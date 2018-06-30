Роналду вылетел вслед за Месси. Ему помогли Кавани и Табарес

Роналду проиграл, Гризманн мечтал сыграть против друзей и получил их в соперники, а «Соккер.ру» впечатлен командой Табареса с Кавани на острие.

Учитель истории – главный тренер в истории Уругвая

Дважды представители маленькой страны были чемпионами мира, но в те времена тренерская работа не была такой тонкой и технологичной, как сейчас, ведь не была настолько сложной тактика игры. Так что Табарес, который работает с Уругваем двенадцать лет – главный тренер в истории национальной команды.

А ведь он был слабым футболистом (защитником) и долгое время работал обычным учителем истории в младшей школе за гроши. Затем были детские команды и различные взрослые клубы средней руки, недолгая работа в китах уругвайского футбола – «Монтевидео» и «Пеньяроле», а потом и приглашение в сборную, где Табарес был хорош еще в конце восьмидесятых, ведь проскочил в финал Кубка Америки и сыграл на ЧМ-90.

Затем на шестнадцать лет Оскар Вашингтон – второе имя получил, поскольку его отец обожал имена на «В» и назвал других сыновей Вальтером и Вильямом, попрощался со сборной. Ни в Италии, даже в «Милане», ни в Испании не стал героем. Поэтому вернулся домой, где его ждала сборная, которой не хватало настоящего учителя. Табарес после четвертого места в ЮАР и победы на Кубке Америки через год получил право работать с Уругваем столько, сколько позволит здоровье.

Оскар Табарес – мужчина с железным характером

Сеньор Оскар – самый возрастной тренер чемпионата мира, ему семьдесят один год, одногодок Семина. Но Юрий Павлович в лучшем физическом состоянии, крепкого ветерану здоровья. А Табареса пару лет тому назад подкосила редкая аутоиммунная болезнь – синдром Гийена-Барре, которая и привела к нынешнему состоянию. Жизни сеньора Оскара вроде бы ничего не угрожает, поскольку подлечили, но инвалидность возможна.

Проблемы с конечностями усадили его на электрокар и заставляют ходить с костылем. Но поскольку это хроническая хворь, то сам Табарес подмечает – бывают удачные месяцы и дни, а тренирует Уругвай он с помощью опыта и ума, на который синдром не может повлиять. Учителем можно быть, даже не сходя с места на тренировках. Также стоит отметить, как человечно к тренеру относятся в Уругвайской футбольной ассоциации, ведь Табаресу никто не искал замену, стопроцентно доверяют.

Конечно, все понимают, что Оскару именно футбол дает моральные силы. Если его отправить на пенсию – а могли после ЧМ-14, то бывшему тренеру будет сложно отвлекаться от явных проблем со здоровьем. А вот когда Табарес в гуще событий и борется за место в плей-офф чемпионата мира – совсем иначе себя ощущает. Оскар понимает, что в семьдесят один год его карьера близка к завершению, но поскольку перестроил Уругвай специально под ЧМ-18, прошел тест на профессиональную пригодность. 2018 – год мощных тренеров-ветеранов не только в РФПЛ.

Великая уругвайская стена остановила Роналду

Хотя после перерыва Уругвай пропустил, а Муслера едва не привез второй гол для Португалии неудачной игрой на выходе, по четкости построений бывшие соперники России – большая команда. Но почему Уругвай допустил гол? Потому что на этом чемпионате стандарты и похожие на них подачи важны и становятся оружием каждого. Команда Табареса до матча с чемпионами Европы не пропускала, но после навеса Геррейру с левого фланга допустили традиционную ошибку защиты.

Хименес и Годин неправильно разобрали соперников. В результате Диего увидел, что Роналду до мяча не добирается, но не прочитал, что у него за спиной находился Пепе, который первым огорчил Муслеру на ЧМ-18. Зато та ошибка стала первой и последней для центральных защитников команды. Роналду так и не забил в плей-офф чемпионата мира, повторив промашку Месси. У Лионеля сегодня хотя бы две голевые, а у Криштиану просто участие в матче с Уругваем и поражение без особых возражений.

Хотя Роналду взял за привычку на крупных турнирах вести себя достойно – сегодня португальский капитан проводил с поля Кавани после травмы, против обороны имени Година себя не проявил. Была попытка забить со штрафного – неудачная, были поиски себя справа, в центре и слева, но Табарес еще до матча объяснил, что бессмысленно персонально играть против Роналду. И правильно решил, что лучше отрезать Криштиану от напарников, а не наоборот. У лидера Португалии за матч 49 касаний мяча, но всего 21 передача. А из шести ударов только один был в створ при четырех заблокированных стеной Година и Хименеса.

В тренерской битве победителя назвал Кавани

Конечно, за Табареса говорил Кавани, и за Сантуша тоже мог заступиться форвард. Например, Роналду мог забить до второго мяча Кавани, и Португалия, которой отдали мяч, прошла бы дальше. Но вместо этого увидели день побед тех, кто хитрее выстроил игру вторым номером и контратаковал. Героем стал Кавани – смело подставил лицо под сложный удар-навес и идеально пробил слета. Его два мяча отлично ложатся на достойную игру тренерской сборной Уругвая.

Как Франция не идеальная, но сильнее Аргентины, так и команда Табареса была лучше, чем сборная Сантуша. Наставник Португалии тоже красавец – выжимает два года максимум из команды, где многие футболисты нестабильные, как Андре Гомеш или Ренату Санчеш – эти чемпионы Европы провалили два года после того успеха. У уругвайцев тоже не у всех карьеры в клубах складываются, как у Суареса и Кавани. Но когда Табарес собирает их вместе, то парни в грязно-голубых футболках превращаются в настоящих воинов.

Ставят на результат даже против тех, кто на таком подходе собаку съел. Благодаря Кавани поединок двух рациональных сборных не стал скучным, хотя мог бы, ведь Португалии не удалось сыграть мощно и ярко в атаке. Теперь Уругвай разыграет место в полуфинале с Францией. Гризманн встретит сборную из страны, где часто употребляют его любимый напиток - мате. Откуда Антуан подхватил любовь к Уругваю? Его тренером в «Реале Сосьедад» был учитель Суареса, рядом оказались уругвайские напарники. Так что Антуан не просто так желал сыграть с Уругваем и протестировать напарников по «Атлетико».

Уругвай станет очередной жертвой Франции?

Годину и Хименесу хорошо бы узнать, что когда Гризманн забивает за Францию, то его сборная не проигрывает. 17 побед и 2 ничьи, 19 таких случаев. Мощная серия талантливой Франции, но «трехцветным» статус фаворита несильно поможет, если сборной Уругвая хватит сил, а Кавани не получил сложную травму и сможет сыграть против защиты Умтити и Варана – знакомых Суареса, который в сборной жертвует позициями и пространством ради удачных позиций Эдинсона и его мастерских уколов истинного Матадора.

Вот только Франция – давний специалист по командам из Южной Америки. Что тоже нужно подчеркнуть. В семи подряд матчах плей-офф у них были «сухие» матчи с представителями Южной Америки до удара Ди Марии, а единственное «золото» Франция получила, разгромив Бразилию 3:0. Зато Кавани и Суарес на третьем подряд чемпионате мира создали гол в связке, у них своя серия. На атаку не жалуются и те, и эти. Матч Франции и Уругвая может получиться результативным, как сегодняшняя игра «трехцветных» с Аргентиной, пусть и не настолько дикой, ведь у Табареса есть защита.

Пусть у Эдинсона не будет травмы – хочется увидеть Уругвай в лучшем составе, пусть Табарес придумает новые фишки для борьбы с Дешамом, который удачно проскочил Месси. Роналду покидает ЧМ-18 в один день с Лионелем, а их неудачи напоминают, что футбол – игра командная. Команды Франции и Уругвая заслужили попытку пройти в полуфинал больше, чем команды Аргентины и Португалии, которые могли вылететь еще на групповом этапе. Плей-офф стартовал ярко – вчерашний школьник помножил на ноль шансы Месси на кубок мира. А продолжился тем, что уругвайская машина умницы Табареса обыграла чемпионов Европы с Роналду в атаке.