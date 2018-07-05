  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Чемпионат мира
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат - - -
Чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип УругвайУругвай -:- Логотип ФранцияФранция 4.46 3.18 2.1
21:00 сегодня Логотип БразилияБразилия -:- Логотип БельгияБельгия 2.12 3.5 3.88

Бекао на вырост

вчера, 10:26
Бекао на вырост

ЦСКА укрепил оборону загадочным бразильцем Бекао. Блогер «Соккер.ру» Face2Face - о том, как ЦСКА не изменяет себе и что нужно делать с этим новичком.

ЦСКА в последние годы на трансферном рынке ведет себя очень аккуратно, поклонники армейцев считают, что даже слишком. Но своим традициям армейцы изменять не собираются, несмотря на назревшую необходимость более кардинального, чем обычно, обновления состава.

Это касается в первую очередь обороны, которая у ЦСКА слишком возрастная, чтобы без сбоев провести еще один сезон, в котором играть придется не только в чемпионате России. Конечно, ресурсы Сергея Игнашевича и братьев Березуцких кажутся вечными, но когда начнутся сбои, суетиться будет поздно.

Поэтому ЦСКА подыскивает варианты укрепления обороны. И один вариант нашелся. Правда, он скорее вызывает озадаченность, нежели какую-то конкретную определенную реакцию. ЦСКА объявил об аренде из бразильского клуба «Баия» защитника Родриго Бекао. Осторожность армейцев относительно этого футболиста понять можно.

Даже для знатоков бразильского футбола 22-летний Бекао представляет собой загадку. Очень интересно, что же рассмотрели скауты ЦСКА в игроке, который толком и на поле не выходил. Он дебютировал во взрослой команде «Баия» только в прошлом сезоне, выйдя на поле в восьми встречах.

Ни в одной из них клуб не одержал победы, хотя он и в принципе в сезоне выступил неважно, заняв 12-е место. Так что победы там – не самое частое явление и вряд ли зависели от Бекао. Очевидно, что игра защитника все же не впечатлила тренерский штаб, поэтому в нынешнем сезоне в 12 матчах он сыграл только раз, да еще один матч в Южноамериканском кубке.

Согласитесь, что по такому набору соревновательных данных очень сложно судить полноценно об игроке. Особенно когда речь о таком важном амплуа, как центральный защитник. Поэтому вряд ли вообще могла идти речь о чем-то, кроме аренды. В ЦСКА все же трезво оценивают риски.

Кажется, основными параметрами при выборе кандидата со стороны армейцев были антропометрические данные, нужное амплуа и возраст. В тренерском штабе убеждены, что способны при наличии таких вот входящих сделать вполне боеспособного игрока, который впитает в себя дух армейцев и сможет удивить прогрессом. На это рассчитывает и Виктор Ганчаренко:

«Мы ищем исполнителей практически на каждую позицию. Оценив имеющиеся варианты, мы решили пригласить Родриго. Он силен физически, обладает неплохой скоростью и первым пасом. По чемпионату мира мы видим, как важны в современном футболе стандартные положения, и здесь Бекао тоже способен нам помочь. Есть время, чтобы поработать с ним и подвести его в нужных кондициях к Суперкубку и старту чемпионата России».

Ключевое в этих словах – «есть время, чтобы поработать». Ганчаренко прекрасно понимает, что без этого 22-летний рослый сильный защитник лишь останется рослым и сильным. Так что в данном случае расчет ЦСКА скорее не на приобретение какого-то уже состоявшегося игрока, которого можно ставить в схему и не печалиться, а на то, что тренеры смогут из «сырья» сделать футболиста армейской системы.

Интересно, а разве поближе не было варианта с таким вот «сырым» человеком, которого Ганчаренко и компания могли бы обтесать и попытаться ввести в состав? Или же Бекао чем-то выгодно отличается от остальных и скауты заметили в нем талант, который не разглядели даже в родной Бразилии? Почему мы говорим о вероятном приоритете поиска на месте?

Потому что Бекао всего 22 года и он никогда не выезжал за пределы своей страны, своего довольно обособленного района. Мы знаем, как часто бразильцы тяжело адаптируются в Европе, особенно в Восточной Европе. Но и тут ЦСКА, очевидно, рассчитывает на свой богатый опыт взаимодействия с бразильцами разного пошиба. Сам же Бекао тоже настроен боевито и уже хочет, чтобы аренда превратилась в полноценный трансфер:

«Я очень рад заключению контракта с ЦСКА. Пока это аренда, но я сделаю все для того, чтобы эта аренда переросла в долгосрочный контракт. Я очень рад, что пришел в ЦСКА. Это клуб, который хорошо известен в Бразилии, с более чем столетней историей, с большими традициями. Поэтому я очень счастлив, что я пришел в столь большой и великий клуб».

ЦСКА использовал свою репутацию в Бразилии, которая все же какая-то сформировалась, чтобы договориться на более выгодные условия сделки. Собственно, этим тоже определяется выбор в пользу Бекао. Армейцы практически ничего не теряют. Разве что время. Ведь Игнашевич и Березуцкие не молодеют, Ганчаренко и его штаб потратят силы и время на внедрение Бекао в команду.

А если что-то пойдет не так? Конечно, его всегда можно вернуть в Бразилию. Но ведь тогда заново придется искать другого защитника. И снова терять время. А пока этот новичок выглядит эдаким исходным неплохим материалом, который требует тщательной работы, чтобы входящие данные преобразовались в эффективный результат.

Поделиться
Другие материалы по теме
Бекао стал игроком ЦСКА
04 июля 167
Касаев сменил «Локомотив» на «Балтику»
03 июля 29
ЦСКА отдал Ткачева в аренду в «Арсенал»
01 июля 2
«Крылья Советов» отдали Самодина в аренду в «Шинник» по просьбе игрока
29 июня 5
«Химки» арендовали у «Енисея» Мильдзихова
29 июня 4
Игрок «Спартака» Идриса Самбу отправился в аренду в «Мускрон»
29 июня 7
Обсудить
Все комментарии
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:52
чем-то на Рому Еременко похож
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 09:39
"ЦСКА умеег работать с бразильцами разного пошиба"...
Афтар, вы это серьёзно?! 👎
VV V
VV V
вчера в 22:19
На вид Бекао 53 года.....
andre_can
andre_can
вчера в 19:39
а кто это???
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 17:02
Я за сильный цска, поэтому дай бог приживётся. А вот про супер кубок, не привыкну, всё таки какой то элемент не справедливости есть.
Jum13
Jum13 ответил Bugumar
вчера в 16:13
Bugumar:
надо смотреть что за Рабокоп
Рабокопы в спартаке. Может ты имел в виду Робокопа?
КАМЮ
КАМЮ ответил Сергей Саныч
вчера в 15:04
Сергей Саныч:
А как же в смысле ответственности за тех кого приручили?
Посмею напомнить, что ЦСКА - профессиональный клуб с довольно скромным бюджетом, а не благотворительный фонд, основанный экс-полковником на нефтяные деньги.
Чемодан без ручки нам носить не с руки)))
Bugumar
Bugumar
вчера в 14:32
надо смотреть что за Рабокоп
Великолепный
Великолепный ответил Сергей Саныч
вчера в 14:30
Сергей Саныч:
А как же в смысле ответственности за тех кого приручили?
Это не к нам, это на свиноферму!)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Великолепный
вчера в 14:18
Великолепный:
То отпустят на все четыре стороны ничего не потеряв в финансовом плане. Смекаешь?
А как же в смысле ответственности за тех кого приручили?
Великолепный
Великолепный ответил Сергей Саныч
вчера в 14:06
Сергей Саныч:
Выстрелит Бекао хорошо, а если нет,то застрелят.
То отпустят на все четыре стороны ничего не потеряв в финансовом плане. Смекаешь?
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Великолепный
вчера в 13:52
Великолепный:
В ЦСКА все же трезво оценивают риски. Выстрелит Бекао хорошо, а если нет, так отправится после аренды обратно!
Выстрелит Бекао хорошо, а если нет,то застрелят.
Великолепный
Великолепный
вчера в 13:26
В ЦСКА все же трезво оценивают риски.
Выстрелит Бекао хорошо, а если нет,
так отправится после аренды обратно!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил cska.78
вчера в 13:20
cska.78:
Да хоть 70 лет с виду, главное как играть будет :)
Главное, чтобы в реальности ему было бы не 40)
Сибирь за Спартак
Сибирь за Спартак ответил КАМЮ
вчера в 12:45
КАМЮ:
И братья, и Серега могут спокойно, с почестями уходить. В центре защиты есть Васин, Чернов + взяли Магнуссона. Теперь еще и бразилец. Хотя может Игнаш и останется на годик дядькой-наставником , как в свое время Элвер
бездарная защита


васин чернов хахаха
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 12:27
И братья, и Серега могут спокойно, с почестями уходить.
В центре защиты есть Васин, Чернов + взяли Магнуссона. Теперь еще и бразилец.
Хотя может Игнаш и останется на годик дядькой-наставником , как в свое время Элвер
КАМЮ
КАМЮ ответил Jum13
вчера в 12:20
Jum13:
У них контракты до 30 июня. Сейчас 5 июля. Была информация, что братья продлили контракты?
Была инфа, что они не поехали на сборы в Австрию.
В первом товарняке ЦСКА они, естесственно не играли
Jum13
Jum13 ответил Petr Makovenko
вчера в 12:05
Petr Makovenko:
все да не все официала НЕТ!!!!
У них контракты до 30 июня. Сейчас 5 июля. Была информация, что братья продлили контракты?
Petr Makovenko
Petr Makovenko ответил Jum13
вчера в 12:02
Jum13:
Братья уже сказали, что всё
все да не все
официала НЕТ!!!!
Petr Makovenko
Petr Makovenko
вчера в 12:01
почему же?
ищут и не одного двух и не только в ЮА
Буть спок !
ЦСКА знает где надо осуществлять " глубокий пошук!"
ЦСКА Чемпион!!!
Jum13
Jum13 ответил makkie
вчера в 11:49
makkie:
Очень интересно, что же рассмотрели скауты ЦСКА в игроке, который толком и на поле не выходил. Он дебютировал во взрослой команде «Баия» только в прошлом сезоне, выйдя на поле в восьми встречах. ___________________________ Молодой (по паспорту) бразилец, да еще и не адаптированный ко взрослому футболу - ОГРОМНЫЙ риск. Хотя тут аренда, не все так страшно. Видимо, на подхват братьям, которые 99% останутся еще на один сезон.
Братья уже сказали, что всё
cska.78
cska.78 ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 11:37
Ragnar_Lodbrok:
С виду ему лет 40
Да хоть 70 лет с виду, главное как играть будет :)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:32
В ЦСКА умеют из молодых способных легов лепить умелых игроков, примеров тому масса.
Надеюсь, что Супер Марио поможет земляку стать классным защитником и закрепиться в основе ЦСКА. Добро пожаловать Родриго !
Фата лист
Фата лист
вчера в 11:27
У меня вопрос, почему автор пишет о немолодеющих братьях и Игнашевиче, если уже была новость, что Березуцкие отказались продлевать контракт с ЦСКА, а Игнашевич до окончания ЧМ отказывается что-то обсуждать?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:59
С покупкой коников. Ну прям АВАТАР какой то.
makkie
makkie
вчера в 10:57
Очень интересно, что же рассмотрели скауты ЦСКА в игроке, который толком и на поле не выходил. Он дебютировал во взрослой команде «Баия» только в прошлом сезоне, выйдя на поле в восьми встречах.
___________________________

Молодой (по паспорту) бразилец, да еще и не адаптированный ко взрослому футболу - ОГРОМНЫЙ риск. Хотя тут аренда, не все так страшно.
Видимо, на подхват братьям, которые 99% останутся еще на один сезон.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
вчера в 10:46
С виду ему лет 40
Roger Young
Roger Young
вчера в 10:39
Хороший анализ, только стиль статьи в некоторых местах труден для восприятия, но все равно спасибо автору.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100