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Саша Рёслер

вчера, 22:55

18 июля 2011 года
нападающий дюссельдорфской «Фортуны» Саша Рёслер
забил супергол в ворота «Бохума»

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Фортуна  Рёслер Саша
Источник: Soccer.Ru
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