Бекао на вырост

ЦСКА укрепил оборону загадочным бразильцем Бекао. Блогер «Соккер.ру» Face2Face - о том, как ЦСКА не изменяет себе и что нужно делать с этим новичком.

ЦСКА в последние годы на трансферном рынке ведет себя очень аккуратно, поклонники армейцев считают, что даже слишком. Но своим традициям армейцы изменять не собираются, несмотря на назревшую необходимость более кардинального, чем обычно, обновления состава.

Это касается в первую очередь обороны, которая у ЦСКА слишком возрастная, чтобы без сбоев провести еще один сезон, в котором играть придется не только в чемпионате России. Конечно, ресурсы Сергея Игнашевича и братьев Березуцких кажутся вечными, но когда начнутся сбои, суетиться будет поздно.

Поэтому ЦСКА подыскивает варианты укрепления обороны. И один вариант нашелся. Правда, он скорее вызывает озадаченность, нежели какую-то конкретную определенную реакцию. ЦСКА объявил об аренде из бразильского клуба «Баия» защитника Родриго Бекао. Осторожность армейцев относительно этого футболиста понять можно.

Даже для знатоков бразильского футбола 22-летний Бекао представляет собой загадку. Очень интересно, что же рассмотрели скауты ЦСКА в игроке, который толком и на поле не выходил. Он дебютировал во взрослой команде «Баия» только в прошлом сезоне, выйдя на поле в восьми встречах.

Ни в одной из них клуб не одержал победы, хотя он и в принципе в сезоне выступил неважно, заняв 12-е место. Так что победы там – не самое частое явление и вряд ли зависели от Бекао. Очевидно, что игра защитника все же не впечатлила тренерский штаб, поэтому в нынешнем сезоне в 12 матчах он сыграл только раз, да еще один матч в Южноамериканском кубке.

Согласитесь, что по такому набору соревновательных данных очень сложно судить полноценно об игроке. Особенно когда речь о таком важном амплуа, как центральный защитник. Поэтому вряд ли вообще могла идти речь о чем-то, кроме аренды. В ЦСКА все же трезво оценивают риски.

Кажется, основными параметрами при выборе кандидата со стороны армейцев были антропометрические данные, нужное амплуа и возраст. В тренерском штабе убеждены, что способны при наличии таких вот входящих сделать вполне боеспособного игрока, который впитает в себя дух армейцев и сможет удивить прогрессом. На это рассчитывает и Виктор Ганчаренко:

«Мы ищем исполнителей практически на каждую позицию. Оценив имеющиеся варианты, мы решили пригласить Родриго. Он силен физически, обладает неплохой скоростью и первым пасом. По чемпионату мира мы видим, как важны в современном футболе стандартные положения, и здесь Бекао тоже способен нам помочь. Есть время, чтобы поработать с ним и подвести его в нужных кондициях к Суперкубку и старту чемпионата России».

Ключевое в этих словах – «есть время, чтобы поработать». Ганчаренко прекрасно понимает, что без этого 22-летний рослый сильный защитник лишь останется рослым и сильным. Так что в данном случае расчет ЦСКА скорее не на приобретение какого-то уже состоявшегося игрока, которого можно ставить в схему и не печалиться, а на то, что тренеры смогут из «сырья» сделать футболиста армейской системы.

Интересно, а разве поближе не было варианта с таким вот «сырым» человеком, которого Ганчаренко и компания могли бы обтесать и попытаться ввести в состав? Или же Бекао чем-то выгодно отличается от остальных и скауты заметили в нем талант, который не разглядели даже в родной Бразилии? Почему мы говорим о вероятном приоритете поиска на месте?

Потому что Бекао всего 22 года и он никогда не выезжал за пределы своей страны, своего довольно обособленного района. Мы знаем, как часто бразильцы тяжело адаптируются в Европе, особенно в Восточной Европе. Но и тут ЦСКА, очевидно, рассчитывает на свой богатый опыт взаимодействия с бразильцами разного пошиба. Сам же Бекао тоже настроен боевито и уже хочет, чтобы аренда превратилась в полноценный трансфер:

«Я очень рад заключению контракта с ЦСКА. Пока это аренда, но я сделаю все для того, чтобы эта аренда переросла в долгосрочный контракт. Я очень рад, что пришел в ЦСКА. Это клуб, который хорошо известен в Бразилии, с более чем столетней историей, с большими традициями. Поэтому я очень счастлив, что я пришел в столь большой и великий клуб».

ЦСКА использовал свою репутацию в Бразилии, которая все же какая-то сформировалась, чтобы договориться на более выгодные условия сделки. Собственно, этим тоже определяется выбор в пользу Бекао. Армейцы практически ничего не теряют. Разве что время. Ведь Игнашевич и Березуцкие не молодеют, Ганчаренко и его штаб потратят силы и время на внедрение Бекао в команду.

А если что-то пойдет не так? Конечно, его всегда можно вернуть в Бразилию. Но ведь тогда заново придется искать другого защитника. И снова терять время. А пока этот новичок выглядит эдаким исходным неплохим материалом, который требует тщательной работы, чтобы входящие данные преобразовались в эффективный результат.