Под арестом в «Спартаке». Квинси как чемодан без ручки

Промес не дождался вызова большого клуба из АПЛ, а теперь футболист рискнул репутацией. «Соккер.ру» раздосадован злоключениями голландца.

Беда Промеса – менеджмент «Спартака»?

За пятнадцать лет в «Спартаке» много раз меняли директоров. Но Леонид Арнольдович никак не может попасть на мастера трансферов. Вдумайтесь: единственная ловкая продажа «Спартака» за долгие годы – Уорис в «Трабзонспор» за 6.9 млн евро. Скромной для футбола суммы оказалось достаточно, чтобы странный игрок очутился на восьмой строчке среди всех расставаний в истории москвичей.

А в основном «Спартак» продает тех, кого отдать можно за час. Как Павлюченко после Евро или Эменике в Турцию, где Эммануэля ценили. А вот очевидно талантливого Видича продали всего за 10.5 млн евро. Через год сербский защитник играл на все тридцать. Получается, Фергюсон обхитрил москвичей. Кавенаги пришел за 8.6, ушел за 9 миллионов, не назвать великой сделкой. Быстрова обратно отдали в «Зенит» не во имя коммерции.

Кроме Уориса, можно выделить разве что расставание с Хурадо. Но только если не учитывать их зарплаты в «Спартаке». Дальше в рейтинге идут Алекс, Ибсон, Рохо и Самедов. В первой дюжине самых ценных продаж «Спартака» сложно найти шикарную сделку одновременно для футболиста и клуба. Например, Павлюченко не стал звездой АПЛ, не подошел «Тоттенхэму» идеально, остался «Спящим гигантом».

Быстров не заиграл в «Зените» так, как раньше, а обзывали его страшно. Эменике конфликтовал с фанатами в Стамбуле. Исключение в виде Видича не убеждает, что «Спартак» - карьерный трамплин. В 2018-м ничего не поменялось. Переговоры по Промесу будет вести человек, который купил Педро Рошу. А до этого успешно зарубил идеи Карреры по трансферам, что вылилось в провал старта сезона. «Спартак» бездарно расстается с игроками, чувствовать удачные сделки не умеют.

Для Квинси «Спартак» уже остался в прошлом?

Возмущают странные допущения, что «Спартаку» выгодно, если Квинси побил жену – мол, тогда останется. Что за дичь? Бить женщин для игрока «Спартака» нормально? В случае подтверждения проступка с ним свернут переговоры основные покупатели, но проблема не только в задержании на Ибице. Настраивался на серьезное предложение, а не получает его годами. В результате начал закисать в «Спартаке».

Ещенко, Комбаров и Петкович не обеспечили на флангах поддержку. Как и Глушаков с компанией в центре поля. Промес не стал Салахом из РФПЛ. И хотя «Ливерпуль» официально ищет игрока-открытие, после осечек с Фекиром и Лемаром скорее пойдут за Зийехом, а на Квинси не поставят. Голландец как-то заявлял, что чувствует себя неформальным капитаном «Спартака». Но свита подвела короля. Зе Луиш и Адриано тоже недоработали в прошлом сезоне, что отразилось на оценках Промеса.

«Спартак» ведь провалил прошлый сезон и подвел Квинси. Были неудачи против «Марибора» в ЛЧ, влет клубу-зомби в Кубке России и передача чемпионства «Локомотиву». А сборная Голландии добила вингера, вычеркнула из истории четыре года. Пусть среди гнилых апельсинов в последнее время выделялся, но не ездил на Евро и ЧМ. Достаточно строго игровых причин, чтобы «Интер», «Ньюкасл» и другие претенденты подумали дважды, даже если Промес бил в Испании чужих мужчин, а не собственную жену.

Семейная ссора закрывает нападающему путь в АПЛ?

Лето 2018-го не лучшее время для продажи вингера. Но дальше цена при игре в Москве будет лишь падать. Вопрос мотивации, Промес ведь не скрывает планы: «Все знают, что у меня есть амбиции, что хочу попробовать себя в Европе». Каррера тоже честно отвечал на вопросы о Квинси – готов отпустить результативного вингера, если «Спартак» грамотно вложится в новичков. Но теперь большой трансфер голландца в Европу под вопросом. Для начала, из-за странной игры в молчанку после инцидента на Ибице.

Удивляет, что не было официальных опровержений. Правда – защита от клеветы, а ее не рассказали. При этом молчание может значить и вину. Думают, как поступить, ведь клубы АПЛ вряд ли подпишут скандалиста, если в полиции оказалась официальная запись, что попытался побить жену. Своим англичане такие фокусы прощали, но грани закона и морали для каждого устанавливают отдельно. Например, Адам Джонсон серьезно поплатился – флиртовал с пятнадцатилетней школьницей и даже зачем-то поцеловал.

Дальше не зашло, но самой переписки хватило на шесть лет заключения. Апелляции постоянно отклоняют, хотя Адама унижают за решеткой, как обычно поступают с людьми, обвиненными в педофилии. Не всегда нужны железные доказательства, чтобы испортить репутацию в Англии. Так что инцидент с Промесом может быть рядовым – или семейная ссора со свидетелями, или же пьяная драка в ресторане, а последствия роковыми. Хотя скандал здесь лишь как рамка для ужасной картины. Есть сильный футболист, уставший выступать за «Спартак», но без крутых предложений. Может, потому и психует?

Промес может стать очередным «предателем футбола»?

От Квинси многие большие клубы топ-5 отказались еще до Ибицы из-за игровых особенностей. Например, Клопп передумал из-за того, что Промес не смог побить «Марибор» и не покусал «Ливерпуль». Возможно, на Западе считают игрока не готовым психологически к сложным матчам, кем-то вроде Смолова. Так что Федун преждевременно отказал китайцам. Не исключено, что для «Спартака» единственным выгодным решением станут похороны карьеры Промеса по методу Витселя и Халка.

Квинси прошел большой путь, упорно работал, выступал ярко и развивался в Москве. А итог для футболиста может быть плачевным. «Спартак» не поможет найти выгодный вариант, поскольку не умеет, как показывает исторический опыт. Если окажется, что единственный выход Квинси – наплевать на карьеру и взять китайские деньги, то этот печальный случай станет не первым и не последним для москвичей.

Талантливым игрокам невыгодно связываться с «красно-белыми». Очень, очень редко такая связь приводит к повышению и переходу в большой клуб. Ни о каком заметном развитии карьеры, даже если ты один из лучших игроков РФПЛ последних лет, можно не мечтать и без драк на Ибице. Серьезная проблема «Спартака». Менеджеры московского клуба не только не имеют чутья на выгодные своевременные продажи, судя по судьбе Промеса, но и на покупки тоже.

Ни туда, ни сюда – голландца не могут продать дешево, а задорого после скомканных выступлений позовут только в Китай. Где он явно не мечтает выступать. Когда говорим строго о футбольной судьбе, оставляя личные проблемы за скобками, то игрока попросту жаль. Застрял в «Спартаке», давно мечтая о серьезном вызове в топовой лиге.