Уругвай как проверка на вшивость

Германии в матче со шведами, конечно, повезло. Но она ни минуты не сомневалась в своем превосходстве. И эта ее убежденность незримо довлела над шведами. Над шведами, которые, в свою очередь, ни разу не показали именитому сопернику, что считают себя в чем-то слабее, и потому заставили чемпиона выстрадать небывалый финальный катарсис. Иран, Исландия, Саудовская Аравия, Перу, Коста-Рика и т.д. не выходили на поле против великих Бразилии, Аргентины, Франции и т. д. с почтительными поклонами и словами восхищения недосягаемостью противника. И в каждом из матчей знаменитостям пришлось спасать свою турнирную судьбу.

Наши писучие глорихантеры вот уже неделю выбирают - кому в 1/8 сборная России проиграет менее позорно - Португалии или Испании? Они уже готовы вволю посмеяться над своей командой после того, как она неизбежно должна «слиться» на первой стадии «плэй-офф». Точно с тем же ражем, с каким вот уже целую неделю превозносят «эпическую» победу над Египтом. Судя по всему, нет такой страны, которую они бы не считали сильнее России. России, которую, сегодня превознося, они на самом деле презирают, не стесняясь публично рассуждать - за кого будут болеть в финальной стадии чемпионата - немцев, бразильцев, или, может быть, хорватов.... Но насрать бы на этих самолюбующихся недоумков, если бы сами игроки нынешней сборной не были бы плоть от плоти и кровь от крови поколения, воспитанного по рецептам примитивного прагматизма и страсти потребительства.

Матч с Уругваем, который, по большому счету, ничего не решает, покажет, достойны ли игроки и журналисты друг друга. Если сборная действительно стоит всех тех немыслимых дифирамбов, что были высказаны в ее адрес, ей придется поставить свой «египетский подвиг» на поток. Только так - с яростью и страстью, порождающими вдохновение, с упрямым нежеланием подчиняться воле соперника, с уверенностью в своем превосходстве над футбольным «врагом», каким бы именитым он там, черт возьми, ни был бы, должны быть проведены все последующие матчи. Просто самоотдачи - мало. Если этого не будет с Уругваем, значит свою задачу игроки посчитали выполненной. Значит на самом деле они не так уж высоко себя ценят.