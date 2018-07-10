Луис Энрике и Молина – новые боссы сборной Испании

Выбор сделан. Новым главным тренером сборной Испании стал Луис Энрике. «Соккер.ру» заинтригован выбором, хотя ожидал его.

Довольно быстро терзания и сомнения болельщиков сборной Испании по поводу того, кто возглавит команду, были стерты. Решительный глава Королевской футбольной федерации Испании Луис Рубиалес полностью обновил штаб сборной и даже коснулся административной должности спортивного директора.

Можно сказать, что завершилась перестройка, затеянная новым руководством федерации. Теперь у сборной Испании совершенно все новое. Поклонникам только жаль, что перестройка пришлась ровно на чемпионат мира, из-за чего турнир, к которому команда шла четыре года планомерно, получился скомканным и в результате неудачным.

А говорят в Испании все равно больше не о чемпионате мира, а о том, что теперь с командой будет и куда поведут ее новые руководители. На стадии слухов любящие их испанские СМИ кого только ни называли в качестве претендента на пост главного тренера. Все сходились лишь во мнении, что Фернандо Йерро точно не оставят на этом посту.

Эта информация подтвердилась, когда федерация выпустила заявление о том, что с этим специалистом расстается. Причем якобы ему предлагалось вернуться на место спортивного директора сборной – он занимал этот пост с ноября 2017 года. Но Йерро будто отказался, видимо, решив заняться тренерской карьерой в каком-нибудь клубе после засвета на чемпионате мира. Был бы он еще положительным, этот засвет.

Можно предположить, что причиной ухода Йерро стало желание нового руководства федерации окончательно отрезать все, что связывает сборную с предыдущими боссами. Рубиалес человек принципиальный и амбициозный, такое вполне можно допустить.

Либо же Йерро понял, что жизни ему в новых условиях не дадут, не согласился с тем, кто будет новым главным тренером, а то и вовсе обиделся, что его даже не рассматривают в качестве потенциального наставника всерьез. Конечно, можно по-разному относиться к тренерским дарованиям Йерро, однако как спортивный директор он работал блестяще.

Пусть результативность этой должности в сборной тяжело оценить. Для него же это был второй заход в сборную. Ранее он занимал данный пост с 2007 по 2011 год – в период расцвета сборной Испании и ее лучших результатов. К ним он приложил руку в какой-то степени. Но это теперь тоже часть истории. А новую историю творить будут совсем другие люди.

На пост главного тренера приглашен Луис Энрике, которого называли в числе кандидатов наряду с Кике Санчесом Флоресом и Мичелом. Понятно, что по имени и статусу Энрике предпочтительнее, поэтому акцент делался именно на его приглашении.

Тут еще очень интересно вспомнить один из слушков, касавшихся скоропостижного изгнания Хулена Лопетеги из сборной перед чемпионатом мира. Напомню, что некоторые СМИ заявляли, будто Рубиалесу уволить Лопетеги за договоренность с «Реалом» втихую советовали из федерации футбола Каталонии.

А теперь вот и на пост главного тренера назначен специалист, работавший в системе «Барселоны». Совпадение? Вероятно. Все-таки в ангажированности вряд ли Энрике обвинят, он и за «Реал» играл. Но получается любопытно, особенно на фоне острых болезненных отношений болельщиков сборной Испании и некоторых игроков из Каталонии в ней, например, Пике.

Теперь еще и тренер, ассоциирующийся у многих фанатов с каталонскими успехами. По поводу того же Пике уже высказался новый спортивный директор сборной Испании Хосе Франсиско Молина, который ответил на слова Жерара про то, что некоторые не хотят его видеть в национальной команде:

«Пике – выдающийся футболист. И я бы хотел, чтобы он продолжил свое выступление за сборную Испании. Пусть тренер решает, кому дальше играть. Мне не хотелось бы, чтобы хоть один испанский игрок сам уходил из национальной команды».

Так что же ждет сборную Испании под началом Луиса Энрике, который заключил контракт на два года? Тут мнения болельщиков разделились. Кто-то считает этого тренера слишком мягким, что плохо скажется на дисциплине и результатах команды.

Другие уверены, что это не мягкость, а дипломатичность, которая позволяла ему умело рулить процессами в довольно-таки звездной «Барселоне» и завоевывать с ней трофеи. Хотя стоит отметить, что каталонский клуб в итоге Энрике покинул, жалуясь на излишнее давление.

То есть психологически ему было очень тяжело под гнетом завышенных ожиданий и каждодневным вниманием журналистов. В этой его дипломатичности и мягкости скрывается довольно ранимый и чувствительный человек.

Вероятно, поэтому он не спешил принимать предложения других клубов, уйдя из «Барселоны». Хотя варианты были, их было немало, если верить тому же Рубиалесу. Энрике предпочел работу со сборной, очевидно, поняв, что клубный футбол слишком давит на него, ведь это постоянные пресс-конференции, постоянное нахождение под прицелом.

В сборной темп более свободный, размеренный, ты можешь работать, долго находясь в тени, а под прицел становишься только во время отдельных матчей, на непродолжительный срок. Прекрасный вариант для скромного человека, любящего свое дело и не любящего связанной с этим делом шумихи. Важно при этом сохранять нужную жесткость с игроками.

Что касается игрового стиля, то манера игры Энрике достаточно гибкая, при этом похожа на ту, что практиковала в последние годы Испания в общих чертах, так что для футболистов в национальной команде стиль Луиса не станет чем-то необычным, неожиданным. Выбор Рубиалеса стоит признать интересным, а насколько он эффективен, покажет время.