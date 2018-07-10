Франция – Бельгия: игра разума

Безумно жалко, что эти две глубоко интеллектуальные команды не встретились в финале. Но такова сетка. «Соккер.ру» - о напряженном интригующем полуфинале.

Сюрприз против надежности

Этот полуфинал – противостояние двух тренерских умов – Дидье Дешама и Роберто Мартинеса. В чьи руки попал уникальный материал – безумно талантливые футболисты. Поэтому вся игра строилась на интеллектуальном и тактическом сражении этих специалистов ногами и головами своих подопечных, которые безупречно практически выполняли выданные им задания. Дешам пошел по пути проверенному, сделал ставку на надежность.

Он понимал, что в Бельгии будут знать состав, знать схему – он не стал удивлять. Он выбрал стабильность, проверенный вариант, махнул рукой и подумал так, как когда-то говорили о непобедимой «Барселоне»: «Все знают, как играет „Барселона“, но никто не может ее одолеть». Это предложил Дешам. Мартинес же пошел по совершенно другому пути. Он из своей безумно гибкой, пластилиновой команды, которая умеет, кажется, играть во все схемы, слепил конструктор, который перестраивался прямо по ходу игры.

У Роберто вышла намеренно скособоченная схема, в которой Вертонген одновременно играл и центрального, и левого защитника, а Шадли – латераля по типу расстановки с пятью защитниками. То есть во время атаки схема превращалась в 3-4-3, а во время обороны в 4-3-3, в 5-3-2, когда Азар прибегал за Мбаппе. К этой гибкости схемы Мартинес добавил несколько молекул броуновского движения. Это Азар, Де Брюйне и Феллаини, главным образом. Если Дембеле и Витсель были более-менее привязаны к центру, Шадли – к правому флангу, а Лукаку – к центру атаки, то эта троица творила всюду, оказывалась повсеместно, запутывала и кружила голову.

Побить козырей

Сам выбор стартовых вариаций говорил в пользу того, что инициатива должна принадлежать Бельгии, которая решила удивлять, решила давить и обманывать. Франции следовало разгадать бельгийскую загадку и найти противоядие. Дешам разобрался блестяще. В какой-то момент в дебюте игры стал потрескивать фланг Павара, но очень быстро туда начал оттягиваться Канте, помогая молодому Бенжамену справляться с Азаром.

Так справились, пусть и не без некоторых огрехов. Как разбираться в центре с тем же Лукаку и приходящими туда Азаром и Де Брюйне, прекрасно знали Варан и Умтити. Тут тоже разложил Дешам правильно, а ребята не запутались. Оставалось только справиться с главным джокером – харизматичным Феллаини, который умеет выскочить из любого угла, в любой момент. Задачу решили простым разменом на Погба. Поля прицепили наручниками к Маруану, и француз не отпускал бельгийца нигде, перехватив уйму подач и передач на своего оппонента и связав того по рукам и ногам.

Бельгийцы подобного размена не предлагали. Разве что Вертонген особенно тщательно следил за Мбаппе, и ему удалось в целом побороть Килиана при поддержке Дембеле, который работал по-черному, помогая Витселю в центре и Яну слева. Но оставались неразменянные Матюиди и Гризманн, которые создавали проблемы.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 19 (5) – 9 (3)

Да, можно было подумать, что бельгийцы только и делали, что наседали на ворота французов, но ударов они нанесли меньше в два раза и реже попадали в створ. Французы отработали идеальную схему игры по счету с предельной эффективностью в ответной фазе. Разбор атаки бельгийцев был образцовым – комар носа не мог просунуть на ударную позицию у ворот Льориса, а впереди расчет на старательность Жиру, скорость Мбаппе, креатив Гризманна и напор Матюиди. В результате Гризманн и Жиру пробили по шесть раз, а у Бельгии по два раза отметились Азар и Де Брюйне.

Владение мячом (точность передач): 36,3% (84%) - 63,7% (91%)

Снова и снова мы убеждаемся в том, что этот показатель без привязки к тактическому замыслу команд не имеет никакого значения. Франция отдала мяч сопернику, была готова к этому с самого начала, не стеснялась этого и ставила на свои козыри: контратаки и стандарты. Они и сработали. Бельгийцы из своего контроля мяча и великолепной точности ничего не извлекли. А ведь это была самая результативная команда на турнире.

Дриблинг (отборы): 10 (18) – 15 (12)

Безусловно, бельгийцы шли в обводку чаще, поскольку отчаянное положение располагало к этому. И чаще выигрывали отдельные попытки, однако у французов прекрасно срабатывала подстраховка. Это выражается в том числе в отборах. Также Франция чаще выигрывала верховые единоборства, хотя у Бельгии гораздо больше рослых мощных ребят. Но бельгийцы вынуждены были подавать туда, где французы их удачно разменивали на высоких Погба, Варана, Умтити, а позднее и Н'Зонзи.

Кошки-мышки

На самом деле идеи Мартинеса работали очень неплохо, он действительно создавал много проблем французам. Тут уже вопрос в реализации задуманного, в концентрации. Здесь каждый должен был сыграть выше среднего, по-особенному. И у французов так сыграли все. У бельгийцев – почти все. То есть важно было, чтобы тот самый размен игроками сработал. Но у Бельгии явно средне сыграли Дембеле и Шадли. Первый не всегда успевал помогать Витселю, уступая в юркости Канте, несшему те же функции, а второй не смог создать нужного давления, на которое ставил Мартинес, чтобы «просадить» Эрнандеса.

Поэтому Роберто первым делом туда добавил во втором тайме Мертенса. И уже с Дрисом нагнетать получалось. Но было поздно. А когда Мартинес понял, что его джокера Феллаини удачно разменяли на Погба, он снял и Маруана, добавив на другой фланг Феррейра-Карраско, чтобы тот с Азаром закружил голову Павару. Удар по флангам оказался у Роберто чуть запоздалым, и в этом его главный просчет в решениях по ходу встречи. Будь у бельгийцев больше времени, этот ход с растягиванием рядов французов и фланговыми натисками сработал бы.

Отдельные штрихи

Тут нельзя не выступить в защиту Жиру, над которым снова могут многие потешаться. Оливье не бьет по воротам точно, упускает моменты, кажется, выпадает и вообще выглядит инородным телом в этой сборной. Но нет! Он безумно пашет. Он один разменял Алдервейрелда и Компани, заставив тех потеть над своей нейтрализацией. Да, они его нейтрализовали. Но сколько потратили сил, внимания, пространства, которое доставалось партнерам Оливье.

Еще один штрих – из сборной Бельгии. Это универсализм Де Брюйне, которым Мартинес пытался также запутать оппонента. Его Дешам тоже читал очень четко, поэтому перемещавшегося вдоль и поперек поля позиционно Кевина французы будто передавали. Если он отходил в опорную зону, им не брезговал заниматься Гризманн, если он поднимался выше, с ним работал Канте. Это была большая интеллектуальная игра. И пусть поверхностный человек назовет счет 1:0 и потуги одних с другими скучными, ценители футбола будут этот матч пересматривать, чтобы поучиться у Дешама, Мартинеса и их исполнителей.