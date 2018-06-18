Как лишить себя чемпионата мира. Метод Калинича

Калинич никогда не играл на мундиалях и, похоже, уже не сыграет. Форвард исключен из сборной Хорватии из-за нарушения дисциплины. «Соккер.ру» комментирует поведение Николы.

Что произошло?

В матче против Нигерии главный тренер «шашечных» Златко Далич планировал выпустить Калинича на концовку матча вместо Марио Манджукича, однако форвард «Милана» решил, что не царское это дело выходить на последние пять минут и отказался вступать в игру, сославшись на проблемы со спиной. В итоге Манджукича заменил Марко Пьяца, а история с Калиничем получила продолжение два дня спустя. Оказывается, Никола уже не впервые так поступает: Златко Далич признался, что в товарищеской игре с Бразилией накануне чемпионата мира было то же самое. Тренер Хорватии справедливо рассудил: «Если игрок несколько раз отказывается выходить на поле, то он не готов к выступлениям за сборную». Калинича уже нет в расположении сборной Хорватии, ему указали на дверь, что вполне справедливо. Учитывая, что об этом решении объявили спустя почти двое суток после матча с Нигерией, вероятно, было некое командное вече, и хорваты взвесили все «за» и «против», прежде чем сделать столь резкий и непопулярный шаг.

Почему Калинич поступил по-идиотски?

Поведение Николы другим словом не назовешь, ведь человек лишил себя возможности сыграть на чемпионате мира. Эти минуты в концовке встречи против Нигерии могли стать дебютными для форварда «Милана» на мундиалях. Калинич выступает за сборную Хорватии больше десяти лет, но на ЧМ-2010 «шашечные» не отобрались , а в заявку команды на ЧМ-2014 не вошел сам нападающий. И вот шанс, о котором многие могут только мечтать, безвозвратно профукан. К ЧМ-2022 Николе будет 34 года, да и после такого бесславного и беспрецедентного отчисления по ходу крупного турнира дорога в сборную для него в принципе должна закрыться навсегда.

Но должна же у Калинича быть причина, заставившая его свалять дурака. Какая-то личная мотивация или демотивация. Тут к хорватской бабушке-гадалке не ходи, а ясно, что все дело в ущемленном самолюбии. Калинич стал одним из героев стыковых матчей с Грецией за право сыграть на ЧМ-2018. В первой игре не смог сыграть травмированный Марио Манджукич, и Никола занял место на острие атак, а к 20-й минуте он заработал пенальти для Модрича и забил сам. В ответном матче Калинич тоже играл с первых минут. В обоих матчах против греков его меняли в концовках на Крамарича и Ребича – оба этих футболиста вышли в основе против Нигерии в стартовом матче чемпионата мира, в то время как Николе места на поле с первых минут не нашлось.

Вот тут-то и «заело» человека, а такие истории, когда оскорбленные натуры, придерживающиеся исключительно высокого мнения о себе, отказываются выходить на замены в концовках матчей, считая это чем-то оскорбительным, не новы. Плавали, знаем. Только Калинич «доплыл» до отчисления из сборной по ходу мундиаля. Рассчитывал ли он, что попадет под столь жесткие санкции? Сомневаюсь. Это поступок обиженного мальчишки, который хочет привлечь к себе внимание, вот только Никола давно не ребенок, а 30-летний дядька, который должен нести ответственность за свои действия. И понес. Кто скажет, что Златко Далич несправедливо отцепил нападающего, на которого нельзя положиться?

Как это отразится на сборной Хорватии?

Самый плохой сценарий для хорватов – если в команде остались друзья Калинича, поддерживающие его протест, а теперь готовые к открытому бунту после того, как Никола жестоко поплатился за свое тихое неповиновение. Тогда команду ждет развал, символом которого Калинич и станет. Но, наверное, отчисление Николы обсуждалось с командой или, по крайней мере, с ее лидерами. Адекватные мужчины и профессионалы должны в данном случае консолидироваться, а о Николе просто забыть как о случайном «пассажире». Какие бы мотивы ни были у нападающего, он поставил личные интересы выше командных, а это недопустимо и заслуживает порицания. А вот в игровом плане Хорватия лишилась совсем не лишнего форварда, ведь теперь число вариантов в атаке резко сократилось. Например, с той же Нигерией в основе вышли Манджукич, Ребич, Перишич и Крамарич, а Пьяца и Калинич оставались на подхвате. Травмы и дисквалификации игроков группы атаки грозят хорватам и Златко Даличу жуткой головной болью.

Как это отразится на судьбе Николы Калинича?

Чтобы вы понимали, Калинич потерял место в стартовом составе сборной Хорватии не по щучьему велению и не по самодурному решению Далича. В нынешнем календарном году Никола забил целых два мяча в матчах за «Милан» и сборную – выдающийся показатель! Раньше за «Фиорентину» играл результативно, но прошедший сезон явно не удался, при этом «Милан» по предварительному соглашению выкупил трансфер форварда у «фиалок» за 20 миллионов евро, но сейчас ищет варианты, как отбить часть этой суммы. Калинича сватали даже в Россию – в «Спартак», «Зенит» и «Локомотив». Фигурировали в числе претендентов на него серьезные европейские клубы вроде «Шальке» и «Севильи». В общем, человек фактически находится в состоянии поиска новой работы, а эта выходка на чемпионате мира может отпугнуть потенциальных работодателей – кому нужен футболист, который сам решает, когда он хочет выходить на поле? И если Никола наплевал даже на интересы сборной на чемпионате мира (а у балканцев традиционно сильные национальные чувства), то клуб может подвести вообще без зазрения совести. В общем, Калинич наверняка добавил работы своим агентам. Для него лично это главный итог всей истории.