже делать нечего.
d_fincher
d_fincher
вчера в 21:20
Грустно, что СМИ сегодня вновь кружат голову молодому игроку - на этот раз на мушке звездной болезни Головин. Продолжайте в том же духе, и от талантливого футболиста ничего не останется. К тому же надо признать, что Головин так и не проявил себя в играх с сильными соперниками. Лишь после матча с Уругваем можно будет сказать, является ли он талантом мирового уровня или лишь локально российского.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 20:58
Всегда уважал Чистякова как непредвзятого аналитика, но вот в последнее время всё более разочаровываюсь.
Стоило бы отметить, что практически все серьёзные травмы (за исключением, когда Дзагу "поломали" в матче с Рубином) Алан получал в матчах за Сборную, а потом в ЦСКА восстанавливался только для очередной травмы в национальной команде...
Что же касается того, что уход Дзагоева якобы сделал героем матча Черышева, так этот вывод вообще не выдерживает никакой критики. На место Алана сместился Головин, а Денис вышел на место Александра. И как раз со смещением Головина на более привычную для него в ЦСКА позицию атакующего "центрхава" и начался разгром саудитов.Две голевые передачи и закономерный гол в концовке тому подтверждение.
Ничуть не умаляю заслуги Дениса Черышева и значимости его голов в этой важной победе нашей Сборной, но именно действия Головина на позиции ушедшего Алана и стали определяющими в результате матча. Кстати, первый гол Дениса вырос из перехвата Сани в штрафной арабов и передачи на Зобнина, который потом и скинул на Черышева...
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 19:10
Надо было валить парню после че
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил Илья Кузнецов
вчера в 18:46
Илья Кузнецов:
В последнем абзаце ошибка: "три выхода на замену на ЧМ-2016", а должен быть ЧМ-2014.
Исправили
MIvan
MIvan ответил Дмитрий Климович 2
вчера в 18:42
"Хрусталь" давно не в моде...
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
вчера в 17:47
Неудачи ломают Месси
Травмы ломают карьеру Дзагоева

У вас в соккере кто-то что-то недавно сломал, что ли, раз вас на такие темы постоянно тянет? Чемпионат мира в России, а настроение в блогах будто на похоронах.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
вчера в 17:46
Раз мы строим новую команду,то его надо продовать! Нахера он нужен раз постоянно ломается,хотя очень жаль,он как игрок приличный!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:32
Рано хоронить Алана, он ещё покажет себя и принесёт немалую пользу своему клубу.
Здоровья и удачных игр Алану.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
вчера в 17:17
В последнем абзаце ошибка: "три выхода на замену на ЧМ-2016", а должен быть ЧМ-2014.
Великолепный
Великолепный
вчера в 17:06
Алан Дзагоев, с днем рождения тебя! Поскорее поправляйся и возвращайся в строй! Желаем тебе всего самого хорошего!
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