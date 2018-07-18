18 июля 2011 года
нападающий дюссельдорфской «Фортуны» Саша Рёслер
забил супергол в ворота «Бохума»
|Лига Европы 2018/2019, 1-й отборочный раунд
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Тобол
|-:-
|Самтредиа
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Кайрат
|-:-
|Энгордани
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Иртыш
|-:-
|Тракай
|-
|-
|-
|19:30
|сегодня
|Рига
|-:-
|ЦСКА Сф
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Вардар
|-:-
|Пюник
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Интер Б
|-:-
|Бальцан
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Шахтер Сл
|-:-
|Коннас Куэй
|-
|-
|-
|Лига чемпионов 2018/2019, 1-й отборочный раунд
|1
|X
|2
|21:45
|Матч завершен
|Селтик
|3:0
|Алашкерт
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2018
|1
|X
|2
|19:30
|сегодня
|Хольштайн
|-:-
|Динамо М
|-
|-
|-
18 июля 2011 года
нападающий дюссельдорфской «Фортуны» Саша Рёслер
забил супергол в ворота «Бохума»