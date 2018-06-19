Всё правильно сделал. Очень крутой поступок Гризманна!

«Барселона» очень хотела подписать Гризманна, но французский форвард принял решение сердцем и продлил контракт с «Атлетико». «Соккер.ру» восхищен Антуаном.

«Барселона» «облизнулась»

Симпатия «Барселоны» к Гризманну давняя и устойчивая, но если раньше все было на уровне кухонных разговоров, то после потери Неймара каталонцы активизировали работу в направлении трансфера Антуана, особенно напряженным получилось начало этого года. «Барселона» уже подписала Коутиньо, но в атакующем звездном ансамбле все-таки сохранялась еще одна вакансия для суперзвезды. Можно, конечно, дождаться, пока Дембеле вырастет в гения высшей категории, но «блаугранас» хотели (да и по-прежнему хотят) подписать готового игрока мирового класса.

И тут симпатия к Гризманну выросла в предметный интерес, к тому же, заполучить Антуана можно было всего лишь за 100 миллионов евро – именно такая сумма отступных была вписана в теперь уже старый контракт француза с «Атлетико». «Барса» даже готова была пойти немножко дальше и накинуть десяток-другой миллионов, чтобы иметь дело непосредственно с «Атлетико», так как трансферы по клаусулам проводятся через лигу, а это долго и утомительно. Бюрократия, знаете ли. Но вы должны понимать: чтобы заполучить Гризманна, «Барселоне» требовалось заручиться только согласием самого Гризманна. Дальше – дело техники, а «матрасники» никак не смогли бы удержать свою звезду.

«С нас хватит!» «Барселона» взбесила «Атлетико»

Каталонцы на правах большого и наглого клуба действовали в стиле слонов в посудной лавке, вызвав праведный гнев представителей «Атлетико»: президент, главный тренер и игроки «Барсы» с удовольствием комментировали приход Антуана, отвешивали ему комплименты и делились ожиданиями от будущего сотрудничества. Кажется, никто в «Барселоне» не сомневался, что трансфер состоится. Но сомневался Гризманн. Конечно, он всерьез рассматривал вариант с переездом на «Камп Ноу», но все-таки решил остаться в «Атлетико», чем очаровал фанатов «матрасников» (а некоторых недавних свистунов – пристыдил) и наверняка шокировал самонадеянных каталонцев, считавших, что французу некуда деваться.

Новый статус «Атлетико». Топ-клуб без оговорок

Но Гризманн показал, что выбор есть всегда. Впрочем, играй Антуан за условную «Севилью» или «Валенсию», у него было бы меньше причин отказываться от перехода в «Барселону», но «Атлетико» уже дорос до такого статуса, что может себе позволить не отпускать лучших игроков к богатым и признанным грандам. История с несостоявшимся переходом Гризманна может стать ключевой в самоидентификации «матрасников», ведь даже после первых успехов Симеоне «Атлетико» жил по принципам клуба-донора: если приходил запрос на Диего Косту, Фалькао, Турана – мадридцы теряли лучших игроков.

То есть на футбольном поле команда Диего Симеоне была настоящим «топом», могла себе позволить финалы Лиги чемпионов и выносы «Барселоны» из этого турнира, но сам клуб вынужден был вести себя как адъютант: отдавать честь, выполнять приказы, улыбаться и кланяться. Сейчас «Атлетико» наглядно продемонстрировал, что для него нет авторитетов ни на одном из уровней, мадридцы по всем параметрам – топ-клуб. И хотя ниже будут комплименты в адрес Антуана Гризманна, очевидно, что «матрасники» не сидели сложа руки, когда решалась судьба их суперзвезды, они сделали все от себя зависящее, чтобы убедить форварда принять то решение, которое он принял.

Гризманн выбрал «Атлетико». Респект ему!

Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года, а это событие забавно прокомментировал Диего Коста: «Антуан – мальчик с большим сердцем, он позволил своим чувствам принять решение за него. А он очень любит „Атлетико“. Ну, и конечно, этому засранцу дали целую кучу денег». Такой троллинг возможен только между людьми, чьи отношения выходят за рамки уравнения «партнер – партнер», что не очень удивительно: одно из преимуществ «Атлетико» - это команда-семья, очевидно, Гризманну не слишком хотелось покидать атмосферу братства. Деньги тоже сыграли свою роль, мадридцы должны были и этим способом подчеркнуть, что ценят своего лидера. Но главное – Антуан не повелся на большой соблазн и правильно рассудил, что для его карьеры, для мотивации, для естественного самоощущения правильнее остаться в Мадриде.

Гризманн привык быть главным лицом в атаках своих команд – так было в «Реале Сосьедад», так происходит в «Атлетико» и сборной Франции сейчас. В «Барселоне» придется подстраиваться и помнить, что «пахан» Лео не потерпит вольностей. Попадание в тень Месси неизбежно, в то время как «Атлетико» предлагает роль лидера и лица команды. Победы «Реала» падают на счет Роналду, успехи «Барселоны» идут в зачет Месси, а вклад их партнеров часто обесценивают. Гризманн мог стать одним из партнеров Лионеля, но он выбрал роль Антуана Первого в «Атлетико». В клубе, где его любят, который любит он сам, в клубе, который ставит перед собой самые высокие задачи и тоже не хочет быть в тени у «Реала» с «Барселоной». Перейди Гризманн в «Барсу», сказали бы, что это закономерный ход событий, такова уж иерархия в испанском футболе, но Антуан остался и вместе с «матрасниками» бросает вызов. Предположу, что персональных фанатов у француза после этого решения прибавится, как и людей, которые будут желать побед «Атлетико».