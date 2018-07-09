Тьерри – легенда! Азара и Лукаку вдохновляет чемпион мира

Откуда у безвольной сборной Бельгии характер? «Соккер.ру» изучает феномен и находит человека, который в ответе за атакующие эмоциональные порывы «дьяволов».

Приглашение Анри – находка Мартинеса

Новому тренеру сборной Бельгии, чтобы общаться на равных со звездами с самомнением, заметно не хватало тренерского статуса. Помните, как Лукаку отреагировал на назначение Мартинеса? Ромелу написал: «Серьезно? Вы издеваетесь?» Роберто бельгийцы пригласили после увольнения из «Эвертона», где играл Лукаку.

Тренеру мало быть лысым, чтобы производить эффект Зидана на известных футболистов. Но Мартинес сделал ход «канониром». Пригласил человека, который умеет к себе располагать. Французский форвард Анри, которого знает весь мир, обаятельный человек. Мартинес явно смотрел комментарии эксперта Тьерри на английском телевидении и сто раз читал слова француза о желании стать тренером.

Анри постоянно твердил об «Арсенале», но понимал, что его шансы на приглашение минимальные. В той части Лондона не разбираются в тренерских ставках. А Мартинес прекрасно знал, как заманить именно Тьерри. Учел интересы кандидата. В Бельгии бывшему форварду разрешили совмещать работу ассистентом в футболе и на ТВ, где французу платят по контракту четыре миллиона фунтов за сезон – рекорд в мировой истории для эксперта и футбольного интервьюера.

Бывают аналитики куда тоньше, но Тьерри чемпион мира и Европы, его все знают. Златан и компания раскрывались с ним в интервью. У Анри 51 гол за сборную, невероятные голы за «Арсенал», чемпионские звания и памятник у стадиона при жизни. Тьерри впервые прикоснулся к футбольной вечности юным форвардом двадцать лет назад, когда Франция взяла дома кубок мира. А теперь может показать путь на вершину сборной Бельгии. Пригласить именно француза ассистентом – важное решение тренера Мартинеса.

Тренер Тьерри не только по мотивации

Многие думают, что Анри в сборной Бельгии работает психологом. Отчасти это верное утверждение, ведь о такой роли говорил лично Мартинес: «Тьерри играет огромную роль. Как тренер он так же требователен, как и когда был игроком. У него есть опыт победы на чемпионате мира, что для нас бесценно, потому что существуют некоторые психологические барьеры.

В сборной вам не удается много времени проводить с игроками, но Анри помогает максимально полезно использовать время. Если вы нападающий, например, то можете поговорить с ним о вашем движении в штрафной, что является огромным плюсом». Шикарно подмечено, игроки ходят на беседы к Анри, поскольку говорят с ним на одном языке. Батшуайи – большой шутник, подписал фотографию с Тьерри: «Не уверен, что когда-то так слушал родителей».

Анри – крутой дядя для Лукаку и всех остальных из сборной Бельгии. Для них он просто Тити, но уже чемпион мира, тогда как футболисты только мечтают о титуле. И все-таки забавно, что легендарный «канонир» начал тренерскую карьеру с работы на команду с прозвищем МЮ - «красные дьяволы». С 2016 года готовит футболистов «Тоттенхэма», МЮ, МС и «Челси» к победам на чемпионате мира и готовит успешно - Бельгия получила второй в истории полуфинал чемпионата мира.

Тьерри лично не видел, ему тогда не было и трех лет, но в далеком 1980 году «дьяволы» уже играли в большом финале Евро. Тогда уступили немцам после дубля Хрубеша, не хватило именно психологической подготовки, состав был шикарным, как сейчас. Теперь немцы не помешают выйти в финал ни Англии, ни Бельгии. А поскольку в штабе Мартинеса почти два года находится чемпион мира и Европы, то опыт Анри и его поддержка вправду важны. Но еще важнее, что может делиться идеями, ведь любит тактику – заявлял, что в 30 лет еще раз научился играть в футбол у Гвардиолы.

На ТВ Анри часто давал удачные комментарии и видно, что всерьез занялся изучением футбола с точки зрения тренерской работы. Например, Лукаку сознавался, что в сборной Бельгии только с Тьерри можно обсудить матчи команд вторых европейских лиг – только Ромелу и Анри интересуются «болотом». А Мартинес спрашивает мнение бывшего форварда и всегда может свою идею привнести на обсуждение через Анри. Даже нагловатый от природы Азар не плюнет на мнение Тьерри, ведь в детстве был фанатом великой сборной Франции. Вот детское фото братьев Азаров – маленьких поклонников Зидана:

Les frères Hazard aux couleurs des bleus, notre Titi Henry qui fait partie du staff belge.. Il n’y a rien de logique dans cette demi-finale mais une chose est sûre : on va kiffer tous ensemble. 🇫🇷❤️🇧🇪 #FRABEL #CM2018 pic.twitter.com/C2JvbxAPcY — Flora Antresini (@FloANTR) 7 июля 2018 г.

Повзрослевшие бельгийцы стали опаснее

Помните, как для Бельгии завершился Евро-2016 всего два года назад? Почти так же, как для России – проиграли 1:3 Уэльсу. Сразу все забыли, что до этого «дьяволы» со счетом 4:0 грохнули непростую Венгрию. Им вправду не хватало уверенности в себе, хотя класс был давно. Конечно, Бельгии крупно повезло во втором тайме против Бразилии – пережили 17 ударов, а пропустили всего один мяч. Но давно шли к такому успеху, ведь состав у Мартинеса невероятный.

Удача улыбнулась тем, кто ее заслужил, теперь бельгийцы говорят, что после Бразилии никто не страшен. Завтра посмотрим, как новая команда Тьерри выступит против его родной сборной. Учитывая, как футбольная история обожает подобные сюжеты, как бы опыта Дешама и рвения Гризманна, Погба и Канте не оказалось мало в борьбе соседских сборных! Анри с радостью встретился бы с Францией в финале чемпионата мира, но может стать одним из тех, кто подготовит монстров, которые ее обыграют.

Вертонген, Азар, Лукаку и Де Брюйне выучили язык тактики и подхватили уверенность в себе в клубах от Почеттино, Конте, Моуриньо и Гвардиолы – больших тренеров. Но команды из АПЛ давно не брали ЛЧ, и в турнирах на выбывание бельгийцы, которые давно живут в Англии, были так себе. В сборной не хватало именно такого наставника, как Тьерри Анри. Француз сам побеждал Бразилию несколько раз, а теперь обошел ее как тренер. Интересно, когда станет главным, будет таким же успешным?

Узнаем в будущем, а пока у Анри до 2020 года контракт на ТВ со сказочными условиями. А успех Бельгии на ЧМ-18 приносит ему еще больше спонсорских соглашений по всему миру. Тьерри активно зарабатывает деньги и планомерно готовится к работе тренера. Причем остался довольно простым парнем в быту. Например, на тренировках сборной Бельгии часто в старомодных черных бутсах. Но раз у Анри личный контакт с Лукаку, Батшуайи и Азаром лучше, чем у Мартинеса – большому боссу важно держать дистанцию, то понятно, что судьба Бельгии накануне матча против Франции зависит и от Тьерри.

Анри для титула нужно переиграть Францию

Чтобы получить шанс на новую «золотую медаль», нужно заставить французов плакать после матча. Что Анри может сказать Лукаку перед матчем? «Выйди и вынеси мою Родину»? Трудно представить, насколько Тьерри морально сложно готовить «красных дьяволов» к полуфиналу. Отец и мать Анри из далеких островов, но сам родился и вырос в трущобах под Парижем. Для него игра за Францию была праздником. И на ЧМ-98 – смотрел на победу Зидана над Бразилией со скамейки, как на днях в качестве тренера. И против Италии через два года на Евро-2000, когда отыграл весь матч до «золотого гола» Трезеге.

Осталось выяснить, кто лучше заряжает чемпионским духом, капитан той сборной Франции Дешам или форвард великолепной команды Анри? Первый давно стал тренером и дважды проигрывал большие финалы. Второй только мечтает повторить путь не Дешама, а скорее Зидана. Бельгии повезло с Анри, поскольку две показательные контратаки – против Японии и Бразилии, были словно списаны с выпадов «Арсенала» с Тьерри в качестве форварда, который мог протянуть мяч с центра поля до чужих ворот. За секунды вырывали победы.

И в таком преображении есть очевидная заслуга Анри. Причем важно отметить, что он работает в Бельгии бесплатно – символические 50 тысяч евро в год отдает на благотворительность. Не самые большие деньги для миллионера Тьерри, но и эта деталь показывает, насколько хочет работать тренером и учиться. Причем не только дару мотивировать. По ходу матчей Тити консультирует Мартинеса по перестроениям, а после поединков напоминает, почему легенда. Именно Анри утешал Неймара после четвертьфинала:

Анри отлично настраивает и обучает форвардов Бельгии. В отборе на ЧМ-18 наколотили 43 гола в 10 матчах, лучший результат наравне с немцами, коим как раз тренера по мотивации в штабе Лёва не хватило. Больше Бельгии на самом ЧМ-18 пока забила только Англия. Но атака «красных дьяволов» намного интереснее и разнообразнее. Лукаку, старший Азар, Де Брюйне, Мертенс, Янузай, Мертенс, Шадли и Батшуайи уже отличались голами. Восемь разных атакующих игроков, забить Франции может любой.

С тренером по мотивации и работе нападающих Анри настолько яркий футбол не удивляет. Легендарный форвард – лучший бомбардир в истории сборной Франции и любимец ее фанатов, может вырасти в перспективного наставника, ведь всегда тонко понимал игру.