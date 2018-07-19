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Самые необычные чемпионы мира

вчера, 17:00
Кевин Гросскройц

Сегодняшний юбиляр Гросскройц четыре года назад стал чемпионом мира, а сегодня прозябает в трясине. «Соккер.ру» - о самых странных персонах, бравших «золото» мундиаля.

Победа на чемпионате мира – вершина футбола. Многие великие игроки до нее дотягивались, это не удавалось Платини и Кройфу, Роналду и Месси тоже в стороне от большого успеха. Но часто в командах-победительницах находится место людям с интересной судьбой. В 30-летие последнего «странного чемпиона» Кевина Гросскройца мы рассказываем несколько подобных историй. 

Жоэль Камарго (Бразилия) – чемпион мира 1970 года 

Играл в одной команде с Пеле – не только в сборной, но и в клубе «Сантос», а ведь играл замечательно. К 23 годам защитник провел за «Рыбок» больше 300 матчей, завоевал добрый десяток трофеев, регулярно вызывался в сборную Бразилии. Попал в заявку и на чемпионат мира 1970 года в Мексике, правда, на поле ни разу не появился. Но самое страшное впереди: в ноябре того же года Камарго попал в автомобильную катастрофу и провел в больнице шесть месяцев. Несмотря на это решил махнуть в Европу и подписал контракт с ПСЖ, но прежним Жоэль больше никогда не был. За французский клуб сыграл лишь два матча (поражения 0:2 и 1:4) и спустя три месяца вернулся на родину. Фактически в 24 года закончил с большим футболом, хотя до 29 лет пытался реанимировать карьеру в бразильских клубах, но их пошиб оскорбителен для чемпиона мира, а число официальных матчей стремится к нулю.

Рубен Гальван (Аргентина) – чемпион мира 1978 года 

Один из самых титулованных игроков в истории аргентинского футбола, Гальван является четырехкратным обладателем Кубка Либертадорес, чемпионом мира и двукратным чемпионом Аргентины, при этом за сборную сыграл всего три матча. Ходят легенды о бойцовских качествах Рубена, однажды он отыграл 50 минут с переломом малой берцовой кости. А еще Гальван болел гепатитом C, а следствием проблем со здоровьем стал ранний финиш карьеры – в 27 лет Рубен уже окончательно повесил бутсы на гвоздь. 

Франко Сельваджи (Италия) – чемпион мира 1982 года

Великий Энцо Беарзот взял Сельваджи на чемпионат мира, который принес «Скуадра Адзурре» золото, отказавшись в последний момент от лучшего бомбардира Серии A Роберто Пруццо. Перед ЧМ-1982 в активе форварда было три матча за национальную команду и ноль забитых мячей. Эти цифры не изменились до конца его карьеры. Естественно, на полях Испании Франко не провел ни минуты, а после чемпионата мира забил целых 20 мячей за четыре сезона. В 33 года Сельваджи уже играл в Серии B за клуб «Самбенедеттезе», да и там задержался ненадолго.

Эктор Селада (Аргентина) – чемпион мира 1986 года

А вот это вообще уникальный случай в истории современного футбола. Единственный такой человек за последние полвека на мундиалях. На ЧМ-1986 Эктор Селада установил несколько достижений. Например, он стал первым чемпионом мира, представляющим клуб из Северной Америки (попал в заявку сборной Аргентины как голкипер мексиканской «Америки»), но это не главное. Догадаетесь, в чем дело? Селада – возможно, главный чемпион-халявщик в истории мировых первенств. На турнире в Мексике он был третьим вратарем «Альбиселесте» после Нери Пумпидо и Луиса Исласа, естественно, не сыграл ни минуты. Да что там! Селада вообще в своей карьере не сыграл ни минуты за сборную Аргентины! Представляете? Золотая медаль чемпионата мира есть, а дебюта за национальную команду – нет.

Пауль Штайнер (Германия) – чемпион мира 1990 года

Конечно, после подвига Селады подобные истории блекнут, но все же расскажем и о немцах. В заявке ФРГ-1990 хватало таких ребят: Раймонд Ауманн – 4 матча за сборную (и только один выход в стартовом составе), Херман Гюнтер – 2 игры. Но лидер среди них – Пауль Штайнер, который дебютировал за сборную Германии 30 мая 1990 года, в товарищеской игре с датчанами. 33-летний защитник заменил во втором тайме Клауса Аугенталера, и это единственный его выход на поле в футболке Бундесманшафт, зато через месяц и одну неделю он станет чемпионом мира. Человек в конце карьеры впервые оказался в сборной на два месяца, выиграл чемпионат мира и вскоре, сыграв еще один матч за свой «Кельн», повесил бутсы на гвоздь. Гениально! 

Бернар Диомед (Франция) – чемпион мира 1998 года

У Диомеда тоже удачно получилось. Этот крайний полузащитник провел за сборную Франции всего лишь 8 матчей и все – в 1998-м, в год, когда «Трехцветные» впервые стали чемпионами мира. Бернар даже на мундиале отметился, приняв участие в трех встречах. За рамками 1998-го Диомед за сборную Франции не играл, а его карьера, в которой был даже короткий отрезок в «Ливерпуле», к 30 годам докатилась до второй французской лиги и почти сразу – до третьей. 

Кевин Гросскройц (Германия) – чемпион мира 2014 года

Сегодня Гросскройцу исполняется 30 лет, с чем мы его и поздравляем. А также благодарим за интересную тему для исследования, ведь к нему подтолкнула именно судьба Кевина. Между завоеванием Кубка мира и переходом в клуб третьего немецкого дивизиона не прошло и четырех лет. Что же произошло? Если коротко – отсутствие профессионализма. Кевин – веселый парень и хулиган, любимец Дортмунда, он может зажечь фанатов с рупором, бросить шаурму в болельщиков и устроить драку в ночном клубе, только вот с успешной игрой в футбол это плохо сочетается. Хотя футбол Гросскройц тоже очень любит. Поэтому и не завязал окончательно, а присоединился к «Юрдингену» из третьего немецкого дивизиона. 

Бонус. Альфонс Ареоля (Франция) – чемпион мира 2018 года

Есть интересный персонаж и среди свежеиспеченных чемпионов мира. Голкипер ПСЖ Ареоля впервые получил от Дешама вызов в главную команду Франции почти три года назад – в сентябре 2015-го. С тех пор много раз бывал на сборах, но ни одного матча пока так и не провел. Так что Альфонс может замахнуться на достижение Эктора Селады и стать чемпионом без матчей за сборную. Хотя Ареоля предпочтет скорее поступить иначе: дебютировать за «Трехцветных», уже имея в своем активе медаль победителя чемпионата мира.  

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:17
Прикольно...
jobss
jobss ответил Espana-Deutschland
вчера в 19:45
Espana-Deutschland:
Здесь: "В 30-летие последнего «странного чемпиона» Кевина Гросскройца мы рассказываем несколько подобных историй". и здесь: "Конечно, после подвига Селады подобные истории блекнут, но все же расскажем и о немцах". Подчеркивает СКА и когда наводишь пишет "спортивный клуб армии".
В ближайшее время уберем, спасибо
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland ответил jobss
вчера в 19:41
jobss:
В каком абзаце?
Здесь: "В 30-летие последнего «странного чемпиона» Кевина Гросскройца мы рассказываем несколько подобных историй".

и здесь: "Конечно, после подвига Селады подобные истории блекнут, но все же расскажем и о немцах".

Подчеркивает СКА и когда наводишь пишет "спортивный клуб армии".
jobss
jobss ответил Espana-Deutschland
вчера в 19:35
Espana-Deutschland:
У меня браузер показывает
В каком абзаце?
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland ответил jobss
вчера в 19:32
jobss:
Где Вы увидели такую ссылку?
У меня браузер показывает
jobss
jobss ответил Espana-Deutschland
вчера в 19:27
Espana-Deutschland:
Почему в слове "расСКАзываем" ссылка на "спортивный клуб армии"? Это прикол?
Где Вы увидели такую ссылку?
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 19:25
Почему в слове "расСКАзываем" ссылка на "спортивный клуб армии"? Это прикол?
Cympak-05
Cympak-05 ответил juchok
вчера в 18:21
Ареоля сейчас если начнёт выступать за свою историческую Родину вообще даст жару.
juchok
juchok
вчера в 18:05
про кипера Аргентины ваще жара!
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