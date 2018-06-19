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Чемпионат мира 2018, 2 тур1X2
15:00 Идет второй тайм, 58’ Логотип ПортугалияПортугалия 1:0 Логотип МароккоМарокко1.693.755.79
18:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия1.217.0216
21:00 сегодня Логотип ИранИран -:- Логотип ИспанияИспания146.141.25

Россия никогда не проигрывала командам из Африки на ЧМ. И не нужно начинать

вчера, 15:00
Россия никогда не проигрывала командам из Африки на ЧМ. И не нужно начинать

Сегодня сборная России может сделать широкий шаг в направлении плей-офф чемпионата мира, а «Соккер.ру» напоминает о традиции, которой нужно следовать команде Черчесова.

Нынешний чемпионат мира – всего лишь четвертый в истории сборной России из семи возможных турниров. Мы играли на ЧМ-1994, следующий мундиаль пропустили, проиграв в стыках итальянцам, затем отобрались на азиатский чемпионат мира, который прошел в Японии и Южной Корее в 2002 году, а вот ЧМ-2006 и ЧМ-2010 пропустили, не сдюжив в квалификациях. Особенно обидно было проигрывать словенцам в стыках. На мундиаль в Бразилии нашу команду вывел Фабио Капелло, а для попадания в мировую футбольную тусовку в этом году даже делать ничего не пришлось: сборная России вошла в число участников ЧМ-2018 как команда страны-хозяйки. Посмотрим, как, где и против кого играла сборная России на чемпионатах мира. 

Год (место проведения)

Раунд турнира

Соперники по группе (результаты)

Место (очков)

1994 (США)

Групповой этап

Бразилия (0:2), Швеция (1:3), Камерун (6:1)

3 (3)

1998 (Франция)

Поражение в стыках

-

-

2002 (Япония/Корея)

Групповой этап

Тунис (2:0), Япония (0:1), Бельгия (2:3)

3 (3)

2006 (Германия)

Не прошли отбор

-

-

2010 (ЮАР)

Поражение в стыках

-

-

2014 (Бразилия)

Групповой этап

Южная Корея (1:1),

Бельгия (0:1), Алжир (1:1)

3 (2)

2018 (Россия)

Групповой этап*

Саудовская Аравия (5:0), Египет, Уругвай

1 (3)*

* промежуточный результат.

Одержав победу над Саудовской Аравией, сборная России уже повторила свои лучшие результаты в финальных турнирах чемпионатов мира. На всех предыдущих форумах до ЧМ-2018 мы неизменно финишировали на третьем месте в квартете и оставались без плей-офф, а сыграли на полях США, Японии с Южной Кореей и Бразилии с 8 соперниками (с Бельгией встречались на двух турнирах). На каждом из четырех чемпионатов мира в группу сборной России попадала команда из Африки, и мы ни разу не уступали представителям этого континента. Очень хочется, чтобы эта серия продлилась в матче с Египтом. А вообще взаимоотношения сборной России с представителями разных континентов на мундиалях выглядят следующим образом.

Конфедерация

Матчи (победы–ничьи-поражения)

Соперники (результаты)

Очки (забитые и пропущенные мячи)

Европа

3 (0-0-3)

Швеция (1:3), Бельгия (2:3), Бельгия (0:1)

0 (3-7)

Южная Америка

1 (0-0-1)

Бразилия (0:2)

0 (0-2)

Азия

3 (1-1-1)

Япония (0:1), Корея (1:1), Саудовская Аравия (5:0)

4 (6:2)

Африка

3 (2-1-0)

Камерун (6:1), Тунис (2:0), Алжир (1:1)

7 (9:2)

Как хорошо, что в нашей группе на ЧМ-2018 нет другой европейской команды: с соседями по континенту отношения однозначные, мы им все время проигрываем. На игру с Уругваем тоже надеяться особо не приходится, правда, раньше из южноамериканцев играли только с бразильцами. Показателен ли один матч? Собственно, до игры с Саудовской Аравией у сборной России не было побед над азиатами, а теперь с ними даже положительный баланс за счет крупной победы. А вот африканцы – наши друзья и наши клиенты. И хотя на прошлом чемпионате мира ничьей с Алжиром не хватило для выхода в плей-офф, все-таки представителям этого континента сборная России никогда не проигрывала. Накануне дуэли с Египтом вспоминаем предыдущие схватки в деталях.

ЧМ-1994. Камерун – Россия – 1:6 Видео 

Голы: Милла 46 – Саленко 15, 41, 46 (пенальти), 72, 75; Радченко 81. 

Перед заключительным туром группового этапа у России и Камеруна оставались призрачные шансы на выход в плей-офф. Обеим командам нужно было выигрывать и рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств в других встречах, дружина Павла Садырина могла продолжить борьбу на чемпионате мира, только оказавшись в числе лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Забегая вперед, скажем, что этого сделать не удалось, зато сборной России удалось громко хлопнуть дверью, а Олег Саленко записал на свой счет рекорд чемпионатов мира, которым владеет до сих пор. 

До 28 июня 1994 года несколько человек отмечались покерами в матчах мундиалей: Леонидас и Виллимовски на довоенном ЧМ-1938, Кочиш и Фонтен в 50-е годы XX века, Эйсебио и Бутрагеньо еще позже. А Саленко оформил пента-трик в ворота Камеруна! Кстати, особенным получился и гол престижа африканцев. Роже Милла послал мяч в ворота Станислава Черчесова и стал автором самого «старого» гола в истории чемпионатов мира, легендарному камерунскому нападающему в тот день было 42 года, 1 месяц и 8 дней. Такой была первая победа сборной России на мировых чемпионатах, ее непосредственным участником и свидетелем двух рекордов стал нынешний тренер Черчесов.

ЧМ-2002. Тунис – Россия – 0:2 Видео 

Голы: Титов 59; Карпин 64 (пенальти).

Чемпионат мира 2002 года сборная России открывала матчем против представителя Африки и одержала победу, которая, к сожалению, так и осталась единственной на том турнире. Но африканцев-то обыграли! Команда Олега Романцева заставила побеспокоиться в первом тайме, который получился равным, а выпады тунисцев выглядели даже опаснее, в то время как у сборной России не клеилась комбинационная игра. В перерыве Романцев выпустил нынешнего тренера «Динамо» Хохлова вместо Семшова, вскоре поменял бронебойного Бесчастных на шустрого Сычева, и эти ходы сработали. В течение пятиминутки сборная России сделала результат: Титов изящно пробил «щечкой», а Сычев заработал пенальти, который реализовал тогдашний вожак сборной Карпин. На тот момент в двух матчах с представителями Африки на мундиалях было две победы, причем до недавней игры с Саудовской Аравией это были вообще единственные победы нашей команды в финальных турнирах чемпионатов мира.

ЧМ-2014. Алжир – Россия – 1:1 Видео

Голы: Слимани 60 – Кокорин 6.

А если бы четыре года назад победная серия над африканскими командами продолжилась, то у сборной России в активе сейчас был бы выход в плей-офф чемпионата мира, где мы пока не бывали. Эта игра состоялась в последнем туре и, согласно турнирному раскладу, команде Фабио Капелло необходимо было выигрывать. И начало получилось оптимистичным: Кокорин забил быстрый мяч. Дальше шла равная игра с обоюдными шансами, а в начале второго тайма сборная России выдала хороший отрезок, когда можно было удваивать преимущество, однако Самедов упустил реальнейшую возможность отличиться. Как признавался Александр, тот промах снился ему потом еще очень долго. А на исходе часа игры сборная России пропустила роковой гол от Слимани, который остался последним в матче и отправил наших ребят домой. 
Велика Россия, а отступать некуда

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Все комментарии
kiendjin
kiendjin
сегодня в 10:09
ну нече дальше Фурия Роха похоронит, либо есть шанс с Португалами..
mangoх12
mangoх12
вчера в 20:47
Египет считай не африка. На отдых когда туда едут то нк африка))
112910415
112910415
вчера в 18:58
есть шансы
Major League Soccer
Major League Soccer
вчера в 17:41
Деградация, 1:6, 0:2, 1:1, сегодня проиграют.
BlezMeetYouDi
BlezMeetYouDi
вчера в 17:20
Зато Сборная России проигрывала африканским командам в Чемпионате Европы!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил scikuni
вчера в 16:47
scikuni:
ну отскочат они в плов и ждет их там испания злая или португалия прагматичная, дай бог 1-0 проиграть хотя бы
тогда вообще зачем участвовать, если бояться Испании?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:53
Ставлю. 1-1. Хотелось бы ошибиться и пожелать Победы нашим ребятам.
Ученик Игоря
Ученик Игоря
вчера в 15:49
Потому что сыграли всего 3 раза? ))
valt134
valt134
вчера в 15:13
Наши братья и клиенты,говоришь? Ну посмотрим сколько эти братья нам сегодня накидают.
sir-5
sir-5
вчера в 15:04
scikuni-игнорист,а что такое "плов"??? А то я только первый день за футбол болею.
sir-5
sir-5
вчера в 15:01
3-1.
scikuni
scikuni
вчера в 14:50
ну отскочат они в плов и ждет их там испания злая или португалия прагматичная, дай бог 1-0 проиграть хотя бы
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