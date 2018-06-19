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Всё правильно сделал. Очень крутой поступок Гризманна!

вчера, 12:30
Всё правильно сделал. Очень крутой поступок Гризманна!

«Барселона» очень хотела подписать Гризманна, но французский форвард принял решение сердцем и продлил контракт с «Атлетико». «Соккер.ру» восхищен Антуаном. 

«Барселона» «облизнулась»

Симпатия «Барселоны» к Гризманну давняя и устойчивая, но если раньше все было на уровне кухонных разговоров, то после потери Неймара каталонцы активизировали работу в направлении трансфера Антуана, особенно напряженным получилось начало этого года. «Барселона» уже подписала Коутиньо, но в атакующем звездном ансамбле все-таки сохранялась еще одна вакансия для суперзвезды. Можно, конечно, дождаться, пока Дембеле вырастет в гения высшей категории, но «блаугранас» хотели (да и по-прежнему хотят) подписать готового игрока мирового класса. 

И тут симпатия к Гризманну выросла в предметный интерес, к тому же, заполучить Антуана можно было всего лишь за 100 миллионов евро – именно такая сумма отступных была вписана в теперь уже старый контракт француза с «Атлетико». «Барса» даже готова была пойти немножко дальше и накинуть десяток-другой миллионов, чтобы иметь дело непосредственно с «Атлетико», так как трансферы по клаусулам проводятся через лигу, а это долго и утомительно. Бюрократия, знаете ли. Но вы должны понимать: чтобы заполучить Гризманна, «Барселоне» требовалось заручиться только согласием самого Гризманна. Дальше – дело техники, а «матрасники» никак не смогли бы удержать свою звезду. 

«С нас хватит!» «Барселона» взбесила «Атлетико» 

Каталонцы на правах большого и наглого клуба действовали в стиле слонов в посудной лавке, вызвав праведный гнев представителей «Атлетико»: президент, главный тренер и игроки «Барсы» с удовольствием комментировали приход Антуана, отвешивали ему комплименты и делились ожиданиями от будущего сотрудничества. Кажется, никто в «Барселоне» не сомневался, что трансфер состоится. Но сомневался Гризманн. Конечно, он всерьез рассматривал вариант с переездом на «Камп Ноу», но все-таки решил остаться в «Атлетико», чем очаровал фанатов «матрасников» (а некоторых недавних свистунов – пристыдил) и наверняка шокировал самонадеянных каталонцев, считавших, что французу некуда деваться.  

Новый статус «Атлетико». Топ-клуб без оговорок

Но Гризманн показал, что выбор есть всегда. Впрочем, играй Антуан за условную «Севилью» или «Валенсию», у него было бы меньше причин отказываться от перехода в «Барселону», но «Атлетико» уже дорос до такого статуса, что может себе позволить не отпускать лучших игроков к богатым и признанным грандам. История с несостоявшимся переходом Гризманна может стать ключевой в самоидентификации «матрасников», ведь даже после первых успехов Симеоне «Атлетико» жил по принципам клуба-донора: если приходил запрос на Диего Косту, Фалькао, Турана – мадридцы теряли лучших игроков. 

То есть на футбольном поле команда Диего Симеоне была настоящим «топом», могла себе позволить финалы Лиги чемпионов и выносы «Барселоны» из этого турнира, но сам клуб вынужден был вести себя как адъютант: отдавать честь, выполнять приказы, улыбаться и кланяться. Сейчас «Атлетико» наглядно продемонстрировал, что для него нет авторитетов ни на одном из уровней, мадридцы по всем параметрам – топ-клуб. И хотя ниже будут комплименты в адрес Антуана Гризманна, очевидно, что «матрасники» не сидели сложа руки, когда решалась судьба их суперзвезды, они сделали все от себя зависящее, чтобы убедить форварда принять то решение, которое он принял

Гризманн выбрал «Атлетико». Респект ему!

Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года, а это событие забавно прокомментировал Диего Коста: «Антуан – мальчик с большим сердцем, он позволил своим чувствам принять решение за него. А он очень любит „Атлетико“. Ну, и конечно, этому засранцу дали целую кучу денег». Такой троллинг возможен только между людьми, чьи отношения выходят за рамки уравнения «партнер – партнер», что не очень удивительно: одно из преимуществ «Атлетико» - это команда-семья, очевидно, Гризманну не слишком хотелось покидать атмосферу братства. Деньги тоже сыграли свою роль, мадридцы должны были и этим способом подчеркнуть, что ценят своего лидера. Но главное – Антуан не повелся на большой соблазн и правильно рассудил, что для его карьеры, для мотивации, для естественного самоощущения правильнее остаться в Мадриде. 

Гризманн привык быть главным лицом в атаках своих команд – так было в «Реале Сосьедад», так происходит в «Атлетико» и сборной Франции сейчас. В «Барселоне» придется подстраиваться и помнить, что «пахан» Лео не потерпит вольностей. Попадание в тень Месси неизбежно, в то время как «Атлетико» предлагает роль лидера и лица команды. Победы «Реала» падают на счет Роналду, успехи «Барселоны» идут в зачет Месси, а вклад их партнеров часто обесценивают. Гризманн мог стать одним из партнеров Лионеля, но он выбрал роль Антуана Первого в «Атлетико». В клубе, где его любят, который любит он сам, в клубе, который ставит перед собой самые высокие задачи и тоже не хочет быть в тени у «Реала» с «Барселоной». Перейди Гризманн в «Барсу», сказали бы, что это закономерный ход событий, такова уж иерархия в испанском футболе, но Антуан остался и вместе с «матрасниками» бросает вызов. Предположу, что персональных фанатов у француза после этого решения прибавится, как и людей, которые будут желать побед «Атлетико». 

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Все комментарии
barcelonistas
barcelonistas ответил Медив
сегодня в 12:30
Медив:
Ммм, кучу комментов про то, как Гризманн отказался бороться за мировое признание в самом великом клубе мира... Не хочу ломать чью то картину мира, но до Райкаарда Барселона была довольно средним топом. И если эта ломка от старения и ухода на пенсию лидеров затянется еще на пару лет, то Барселона вернется к своим корням
А "довольно средний топ" это как?))

И если результаты многолетней давности должны повлиять на решение Гризманна о переходе сейчас, значит ли это, что в Челси не перейдут даже из Ростова?))
football_
football_
вчера в 23:44
барселона готова была платить 15, а атлетико предложил 25. как же тут решение сердцем то не принять.
kiendjin
kiendjin ответил Медив
вчера в 19:17
Медив:
По чуть чуть но сбываются. Начиная с ухода Пуйоля, Хави, Дани Алвеса ... Барселона каждый раз немного теряет что то из своей ауры непобедимости. Теперь вот Иньеста. После ухода Месси, Пике, Бускетса, Барселона уже перестанет быть особеннной командой, собранной из своих воспитанников. Это будет обычный богатый клуб из варягов, со всеми вытекающими из этого проблемами. Может повезет еще раз собрать такое же поколение... Но вряд ли. Последнее время у команды что то с этим не особо получается.
За 5 ток лет Месси и Суаресу замену найдут.. 2004-2006 Без всяких Месси собрали команду что надо, и всех выносили на лопатки..Абидаль пришел, а значит глупых трансферов не будет больше..
Медив
Медив ответил kiendjin
вчера в 15:54
kiendjin:
давно мечтают, но пока мечты многих не сбываются..
По чуть чуть но сбываются. Начиная с ухода Пуйоля, Хави, Дани Алвеса ... Барселона каждый раз немного теряет что то из своей ауры непобедимости. Теперь вот Иньеста. После ухода Месси, Пике, Бускетса, Барселона уже перестанет быть особеннной командой, собранной из своих воспитанников. Это будет обычный богатый клуб из варягов, со всеми вытекающими из этого проблемами. Может повезет еще раз собрать такое же поколение... Но вряд ли. Последнее время у команды что то с этим не особо получается.
kiendjin
kiendjin ответил
вчера в 15:41
ᅠ:
Я начал футбол смотреть, когда Райкард играл за клуб, за который я и болею теперь, а Барселона уже была грозной силой, которую мой любимый клуб обыгрывал в финале ЛЧ, на следующий год, после ухода из него Райкарда. Как бы я сам не троллил Барселону, но это клуб значите выше классом, чем Атлелико, который вот точно нынче просто на своей вспышке. Но в финалах ЛЧ и Валенсия играла, совсем недавно, а топ-клуб - это стабильность. Барселона топом останется даже после смены поколений и ухода Месси. А Атлетико и сейчас не является топом.
хорошо сочиняешь = продалжай ..аха-ха)
kiendjin
kiendjin ответил Медив
вчера в 15:40
Медив:
Ммм, кучу комментов про то, как Гризманн отказался бороться за мировое признание в самом великом клубе мира... Не хочу ломать чью то картину мира, но до Райкаарда Барселона была довольно средним топом. И если эта ломка от старения и ухода на пенсию лидеров затянется еще на пару лет, то Барселона вернется к своим корням
давно мечтают, но пока мечты многих не сбываются..
kiendjin
kiendjin
вчера в 15:39
/хмм настоящий патриот за 23 ляма..в год..
ᅠ
ответил Медив
вчера в 15:39
Медив:
Ммм, кучу комментов про то, как Гризманн отказался бороться за мировое признание в самом великом клубе мира... Не хочу ломать чью то картину мира, но до Райкаарда Барселона была довольно средним топом. И если эта ломка от старения и ухода на пенсию лидеров затянется еще на пару лет, то Барселона вернется к своим корням
Я начал футбол смотреть, когда Райкард играл за клуб, за который я и болею теперь, а Барселона уже была грозной силой, которую мой любимый клуб обыгрывал в финале ЛЧ, на следующий год, после ухода из него Райкарда.
Как бы я сам не троллил Барселону, но это клуб значите выше классом, чем Атлелико, который вот точно нынче просто на своей вспышке. Но в финалах ЛЧ и Валенсия играла, совсем недавно, а топ-клуб - это стабильность. Барселона топом останется даже после смены поколений и ухода Месси. А Атлетико и сейчас не является топом.
Медив
Медив
вчера в 15:31
Ммм, кучу комментов про то, как Гризманн отказался бороться за мировое признание в самом великом клубе мира...
Не хочу ломать чью то картину мира, но до Райкаарда Барселона была довольно средним топом. И если эта ломка от старения и ухода на пенсию лидеров затянется еще на пару лет, то Барселона вернется к своим корням
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответил
вчера в 15:27
ᅠ:
Согласен, самое крутое - это выиграть с Атлетико всё, что можно. Но это сказка, я же стараюсь мыслить реально. А реальность такова, что Гризманн отказался от трофеев ради душевного комфорта.
С твоей авой хорошего не посоетуешь
ᅠ
ответил Garrincha-Makelele
вчера в 14:55
Garrincha-Makelele:
Действительно круто было бы если он выиграл эти трофей в своем клубе и попытаться там что то изменитье. Мне кажется неправильном идти куда то для трофея. По моему трофей для футболиста не самое важное, есть и более важные дела.
В Барселоне французу пришлось бы снова доказывать, что он хороший игрок. Пахать усиленно, бороться за место в основе, не купаться в славе, в которой привык купаться в Мадриде. Там всё с ноля и если бы он смог выиграть конкуренцию и стать одним из главных действующих лиц (Месси лет много, он скоро уйдёт, чего его тени-то бояться, если ты себя ценишь?), тогда это отразились бы обожанием гораздо большего количества населения планеты, плюс дало бы трофеи, большие деньги и более высокий статус.
Но Гризманн побоялся за это бороться, он решил довольствоваться уже достигнутым. А человек, который может больше, но решил, что и этого хватит, вряд ли по-настоящему крут.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 14:55
Да влезут барсики из норки, и да воскликнут что гризман выбрал деньги. А не титулы, и обернуться они в свою сторону да прозреют от того что лч сливают а у гнома зарплата как у всего Атлетико или же у половины клубов примеры вместе взятых,
Сейчас следует сказать - барсик... Голос.... Голос.... Взять, фасс
ᅠ
ответил Garrincha-Makelele
вчера в 14:50
Garrincha-Makelele:
Действительно круто было бы если он выиграл эти трофей в своем клубе и попытаться там что то изменитье. Мне кажется неправильном идти куда то для трофея. По моему трофей для футболиста не самое важное, есть и более важные дела.
Согласен, самое крутое - это выиграть с Атлетико всё, что можно. Но это сказка, я же стараюсь мыслить реально. А реальность такова, что Гризманн отказался от трофеев ради душевного комфорта.
Garrincha-Makelele
Garrincha-Makelele ответил
вчера в 14:48
Действительно круто было бы если он выиграл эти трофей в своем клубе и попытаться там что то изменитье. Мне кажется неправильном идти куда то для трофея. По моему трофей для футболиста не самое важное, есть и более важные дела.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 14:28
Если хотят быть топ-клубом, то за них должны играть топ-игроки, если хотят топ-игроков-пусть платят им так, как может Реал и Барселона.Вот и все.
ᅠ
вчера в 14:03
Не соглашусь с автором в части крутости поступка. Никто не будет же спорить, что шансы выиграть весомые трофеи в Барселоне значительно выше, чем в Атлетико. Но там, как правильно подметил автор, Гризманн будет «одним из». А ещё есть шанс и вовсе провалиться, вспомните начало последнего чемпионата Испании - на Соккере же была статья, в которой Кокорин по всем параметрам был круче Гризманна - даже в Атлетико французу не гарантировано стабильное выступление. А среди звёзд Барселоны он и вовсе может затеряться. В Атлетико же на его статус главного игрока никто не покушается.
Плюс остался не на той же зарплате, а с приличным повышением. Вот и вполне резонная мысль - а может быть это не столько поступок крутости, сколько больше из-за страха? Не мог разве Гризманн испугаться потерять всё, что сейчас имеет и стать очередным Дембеле в Барселоне, о котором уже все забыли?
Гризманна настолько всё устраивает в Атлетико, что он ради этого своего комфорта готов пожертвовать трофеями - самым важным для футболиста. А это не особо вяжется с поступком, показывающим крутость.
П.С. Круто было бы прийти в Барселону, стать там главной звездой и собрать кучу трофеев. Вот это и правда было бы круто.
ВааС
ВааС
вчера в 14:03
Он молодец реально..В барсу хотел потому,что топ клуб,но не хотел ради денег быть в тени ложкоеда голубого,вот и остался..
Gelious
Gelious
вчера в 13:55
Ну как сказать, он вылетели ЛЧ еще до плей офф. Но хотя бы сделали так, что не бегут от них игроки.
DVL
DVL
вчера в 13:52
Антуан Первый звучит). Атлетико давно всем доказал что это ТОП клуб с амбициями, ничего удивительного
Gelious
Gelious ответил Roger Young
вчера в 13:49
Roger Young:
Наконец хоть кто-то не погнался за баблом. В 21 веке в футболе это редкость.
Как раз бабло-то он и выбил себе...
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:46
Наконец хоть кто-то не погнался за баблом.

В 21 веке в футболе это редкость.
Gelious
Gelious
вчера в 13:43
Слишком сильно восхваляют. Человек развел фиг-знает-что, целую эпопею из ничего. В барселоне его не ждала особо сильная команда, так еще и идола там из него никто не собирался делать, хватает там своих уже. Мог сразу контракт подписать, но решил цирк из этого сделать, где он так уж и быть остается и выбивает больше денег.
mikysss
mikysss
вчера в 13:20
Ну и дурак
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