Швеция. Убийца чужих надежд

Ролевая модель сборной Швеции – палач. «Соккер.ру» рассказывает о скандинавах, которые безжалостно казнят чужие надежды, причем началось это еще до финальной части ЧМ-2018.

Казнь №1. Нидерланды и трагедия в оранжевых тонах

В группе «A» европейского отбора безжалостный жребий свел три интересные команды: Францию, Голландию и Швецию. Они должны были разыграть между собой первое место и прямую путевку на мундиаль, билет в стыковые матчи и лузерскую позицию - непопадание на крупный турнир. Французы, как и ожидалось, захватили лидерство в группе, а шведы с голландцами уже в первом туре сыграли вничью 1:1, а перед ответной игрой в заключительном раунде все было практически кончено. Нидерланды отставали от «Тре Крунур» на три очка – расстояние, которое можно сократить за счет победы, но первым параметром при равенстве по регламенту являлись забитые и пропущенные мячи, и тут шведы обеспечили себе гораздо более выгодную разницу за счет погрома Люксембурга 8:0. В итоге, «оранжевые» выиграли, но всего лишь 2:0, а нужна была победа, как минимум, в шесть мячей, и хотя Роббен и Ко по личным встречам опередили Швецию, регламент сыграл на стороне скандинавов, а голландцы на второй кряду крупный турнире не поехали. Первая казнь состоялась.

Казнь №2. Великое несчастье Буффона

Сборная Швеции отправилась в стыковые матчи, причем в рейтинге команд, занявших вторые места в своих группах, оказалась в нижней части сетки, среди «несеяных». И достался шведам самый неприятный жребий из всех возможных. Как казалось. Италия! Хотя могли выпасть Дания или Швейцария. Но попалась Италия. Янне Андерссон разработал план, который его подопечные воплотили в жизнь: вязкая игра с минимумом пространства для итальянцев, ставка на хлесткие выпады и стандарты. Мне кажется, изначально шведы были морально готовы играть 0:0 на протяжении трех с половиной часов и дождаться серии пенальти, но им повезло забить в домашней встрече после своего рода стандарта – аута, а это был приговор для «Скуадра Адзурры». Сколько ни бились головой о желтую стену итальянцы в ответной игре в Милане, забить так и не смогли. Джанлуиджи Буффон мог стать первым футболистом, побывавшим на шести мундиалях, но скандинавские палачи и здесь оказались безжалостными.

Казнь №3. Покалеченная Мексика, убитая отлетевшей гильотиной Германия

В финальной части чемпионата мира эти палачи с лицами добрых викингов не успокаиваются. Правда, сработали не слишком чисто с технической точки зрения, ведь обезглавленному сопернику сами уступили, а распятого забрали с собой в плей-офф. Впрочем, всю эту историю лишь одна маленькая деталь лишает стройности – гол Тони Крооса на последних секундах. Если бы на табло остались гореть единицы, немцы уже после той игры могли бы потихоньку паковать чемоданы. Но так даже веселее, ведь мы получили удивительную развязку в группе «F» с поражением чемпионов мира и разгромом мексиканцев, которые этих самых чемпионов недавно обыграли.

Хочется восхититься той методичностью, с какой сборная Швеции плюет на наши ожидания. Ждали выхода Нидерландов из отборочной группы? Обломитесь. Италия шестьдесят лет не пропускала чемпионаты мира, а Джиджи Буффон приедет на шестой для себя мундиаль, дело-то почти решенное. Какая Швеция? А вот такая! После судьбоносного, как казалось, гола Крооса и перед последним туром в группе «F» вроде бы читался расклад, при котором Германия спокойно закапывает Южную Корею, а мощно проявившая себя Мексика, как минимум, не уступает шведам. И снова мимо.

«Тре Крунур» громит мексиканцев, чьи болельщики потом качают, обнимают и целуют первого же корейца, встреченного в окрестностях стадиона, ведь только благодаря победе его команды над Германией «Эль Три» вышли в плей-офф. Ведь могли после двух побед на старте ЧМ-2018 отправиться домой, однако гильотина лишь скальпировала мексиканцев и убила сборную Германии. Вот только своей победой Швеция отправила Мексику на второе место в группе, а это значит, что Чичарито и Ко сыграют против Бразилии уже в 1/8 финала, в то время как сами скандинавы попали на Швейцарию - в более легкую часть сетки.

Перспективы новых казней

Итак, Швеция уже лишила чемпионата мира Италию и Голландию, а на судьбу Германии пусть и не повлияла напрямую, но все-таки немцы не вышли именно из группы с нашими палачами. Теперь шведам предстоит матч 1/8 финала в Санкт-Петербурге против Швейцарии, а ведь эти команды могли сойтись в стыках европейского отбора ЧМ-2018. Между прочим, все четыре победителя тех стыковых матчей – Хорватия, Дания, Швеция и Швейцария, пробились в число 16 сильнейших сборных планеты. Сложившая сетка располагает к новым успехам сборной Швеции, ведь швейцарцы точно им по зубам, а в четвертьфинале может ждать Англия или Бельгия, с которыми можно бороться, а в полуфинале – Испания или Хорватия.

Полузащитник сборной Швеции Густав Свенссон после разгрома мексиканцев заявил, что его команда готова выиграть чемпионат мира! Правда, оговорился, что будет очень-очень сложно и потребуется немало удачи. Но ведь могут! Представляете, какой кураж сейчас у шведов? После ряда подвигов они уверены в себе и не хотят останавливаться. Есть в этой истории только одно «но»: во всех описанных казнях сборная Швеции расправлялась с чужими надеждами, в то время как им прогнозировали неудачи. Теперь шведы уже сами засматриваются на недосягаемые вершины и наверняка считают себя фаворитами в игре со Швейцарией. Знакомый принцип, использовавший шведов в качестве инструмента и позволивший зайти так далеко, теперь может сработать против них, ведь в футболе убийцы и жертвы постоянно меняются ролями.