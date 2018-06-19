Зеппельт против Камболова

Неугомонные разоблачители допинговых заговоров снова бросают вызов. «Соккер.ру» считает, что у них уже наблюдается дефицит годных идей.

Организаторы чемпионата мира из кожи вон лезут, чтобы все прошло как можно более гладко и спокойно. Это важная задача не столько для конкретного оргкомитета, сколько для России в целом, потому что чемпионат мира по футболу стал большим имиджевым проектом на фоне продолжающегося курса на политическую и спортивную изоляцию России.

Проведение такого турнира в значительной степени ломает то давление, которое оказывается на страну. Ведь сотни тысяч болельщиков со всего мира получают возможность самостоятельно увидеть, как все организовано в России, как тут относятся к иностранцам, как ведется работа по приему гостей и прочее.

Не со слов британского или немецкого журналиста, которые способны ловко манипулировать читателями, зрителями, создавая тот образ России, который выгоден «политике партии», а самим, своими глазами. Конечно, на деле все оказывается не так, как в страшилках, которыми обильно запугивали людей перед поездкой в Россию. И это у некоторых заграничных товарищей вызывает сильнейший зуд.

Известно, что некоторые журналисты буквально ходят по улицам российских городов, принимающих матчи чемпионата мира, спрашивают первым делом всех встречных, что им тут не нравится, чем они недовольны и так далее. Согласитесь, несколько нелогичный вопрос для журналиста, который просто хочет опросить болельщиков. Вы бы так его сформулировали?

Но пока придраться при всем желании практически ни к чему невозможно. Сборные базами и логистикой довольны, болельщики вроде как тоже погружены все в атмосферу футбольного праздника и просто отрываются в ней, не обращая внимания на вопросы с прищуром. Пьяных медведей с балалайками, которые массово нападают на несчастных английских туристов на почве расизма, как обещали им британские СМИ, тоже не наблюдается.

Разве что мошки и комары в Волгограде заимели какие-то претензии к чемпионату мира, поэтому накинулись на гостей и жителей города. Но против них проведена чуть ли не военная кампания с обилием отравы – все, чтобы местные кровопийцы не хлебнули аристократической голубой крови гостей из Великобритании.

Россия борется за имидж на мировой арене, проводя в том числе этот чемпионат мира. Это стратегически важное мероприятие. Последнее в своем роде, потому что ВАДА сделало все, чтобы в ближайшие годы Россия принимала как можно меньше значимых международных турниров в различных видах спорта. Разве что еще Универсиада будет в 2019 году.

Поэтому редким теперь уже шансом надо пользоваться. Отчаявшись найти какие-то компрометирующие страну вещи, «борцы за демократию» решили действовать старыми добрыми способами, используя допинговый кейс. Причем отработали по настолько заезженным методичкам и использованием таких актеров, что уже даже те, кто твердо верил в допинговую программу России, начинают сомневаться. Настолько все нарочито выглядит.

Речь, конечно, о главных правдорубах Земли: Григории Родченкове и Хайо Зеппельте. Взлетев на волне борьбы с допингом в России, оба не хотят слезать со столь сладкого хайпа, который легко монетизировать, ничего не делая, придумывая новые и новые байки, которые с удовольствием будут кушать другие участники процесса, ищущие пятна на репутации России.

В своем очередном заявлении Зеппельт, который словил обострение на фоне поражения сборной Германии от Мексики, объявил, что защитник «Рубина» Руслан Камболов все-таки применял запрещенные вещества. Более того, он якобы сдал положительную допинг-пробу, но результат теста был подменен, а ФИФА даже будто знала об этом. Логическая цепочка Зеппельта повела его дальше. В качестве аргумента в пользу своего утверждения он приводит тот факт, что Камболов был в расширенном списке сборной России на ЧМ-2018, а потом вдруг внезапно исчез из него и был заменен на Сергея Игнашевича.

Все-таки очень мало надо в наше время, чтобы стать популярным журналистом с репутацией расследователя. Просто поймай политический тренд, почувствуй то, что от тебя хотят услышать, и пиши, пиши, пиши, набрасывай, придумывай, сочиняй. Главное – с уверенным видом и знанием дела. Ты пишешь не то, что имеет место – правда никому не нужна. Пиши то, что люди хотят прочитать – удовлетворяй их потребностям в информации, ласкающей их взгляд и слух.

Изображающему вид расследователя, конечно, нужен какой-то серьезный источник, чтобы выглядеть солидно. Разумеется, такой нашелся совсем рядом. Еще один разоблачитель Родченков – экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, удобно присосавшийся к бюджету США, что само по себе неплохо, но вынужденный постоянно вбрасывать вот такие откровения, чтобы денежный поток и информационный шум вокруг него не останавливались.

Ведь зачем тогда ему в принципе раскрывать информацию порционно? Это сериал какой-то или расследование? Почему-то когда возникло дело о коррупции в ФИФА, прокуратуры США и Швейцарии сразу включили в работу всю имеющуюся информацию. А здесь она выбрасывается постепенно, чтобы создать негативный фон на длительной дистанции, чтобы у не вникающего в суть человека возникало ощущение, что «у этих русских уже много лет подряд какие-то проблемы с допингом».

Тогда как все эти проблемы, имевшие место, конечно, касались несколько лет назад вполне конкретных событий, людей и процессов. С тех пор все ответственные федерации, ведомства провели множество проверок, а у Родченкова и Зеппельта все льются и льются новые «разоблачения», хотя ни один, ни второй уже не имеют никакого доступа к информации и могут брать ее только друг у друга, пересказывая новые и новые сказки.

Что касается Камболова и вообще допинга в российском футболе, то ФИФА провела проверку, провела расследование, которое не нашло нарушений. Руководству ФИФА нет смысла подставляться ради игрока, который даже не рядом с основным составом сборной России. Совсем недавно всю верхушку этой организации снесли прокуроры, так что там прекрасно понимают, как можно поплатиться за махинации. Да и примеры соседних федераций типа легкоатлетической и биатлонной – вот они, на глазах. Рисковать всем ради Камболова? Серьезно? Придумайте что-нибудь еще, господа, ваша фантазия иссякает.