Группа «H»: Колумбия потопила Сенегал, Япония – в плей-офф

Последнюю по литере группу называли квартетом равных возможностей, здесь оказались такие разные по сути, но схожие по силе команды. «Соккер.ру» резюмирует их приключения.

Даже в компании более или менее равных возможностей заранее кто-то выглядит чуть предпочтительнее, а кто-то как будто уступает «на бумаге». «Соккер.ру» из этой группы в своих прогнозах выводил в плей-офф Польшу и Колумбию, Сенегалу прочил борьбу за верхние строчки, а вот Япония выглядела аутсайдером. В итоге попали ровно на 50%: Колумбия действительно вышла из группы, Сенегал тоже боролся до последних секунд, а вот Польша и Япония поменялись ролями: «Кадра» Левандовски лишилась шансов на продолжение борьбы уже после двух туров, зато «Самураи» дотерпели и попали в топ-16 команд чемпионата мира благодаря лучшим дополнительным показателям. Хотя это вообще отдельная история. Но начнем не с них.

4 место. Польша. Провал на фоне потери Глика

Сложно оправдывать Польшу после столь разочаровывающего выступления, но есть один железный аргумент, много объясняющий, и об этом писалось и говорилось еще до старта чемпионата, так что речь не о крепости задним умом. Потеря Камила Глика оказалась невосполнимой, поляки лишились столпа своей обороны, а именно надежная игра в защите является главным качеством команды Адама Навалки. Давайте вспомним Евро-2016, где сборная Польши вышла из группы с Германией, Северной Ирландией и Украиной с разницей забитых и пропущенных мячей 2:0 (две победы по 1:0 и нулевая ничья с немцами). На следующем крупном турнире сразу что-то пошло не так. Забила сборная Польши ровно столько же – 2 мяча, а вот пропустила пять. И ни одного из них, когда на поле был Глик. Камил выходил на последние 10 минут игры против Колумбии и отыграл полный матч с Японией. Такая вот зарисовка о роли личности в истории. И два года назад поляки зачастую коряво выглядели в атаке, несмотря на наличие Роберта Левандовски, но оборона обеспечивала результат. В России не получилось, хоть выиграли в последнем матче – и то радость.

3 место. Сенегал. Последняя надежда Африки и жёлтые карточки

Чемпионат мира 2018 безжалостен к африканским командам. До этого турнир покинули Нигерия, Марокко и Египет, Тунис сегодня еще сыграет, но уже на прощание, а у Сенегала был реальный шанс выйти в 1/8 финала после победы над поляками и ничьей в матче с Японией. «Львы Теранги» под руководством капитана сборной Сенегала образца 2002 года, добравшейся до четвертьфинала мундиаля, уверенно смотрелись в матче с Польшей, потом устроили спектакль на одной сцене с «самураями», а напоследок потерпели минимальное поражение от Колумбии, оказавшееся роковым в сочетании с результатом параллельного поединка.

В итоговой таблице Сенегал и Япония набрали по 4 очка, у обеих сборных оказалась одинаковая общая разница голов 4:4, очная встреча закончилась вничью 2:2, так что подсчет дополнительных показателей добрался до раздела фэйр-плей. У кого меньше предупреждений/удалений – тот и выше в таблице. Японцы в матчах групповой стадии получили 4 желтых карточки, а сенегальцы были награждены шестью «горчичниками».

Дико обидно покидать чемпионат мира из-за такой, казалось бы, мелочи, но регламент есть регламент. И хотя Сенегал жаль как симпатичную команду, пенять на это обстоятельство нечего: «Львы Теранги» не смогли перестроиться и упустили победу в матче с Японией. Пропустили со стандарта от Колумбии, причем дали игре перейти в фазу размена ударами, хотя команду Алиу Сиссе устраивала ничья. Игровой дисциплины и терпения не хватило талантливой сборной Сенегала, мечтавшей задержаться на турнире чуть подольше.

2 место. Япония. «Самураи» не для битья

Сборная Японии «на бумаге» выглядела командой с наименьшими шансами выбраться из квартета «H», но футбол горазд на сюрпризы. Однако, ничуть не умаляя заслуг японцев, нужно подчеркнуть, что без благоприятного стечения обстоятельств не обошлось. Причем в первом же матче. Уже на третьей минуте опытный Карлос Санчес заработал пенальти в ворота своей команды и оставил Колумбию в меньшинстве, дав сопернику огромную фору. Япония распорядилась численным преимуществом на протяжении почти всей встречи и выиграла 2:1, но вряд ли то же самое удалось бы против «Кофейщиков» в полном составе.

В Колумбию прилетела молния, а «самураи» бережно распорядились ее плодами – нанесенным сопернику ущербом. Ярким выдался матч с Сенегалом, где подопечные Акиры Нисино дважды отыгрывались, а вот против Польши японцы как будто вышли играть на 0:0 и уступили, как часто бывает в таких случаях. Грубо говоря, в двух матчах против соперников в равных составах у Японии ничья и поражение, причем этих команд уже нет на турнире. То есть переоценивать выход японцев из группы тоже не стоит: им посчастливилось побить самого сильного пацана в классе, когда тот сам нанес себе увечья, но подтверждения класса не последовало. Кто бы ни достался «самураям» в 1/8 финала, эта команда должна выходить в четвертьфинал.

1 место. Колумбия. Команда главнее звёзд

Колумбия плохо начала – с того самого поражения от Японии в меньшинстве, но потом показала свою мощь, смяв Польшу и забодав Сенегал. Команда Хосе Пекермана не может не вызывать симпатии из-за своей ориентированности на атаку, наличия заметных персон, которые не стоят во главе угла, а являются такими же солдатами, как и все остальные. В игре против Сенегала аргентинский тренер решил поменять Хамеса Родригеса на исходе получаса игры. Говорят о травме, но нельзя исключать, что замена случилась отчасти из-за того, что футболист выпадал из игры. Тогда это было смелое решение, рискованное, звездный парень ушел прямиком в раздевалку, хотя потом остыл и вернулся на скамейку. После ухода Хамеса Колумбии удалось сбалансировать игру в атаке, а потом и победить. Ни для Англии, ни для Бельгии «Кофейщики» не станут подарком, они хотят на втором подряд чемпионате мира пробиться в восьмерку сильнейших. И для этого осталось выиграть всего лишь раз.