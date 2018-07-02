Бразильская лезгинка и Мексика-блондинка

Чичарито, Сальседо и Лайюн зря обесцветили волосы. Мексика действовала эффектно, но в стиле блондинки из анекдотов, а вот в Бразилии «Соккер.ру» увидел фаворита ЧМ-18.

Невероятная стабильность

Судьба сборной Мексики на чемпионатах мира предопределена заранее? В седьмой раз подряд «Эль Три» вышли из группы и проиграли в первом же раунде плей-офф – 1/8 финала. Это же надо так! Ни разу не промахнуться мимо плей-офф, но ни разу не попасть и в четвертьфинал. Чудная закономерность. Обо всех вылетах Мексики на любимой стадии – в режиме блиц.

ЧМ-1994. Мексика – Болгария – 1:1 (1:3 по пенальти). На чемпионате мира в США мексиканцы были близки к повторению своего максимального результата на мундиалях – попадания в четвертьфинал, куда добирались только на двух домашних первенствах, однако вмешалась Болгария со Стоичковым. Ничья в основное и дополнительное время, а серию пенальти сборная Мексики завалила.

ЧМ-1998. Мексика - Германия – 1:2. Луис Эрнандес открыл счет в начале второго тайма, но голы Клинсманна и Бирхоффа в концовке перевернули ход встречи в пользу немцев.

ЧМ-2002. Мексика – США – 0:2. На первом чемпионате Рафаэля Маркеса мексиканцы проиграли своим соседям возможность попасть в восьмерку сильнейших команд планеты.

ЧМ-2006. Мексика – Аргентина – 1:2 (овертайм). В этом матче Рафа Маркес забил в дебюте, но аргентинцы моментально ответили голом Эрнана Креспо, а решающий удар нанес Макси Родригес в дополнительное время.

ЧМ-2010. Мексика – Аргентина – 1:3. И снова Аргентина. На этот раз более уверенная победа «Альбиселесте» с дублем Тевеса и голом Игуаина. В составе «Эль Три» отличился Чичарито.

ЧМ-2014. Мексика – Нидерланды – 1:2. Матч с феноменальной развязкой. Джованни Дос Сантос открыл счет в начале второго тайма, и Мексика вела 1:0 до 88-й минуты, когда Уэсли Снейдер увел «оранжевых» от поражения. А на 4-й компенсированной минуте Хунтелар реализовал пенальти, так что даже до овертайма дело не дошло.

ЧМ-2018. Мексика – Бразилия – 0:2. И наконец, сегодняшнее поражение, о котором следует рассказать несколько подробнее. Мексиканцы очень лихо начали матч, минут 20 владели инициативой и околачивали подходы к воротам Бразилии, постоянно намереваясь создать опасный момент. Но этот эмоциональный порыв вскоре иссяк, и бразильцы стали строить свои наступательные операции – более основательные, логичные и приводящие к реальным угрозам. Мексика – команда дерзкая, скоростная, бегущая и не признающая авторитетов, но средний уровень принятия решений в атаке на «блондинистом» уровне – недаром Чичарито и еще несколько его партнеров выкрасили волосы в белый цвет.

«Эль Три» вскрывали сборную Бразилии проходами через опорную зону и радиоуправляемыми диагоналями во фланги, однако каждый раз игрок, находящийся с мячом, выбирал самый неочевидный и дурацкий вариант продолжения атаки. Чаще всего – ударить по воротам из-за пределов штрафной площади, пусть даже справа и слева разбегаются партнеры. Мексика создавала хорошие шансы, но относилась к ним спустя рукава, за что должна была поплатиться. Если ты в матче с Бразилией отключаешь логику и прикидываешься блондинкой – то поделом.

Статистика знает всё

Бразилия vs Мексика

Удары (в створ): 20 (10) – 13 (1)

Владение: 49% - 51%

Точность передач: 84% - 86%

Дриблинг: 15 – 15

Вот красноречивое подтверждение мексиканской беды: практически равное владение мячом с Бразилией, чуть лучшая точность передач, и это при условии, что подопечные Хуана Карлоса Осорио не слишком жалуют контроль без обострений, но при этом совершенно провальная ударная статистика. Ответить на 20 бразильских ударов 13 собственными выстрелами – это достойно, если не смотреть на количество попаданий в створ. Если из 13 ударов лишь раз попадаешь в створ, значит нападающие систематически принимали неверные решения: или били без подготовки, или, наоборот, затягивали и попадали под блокировки. Практически по всем показателям Бразилия и Мексика провели равный матч – это касается и созидательных компонентов, и оборонительных. Разительная разница только в качестве ударов и, следовательно, в счете на табло. Вывод прост: Бразилия блеснула классом, а Мексика дерзнула, но не смогла.

Бразилия – фаворит чемпионата мира

Команда Тите оставляет приятное и целостное впечатление на ЧМ-2018. Видно, что взаимодействия в линиях и между ними выстроены, команда понимает и принимает тренерские установки, есть надежность в центре обороны, хотя фланги вызывают определенные опасения в силу отсутствия первых номеров или их чрезмерной ориентированности на атаку, как в случае Марсело. Впрочем, баланс между атакой и обороной, кажется, соблюден. Главный признак разобранной Бразилии – это когда звезды начинают сбиваться на индивидуальную игру, а здесь все при деле, меняются позициями, постоянно взаимодействуют и не единой «жога бонитой» живут.

Что важно непосредственно по отношению к турниру, Бразилия прибавляет от матча к матчу. Против Швейцарии «Селесао» недолго поиграли в интенсивный футбол и потеряли очки, Коста-Рику дожали в концовке, а уже Сербию и Мексику разобрали достаточно уверенно. 7 забитых мячей, 1 пропущенный, да и тот – со стандарта. На фоне вылета Германии и Испании и игровых проблем у других записных фаворитов чемпионата мира сборная Бразилии по игре сейчас выглядит основным претендентом на победу. Любопытно, что сетка турнира сложилась такая, что у команды Тите в четвертьфинале и полуфинале по статусу могут оказаться более серьезные соперники, чем в финале. Такой вот парадокс. А вы верите в Бразилию и Неймара, который сегодня забил сам и отдал результативную передачу на Фирмино?