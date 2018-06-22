​Новая Бразилия и дозированный карнавал

Команда Тите провела два скучных матча на ЧМ, но вовремя выручал Коутиньо. «Соккер.ру» выясняет, стоит ли фанатам бразильцев переживать?

Тите поставил на рациональность

Чего ждать от человека с прозвищем «Философ», вечеринки с тридцатью жрицами любви? Тите отпраздновал гол Коутиньо костариканцам кувырком при падении, но он не последователь Калигулы по подходу к жизни. Тренирует спокойно, ведь пришел в команду после тренера-недоразумения. После главного унижения Бразилии в истории нужен был мудрец.

Тите помирил и «толпу фанатов», отвлек уверенной игрой в отборе от полуфинала с немцами. Это тренер судьбой лишен права рисковать, все семь жизней потратил унылый диктатор Дунга. Вот только зажатая Бразилия становится уязвимой. До матча с Коста-Рикой бразильцы пропустили 10 последних голов на чемпионатах мира после 13 точных ударов соперников. Тяжкие последствия встреч с немцами и голландцами привязывают «селесао» к позиционной игре и оглядке на защиту.

Не случайно Тите видел капитаном сборной опорника Каземиро. Но когда рядом с ним нет Модрича и Крооса, революционного творчества, как у Малевича, у ключевого полузащитника не получается. Хавбеки сборной Бразилии пока играют хуже, чем центр поля хорватов, например. «Селесао» на турнире в России дико скучные, но способные в любой момент завестись на время, чтобы потом снова катать мяч. Или завестись перед финальным свистком, как сегодня.

Лидер «селесао» пока не проснулся

Неймар постоянно плачет, только не показывайте видео злому Скоулзу – снова будет возмущаться. Форвард ревел, когда Тите его защищал на пресс-конференции в прошлом, ревел сегодня в Санкт-Петербурге после гола. Ощутил облегчение, когда забил, ведь два матча провел серо. И причины имеются. В сборной раньше не было форварда, который отнимает пространство, команда играла на Неймара.

А теперь у Бразилии появился центральный нападающий и четкая система игры, где Неймар не тот, ради кого жертвуют тактикой. Но Тите не создал новую связку в стиле Неймар, Суарес, Месси. У бразильцев нет полузащиты старой «Барселоны», Марсело ни разу не Альба – не жертвует собой ради вингера, а Коутиньо точно не Иньеста. Зажатый между Жезусом, Филиппе и Марсело, Неймар пока не может себя показать.

Даже забил, когда костариканцы открылись и сыграл форварда острия. Соперники видят, что у Неймара нашлись тактические проблемы и выбрали против него максимально примитивную тактику – выжимать подальше от ударных позиций и бить по ногам. Швейцарцы десять раз «подковали» форварда, такое количество фолов против оного человека за игру на чемпионатах мира собрали впервые за двадцать лет. Костариканцы, играя широко, тоже не дрогнули из-за Неймара, четырежды сбивали его с ног.

Бразильцы метят в финал турнира

Опытные люди, которые видели по семь-восемь чемпионатов мира, давно говорят, что настоящие фавориты ставят на рост качества игры уже в плей-офф. Когда так мало времени на восстановление и калейдоскоп непривычных соперников, крайне важно правильно спланировать подготовку и обойтись без фальстарта. Судя по средним играм со Швейцарией и Коста-Рикой, бразильцы работают классически.

Тите хочет, чтобы команда прогрессировала, когда этого будет требовать уровень соперников и статус матчей. Крепкая команда Лихтштайнера и закрытая сборная Наваса не относятся к оппонентам, которые вынуждают бразильцев переживать из-за конечного результата, скорее сокрушаться из-за нереализованных моментов. Но в такой стратегии кроется существенный минус, ведь даже сегодня светила вторая ничья подряд.

Когда действуешь, как Испания Дель Боске в ЮАР, то грешишь самоуспокоением. Как помните, будущие чемпионы мира проиграли Швейцарии, а не сыграли вничью, как бразильцы. Что не помешало европейцам позже на победах 1:0 в плей-офф выбраться в финал и выиграть его с тем же счетом. Тите считает, что выдающийся уровень личного мастерства поможет Бразилии сыграть строго и рационально, но ошибется, если забудет, что когда бразильцы не получают удовольствие от игры – слабеют.

Команда возрождает веру в себя

Неймар забавно пытался симулировать нарушение правил – начал клониться, когда костариканец убрал руку с его пуза. Хорошо, что теперь есть система VAR, и Куйперс не допустил грубую ошибку. Также замечательно, что бразильцам приходится пахать во имя результата. Они намного сильнее Коста-Рики, но когда сборная Тите встретила свою Исландию, то нашла силы на голы в концовке, в отличие от Аргентины.

У бразильцев четкий рисунок – тактически держатся так, что Миранда и Тиаго Силва допустили за две игры в России всего два точных удара по воротам Алиссона. Стечение обстоятельств, что он вообще пропустил после того, как Цубер немного подтолкнул защитника в спину. Но Коста-Рика не могла забить в принципе, ведь за весь поединок ни разу не попала в створ. Отличиться могли только после неточного удара и рикошета, но оборона Тите играет здорово.

Яркости нет, но ее нагуляют, ведь тренер понимает, что без лозунга «играй красиво» с Бразилией сложно стать чемпионом мира. На скучном турнире в США команда Тафарела, Ромарио и Бебето позволяла себе карнавальные номера. Если делать все по учебнику, найдется соперник, который вытерпит Бразилию еще лучше, чем Швейцария и Коста-Рика, но при этом забьет на гол больше. Сегодня накатали на голы в добавленное время, но новая сборная Бразилии не столько рождается, как только-только просыпается на наших глазах.

Назвать ее игру красивой нельзя, но за рациональностью кроется и желание, и потребность в зрелищности как отличительной черте для чемпионата с малым количеством голов. В группе из физически крепких команд, умеющих терпеть и держать оборону, слишком открытый футбол мог привести к провалу, а Тите хочет в финал и мечтает взять кубок. Если ради этого придется разочаровать любителей карнавальной хрестоматийной Бразилии и выигрывать натужно – тренер на это пойдет.

Уже идет, ведь «селесао» светили две ничьи подряд, причем вторая стала бы дебютной нулевой на всем турнире. Но согласитесь, что когда счет в матче Бразилия – Коста-Рика по точным ударам 10:0, то лишь победитель заслужил три очка.