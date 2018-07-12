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Сборная ЧМ всех времен. Версия «Соккер.ру»

вчера, 19:15
Сборная ЧМ всех времен. Версия «Соккер.ру»

В ожидании финала «Соккер.ру» составил футбольную команду, которая вобрала в себя главных, на наш взгляд, героев всех мундиалей. Гении, звезды, уникумы – все здесь!

Вратарь

Дино Дзофф (Италия)

В символической сборной Евро знаменитый итальянский голкипер «проиграл конкуренцию» Льву Яшину, но на чемпионатах мира Дино успешнее. Дзофф выиграл «серебро» в 1970-м, не будучи основным голкипером «Скуадра Адзурры», но дюжину лет спустя Дино поднял над головой Кубок мира, будучи капитаном и вожаком итальянской стаи. На минутку, Дзоффу на момент триумфа Италии на ЧМ-1982 было 40 лет.

Защитники

Кафу (Бразилия)

Этот подобный вихрю правый защитник бороздил правую бровку в фирменном стиле и был главной звездой в своем амплуа на всей планете. Что касается чемпионатов мира, то у Кафу две победы на ЧМ-1994 и ЧМ-2002 (в качестве капитана), а между двумя триумфами притаилось серебро – поражение в финале от Франции на ЧМ-1998. Если кто и мог бы составить Кафу конкуренцию на позиции правого защитника в этой символической сборной, то другие бразильцы – Джалма Сантос и Карлос Альберто.

Франц Беккенбауэр (Германия)

Один из лучших игроков в истории Германии и всего мирового футбола, получивший прозвище Кайзер (Император). Франц выигрывал чемпионат мира как игрок и как тренер – мощное достижение, но если говорить только о карьере футболиста, то у Беккенбауэра есть полный комплект наград мундиалей, а еще он в свое время изменил футбол, разделившись между защитой и полузащитой. Позиция Франца выглядит неоспоримой.

Бобби Мур (Англия)

Здесь мог быть еще один Кайзер – Даниэль «Эль Кайзер» Пассарелла, двукратный чемпион мира, однако сложный выбор был сделан в пользу английского капитана с десятилетним стажем и победителя ЧМ-1966 Бобби Мура. Легенда «Вест Хэма» и сборной Англии, элегантный мастер и настоящий вожак. Недаром сам Пеле однажды назвал Бобби Мура величайшим защитником, против которого ему доводилось играть.

Пауль Брайтнер (Германия)

Наш добрый знакомый Роберто Карлос тоже отлично выглядел на чемпионатах мира, завоевал «серебро» и «золото», наносил убийственные удары со штрафных, однако Пауль Брайтнер при аналогичном сборе медалей еще и является совладельцем уникального достижения. «Красный Пауль» (такое прозвище он получил из-за приверженности идеям коммунизма) забивал в двух разных финалах чемпионатов мира – в 1974-м и в 1982-м.

Полузащитники

Лотар Маттеус (Германия)

Один из четырех футболистов, выступавших на пяти чемпионатах мира, а по количеству матчей в рамках финальных стадий мундиалей Лотар в одиночку удерживает первую строчку. Первым турниром Маттеуса стал ЧМ-1982, где сборная ФРГ завоевала «серебро», четыре года спустя немцы снова проиграли в финале, а вот в 1990-м Германия и Маттеус стали сильнейшими в мире, взяв реванш у Аргентины за поражение на предыдущем чемпионате мира.

Зинедин Зидан (Франция)

Поклонники Зидана и Франции сожалеют, что Зизу упустил шанс выиграть свой второй чемпионат мира, да еще и удалился в финале после знаменитого удара лысиной в грудь Матерацци. Дело было в 2006-м, «трехцветные» уступили в серии пенальти, а вот восемью годами раньше Зидан сыграл решающую роль в победе над Бразилией в финале, забив два мяча все той же лысиной, которая еще была обрамлена растительностью. На двух турнирах Зинедин выступал шикарно и определенно входит в список легенд мундиалей.

Диего Марадона (Аргентина)

Даже Месси признает, что великому игроку для подтверждения своего статуса «на века» необходима победа на чемпионате мира. У соотечественника Лионеля в этом месте нет пробела, причем именно Диего был главной движущей силой сборной Аргентины на ЧМ-1986. Там была и рука Бога, и, возможно, самый красивый гол в истории чемпионатов мира, и много чего еще. Сейчас Марадона предстает в образе не всегда трезвого старика с неадекватным поведением, но тут уж как хотите – любите или презирайте его сейчас, но примите за данность, что Диего Армандо был и остается одной из главных звезд в истории мундиалей.

Нападающие

Пеле (Бразилия)

Король футбола – и этим все сказано. Пеле – единственный футболист в мире, который сумел выиграть три чемпионата мира – в 1958-м, 1962-м и 1970-м. В сумме забил 12 голов в финальных турнирах, лучшим из которых в исполнении Пеле стал, пожалуй, его первый чемпионат мира, состоявшийся в Швеции. Тогда 17-летний форвард удивил весь мир и забил два мяча в ворота хозяев в финале.

Роналдо (Бразилия)

Дважды чемпион мира, один из лучших форвардов в мировой истории. Сейчас таких не делают. Эх. Особенно круто Роналдо выступил на полях Японии и Южной Кореи в 2002-м, когда забил восемь мячей, в том числе два в финале. На счету Роналдо 15 голов в финальных стадиях чемпионатов мира, именно он перебил в свое время долго державшийся рекорд Герда Мюллера, но нашелся тот, кто перехватил пальму первенства.

Мирослав Клозе (Германия)

Клозе четыре года назад сумел догнать и перегнать Роналдо, теперь именно немецкий форвард возглавляет исторический список снайперов мундиалей с 16 голами. Мирослав забивал свои голы на четырех турнирах – с 2002-го по 2014-й, и на каждом из этих чемпионатов Германия была в призах («серебро», две «бронзы» и «золото»). Стоило Клозе завершить карьеру, и Бундесманшафт не вышла из группы.

Книга рекордов и фактов чемпионатов мира

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил GaIIIuK
сегодня в 00:25
GaIIIuK:
ты видимо забыл что Мирослав лучший бомбардир в истории сборной германии и лучший бомбардир в истории всех чм,так что лучше молчи если ее знаешь кто это или почитай перед тем как писать настолько глупый коммент и да у него 4 медали чм так просто забыл и он единственный в мире такой!!!
Клозе )))))))))
GaIIIuK
GaIIIuK ответил Jeck Denielse
вчера в 23:09
Jeck Denielse:
Клозе ??? без комментариев..)))
ты видимо забыл что Мирослав лучший бомбардир в истории сборной германии и лучший бомбардир в истории всех чм,так что лучше молчи если ее знаешь кто это или почитай перед тем как писать настолько глупый коммент и да у него 4 медали чм так просто забыл и он единственный в мире такой!!!
Dominators
Dominators ответил Князю бан по барабану
вчера в 22:27
Князю бан по барабану:
С защитниками я вообще не согласен. Какой на фиг Мур, какой фриц? Где Мальдини, где братья Барези?
Сборная АВТОРА набор фамилий .Невозможно оценить и сравнить звезд разных поколений .Было бы честно выбрать сборную каждого ЧМ отдельно . а потом уже и решать у кого больше попаданий .Где Диди автор ,,сухого листа ,,где Жаирзиньо , где Ривелино . Где белый Пеле - Тостао ., где доктор Сократес . Где Паоло Росси ,Мальдини ,Неста .Тема шикарная ,игроков как грязи , автору 3 балла .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:06
Клозе ???

без комментариев..)))
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Dominators
вчера в 21:47
Dominators:
Стесняюсь спросить , где дважды ЧМ Гарринча ,нужно расширить список .
С защитниками я вообще не согласен. Какой на фиг Мур, какой фриц? Где Мальдини, где братья Барези?
Антон Гнатенко 1
Антон Гнатенко 1
вчера в 21:31
Роналдо просто бог футбола, благодаря ему я просто обожаю футбол
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:27
Где Гарринча, Кройфф, Герд Мюллер, Эйсебио???
Стрелков
Стрелков
вчера в 21:15
Глупая попытка сравнить несравнимое.
Следуя вашей логике, могу нападающих одних накидать с десяток. Пушкаш, Фонтен, Кемпес, Ромарио, Баджио, Чарльтон, Эйсебио, Мюллер, Кочиш...
Во-первых, как их сравнивать, это игроки из разных эпох, из разного футбола. Во-вторых, больше половины из них я в глаза не видел, только слышал, что они были великими. А ставить кого-то из них выше остальных только по-наслышке - это глупость.
как-то так
Dominators
Dominators ответил Y.N.W.A.
вчера в 21:14
Y.N.W.A.:
Забыл уточнение- это сборная всех времён, безотносительно побед на ЧМ.
Безотносительно побед на ЧМ , тогда это у тебя должна быть сборная неудачников ,без Марадоны и Пеле.
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
вчера в 21:14
Пеле, Марадона, Роналдо и Зидан. Вот они абсолютные футболисты всех времен и народов. Самые лучшие футболисты на планете земля.
Гром 222
Гром 222
вчера в 21:10
А где же Фёдор 16?
-BallonD'or1984-
-BallonD'or1984-
вчера в 21:08
брайтнер защитник? ооо, не знал.. надо ему сообщить..
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Dominators
вчера в 20:59
Dominators:
Где Гарринча ,он дважды ЧМ . и что в твоей сборной делают Месси и Роналду ,они не выигрывали ЧМ .
Забыл уточнение- это сборная всех времён, безотносительно побед на ЧМ.
Gelious
Gelious ответил Dominators
вчера в 20:29
Dominators:
Где Гарринча ,он дважды ЧМ . и что в твоей сборной делают Месси и Роналду ,они не выигрывали ЧМ .
Ха. Месси. Вот это я понимаю легендарный участник ЧМ. Такой, что из сборной уже разок уйти успел.
Dominators
Dominators ответил Y.N.W.A.
вчера в 20:22
Y.N.W.A.:
Ладно, ловите... Яшин Факетти Бекенбауэр Мальдини Р.Карлос Зидан Марадона Месси Пеле Роналдо Роналду Нет баланса, но это лучшие.
Где Гарринча ,он дважды ЧМ . и что в твоей сборной делают Месси и Роналду ,они не выигрывали ЧМ .
Dominators
Dominators ответил ДобряK
вчера в 20:17
ДобряK:
Там же, где трижды обладатель Золотого мяча - Йохан Кройф. P.S. Во времена Кройфа, на шару, Золотыми мячами не награждали. Очень противоречивая сборная мира.
Согласен .Нужно комплектовать сборную по временным отрезкам .30 ,50-60,70-80,90-00, года и так далее .
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 20:16
Ладно, ловите...
Яшин
Факетти Бекенбауэр Мальдини Р.Карлос
Зидан
Марадона
Месси Пеле Роналдо Роналду
Нет баланса, но это лучшие.
ДобряK
ДобряK ответил Dominators
вчера в 20:12
Dominators:
Стесняюсь спросить , где дважды ЧМ Гарринча ,нужно расширить список .
Там же, где трижды обладатель Золотого мяча - Йохан Кройф.

P.S. Во времена Кройфа, на шару, Золотыми мячами не награждали.

Очень противоречивая сборная мира.
Dominators
Dominators
вчера в 20:06
Стесняюсь спросить , где дважды ЧМ Гарринча ,нужно расширить список .
DAD81
DAD81
вчера в 19:58
Клозе? Неа - Герд Мюллер. Маттеус? Неа - И́охан Кройф. Так лучше, по моему.
Dynamo_UA
Dynamo_UA ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:49
Так тогда засуньте сюда Олега Саленко....
Dynamo_UA
Dynamo_UA
вчера в 19:47
Почему нет Дзюбы???а если серьезно то причем тут Клозэ?
yasukuni
yasukuni ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:34
Ragnar_Lodbrok:
Лучший бомбардир ЧМ
Лучший-то он лучший, только Герд Мюллер был бы более к месту. Да и при всем уважении к Бобби Муру Неста явно сильнее.

Кстати, защита без единого итальянца смотрится странно. Факетти, Костакурта, Каннаваро и так далее.
Gelious
Gelious ответил Ragnar_Lodbrok
вчера в 19:33
Ragnar_Lodbrok:
Лучший бомбардир ЧМ
Однако тут оценивают уровень игры. Клозе был стабилен, но ё-мое, здесь он лишний
creamboy
creamboy
вчера в 19:33
Лучше сборной и не придумаешь!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Gelious
вчера в 19:30
Gelious:
Клозе? Серьезно?
Лучший бомбардир ЧМ
Gelious
Gelious
вчера в 19:29
Клозе? Серьезно?
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