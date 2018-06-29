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Под арестом в «Спартаке». Квинси как чемодан без ручки

сегодня, 20:00
Под арестом в «Спартаке». Квинси как чемодан без ручки

Промес не дождался вызова большого клуба из АПЛ, а теперь футболист рискнул репутацией. «Соккер.ру» раздосадован злоключениями голландца.

Беда Промеса – менеджмент «Спартака»?

За пятнадцать лет в «Спартаке» много раз меняли директоров. Но Леонид Арнольдович никак не может попасть на мастера трансферов. Вдумайтесь: единственная ловкая продажа «Спартака» за долгие годы – Уорис в «Трабзонспор» за 6.9 млн евро. Скромной для футбола суммы оказалось достаточно, чтобы странный игрок очутился на восьмой строчке среди всех расставаний в истории москвичей.

А в основном «Спартак» продает тех, кого отдать можно за час. Как Павлюченко после Евро или Эменике в Турцию, где Эммануэля ценили. А вот очевидно талантливого Видича продали всего за 10.5 млн евро. Через год сербский защитник играл на все тридцать. Получается, Фергюсон обхитрил москвичей. Кавенаги пришел за 8.6, ушел за 9 миллионов, не назвать великой сделкой. Быстрова обратно отдали в «Зенит» не во имя коммерции.

Кроме Уориса, можно выделить разве что расставание с Хурадо. Но только если не учитывать их зарплаты в «Спартаке». Дальше в рейтинге идут Алекс, Ибсон, Рохо и Самедов. В первой дюжине самых ценных продаж «Спартака» сложно найти шикарную сделку одновременно для футболиста и клуба. Например, Павлюченко не стал звездой АПЛ, не подошел «Тоттенхэму» идеально, остался «Спящим гигантом».

Быстров не заиграл в «Зените» так, как раньше, а обзывали его страшно. Эменике конфликтовал с фанатами в Стамбуле. Исключение в виде Видича не убеждает, что «Спартак» - карьерный трамплин. В 2018-м ничего не поменялось. Переговоры по Промесу будет вести человек, который купил Педро Рошу. А до этого успешно зарубил идеи Карреры по трансферам, что вылилось в провал старта сезона. «Спартак» бездарно расстается с игроками, чувствовать удачные сделки не умеют.

Для Квинси «Спартак» уже остался в прошлом?

Возмущают странные допущения, что «Спартаку» выгодно, если Квинси побил жену – мол, тогда останется. Что за дичь? Бить женщин для игрока «Спартака» нормально? В случае подтверждения проступка с ним свернут переговоры основные покупатели, но проблема не только в задержании на Ибице. Настраивался на серьезное предложение, а не получает его годами. В результате начал закисать в «Спартаке».

Ещенко, Комбаров и Петкович не обеспечили на флангах поддержку. Как и Глушаков с компанией в центре поля. Промес не стал Салахом из РФПЛ. И хотя «Ливерпуль» официально ищет игрока-открытие, после осечек с Фекиром и Лемаром скорее пойдут за Зийехом, а на Квинси не поставят. Голландец как-то заявлял, что чувствует себя неформальным капитаном «Спартака». Но свита подвела короля. Зе Луиш и Адриано тоже недоработали в прошлом сезоне, что отразилось на оценках Промеса.

«Спартак» ведь провалил прошлый сезон и подвел Квинси. Были неудачи против «Марибора» в ЛЧ, влет клубу-зомби в Кубке России и передача чемпионства «Локомотиву». А сборная Голландии добила вингера, вычеркнула из истории четыре года. Пусть среди гнилых апельсинов в последнее время выделялся, но не ездил на Евро и ЧМ. Достаточно строго игровых причин, чтобы «Интер», «Ньюкасл» и другие претенденты подумали дважды, даже если Промес бил в Испании чужих мужчин, а не собственную жену.

Семейная ссора закрывает нападающему путь в АПЛ?

Лето 2018-го не лучшее время для продажи вингера. Но дальше цена при игре в Москве будет лишь падать. Вопрос мотивации, Промес ведь не скрывает планы: «Все знают, что у меня есть амбиции, что хочу попробовать себя в Европе». Каррера тоже честно отвечал на вопросы о Квинси – готов отпустить результативного вингера, если «Спартак» грамотно вложится в новичков. Но теперь большой трансфер голландца в Европу под вопросом. Для начала, из-за странной игры в молчанку после инцидента на Ибице.

Удивляет, что не было официальных опровержений. Правда – защита от клеветы, а ее не рассказали. При этом молчание может значить и вину. Думают, как поступить, ведь клубы АПЛ вряд ли подпишут скандалиста, если в полиции оказалась официальная запись, что попытался побить жену. Своим англичане такие фокусы прощали, но грани закона и морали для каждого устанавливают отдельно. Например, Адам Джонсон серьезно поплатился – флиртовал с пятнадцатилетней школьницей и даже зачем-то поцеловал.

Дальше не зашло, но самой переписки хватило на шесть лет заключения. Апелляции постоянно отклоняют, хотя Адама унижают за решеткой, как обычно поступают с людьми, обвиненными в педофилии. Не всегда нужны железные доказательства, чтобы испортить репутацию в Англии. Так что инцидент с Промесом может быть рядовым – или семейная ссора со свидетелями, или же пьяная драка в ресторане, а последствия роковыми. Хотя скандал здесь лишь как рамка для ужасной картины. Есть сильный футболист, уставший выступать за «Спартак», но без крутых предложений. Может, потому и психует?

Промес может стать очередным «предателем футбола»?

От Квинси многие большие клубы топ-5 отказались еще до Ибицы из-за игровых особенностей. Например, Клопп передумал из-за того, что Промес не смог побить «Марибор» и не покусал «Ливерпуль». Возможно, на Западе считают игрока не готовым психологически к сложным матчам, кем-то вроде Смолова. Так что Федун преждевременно отказал китайцам. Не исключено, что для «Спартака» единственным выгодным решением станут похороны карьеры Промеса по методу Витселя и Халка.

Квинси прошел большой путь, упорно работал, выступал ярко и развивался в Москве. А итог для футболиста может быть плачевным. «Спартак» не поможет найти выгодный вариант, поскольку не умеет, как показывает исторический опыт. Если окажется, что единственный выход Квинси – наплевать на карьеру и взять китайские деньги, то этот печальный случай станет не первым и не последним для москвичей.

Талантливым игрокам невыгодно связываться с «красно-белыми». Очень, очень редко такая связь приводит к повышению и переходу в большой клуб. Ни о каком заметном развитии карьеры, даже если ты один из лучших игроков РФПЛ последних лет, можно не мечтать и без драк на Ибице. Серьезная проблема «Спартака». Менеджеры московского клуба не только не имеют чутья на выгодные своевременные продажи, судя по судьбе Промеса, но и на покупки тоже.

Ни туда, ни сюда – голландца не могут продать дешево, а задорого после скомканных выступлений позовут только в Китай. Где он явно не мечтает выступать. Когда говорим строго о футбольной судьбе, оставляя личные проблемы за скобками, то игрока попросту жаль. Застрял в «Спартаке», давно мечтая о серьезном вызове в топовой лиге.

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Все комментарии
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Слайш
сегодня в 22:43
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 22:14
      korn3512
      korn3512 ответил AntiherQ1488
      сегодня в 22:05
      А кто нормальный это всё читать будет ?) Я тока полтора абзаца осилил, птом плюнул на эту затею
      korn3512
      korn3512
      сегодня в 21:58
        Сергеевич вернулся 1
        Сергеевич вернулся 1
        сегодня в 21:52
        Ну давай автор напиши кто, когда и как застрял в гинер-клубе). Не все коням масленица).
        ivany4
        ivany4
        сегодня в 21:50
        Жаль, что такие писаки не признают своих ошибок и не пишут таких же статей с извинениями.
        Соккер такой соккер.))
        Знаю где трофей
        Знаю где трофей ответил Николай 86
        сегодня в 21:45
        Николай 86:
        Статья написана в таком духе, будто за игроками других команд РФПЛ выстраивается очередь из клубов топ лиг и только Спартак не дает футболистам развиваться. "Талантливым игрокам невыгодно связываться с «красно-белыми»" А с кем выгодно? С зенитом наверно? Там то конечно выгодно, можно очень выгодно для себя лавку полировать.
        Спартак развивается назад, отсчет от 7-0 и Тосно.
        Николай 86
        Николай 86
        сегодня в 21:38
        Статья написана в таком духе, будто за игроками других команд РФПЛ выстраивается очередь из клубов топ лиг и только Спартак не дает футболистам развиваться.
        "Талантливым игрокам невыгодно связываться с «красно-белыми»" А с кем выгодно? С зенитом наверно? Там то конечно выгодно, можно очень выгодно для себя лавку полировать.
        Jum13
        Jum13 ответил AntiherQ1488
        сегодня в 21:28
        AntiherQ1488:
        ахахаха, за что вы там боролись?))
        В отличии от спартака - за чемпионство. Как всегда
        AntiherQ1488
        AntiherQ1488 ответил EvgenyS
        сегодня в 21:17
        EvgenyS:
        Я к вам зашел на чай.
        Так наливай, чего стоишь)
        EvgenyS
        EvgenyS ответил AntiherQ1488
        сегодня в 21:16
        AntiherQ1488:
        ахахаха, за что вы там боролись?))
        Я к вам зашел на чай.
        spartach n1
        spartach n1
        сегодня в 21:04
          Alista
          Alista
          сегодня в 21:02
          Позор дебоширу и пьянице Промеске.
          11-и метровый
          11-и метровый
          сегодня в 20:54
          Глушаков и Назаров споили зулусчонка в хлам.
          AntiherQ1488
          AntiherQ1488 ответил Jum13
          сегодня в 20:49
          Jum13:
          Мы боролись за чемпионство, но немного не хватило - о чем ты?
          ахахаха, за что вы там боролись?))
          Abradva
          Abradva
          сегодня в 20:45
          О спартаке один негатив, наверное, скоро в пердив.
          Знаю где трофей
          Знаю где трофей
          сегодня в 20:44
          Очередной спартаковский позор на международном уровне, как же стыдно.
          AntiherQ1488
          AntiherQ1488 ответил sir-5
          сегодня в 20:44
          sir-5:
          Зато мы до последнего верили в вас,и вы не подвели.
          Вам только и остается, на нас надеяться.
          CSKA Rek
          CSKA Rek ответил Пусик тарасовский
          сегодня в 20:42
          Пусик тарасовский:
          Промеске лучше в бокс пойти, рядом и груша есть.
          В боксе обратка мухой прилетит, а с женой всё в одни ворота и можно не переживать
          sir-5
          sir-5 ответил AntiherQ1488
          сегодня в 20:39
          AntiherQ1488:
          да вы сами не верили, что 2е займете, че уж тут.
          Зато мы до последнего верили в вас,и вы не подвели.
          Begemott
          Begemott
          сегодня в 20:39
          Это же надо было так нажраться, что вместо жены карера почудился.
          sir-5
          sir-5
          сегодня в 20:38
          Он сперва 15 суток отсидит в испанской тюрьме за избиение жены и лиц,за неё заступившихся.а потом поговорим о трансфере. А спартачи скажут свою коронную фразу ,что это опять "Гинер паспорт в сейфе закрыл"
          Jum13
          Jum13 ответил AntiherQ1488
          сегодня в 20:38
          AntiherQ1488:
          да вы сами не верили, что 2е займете, че уж тут.
          Мы боролись за чемпионство, но немного не хватило - о чем ты?
          Пулково-2
          Пулково-2
          сегодня в 20:38
          Надо же было так довести зулусса, что он уголовником заделался, теперь поедет в АПЛ -албанскую профессиональную лигу.
          Пусик тарасовский
          Пусик тарасовский
          сегодня в 20:36
          Промеске лучше в бокс пойти, рядом и груша есть.
          AntiherQ1488
          AntiherQ1488 ответил Jum13
          сегодня в 20:35
          Jum13:
          С третьеместными спорить - себя не уважать. А урка спартаковская она как символ этой бандитской команды Федуна из Тюмеской ОПГ
          да вы сами не верили, что 2е займете, че уж тут.
          Всехначистуюводу
          Всехначистуюводу
          сегодня в 20:33
            Jum13
            Jum13 ответил CSKA Rek
            сегодня в 20:29
            CSKA Rek:
            Вот это я понимаю "ГЕРРРРРОЙ" !!! Теперь на него ценник взлетит, бабу отмахать - это сколько "мужества" надо иметь.
            Ему двух кочегаров набьют "чтобы быстрее бегал" - так и в баньке у Дениски автаритетом станет )))
            Jum13
            Jum13 ответил AntiherQ1488
            сегодня в 20:23
            AntiherQ1488:
            даже читать не стал, поспорьте с этим:
            С третьеместными спорить - себя не уважать. А урка спартаковская она как символ этой бандитской команды Федуна из Тюмеской ОПГ
            CSKA Rek
            CSKA Rek ответил cska.78
            сегодня в 20:22
            cska.78:
            Уголовник из пищевика :)
            Вот это я понимаю "ГЕРРРРРОЙ" !!! Теперь на него ценник взлетит, бабу отмахать - это сколько "мужества" надо иметь.
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