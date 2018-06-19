Россия никогда не проигрывала командам из Африки на ЧМ. И не нужно начинать

Сегодня сборная России может сделать широкий шаг в направлении плей-офф чемпионата мира, а «Соккер.ру» напоминает о традиции, которой нужно следовать команде Черчесова.

Нынешний чемпионат мира – всего лишь четвертый в истории сборной России из семи возможных турниров. Мы играли на ЧМ-1994, следующий мундиаль пропустили, проиграв в стыках итальянцам, затем отобрались на азиатский чемпионат мира, который прошел в Японии и Южной Корее в 2002 году, а вот ЧМ-2006 и ЧМ-2010 пропустили, не сдюжив в квалификациях. Особенно обидно было проигрывать словенцам в стыках. На мундиаль в Бразилии нашу команду вывел Фабио Капелло, а для попадания в мировую футбольную тусовку в этом году даже делать ничего не пришлось: сборная России вошла в число участников ЧМ-2018 как команда страны-хозяйки. Посмотрим, как, где и против кого играла сборная России на чемпионатах мира.

Год (место проведения) Раунд турнира Соперники по группе (результаты) Место (очков) 1994 (США) Групповой этап Бразилия (0:2), Швеция (1:3), Камерун (6:1) 3 (3) 1998 (Франция) Поражение в стыках - - 2002 (Япония/Корея) Групповой этап Тунис (2:0), Япония (0:1), Бельгия (2:3) 3 (3) 2006 (Германия) Не прошли отбор - - 2010 (ЮАР) Поражение в стыках - - 2014 (Бразилия) Групповой этап Южная Корея (1:1), Бельгия (0:1), Алжир (1:1) 3 (2) 2018 (Россия) Групповой этап* Саудовская Аравия (5:0), Египет, Уругвай 1 (3)*

* промежуточный результат.

Одержав победу над Саудовской Аравией, сборная России уже повторила свои лучшие результаты в финальных турнирах чемпионатов мира. На всех предыдущих форумах до ЧМ-2018 мы неизменно финишировали на третьем месте в квартете и оставались без плей-офф, а сыграли на полях США, Японии с Южной Кореей и Бразилии с 8 соперниками (с Бельгией встречались на двух турнирах). На каждом из четырех чемпионатов мира в группу сборной России попадала команда из Африки, и мы ни разу не уступали представителям этого континента. Очень хочется, чтобы эта серия продлилась в матче с Египтом. А вообще взаимоотношения сборной России с представителями разных континентов на мундиалях выглядят следующим образом.

Конфедерация Матчи (победы–ничьи-поражения) Соперники (результаты) Очки (забитые и пропущенные мячи) Европа 3 (0-0-3) Швеция (1:3), Бельгия (2:3), Бельгия (0:1) 0 (3-7) Южная Америка 1 (0-0-1) Бразилия (0:2) 0 (0-2) Азия 3 (1-1-1) Япония (0:1), Корея (1:1), Саудовская Аравия (5:0) 4 (6:2) Африка 3 (2-1-0) Камерун (6:1), Тунис (2:0), Алжир (1:1) 7 (9:2)

Как хорошо, что в нашей группе на ЧМ-2018 нет другой европейской команды: с соседями по континенту отношения однозначные, мы им все время проигрываем. На игру с Уругваем тоже надеяться особо не приходится, правда, раньше из южноамериканцев играли только с бразильцами. Показателен ли один матч? Собственно, до игры с Саудовской Аравией у сборной России не было побед над азиатами, а теперь с ними даже положительный баланс за счет крупной победы. А вот африканцы – наши друзья и наши клиенты. И хотя на прошлом чемпионате мира ничьей с Алжиром не хватило для выхода в плей-офф, все-таки представителям этого континента сборная России никогда не проигрывала. Накануне дуэли с Египтом вспоминаем предыдущие схватки в деталях.

ЧМ-1994. Камерун – Россия – 1:6 Видео

Голы: Милла 46 – Саленко 15, 41, 46 (пенальти), 72, 75; Радченко 81.

Перед заключительным туром группового этапа у России и Камеруна оставались призрачные шансы на выход в плей-офф. Обеим командам нужно было выигрывать и рассчитывать на благоприятное стечение обстоятельств в других встречах, дружина Павла Садырина могла продолжить борьбу на чемпионате мира, только оказавшись в числе лучших команд, занявших третьи места в своих группах. Забегая вперед, скажем, что этого сделать не удалось, зато сборной России удалось громко хлопнуть дверью, а Олег Саленко записал на свой счет рекорд чемпионатов мира, которым владеет до сих пор.

До 28 июня 1994 года несколько человек отмечались покерами в матчах мундиалей: Леонидас и Виллимовски на довоенном ЧМ-1938, Кочиш и Фонтен в 50-е годы XX века, Эйсебио и Бутрагеньо еще позже. А Саленко оформил пента-трик в ворота Камеруна! Кстати, особенным получился и гол престижа африканцев. Роже Милла послал мяч в ворота Станислава Черчесова и стал автором самого «старого» гола в истории чемпионатов мира, легендарному камерунскому нападающему в тот день было 42 года, 1 месяц и 8 дней. Такой была первая победа сборной России на мировых чемпионатах, ее непосредственным участником и свидетелем двух рекордов стал нынешний тренер Черчесов.

ЧМ-2002. Тунис – Россия – 0:2 Видео

Голы: Титов 59; Карпин 64 (пенальти).

Чемпионат мира 2002 года сборная России открывала матчем против представителя Африки и одержала победу, которая, к сожалению, так и осталась единственной на том турнире. Но африканцев-то обыграли! Команда Олега Романцева заставила побеспокоиться в первом тайме, который получился равным, а выпады тунисцев выглядели даже опаснее, в то время как у сборной России не клеилась комбинационная игра. В перерыве Романцев выпустил нынешнего тренера «Динамо» Хохлова вместо Семшова, вскоре поменял бронебойного Бесчастных на шустрого Сычева, и эти ходы сработали. В течение пятиминутки сборная России сделала результат: Титов изящно пробил «щечкой», а Сычев заработал пенальти, который реализовал тогдашний вожак сборной Карпин. На тот момент в двух матчах с представителями Африки на мундиалях было две победы, причем до недавней игры с Саудовской Аравией это были вообще единственные победы нашей команды в финальных турнирах чемпионатов мира.

ЧМ-2014. Алжир – Россия – 1:1 Видео

Голы: Слимани 60 – Кокорин 6.

А если бы четыре года назад победная серия над африканскими командами продолжилась, то у сборной России в активе сейчас был бы выход в плей-офф чемпионата мира, где мы пока не бывали. Эта игра состоялась в последнем туре и, согласно турнирному раскладу, команде Фабио Капелло необходимо было выигрывать. И начало получилось оптимистичным: Кокорин забил быстрый мяч. Дальше шла равная игра с обоюдными шансами, а в начале второго тайма сборная России выдала хороший отрезок, когда можно было удваивать преимущество, однако Самедов упустил реальнейшую возможность отличиться. Как признавался Александр, тот промах снился ему потом еще очень долго. А на исходе часа игры сборная России пропустила роковой гол от Слимани, который остался последним в матче и отправил наших ребят домой.

Велика Россия, а отступать некуда