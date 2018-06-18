Милан – в «Зенит» или «Спартак»

Чемпионат мира чемпионатом мира, однако трансферные слухи летом не могут отпустить. «Соккер.ру» рассуждает о возможном появлении в России интересного хорвата.

Хорвата Милана Баделя можно отнести к категории вечно талантливых. Если не смотреть на его паспорт и назвать фамилию, то многие, кто когда-либо слышал его имя, скажут: «А, это перспективный такой парень, очень интересный». А между тем перспективному парню уже 29 лет, и он явно испытывает дискомфорт от того, что не смог толком реализовать себя, не сделал вовремя какой-то шаг вперед, хотя предпосылки и данные к этому есть.

Отсюда определенные срывы, которые, правда, выражаются в основном через поведение агента игрока. Тот, кстати, весьма интересен, за словом в карман не лезет и лишний раз не юлит. Допустим, он признал, что Бадель может перейти в «Зенит». А годом ранее он обвинял «Фиорентину» во лжи и обещал, что Бадель не останется в этом клубе:

«Пока нет никаких новостей о будущем Милана. Я еще ни с кем не разговаривал, даже с „Фиорентиной“.

По окончании сезона мы сядем за стол и всё обсудим. Но одно могу сказать наверняка: с „Фиорентиной“ мы вообще не будем вести диалог, потому что в этом клубе умеют только лгать.

Они очень плохо поступали с Баделем, и мы хотим идти в другом направлении».

Это было в прошлом сезоне. «Фиорентина», зная об интересе к Баделю со стороны других клубов, отчаянно пыталась продлить контракт, чтобы хотя бы не упустить его бесплатно. Однако, очевидно, что сам игрок и его агент так крепко обиделись на «фиалок», что будто принципиально решили уйти именно бесплатно, не принеся клубу никаких дивидендов. Попытку продлить контракт еще раз предприняла «Фиорентина» уже в мае этого года, но генеральный директор клуба Панталео Корвино был вынужден признать поражение на этом фронте:

«Мы предложили ему шанс закончить карьеру с нами подписанием нового четырехлетнего контракта, улучшили при этом финансовые условия. Он всегда говорил нам, что это не вопрос денег, но это вопрос новых вызовов. Сегодня он сказал, что хочет попробовать чего-то нового в другом месте».

Что-то новое в другом месте – это топ-клуб, о котором Бадель мечтал давно. Нужно признать, что шансы на повышение в классе у Милана были, однако тут резкость его агента и нежелание футболиста идти на компромиссы сыграли злую шутку. Обращавшиеся к нему клубы не были так уж сильно уверены в огромной ценности игрока, чтобы биться за него до последнего.

Связывались, проводили разведку, видели, что парень многого хочет в плане зарплаты, понимающе кивали головой и находили себе усиление в другом месте. А он так и оставался в «Фиорентине», куда прыгнул из «Гамбурга» в 2014 году за 4 миллиона евро всего. Немецкий клуб отдал столько же за него загребскому «Динамо» - известному рассаднику талантов.

Буквально 4-6 лет назад в Баделе видели огромный потенциал, никто не сомневался в том, что по ступенькам этот парень доберется до сияния в Лиге чемпионов, в топ-клубе. И ведь начал правильно: «Гамбург», «Фиорентина», но вот на этом этапе застрял, просидел лишние года два, сбавив темп и прибавив сварливости. Нужно снова обратиться к агенту игрока, который прямо заявлял в прошлом году, что уже настало время, когда Баделю следует покинуть «Фиорентину». Дескать, засиделся.

Но даже это его заявление кажется немного запоздалым. Делать это следовало еще пораньше. И ведь интересом не был обделен. Следовало только умерить свои аппетиты и проявить гибкость. Чем хороша нынешняя трансферная ситуация? Тем, что Баделю в любом случае с кем-то придется договариваться. Контракт с «Фиорентиной» истекает 30 июня, клуб найти нужно. Тут-то и будет видно, насколько хорват и его агент способны гибко проводить переговоры.

В России достаточно давно говорят об интересе «Спартака» к Баделю. Вероятно, какие-то контакты в прошлом даже были, но снова все испортила позиция самого игрока, который хотел зарабатывать в «Спартаке» 3,2 миллиона евро в год. Поговаривают, что этим летом «Спартак» возобновил интерес к Баделю и тут же включился «Зенит».

Особо подозрительные видят в этих слухах происки агента, который активизировался в нахождении нового клуба для хорвата, поэтому подстегивает команды для повышения ставок, увеличения сумм предложений. Ни «Спартаку», ни «Зениту» не захочется уступать друг другу в конкуренции за того или иного игрока. Наверняка и со стороны зарубежных клубов будет высочайшая конкуренция. Ведь речь о свободном агенте.

Поэтому Бадель сможет выбирать не только из различных предлагаемых сумм контракта, но и из разных вариантов сумм подписных выплат. Но не заменило ли у него противостояние с «Фиорентиной» тягу к прогрессу? Это тоже вопрос. Стоит отметить, что при всех этих разногласиях с клубом Бадель профессионально отработал последний сезон. Он в принципе отличается стабильностью и надежностью. Такая основательная фигура в центре поля, на которую можно опереться.

Подобные исполнители очень полезны и нужны любой команде, хотя зачастую их роль не так бросается в глаза, как исполнение какого-нибудь вингера, форварда или атакующего полузащитника. Но рассчитывать на рост мастерства в 29 лет уже вряд ли стоит. Для Баделя следующий договор станет последним крупным, поэтому кому бы он ни достался, битва за контракт обещает стать очень горячей. И не удивимся, если она продлится до начала следующего сезона.